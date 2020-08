„Patriotul e acela care trăiește aici, în glodul nostru” (VIDEO/FOTO)

Declarația originală a ars în timpul protestelor din aprilie 2009, dar a fost reconstituită în 2010. Încotro se îndreaptă Republica Moldova la cei 29 de ani de independență? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

* * *

În anii de independență, clasa de mijloc a lipsit cu desăvârșire, pentru că lumea a ales calea străinătății. În mediul economic și politic au apărut structuri oligarhice care împiedică dezvoltarea statului. Gradul de corupție este ridicat, parlamentul și partidele politice sunt pe ultima treaptă a încrederii, perspectiva europeană ar fi singura posibilitate pe care o are Republica Moldova de a-și îmbunătăți situația – sunt constatările oamenilor cu care am discutat la Volintiri, Ștefan Vodă.

– „Douăzeci și nouă de ani am fost implicat, chiar din studențime. Lumea a avut încredere că o să fie schimbare, dar uitați-vă unde am ajuns, noi suntem foarte departe de nivelul țărilor baltice, care s-au folosit de independență. Noi, cu părere de rău, ne-am folosit de independență numai pentru interesele corporative și personale. Nu știu de ce, cum ajung la putere, toți uită. Suntem o țară independentă, trebuie să fim independentă, trebuie să avem mai multe interese în toate părțile, dar a ieșit așa că noi, fiind o țară mică, noi cu vecinii trăim nu prea bine.”

Europa Liberă: Dar de cine este cel mai mult dependentă Republica Moldova?

– „Noi depindem de consumul acesta excesiv de resurse naturale.”

Europa Liberă: Cine-i sunt prieteni Republicii Moldova?

– „În primul rând, prieteni trebuie să ne fie vecinii noștri și sigur că opțiunea mea este proeuropeană, ea a fost și este, nu mi-am schimbat-o. Da, noi suntem împărțiți, noi nu știm unde, acolo sau dincolo.”

Europa Liberă: Ați fost plecat și Dvs. Iată acest milion de cetățeni ai Republicii Moldova aflați peste hotare prin remitențe se zice că au menținut pe linie de plutire statul, iar pe de altă parte, totuși Moldova e săracă fără aceste brațe de muncă, fără aceste creiere.

– „Sigur! Noi mult depindem de remitențele conaționalilor noștri care sunt plecați. N-au plecat ei de bunăvoie, să spunem sau că vreau să mă duc, ei de nevoie au plecat.”

Europa Liberă: Dar dacă ar veni tot acest milion acasă, ce ar face?

– „Eu nu cred că ei o să aibă ce face aici, sincer vă spun.”

Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Moldovei?

– „Totuși vreau să fiu optimist, depinde de noi, trebuie să ne suflecăm mânecile și trebuie să muncim, nu că să muncim cu sapa, dar să fie mai mult entuziasm, mai multă energie să o dăm pentru dezvoltarea noastră. Aici noi am crescut, aici suntem, chiar dacă plecăm. Uitați-vă, din toate țările pleacă, eu am fost în Italia, în Italia tot îs foarte multe milioane plecate, dar se întorc în țară oamenii. Chiar discutând cu prietenii mei de peste hotare, ei spun: măi, dar nu mai vreau să vin, să-l văd pe acela, să-l văd pe celălalt. D-apoi tot voi votați, zic. Tot voi votați! - Păi am crezut într-înșii, în toți aceștia. Înțelegeți? Lumea-i disperată...”

Europa Liberă: Cu ce asemănați Moldova, cu ce o comparați?

– „Cu un strugure de poamă. Când eram în Italia, le spuneam că Moldova noastră se aseamănă cu un strugure de poamă și ei când se uitau pe hartă, într-adevăr, era ca un strugure de poamă.”

Europa Liberă: La mulți ani, Republica Moldova!

– „La mulți ani! Să trăiești, țară!”

Europa Liberă: Cum au fost 29 de ani de independență pentru Republica Moldova?

– „Mă doare că pleacă tineretul, floarea națiunii, asta mă doare mai tare.”

Europa Liberă: În anii aceștia de independență, aproape un milion de cetățeni au luat calea străinătății.

– „S-au dus. Și copiii mei îs duși.”

Europa Liberă: Unde?

– „În Franța. Și acolo au să se stabilească cu traiul.”

Europa Liberă: Dar de ce n-au rămas aici, la Volintiri?

