Cum banii din contractele cu statul ajungeau în conturile lui Vladimir Plahotniuc: interviu cu Mădălin Necșuțu (CIJ)

Zeci de milioane de euro, provenind din licitațiile cu Moldtelecom, au ajuns în conturile unor firme gestionate de persoane din anturajul fostului lider al democraților, Vlad Plahotniuc. Cel puțin asta arată o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova publicată pe portalul anticorupție.md în 2 iunie. L-am întrebat pe Mădalin Necșuțu, unul din autorii acestei investigații ce află nou opinia publică despre acest caz investigat de organele de drept.

Mădălin Necșuțu: „Ce aflăm noi nou din investigația noastră? Este vorba despre un circuit, este vorba de contracte cu statul și, în ultimii ani, noi am luat în speță Moldtelecom, care a avut contracte cu această firmă, Bass Systems, în valoare de 41 de milioane de euro, dar, sigur, firma despre care vorbim era abonată cu mult mai mult la banii statului, sumele sunt și mai mari, dar noi ne-am concentrat doar pe cazul Moldtelecom și am demonstrat că banii aceștia erau plimbați de firma Bass Systems printr-o serie de vehicule financiare din Elveția și Cipru până în Hong Kong, China, Singapore și se întorceau undeva în Dubai, unde, potrivit unui document care a intrat în posesia Centrului, banii ajungeau de acolo, din Dubai, în conturile personale ale lui Vladimir Plahotniuc. Noi am demarat și noi investigația noastră paralelă, am lucrat cu jurnaliștii de la OCCRP, una din cele mai mari organizații de jurnaliști de investigație din lume, și am reușit, într-adevăr, și noi să observăm și le-am pus ca atare în investigație o serie de elemente care conduc inevitabil spre fostul lider, cel mai puternic om din Republica Moldova până anul trecut, Vladimir Plahotniuc. Am arătat cum banii din contractul cu statul mergeau în zonele acestea de offshore, pentru că trebuie menționat că toate aceste vehicule de care vă vorbeam mai devreme sunt, de fapt, offshore-uri din Cipru, Hong Kong, Singapore și Dubai și am observat că, în ultimii ani, Republica Moldova a încercat să-și intensifice relațiile diplomatice cu Emiratele Arabe Unite tocmai pe filiera aceasta a apropierii și a mutării unor businessuri deținute de Vladimir Plahotniuc în această zonă, Dubai, în Sharjah, mai bine spus, din Dubai.

Este o zonă pestriță, se apropie de ceea ce numim noi în mod clasic offshore, este o zonă netransparentă din punct de vedere financiar și, în ultimii ani, această zonă a fost în centrul unor mari scandaluri care au vizat o serie de afaceri cu bani negri, mai bine spus, veniți din zona aceasta a lumii tenebre, a lumii interlope. Și chiar au fost unele scandaluri legate de finanțarea terorismului printr-o serie de bani care au ajuns prin băncile din Dubai. Dacă ne amintim, chiar în „laundromatul” rusesc, cel de spălarea a peste 80 de miliarde de dolari, Dubai figurează ca destinația unor bani care au circulat în acest circuit. Astfel că observăm de aici că toate lucrurile erau puse într-un context și politic. Vladimir Plahotniuc a încercat, probabil, să folosească statul pentru a-și consolida afacerile și pentru a-și securiza până la urmă aceste venituri care veneau din astfel de contracte cu statul.”

Europa Liberă: Ați reușit să obțineți și un comentariu despre acest circuit financiar din Chișinău în Emirate și din Emirate în Chișinău de la avocatul de la Bass Systems?

Mădălin Necșuțu: „Da, dl Ion Păduraru, fostul consilier prezidențial.”

Europa Liberă: Juristul, avocatul Ion Păduraru, el spunea că banii obținuți din contractele Moldtelecom au fost întorși în Republica Moldova?

Mădălin Necșuțu: „Da, au fost întorși în Republica Moldova, dar în conturile personale ale lui Onisim Popescu, după ce au fost lăsate anumite comisioane pentru aceste tranzacții. Au fost întorși în conturile personale, repet, ale patronului Bass Systems, nu au fost întorși, repuși în economia Republicii Moldova. Deci, aici e o mică diferență în sensul că au fost întorși în Moldova; dacă au venit în conturile lui personale, asta nu înseamnă că sunt și folosiți în economia Republicii Moldova. Într-adevăr, dânsul asta și pledează, pentru că există un proces pe rol în această privință, și spune că banii aceia nu au venit din surse ilegale, pentru că procurorii au pus la un moment dat sechestru pe capitalul social și pe conturile Bass Systems și încă o firmă, BB-Dializa.

Și atunci au motivat că acestea ar fi ale lui Vladimir Plahotniuc, acesta ar fi fost motivul. Și l-au acuzat inclusiv de spălare de bani, și avocatul Ion Păduraru a spus foarte clar: „Păi, cum sunt bani proveniți ilegal, dacă sunt din niște contracte oficiale cu statul înregistrate”? Problema nu este acolo la banii proveniți din contracte, ci este cum au câștigat licitațiile aceste firme. Și mă refer în speță aici cu precădere la Bass Systems. Acolo procurorii, probabil, ar trebui să insiste și sa vadă cum Bass Systems, practic, nu avea rivali în orice licitație. Acolo, după părerea noastră, este problema de corupție, dar noi nu suntem procurori, noi suntem doar niște jurnaliști, care am observat niște lucruri și le-am scris ca atare, le-am scris pe un ton rece...”

Europa Liberă: Dar procuratura v-a răspuns și a spus că urmărirea penală este în desfășurare?

Mădălin Necșuțu: „Da, exact, au spus că nu ne pot da amănunte, este o investigație în curs și că în continuare se fac cercetări, dar, după cum știm, la un moment dat procuratura a ridicat sechestrul și de pe Bass Systems, și de pe BB-Dializa. Între timp, trebuie spus că firma s-a vândut, imediat după ce Vladimir Plahotniuc a pierdut puterea, firma Bass Systems a fost vândută.”