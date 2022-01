Dan Perciun: Vor fi acordate compensări pentru factura de gaze doar dacă „vor exista majorări de tarife”

Noile măsuri compensatorii, anunțate marți, 18 ianuarie, de executiv și care îi vizează pe consumatorii din sistemul centralizat de termificare, vor fi urmate de altele, pentru factura la gaze, doar dacă vor exista majorări de tarife. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare protecție socială, Dan Perciun, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. El a lăsat să se înțeleagă că dacă tariful la gazele naturale va crește, autoritățile nu exclud că vor aproba compensații și pentru agenții economici.

„Urmează să stabilim dacă acest lucru va fi valabil pentru toate categoriile, pentru anumite categorii, mai afectate, să verificăm în ce măsură putem ținti aceste compensații, vor fi acestea prin reducerea tarifului pentru toți, în factură, sau printr-o procedură unde agenții economici trebuie să ofere anumite informații despre activitate lor și în funcție de acestea să obțină compensații. Deci, mecanismul încă urmează a fi stabilit”, a precizat președintele Comisiei parlamentare protecție socială.

Marți, 18 ianuarie, prim-ministra Natalia Gravrilița a declarat că executivul va majora compensațiile la agentul termic pentru cetățenii ale căror apartamente sunt conectate la sistemul centralizat de termoficare.

„Dacă în noiembrie și decembrie am compensat 67% din creșterea de tarif, față de luna octombrie, începând cu factura din luna ianuarie, vom compensa 80% din creșterea de tarif. În plus, am crescut volumul acoperit de compensație. Dacă în noiembrie și decembrie am compensat 1 gigacalorie, începând cu factura pentru ianuarie – vom compensa până la 1,5 gigacalorii. Suma maximă a compensației acoperite de Guvern la factura pentru agentul termic va crește de la 450 lei/lună la 815 lei/lună”, a declarat premierul.

Natalia Gavrilița a precizat că pentru facturile la consumul de gaze naturale, compensațiile rămân cele anunțate în luna noiembrie.