– „Unde să lucreze? Au zis că viitorul copiilor îi doare mai tare.”

Europa Liberă: Și dacă mai continuă să plece lumea, cine rămâne aici?

– „Bătrânii, țara e bătrână de acum.”

Europa Liberă: Și atunci ce viitor are statul?

– „N-are viitor.”

Europa Liberă: Nu vă strânge în spate când ziceți că Moldova n-are viitor?

– „N-are viitor, pentru că n-avem conducere, se vând când încolo, când încoace, așa, când cu Europa, când cu Rusia. N-au a lor gândire, n-au a lor ca să fim independenți, cum deodată au spus țară independentă, că sunt țări și mai mici și-s independente…”

Europa Liberă: Cine ajută mai mult Republica Moldova?

– „Europa ne ajută, dar cu o mână ne dau și mătincă cu șapte ne iau înapoi, dar Rusia niciodată nu a vrut ca noi să fim țară independentă, că dacă erau să vrea ei să fim noi țară independentă, își luau armata demult din partea ceea de Pridnestrovie (Transnistrie).”

Europa Liberă: Credeți în soluționarea problemei transnistrene?

– „Dacă nu s-a făcut până acum, nu cred rușii să dea bucățica, n-au să ne-o dea. Ca atare e a noastră, dar știți cum, a fost războiul acela și ei și-au luat bucățica asta și nu știu cum de atunci au împărțit-o ei și nouă ne-a rămas ce ne-a rămas.”

Europa Liberă: Igor Dodon s-a întâlnit cu Vadim Krasnoselski de șapte ori de când e președinte, el zice că dialogul acesta ar trebui să ducă la integrarea celor două maluri ale Nistrului.

– „Dacă Rusia o să dea voie.”

Europa Liberă: Dar în următorii 30 de ani, cum vedeți Republica Moldova, cum ar trebui să fie țara?

– „Of! Fiecare își dorește o țară prosperă și să aibă de toate, copiii să rămână aici, dar nu știu. Eu am fost în diferite partide și cu speranță-speranță, dar în ultimul timp nu știu, ori nu s-a născut un Lukașenko al nostru, dar n-avem pe cine. La acest moment, eu nu știu pe cine să aleg.”

Europa Liberă: Câte partide sunt știți?

– „Așa o țară mică, dar avem așa de multe partide. Sunt țări foarte bogate și au două-trei partide, să nu dea voie la atâtea partide.”

Europa Liberă: Dacă ar fi să puneți note cum au guvernat președinții, cabinetele de miniștri, cine a lăsat fapte demne, cine din președinți v-a impresionat?

– „Da’ nu aș putea spune așa, cine.”

Europa Liberă: Alegerile din toamnă ce vor decide, alegerile prezidențiale din 1 noiembrie?

– „Da’ mie îmi pare că cu corona o să rămânem.”

Europa Liberă: La mulți ani, Republica Moldova!

– „Dă Doamne să prosperăm!”

Europa Liberă: Suntem în ajunul aniversării a 29-a de la proclamarea independenței. Cum au fost anii ăștia pentru țară, pentru cetățeni?

– „Până acum a fost cum a fost, dar de acum mai rău, de-atâta că conducerea, acolo reșăsc (decid) ei, noi nu reșim (decidem), noi am venit și am votat. Țărănimea nu știe nimic, ei îi pun macaroane pe urechi și-i tot, îi întunecă pe oameni ca să nu fie dezvoltați.”

Europa Liberă: Moldova acum este stat independent?

– „Nu prea...”

Europa Liberă: Și pe ce drum merge țara?

– „În loc să meargă pe ceva dezvoltare, dar ei merg înapoi și întunecă lumea, și bucsuie, bucsuie oamenii pe loc.”

Europa Liberă: Ce ați așteptat Dvs. să se rezolve?

– „Conducerea să nu meargă cu șmecherii și cu amăgeli, să nu meargă distrugerea asta. De-amu 25-30 de ani merge așa, dau înapoi ca racul, nu că să meargă înainte, racul, broasca și o știucă se primește la noi aici. Și oamenii se sfădesc, se ceartă între dânșii, oamenii toți de la greutăți și omul tace, fiindcă a fost partidul acela comunist, Doamne ferește, i-a călcat în picioare. Și acum e tot regimul acela, ajunge, băi, nici lider nu era, că acolo tot erau două state și care erau mai puternice.”

