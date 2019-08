Ciprian Rafael Raețchi: „Atunci când te exprimi public poți contribui la o schimbare” (VIDEO)

Un interviu cu elevul clasei a 9-a la Liceul „Prometeu” din Chișinău, Ciprian Rafael Raețchi.

Europa Liberă: Ciprian Raețchi, dumneata încă nu ai 16 ani, dar, dacă legislatorii ți-ar acorda dreptul să votezi, ai fi de acord? Cum crezi, ești pregătit să te pronunți, la un scrutin parlamentar?

Ciprian Rafael Raețchi: „Sincer, nu. Nu aș fi de acord. Nu cred că este vorba că eu nu sunt pregătit, ci de faptul că tinerii de vârsta mea nu cred că sunt pregătiți, nu cred că ei sunt interesați de domeniul ăsta și cred că ar fi ușor de manipulat, cel puțin, când este vorba de sate.”

Europa Liberă: Atunci cum vă luați voi țara în primire? Pentru că voi sunteți generația care trebuie să suflați în ceafă acestora care iau decizii, de multe ori nemulțumitoare pentru voi. Cum, dar vă luați țara în primire?

Ciprian Rafael Raețchi: „O întrebare destul de complicată, pentru că noi, tinerii, deseori ne simțim de parcă nu avem cum să schimbăm ceva. Noi, tinerii, trebuie să facem niște lucruri mici, mărunte, precum acțiunile de voluntariat, de exemplu. În primul rând trebuie să te pregătești ca să poți, când vei avea vârsta potrivită, să faci alegerea corectă, să te implici mai activ. Noi, ca tineri, putem să ne pregătim.”

Europa Liberă: Hai să vorbim despre experiența dumitale. Iată cum ți-ai lua dumneata partea dumitale de țară în primire? Unde este acel lucru mic, în care crezi că poți să pretinzi că te pregătești de acel moment. Dacă vrei, eu te ajut - faptul că ai inițiat un vlog, că ai apărut în public cu niște sfaturi educaționale, eu așa înțeleg că ai vrut, de fapt, să energizezi mediul, să transmiți colegilor dumitale de generație mai multă libertate, pe care înțeleg că dumneata o ai, de la mama în primul rând. Am înțeles corect? Aceste e motivul și mobilul?

Ciprian Rafael Raețchi: „Da. Ca tânăr, o acțiune de bază este să ieși în public și să încerci diferite lucruri. Eu am încercat să fac diferite videoclipuri unde îmi exprim opinia

online. Uneori mi-a ieșit, uneori nu mi-a ieșit, dar așa înveți să-ți asumi o anumită responsabilitate când spui ceva în public. Și înțelegi că, exprimându-te, poți contribui la o schimbare.”

Europa Liberă: Astăzi gadget-le, Internetul, permit oricui să aibă o părere și s-o afișeze - cu mult tupeu uneori, uneori de o manieră inestetică. Cum crezi, asta e o caracteristică a vremii de astăzi când oricine poate să aibă o părere? Și nu cumva faptul ăsta ne face un mare deserviciu, pentru că vedem nu expertize, nu păreri valabile, dar vedem un mozaic de tot felul de păreri, în care riscă să se piardă părerile valabile, după care trebuie să te iai?

Ciprian Rafael Raețchi: „Eu nu aș fi de acord cu faptul că această situație este una din ziua de azi. Eu mai mult aș da

vina pe lipsa educației media, cel puțin la noi în țară. Dar nu este vorba numai despre noi. Pentru că peste tot există un anumit nivel de trolling, de informații false, de informații prost realizate. Dar tinerii sunt educați în domeniul acesta, li se explică că unele chestii e OK să le faci, cu altele tu arăți rău sau este penibil. Sunt niște chestii acceptabile, altele nu sunt acceptabile. Când faci ceva, trebuie să faci asta calitativ și să-ți asumi responsabilitatea.”

Europa Liberă: Atunci cum faci dumneata, ca să nu muști momeli din astea false? Zici că lipsește educația media, dar experiența dumitale ce-ți spune? Cum trebuie să te ferești de falși idoli - inclusiv în domeniul muzicii, al gusturilor? Dacă o mare vedetă își trage un scorpion pe obraz, să nu să se apuce toate fanele să-și tatueze și ele pe frunte ceva?

Ciprian Rafael Raețchi: „Până la urmă, fiecare persoană are o identitate și tinerii trebuie învățați să se țină de

identitatea ceea. Să revenim la exemplul pe care l-am dat, cu un tattoo, sau cu un mod de a te comporta în spațiul public. Când tinerii sunt învățați că te face om ceea ce tu ești, atunci ei nu se vor apuca de fiecare lucru care îl văd online, ei înțeleg că identitatea lor este mai valoroasă.”

