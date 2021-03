Constantin Olteanu (jurnalist): „Există doar această luptă între socialiști și PAS”

Experții sunt de părere că în actualele împrejurări spațiul de manevră atât al socialiștilor conduși de Igor Dodon, cât și al Maiei Sandu sunt limitate și, cel mai probabil se va ajunge din nou la Curtea Constituțională. Ce trebuie sa înțeleagă alegatorii din aceasta confruntare dintre instituția prezidențiala şi cea legislativă? O convorbire cu jurnalistul Constantin Olteanu, redactor-șef adjunct la publicația „Săptămîna.md”.

Constantin Olteanu: „Puțini sunt totuși cei care pot înțelege până la capăt ce se întâmplă, mulți dintre cetățeni doar preiau niște mesaje, preiau niște frânturi de discursuri, repetă ceea ce au auzit de la vecini. De multe ori situația nu este analizată având suficientă informație, având suficiente dovezi că cineva a făcut una, și nu a făcut alta; că cineva a spus una, și nu a spus alta. Pe de altă parte, cineva chiar profită de acest lucru și își orchestrează acțiunile anume ținând cont de faptul că cetățeanul nu este informat. Se tirajează minciuni, se spun fel de fel de lucruri care mai mult derutează decât ar orienta cumva cetățeanul în acest labirint destul de stufos.”

Europa Liberă: Dar credeți că totuși ar exista voință politică pentru ca să fie creată și oficializată o majoritate parlamentară astfel încât să nu aibă ce reproșa președinta Maia Sandu?

Constantin Olteanu: „Nu cred că președinta Maia Sandu nu va avea ce reproșa. O majoritate parlamentară eu înclin să cred că se va constitui în funcție de interesele pe care le are fiecare partid, fiecare grupușor din parlament. Nu știu dacă toți cei care vor forma această majoritate vor fi ghidați de interesul național, și nu de alte interese. Unii vor accepta constituirea unei majorități pentru a merge înainte cu proiectul lor politic, alții – pentru a-și apăra spatele sau pentru a amâna niște implicări ale justiției în treburile lor. Până la urmă, motivele sunt diferite, dar așa diferite cum sunt, ele ar putea genera o majoritate.”

Europa Liberă: Maia Sandu insistă că, odată cu expirarea termenului de 23 martie, ar putea să depună o sesizare la Curtea Constituțională pentru a se pronunța Înalta Curte dacă au fost sau nu întrunite condițiile necesare pentru declanșarea alegerilor anticipate. Dacă se ajunge la judecata alegătorului, se schimbă mult situația de după alegeri în comparație cu cea care este astăzi în forul legislativ?

Constantin Olteanu: „Nu știu dacă este corect să spui că alegerile nu ar avea rost, implicarea cetățeanului întotdeauna are un rost destul de important. Altceva e că nu poți să nu ții cont de contextul pe care îl primești și că acest context nu poate fi schimbat odată cu organizarea alegerilor anticipate. Structura clasei politice de la noi este una care nu poate fi schimbată peste noapte, vor fi niște mici modificări de cifre, poate chiar vor apărea niște nume noi în parlament, o fracțiune care nu a mai fost, dar până la urmă nu vor avea capacitatea să schimbe, și chiar îndrăznesc să spun, lucrurile în direcția pe care și-ar dori-o Maia Sandu. Acesta este contextul, aceasta este structura clasei politice și ea nu poate fi schimbată în termen redus.”

Europa Liberă: Dar care este direcția pe care și-o dorește Maia Sandu?

Constantin Olteanu: „Eu nu știu de ce, dar pornește încă de la rezultatul pe care Maia Sandu l-a înregistrat în alegerile prezidențiale. Dacă e așa, dar presupun că e așa, atunci este un punct greșit, și nu sunt eu primul care spune lucrul acesta, în alegerile prezidențiale nu au votat atâția oameni distincți pentru Maia Sandu, dar au votat și împotriva cuiva, împotriva lui Igor Dodon. Eu vreau să vă mai spun încă o chestie: nici chiar împotriva lui Igor Dodon nu poți spune că s-a întâmplat lucrul acesta, deoarece ultima perioadă de guvernare a Partidului Socialiștilor s-a suprapus cu această criză sanitară, criza pandemică, iar criza pandemică a dărâmat mai multe guverne și nu știu dacă este treaba cetățeanului în întregime sau guvernarea proastă a socialiștilor.

Această criză i-a lăsat pe mulți fără lucru, i-a lăsat pe mulți fără studii, fără bani, nu au putut veni acasă, nu s-au făcut nunți, multe lucruri nu s-au făcut și nu știu dacă întotdeauna s-a dat vina explicit pe criză, mai ales că în această criză sanitară s-au organizat și alegeri și s-a dat vina pe guvernare și atunci guvernarea a fost doborâtă.”