Europa Liberă: Dar vă mai amintiți, cine au fost președinții Republicii Moldova în acești 29 de ani?

– „Ei au fost mulți...”

Europa Liberă: De cine vă amintiți?

– „Nu-i țin minte de-amu.”

Europa Liberă: Din prim-miniștri de cine vă amintiți?

– „Nu țin minte de-amu, nu pot să-mi aduc aminte.”

– „Prim-miniștrii cam des i-au schimbat ei.”

Europa Liberă: Cam câți au fost?

– „Numai anul trecut vreo doi-trei au fost.”

Europa Liberă: Aproape 20 de guverne a avut Republica Moldova.

– „Și fără tolk (folos), cum spune moldoveanul.”

Europa Liberă: Vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova?

– „Nu chiar tare.”

– „N-avem cu ce ne mândri.”

– „Corupția a fost și o să fie.”

– „Șmecherie mare, e amăgeală, învârteală și noi nu cunoaștem în legi, azi e o lege, mâine e alta și noi nu înțelegem, și-i schimbător, nimic nu-i stabil.”

Europa Liberă: Cum vedeți viitorul țării?

– „Greutăți o să fie. O parte o să fie robi, dar o parte o să umble și o să râdă, și o să-și bată joc unul de altul, nu se uită că-i neam, că-i rudă, că-i frate, nu o să se uite la nimic.”

Europa Liberă: Dar cine face viitorul Moldovei?

– „Asta tot norodul, el nu se poate orienta și n-are susținere, n-are mentalitatea lui. Dacă merge roiul de albine într-o parte, apoi tot roiul se duce cu tot cu matcă, dar aici mai este încă altceva, ca turma de oi. Da, da, ridicăm toți mâinile în sus și gata, o spus unul așa, poate el o spus greșit, dar tu ai mintea ta, iar eu am mintea mea, fiecare gândește cu gândirea lui.”

Europa Liberă: Vin alegerile prezidențiale din toamnă. Știți cine merită să ajungă în fruntea Republicii Moldova?

– „Eu nici nu o să mă duc la alegeri, n-am încredere în nimeni.”

– „Trebuie de dus, dar fiecare trebuie cu gândirea lui logică.”

Europa Liberă: Dar cum trebuie să fie președintele de țară?

– „Trebuie să fie un om cinstit.”

– „La noi trebuie брат Котовски и дедушка Сталин (fratele Cotovschi și tătuca Stalin). Până nu o să fie dictatură, tolk (folos) nu va fi.”

– „Dar el, omul care o să fie la conducere, unul singur nu-i dovedește, dacă pe dânsul îl doboară toți și asta, el nu o să poată omul acela să conducă, fie el cum o fi, chiar de l-ar pune aurit pe omul acela, el nu o să poată.”

Europa Liberă: Dvs. vreți să trăiți în dictatură sau în democrație?

– „Mai bine în dictatură.”

Europa Liberă: Dar Dvs.?

– „Încă nu mă dezmeticesc.”

Europa Liberă: Există politicieni în care aveți încredere?

– „În niciunul n-am, toți îs mincinoși și tâlhari.”

– „Europa dă bani încoace grămadă și nu se înțelege unde se duc banii aceștia, aici au făcut un drum, aici n-au făcut, aici au făcut, aici n-au făcut. Ce-i cu asta? Dar cineva dau ajutoare și toți folosesc momentele acestea când primesc granturi. Dar unde se duc banii aceștia?”

Europa Liberă: Dar cine ajută mai mult Republica Moldova?

– „Europa.”

– „Rusia cu Europa.”

– „Europa mai mult dă ajutoare încoace, oameni buni, granturile acestea vin din Europa. De ce în Europa acolo nu merg așa amăgeli? Acolo se respectă legea și merge după lege, dar aici: ei da’ lasă, ei da’ lasă și-i habarnic, îi nepăsător unul față de altul.”

Europa Liberă: Când ziceți: „La mulți ani, Republica Moldova!”, la ce vă gândiți?

– „Sănătate să fie și pace. Dacă-i sănătate, pace și unire, oamenii au s-o ducă mai bine.”

Europa Liberă: Bună ziua!

– „Bună ziua!”

Europa Liberă: Valentina Ursu sunt, de la radio.

– „V-am recunoscut pe voce.”

Europa Liberă: Suntem în ajunul aniversării a 29-a de la proclamarea independenței, cum au fost acești ani pentru stat, pentru cetățeni?