Europa Liberă: Cum ți-ai construit tu această identitate, cum ai aflat cine ești? Identitatea pe de o parte ți-o descoperi, pe de altă parte ți-o clădești, ca în exemplul clasic cu borcanul în care poți să pui bolovani și ai umplut, dar poți să pui și nisip și după aia nu mai încape altceva. Dumneata cum ți-ai aflat, ți-ai construit identitatea?

Ciprian Rafael Raețchi: „Eu am încercat foarte multe activități, am încercat să fac fotografie, videoclipurile online, poze de diferite tipuri. Tu te descoperi încercând. Eu am încercat să mă implic în multe activități, unele nu mi-au reușit, am trăit și dezamăgiri, dar prin metoda excluderii am înțeles că fotografia este pasiunea mea. Când ai o activitate, acest lucru te ajută să nu devii victima influenceri-lor. Când spun influenceri mă refer acum la exemplele pe care le-am enumerat mai sus, la youtuberi care pot să inspire niște tineri să facă niște lucruri inacceptabile.”

Europa Liberă: Cum a fost cu balena albastră, de exemplu. Cei mai mari influenceri, totuși, rămân pedagogii. Dumneata ai dat semne de rebeliune, nu ai fost un elev foarte cuminte. Cum este viața unui om care merge în răspăr uneori?

Ciprian Rafael Raețchi: „În primul rând trebuie să-ți asumi că sunt persoane care nu îți vor accepta ideile tale, vor exista tot timpul persoane care vor spune că nu ai dreptate. Eu cred că aceasta nu este o problemă și trebuie să te obișnuiești cu asta.”

Europa Liberă: Da ai plecat capul, sau nu? Eu vreau să ajung la proverbul cu sabia care nu taie capul plecat. Generația voastră în general, căci eu discut cu dumneata pe post de reprezentant a generației, pleacă capul ?

Ciprian Rafael Raețchi: „Majoritatea nu. Și eu, de exemplu, nu cred că am plecat capul, metaforic vorbind.”

Europa Liberă: Este o diferență între a pleca capul și a fi obraznic? Din păcate, vedem acum foarte multe filmări când elevii, liceenii pur și simplu sunt necontrolabili.

Ciprian Rafael Raețchi: „Este vorba și de respect, pentru că a fi obraznic este lipsa de respect și nu ești binevoitor să aduci argumente valabile și să faci o schimbare necesară, o schimbare acolo unde vezi sincer că este o problemă. Atunci când ești obraznic este o diferență față de a „nu pleca capul”. „A nu pleca capul”, a fi mai rebel înseamnă uneori să poți spune „Nu” când crezi sincer că o anumită persoană nu are dreptate.”

Europa Liberă: Având și argumente, nu doar punând piciorul în prag.

Ciprian Rafael Raețchi: „Foarte important - având și argumente. Eu am avut critici la video-urile pe care le-am realizat, chiar și de la profesori. Însă eu am făcut-o crezând în ceea ce fac, și atunci când am făcut-o mi-am asumat că și posibilitatea că, da, s-ar putea ca cineva să nu fie de acord cu mine.”

Europa Liberă: Cât de mult te consideri dumneata moștenitor a ceea ce o fost până acum în istoria independenței țării noastre? Dumneata te simți cumva recunoscător celor care ți-au dat acest cadou - trăiești într-un stat independent, pentru că putea să fie altfel?

Ciprian Rafael Raețchi: „Mă simt recunoscător până la nu

anumit nivel, pentru că eu nu consider Moldova un stat complet independent. Eu consider că eu am avut norocul să locuiesc în Chișinău, pentru că un tânăr în satele din Moldova nu are atât de multe oportunități. Eu cred că eu am avut norocul să fiu în Chișinău...”

Europa Liberă: Adică dacă te-ai fi născut în provincie nu prea aveai motive să fii recunoscător?

Ciprian Rafael Raețchi: „Da, nu sunt așa de multe oportunități. Tot timpul ai motive să fii recunoscător, dar în același timp avem chestia asta de comparație. Ne comparăm cu ce putea fi, cu alte țări care, la fel ca și noi, au fost sub o anumită influență o perioadă și și-au obținut independența. Și ne uităm ei ce au reușit și ce au obținut, și la noi ce s-a întâmplat.”

Europa Liberă: De ce s-a întâmplat asta? Îți pui problema?

Ciprian Rafael Raețchi: „Îmi pun. Ca tânăr, mi-ei greu să răspund. Nu vreau să-mi asum acum un răspuns.”

Europa Liberă: Dar ai avea curajul la un moment dat, în loc de recunoștința și pietatea asta în fața înaintașilor, să le înaintezi nota de plată? Să le spui: „Băieți, voi spuneți că ne-ați lăsat o moștenire excelentă, dar eu, în schimb, am să vă dau o listă de pretenții”. Când ai fi gata să vorbești în termenii ăștia cu cei care ți-au lăsat moștenire o țară așa cum o vedem noi?