Europa Liberă: Dar totuși după ce Maia Sandu a preluat mandatul, a urmat demisia guvernului Chicu? Atât premierul de atunci, Ion Chicu, cât și Igor Dodon, și Zinaida Greceanîi au spus într-o voce că această demisie trebuie să faciliteze alegerile parlamentare anticipate?

Constantin Olteanu: „Mie mi se pare că există și un discurs politic după care nu neapărat urmează și fapte, există niște discursuri de conjunctură, de moment, într-un anumit context, există niște discursuri care au doar scopul de a-l ataca pe oponent, pe adversarul politic. Faptul că toate acestea le aude cetățeanul nu deranjează pe nimeni, există doar această luptă între socialiști și PAS, și Maia Sandu, și ea în această luptă se folosește de diferite arme.”

Europa Liberă: Lupta e mai crâncenă atunci când e vorba despre depășirea crizei politice sau crizei sanitare de această pandemie de COVID-19?

Să privim separat spre criza politică și spre criza sanitară este greșit.

Constantin Olteanu: „Eu personal mă tem mai mult de efectele acestei crize sanitare decât de efectele unei crize politice, fiindcă am văzut aceste cozi de ambulanțe la Centrul expozițional Moldexpo și am fost surprins de numărul atât de mare de ambulanțe care țipau de se rupea membrana în ele, ceea ce înseamnă că această criză devine tot mai acută și mai agresivă. Situația pe care o avem eu o compar de obicei cu situația în care doi oameni într-un avion joacă cărți, avionul se prăbușește, iar unul din ei se bucură că câștigă sau că are cărți bune în mână. E stupid și e straniu, e dureros să gândești în felul acesta și să cauți avantaje într-o asemenea situație, să vrei să ieși învingător dintr-o asemenea situație. Moldova nu este statul care ar avea regim de autopilot, Moldova este statul care trebuie dirijat, nici economia nu are regim de autopilot și economia trebuie dirijată oricât ar fi ea de piață sau trebuie, cel puțin, ajutată, dar să privim separat spre criza politică și spre criza sanitară este greșit.”

Europa Liberă: În opinia Dvs., cum ar putea statul să depășească această incertitudine în care s-a pomenit?

Constantin Olteanu: „Aveți în vedere incertitudinea politică?”

Europa Liberă: Da.

Constantin Olteanu: „Nu prea se văd soluții, cred că, deși nu știu dacă lucrul acesta până la urmă este în defavoarea președintei Maia Sandu, cred că ar trebui un guvern care să gestioneze situația pe care o avem ca să ieșim cât de cât din ea, ca ulterior să aibă cine rezolva problemele de natură politică.”

Europa Liberă: Tocmai deputații din „Pro Moldova” au propus acordarea împuternicirilor suplimentare unui executiv demisionar, guvernul să poată semna acorduri internaționale, acest scenariu a fost avansat ceva mai devreme și de către socialiști. S-ar putea acesta să fie deznodământul?

Constantin Olteanu: „Da, s-ar putea să fie acesta deznodământul. Până la urmă, e nevoie de acest guvern ca cel puțin să nu ajungem în august, când se vor termina resursele, am înțeles că resursele noastre financiare sunt până în iulie-august, dar ulterior nu mai avem mijloace pentru a achita plăți, salarii...”

Europa Liberă: Dacă se leagă tei de curmei... Într-un interviu pentru Europa Liberă premierul interimar Aureliu Ciocoi zicea că și până la finele anului s-ar putea să fie achitate pensiile și salariile.

Constantin Olteanu: „Eu nu știu cum poți să legi tei de curmei într-o situație atât de imprevizibilă. Noi mâine-poimâine ne putem trezi iarăși blocați totalmente, cu toată lumea ținută în casă, cu toate producerile staționate...”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la lockdown-ul despre care se pomenește?

Constantin Olteanu: „Da. Și atunci, care tei îl vom lega de curmei? De unde bani? Lumea va rămânea fără salarii. Aici nu este ca în Statele Unite să i se dea cetățeanului câte 1.200 de dolari pe lună sau o dată la două luni, aici n-a primit nimeni nimic și este greu de avut siguranța unui viitor cât de cât previzibil.”

Europa Liberă: Societatea e dezbinată și aceste neînțelegeri din vârful puterii aprofundează și mai mult această scindare a societății. Încotro, Moldova?

Constantin Olteanu: „Da, se aprofundează această scindare. Situația pe care o trăim este una destul de grea cu această boală, e una care are unele componente ale stării de război, iar starea de război un pic schimbă gândirea oamenilor și-i face mai puțin agresivi unul față de altul, alte valori sunt puse în față. Și nu știu dacă trebuie să continuăm chiar atât de convinși de opțiunile noastre politice și de altă natură. Totuși, există niște probleme care trebuie rezolvate la început, ca ulterior să vedem de ce culoare ne sunt pantalonii cu care suntem îmbrăcați.”