– „Pentru mine, de-o pildă, nu prea au fost, că eram plecată peste hotare și acum de vreo cinci ani m-am stabilit aici. Se ducea soțul, m-am dus eu, am învățat fetele, am construit casa, dar acum nu vedem nicio perspectivă.”

Europa Liberă: De ce?

Ne-au amăgit nu ca pe niște copii, dar ca pe niște oameni mari

– „De-atâta că statul așa-i la noi, ne-au amăgit nu ca pe niște copii, dar ca pe niște oameni mari. Eu țin minte, lucram la Ștefan Vodă când venise dl Dodon și venise la piață și-i pusesem întrebări așa, concret, zic: bine, hai că raionul îl vedeți, dar satele le vedeți, că la noi e un sat care nu-i trecere, îi groapă. – Bun, o să investim în stat. Și ce a făcut? Eu aș vrea să dau ochii cu dânsul, să-i pun așa întrebarea cum am pus-o atunci.”

Europa Liberă: Care din președinți în acești aproape 30 de ani v-au insuflat încredere?

– „Niciunul.”

Europa Liberă: Mai țineți minte cine din președinți au lăsat urme de care să-și amintească cetățenii?

– „Din cei care au fost până acum – niciunul.”

Europa Liberă: Dar aveți vreun model de politician?

– „Trebuie să mă gândesc mult pe cine să aleg și încă tot nu-s.”

Europa Liberă: De ce s-a pierdut încrederea?

– „De-atâta că suntem amăgiți, de-amu câte voturi am dat și nimic schimbări.”

Europa Liberă: Ați votat și pentru cei de dreapta, și pentru cei de stânga în acești 29 de ani?

– „Da, măcar când acum ne-am dus, n-am votat pentru Dodon, dar, mă rog, așa a fost lumea aleasă și a fost amăgită, și a fost cumpărată, în primul rând, mai mult a fost cumpărată decât amăgită.”

Europa Liberă: Este o diferență când conduc partidele cu viziuni de stânga sau când conduc cele cu viziuni de dreapta?

– „Da, este. Când era Guvernul Maia Sandu se vede că ceva corupție se începuse parcă a da jos, dar acum, ei au gândit că dacă o să fie la conducere păi tot o să fie ca și Plahotniuc.”

Europa Liberă: Vin alegerile din toamnă. Ce vor decide ele, alegerile prezidențiale din 1 noiembrie?

– „Merge vorba de Maia Sandu, eu de-amu mă gândeam, zic, poate alegem o femeie. Să încercăm. Tineretul acesta parcă ne duce înspre Europa, că într-adevăr am fată peste hotare și acolo-i de trai. Ea a și spus: Mamă, noi înapoi nu venim.”

Europa Liberă: La mulți ani, Republica Moldova!

– „La mulți ani, Republica Moldova! Și sperăm că va fi totul bine. Așteptăm, iaca, agricultorii așteaptă ceva subvenții. Când o să le dea? Prin septembrie? Lumea vrea acum. Eu lucrez contabilă la un lider, toți primprejur mă întreabă: Când dau pâinea? De unde să le dea? El n-are nici bani, nici pâine, n-are nimic.”

Europa Liberă: Moldova este stat independent, a ajuns să fie o țară independentă?

– „Nu, n-avem cu ce. N-avem cu ce să fim independenți. Ajutoarele de unde vin? Din Europa vin mai mult. Ce, rușii acum dau? E clar ca bună ziua că nu se duce nimeni acolo, rubla a decăzut, de lucru nu prea și acolo îi Putin, acesta-i elevul lui Putin – Dodon.”

Europa Liberă: Vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova?

– „Da.”

Europa Liberă: Cu ce vă mândriți?

– „Că-s moldoveancă – da, că m-am născut aici și așa m-a dat Dumnezeu pe așa pământ.”

Europa Liberă: Să facem un exercițiu, vă amintiți anul 1991, ziua de 27 august, când s-a proclamat independența?

– „D-apoi cum, dacă eram mărișor?”

Europa Liberă: Ce vă amintiți?

– „Avântul patriotic al tuturor acelor care au plecat și unul trăiește la Moscova, unul trăiește în România. Patriotul e acela care trăiește aici, în glodul nostru.”

Europa Liberă: Glodul acesta odată și odată trebuie să fie curățat?

– „Cu tempoul care mergem nu o să fie niciodată curățat, pentru că nu ne dezvoltăm economic.”