Ciprian Rafael Raețchi: „Până la urmă, nu prea pot vorbi în termenii ăștia cu cei care mi-au lăsat moștenire. Majoritatea celor care au lăsat această moștenire, pentru că majoritatea ori sunt fugiți prin alte țări, ori deja nu mai activează în politică. Acum acea notă de plată este adusă politicienilor actuali, nu celor care ne-au lăsat moștenirea. Deși, printre politicienii actuali mai sunt și din cei care ne-au lăsat această moștenire, neplăcută uneori.”

Europa Liberă: Spuneai că nu ești pregătit încă să ți se dea un buletin de vot și să-ți asumi responsabilitatea de a vota. Dar în viitor ce crezi că o să faci, tocmai ca să lași tu la rândul dumitale altfel de moștenire?

Ciprian Rafael Raețchi: „E greu de spus. Noi, tinerii, vrem să plecăm.”

Europa Liberă: Business, politică, savant, scriitor?

Ciprian Rafael Raețchi: „Eu, personal, vreau să plec din țară. Și deși plănuiesc că aș vrea să mă întorc cândva, nu-

mi imaginez când și în condițiile de astăzi nu aș fi încântat să mă întorc. Nu m-aș întoarce, în condițiile care le avem astăzi. Nu prea văd eu șanse de schimbare în perioada asta, cel puțin, în Moldova. Da, aș putea spune că mă voi implica în politică sau voi dezvolta o afacere aici. Dar să dezvolți o afacere în Moldova este foarte complicat. Să te implici în politică - nu sunt destui oameni și, din nou, pare prea greu.”

Europa Liberă: Da nu te sperie faptul că te duci în străinătate „gol-chistol” în sens sufletesc, nu ai amicii, nu ai poarta prin care ai trecut toată viața - adică îți scrii soarta de la zero? Nu te sperie?

Ciprian Rafael Raețchi: „Noi de pe acum suntem pregătiți cu ideea că tu la un moment dat va trebui să renunți ca să ai un viitor mai bun. Ideea că tu renunți ca să primești

oportunități noi. Te lași de ceea ce este vechi ca să primești ceva nou. Noi așa suntem învățați acum, tinerii. Până și profesorii ne spun că „nu ai ce face în Moldova, pleacă”. Noi din toate părțile auzim asta. Era o perioadă în care îmi spuneam: „Voi rămâne în Moldova, voi face schimbări. Până la urmă, am ajuns să rămân cu ideea că nu cred că voi rămâne.”

Europa Liberă: Da ce anume te tentează în străinătate, acolo? Mediul estetic, vitrinile, posibilitatea de a merge la concerte, gadget-urile? Ce anume îți lipsește aici, la Chișinău?

Ciprian Rafael Raețchi: „Sincer și partea asta estetică. Chișinăul ca oraș nu este cel mai bun.

Europa Liberă: Păi, după ce călătorești la Praga...

Ciprian Rafael Raețchi: „Ca om tu vrei să ai niște chestii de bază, care în Moldova nu prea îți sunt oferite. Inclusiv - chiar dacă e prea devreme să vorbesc acum despre asta - pensii. Nici asta nu vei avea garantat.”

Europa Liberă: Pe un băiat de vârsta dumitale când l-am întrebat același lucru, eram în troleibuz, primul lucru la care s-a gândit el a fost „uitați-vă, nu am aer condiționat în troleu”, când afară erau 35 de grade. Eu m-am gândit, dar nu-i un moft? Pe urmă mi-am spus că dar de ce nu merită omul ăsta aer condiționat în troleibuz?

Ciprian Rafael Raețchi: „Sunt chestiile mici care fac diferența.”

Europa Liberă: Generația noastră, mama dumitale, noi am fost crescuți în spiritul ăsta că „răbdăm, că așa-i situația nu avem încotro”. Dar voi sigur că aveți dreptul să înaintați nota de plată la maxim. Și asta trebuie să o știm noi - cei care încă mai decidem, încă mai avem puterea de a vă spune cum trebuie voi să vă organizați viața.

Dar eu sunt foarte curios cum se pregătește generația voastră să-și ia țara în primire, de la distanță sau aici, acasă și, în fond, să știm ce ne așteaptă pe noi, cei cărora o să ne luați locul cât de curând.

Eu îți doresc succes! Eu cred că oricum o să mai vorbim pe măsură ce o să obții dreptul de vot mai ales și o să te încumeți să decizi cui îl dai. Acesta este momentul cel mai interesant de tranziție - nu tranziția țării, dar felul în care se produce în capul tinerelor generații această tranziție. Pentru că de fapt acolo se zămislește viitorul Moldovei, dacă e posibil un viitor.