Europa Liberă: Cine poate să ajute Republica Moldova în asemenea condiții? Poate veni un ajutor din afară, așa cum s-a întâmplat în 2019, atunci când au fost aduse la masa de tratative forțele de stânga și de dreapta ca să formeze o alianță și să fie alungat Plahotniuc, apoi să se meargă mai departe?

Constantin Olteanu: „Nu cred că poate fi repetată situația din 2019, mi se pare că e chiar un pic diferită de acea situație și probabil există soluții aici în interior, adică există actori în interior care ar putea rezolva această problemă pe care o avem noi, doar că e nevoie ca, într-adevăr, să se dorească acest lucru, dar nu perpetuarea unor situații de care nu ne putem rupe sau contramandarea, amânarea unor ședințe de judecată sau nu știu ce acolo.”

Europa Liberă: Dar tot Dvs. ați spus că interesele ar fi deosebite, s-ar deosebi ale celor care sunt astăzi inclusiv în parlament?

Constantin Olteanu: „Interesele pe termen lung sunt diferite, dar trebuie să găsim, cel puțin pe termen scurt, interese care ne-ar putea apropia.”

Europa Liberă: Pe cine trebuie să apropie acum interesele comune? Care ar fi forțele care ar putea să ajungă la un compromis?

Constantin Olteanu: „Cei care matematic ar putea constitui o majoritate, cel puțin matematic.”

Europa Liberă: Și cine sunt cei care matematic pot constitui?

Constantin Olteanu: „Păi bine, eu vorbesc intuind ce se poate întâmpla sau privind spre ziua de mâine, dar nu vorbesc ceea ce mi-aș dori. Sunt lucruri diferite atunci când spun că s-ar putea constitui, să zicem, din socialiști, „Pro Moldova” și cine mai este acolo, deși eu văd ca posibil acest lucru, dar un ca o opțiune pentru care aș opta.”

Europa Liberă: Păi asta-i problema cea mai mare, toți o văd ca o opțiune, dar nimeni nu ar agrea-o, nu ar fi de acord să fie.

Constantin Olteanu: „Bine, admitem că avem alegeri anticipate și în parlament o să fie socialiștii, o să fie Partidul Nostru, o să fie Șor (democrații, cel puțin, eu pun la îndoială că o să fie) și o să fie PAS-ul. Și atunci, pe cine dintre toți aceștia va alege PAS-ul ca să-și realizeze proiectul?”

Europa Liberă: Credeți că cetățeanul nu o să-i treacă prin sită pe cei care urmează să ajungă în următorul parlament dacă se decide declanșarea anticipatelor?

Constantin Olteanu: „Vedeți că cetățeanului nostru îi plac becurile? El alege becurile.”

Europa Liberă: Adică, iluminarea stradală?

Constantin Olteanu: „Da. El nu alege o perspectivă care ar însemna justiție, care ar însemna, hai să spunem și drumuri, aici nu mă refer la asfaltul PD-ului, dar drumuri bune; nu alege ceea ce ar însemna studii, educație, sănătate, instituții credibile și funcționale, el are mica/marea bucurie că merge în caloși și nu pășește prin noroi.”

Europa Liberă: Dar dacă justiția și-ar face treaba, lucrurile ar fi mai clare, inclusiv în parlament?

Constantin Olteanu: „Da, lucrurile ar fi mai clare în parlament, dacă lucrul acesta l-ar face justiția, dacă lucrul acesta l-ar face legea, dacă noi ne-am teme de lege, dar nu de cel care o citește, ar fi cu totul altceva. Dar, deocamdată, justiția înseamnă o persoană anume și odată cu schimbarea acestei persoane justiție e altfel. Sunt dese cazurile când doamna asta legată la ochi, căreia noi îi spunem justiție, se pare că vede, totuși nu-i chiar totalmente legată la ochi. Vedeți ce se întâmplă în România? Sunt președinți, sunt copii ai președinților, sunt oameni care au însemnat ceva și care acum tremură în fața justiției. Dacă am greșit, așa trebuie să fie.”

Europa Liberă: Dar până la asta în Moldova mai e cale lungă?

Constantin Olteanu: „Păi tocmai asta voiam să spun, dar mă temeam s-o spun, pare-se nu e chiar corect că vrem să se întâmple chiar toate lucrurile pe segmentul vieții noastre. Trebuie să avem și un pic de răbdare, unele lucruri se fac mai greu, unele lucruri le vom face noi, altele le vor face alții, ceea ce e necesar e să tindem spre aceste lucruri, dar dacă nu tindem spre un bine general și vrem doar un bine care să se încadreze perfect în limitele gardurilor noastre, atunci nu va ieși nimic.”

Europa Liberă: Și atunci, intențiile Maiei Sandu nu sunt pe termen mediu și lung?

Constantin Olteanu: „După insistența cu care acționează acum, mi se pare că ea operează cu termene scurte, vrea repede și vrea ea, lucruri care la o analiză mai atentă nu se pot întâmpla acum, cel puțin nici alegerile anticipate următoare nu vor rezolva acest lucru.”