Europa Liberă: Supărările cetățenilor sunt pe guvernanți, dar acei care ajung să stăpânească puterea sunt delegați de către cetățeni, ei îi trimit o dată la patru ani.

– „E o formă greșită. Pe ei să-i trimită o dată la patru ani la pușcărie pe toți, după ce au fost la guvernare – ei o să fie băieți de treabă. Dar așa, iaca, uitați-vă, la noi în sat care avem divergențe cu dl primar, spune că fiecare consilier are un sector. Dar dacă pe mine de pe sectorul acesta nu m-o ales niciunul, m-o ales din partea cealaltă? Înainte era înaintat

Ei s-au pus pe bază de listă și nu-i știe nimeni pe cine l-au votat

și ales consilier de pe strada dată și toată strada venea și spunea: băi, tu ai obraz, faci ceva? Iaca așa și la noi, la raion, la republică, pentru că noi nu știm, ei s-au pus pe bază de listă și nu-i știe nimeni pe cine l-au votat și el nu știe cine a votat din raionul Ștefan Vodă pentru dânsul și el șede în parlament.”

Europa Liberă: Deci, ițele îs încurcate. Cine le descurcă?

– „Mentalitatea trebuie de schimbat cu totul și forma de a înainta deputații în parlament. De aici, de jos trebuie de pornit toți așa să meargă și după aceea să facem ceva.”

Europa Liberă: Când ziceți că mă mândresc că sunt cetățean al Republicii Moldova, cu ce vă mândriți?

– „Cu străbunii noștri, cu părinții, că toți au fost moldoveni, mă mândresc, dar cu așa guvernare, cu așa țară nu poți să te mândrești. Nu pot să mă mândresc, de aceea că-s participant la război și până anul trecut am primit câte 100 de lei.”

Europa Liberă: Și conflictul acesta transnistrean poate fi soluționat?

– „Trebuia demult soluționat.”

– „Problema de la Transnistria poate să fie soluționată numai atunci când dl Putin o să vrea ca ea să fie soluționată și nu numai el, dar mai sunt și celelalte state de primprejur.”

Europa Liberă: Dar de ce credeți că anume de voința Moscovei depinde reglementarea transnistreană?

– „De-atâta că ea-i un plațdarm (cap de pod) chiar și economic, și militar care este un interes...”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a făcut un popas aici, la Volintiri, și întrebăm cetățenii cum au fost anii de independență pentru țară.

– „...La televizor de multe ori v-am văzut...”

Europa Liberă: Ia ziceți, cum au fost anii de independență?

– „Vai de capul nostru! Ce fel de independență, dacă din țară s-au dus aproape un milion, de ce în timpul de față noi n-avem nimic?”

Europa Liberă: Și de ce?

– „De-atâta că prea mare e democrația, prea mare e democrația.”

Europa Liberă: Sau nu s-a înțeles la justa valoare democrația?

– „Republică și independență de asta – asta e un fel de pafos (patos), că noi putem, dar când au dat ca să înceapă a se stăpâni – n-o mai făcut, au venit la putere mulți oligarhi și, într-al doilea rând, în așa mititel colhoz cum e Moldova, așa să zicem, eu colhoz îi zic, s-a dat democrație și s-au programat până în timpul de față, până la 49 de partide.”

Europa Liberă: Acest număr mare de partide vă zăpăcește pe dvs., alegătorii?

– „Îi Doamne ferește! Toate partidele acestea îs finanțate de stat, au conturi în bancă și au fost spălați o grămadă de bani la toți oligarhii ăștia care s-o găsit, începând…”

Europa Liberă: Dar cine-s oligarhii?

– „Da’ cine-s? Plahotniuc, Șor, Candu.”

Europa Liberă: În 29 de ani, cine din președinți v-a insuflat încredere că a trăit cu interesul național, cu problemele cetățenilor?

Toate trebuie să fie întoarse cu fața la oameni

– „O început primul președinte care m-a învățat și pe mine la institut, acesta a fost Mircea Snegur. El a proclamat republica și într-o oarecare măsură oleacă s-a ținut, pe urmă a venit Lucinschi, șmecher, pe urmă a venit Voronin. Și Voronin ce a făcut? Tot feciorul lui o devenit un oligarh. Pe urmă, după Voronin o venit cine? Timofti, pe urmă de-amu o venit aista, Dodon. Dodon, eu nu cred ca el să nu fi fost amestecat în unele chestiuni, dacă în careva măsură ațișoara asta care s-a pornit amu, măcar că ea tot încă e oligarhică, ațișoara asta de dezvoltare s-a pornit mai departe și s-a ținea de dânsa are, fiindcă toate trebuie să fie întoarse cu fața la oameni.”

Europa Liberă: Valentina Ursu a ajuns cu microfonul aici, la Volintiri, Ștefan Vodă, și întrebăm cetățenii cum au fost anii de independență. Cum s-a trăit, cum se trăiește?

– „Se trăiește greu, de-atâta că n-avem bani. E sărăcie multă.”

Europa Liberă: De ce s-a ajuns să fie sărăcie, doar toți care vin la putere promit?

– „Promit, dar nu dau, se îmbogățesc ei, dar la lume nu dau nimic, numai minciuni și în rest nimic bun.”

Europa Liberă: Și cine schimbă situația în țară, cine poate să o schimbe?

– „Tot parlamentarii. D-apoi ei nu vor, că ei…”

Europa Liberă: Dar cetățenii ce pot face?

– „Dar noi ce putem face la țară? Nu putem face nimic.”

Europa Liberă: Dar o dată la patru ani aveți buletinul în mână?

– „Avem, avem și votăm, dar dacă nu sunt de ajuns la care-i votăm noi.”

Europa Liberă: Cum s-a trăit și cum se trăiește în Moldova independentă? Iată suntem în ajunul independenței, 27 august.

– „Eu nu-i cred pe nimeni, gata. Îs toți mincinoși. Gata, nu mai fac nimic, eu îs bătrân de-amu, copiii s-au dus, s-au dus să se hrănească și eu șed acasă.”

Europa Liberă: Și nu vă mai interesează viitorul Moldovei?

– „Dacă și mi-a da vot, nu-i votez nici pe unul, că ei amăgesc, amăgesc de rup pământul.”

Europa Liberă: Dar vă pasă de bucata asta de pământ?

– „Da’ cum nu-mi pasă? Îmi pasă!”

Europa Liberă: Și ce faceți ca să schimbați situația?

– „Noi nu putem face nimic, ei ne amăgesc că o să ne dea, o să ne dea și când acolo după ce am votat – nimic.”

Europa Liberă: Vă mândriți că sunteți cetățean al Republicii Moldova?

– „D-apoi cum, cum nu ne mândrim, dacă eu…”

Europa Liberă: Cu ce vă mândriți?

– „Mă mândresc cu pământul, avem pământ bogat. Dar cine să-l lucreze de-amu că noi suntem la pensie?”

Europa Liberă: Cu ce nu vă mândriți?

– „Nu ne mândrim cu toată guvernarea noastră care este la conducere, mincinoasă.”

Europa Liberă: Cine ajută mai mult Republica Moldova?

– „Țările străine, că ai noștri îs săraci, pun în buzunare.”

Europa Liberă: Ce-i de făcut acum?

– „Trebuie de schimbat guvernarea asta.”

Europa Liberă: Cu oftatul, cu necazul nu rezolvi.

– „Nu, trebuie, poate o fi, a da Dumnezeu și va fi votarea și poate lumea a mai deschide ochii spre cer, mințile la oameni.”

Europa Liberă: Cum au fost acești 29 de ani de independență? Pentru Dvs., cetățenii, pentru țară?

– „Eu, ca tânăr, nu pot să spun că am văzut mari schimbări, mari schimbări nu s-au făcut, fiindcă nu se găsește un numitor comun să formeze un guvern stabil, să creezi o stabilitate politică, după care evident că se va dezvolta și economic. La noi asta nu-i.”

Europa Liberă: Care sunt problemele cele mai mari ale statului care pun piedică dezvoltării?

– „Fiecare partid politic caută să-și apere interesele proprii. Dacă ar fi la guvernare persoane care nu au afaceri, ar lupta pentru popor, cele care au afaceri și au business își apără interesele proprii.”

Europa Liberă: S-a amestecat businessul și politica?

– „Da.”

Europa Liberă: Semenii Dvs. s-au temut de greutăți, mulți au ales străinătatea, tinerii și-au făcut valizele și au plecat. Republica Moldova fără aceste brațe de muncă, fără aceste minți a rămas săracă?

– „Da.”

Europa Liberă: Și atunci, cine face viitorul dacă tinerii tot pleacă și pleacă?

– „Noi, ăștia care rămânem, prea puțini, dar încercăm.”

Europa Liberă: Geopolitica influențează în vreun fel dezvoltarea țării?

– „Ca atare ne aflăm între Europa și Rusia și normal că influențează.”

Europa Liberă: Viitorul Moldovei îl vedeți mai aproape de Est, mai aproape de Vest?

– „Eu sunt patriot și aș vrea ca Republica Moldova să rămână un stat independent, să aibă o politică echilibrată, să aibă o dezvoltare proprie.”

Europa Liberă: Cine îi dorește bine și îi oferă bine Republicii Moldova?

– „Probabil cel mai mult și-l doresc binele pentru Republica Moldova cei care au plecat peste hotare și cei care au rămas aici.”

Europa Liberă: Sunteți cam de-o vârstă cu Republica Moldova…

– „Da.”

Europa Liberă: Cum vreți să fie statul peste 30 de ani?

– „Să fie un stat în care să ai plăcerea să trăiești, în care să fii liber în exprimare și în ceea ce faci.”

Europa Liberă: Ce preț are libertatea?

– „Este fără preț!”

* * *

Voci adunate la Volintiri, Ștefan Vodă, despre cei 29 de ani de independență. Ziua de 27 august a fost aleasă pentru a coincide cu 27 august 1989, atunci când a avut loc Marea Adunare Națională la care s-a afirmat cu voce tare obiectivul desprinderii de Uniunea Sovietică și încetării stării de ocupație. Doctor habilitat în drept, profesor universitar și deputat în primul parlament Alexandru Arseni, semnatarul Declarației de Independență a Republicii Moldova, constată că statul nu a reușit să întrunească toate elementele unei republici independente, iar cetățenii dintre Prut și Nistru continuă să lupte pentru libertate și un trai decent.

Alexandru Arseni: „Noi, toți deputații poporului aleși pe circumscripții uninominale în baza concursului, am trecut imediat la realizarea voinței poporului. S-a adoptat tricolorul, s-au adoptat modificări în Constituție privind pluralismul politic, unde s-a redus rolul conducător al Partidului Comunist, am adoptat Declarația Suveranității, în care am spus că teritoriul este unitar și indivizibil, separarea puterilor în stat, drepturile omului, cetățenia și tot așa, pas cu pas, am trecut la noua funcție președintele Republicii Moldova ca instituție, Stema de Stat. Deci, independența era pe ordinea de zi a fiecărui deputat, dar ea nu era consolidată, pentru că asupra oricăror documente, dar mai ales asupra celor epocale influențează și factorul intern, adică ridicarea conștiinței naționale și perceperea unde ne ducem, și factorul extern. Și acest factor extern a fost puciul de la Moscova, care și-a arătat adevărata valoare și ce voia el.”

Europa Liberă: Ideea că independența a fost adusă pe tavă și oferită Republicii Moldova?

Alexandru Arseni: „Știți, acei care spun despre tavă, eu aș vrea să îmi arate unde-i tava și să le-o dau drept în numele tatălui. Și în 1991, la 27 august, erau dislocate toate armatele Uniunii Sovietice, nu a fost evacuată niciuna. Deci, această inițiativă a fost din partea conducerii, a dlui președinte Snegur, a parlamentului, în frunte cu dl Moșanu, Dumnezeu să-l odihnească, a prezidiului: convocăm Marea Adunare Națională și consultăm voința poporului. Și au venit pe jos de la Naslavcea până la Giurgiulești, erau întâmpinați seara, cazați, și au venit oamenii liber, deci n-a fost niciun fel de tavă. A fost o clarviziune și o unitate între aspirațiile poporului și înțelepciunea deputaților, fără deosebire de origine etnică - și români, și ucraineni, și ruși, și bulgari, și găgăuzi -, care au vorbit cu alegătorii lor și au venit și și-au dat votul uninominal.”

Europa Liberă: La puțin timp după proclamarea independenței Republicii Moldova, s-a declanșat conflictul armat de la Nistru, pentru independență s-a vărsat și sânge.

Alexandru Arseni: „Așa e. Problema a căpătat odată cu proclamarea independenței și un caracter de politică externă, procesul de recunoaștere a acestui stat nou-format prin desprinderea lui de sub opresiunea Moscovei și la 2 martie, noi în declarație am și spus că ne vom adresa la ONU să fim acceptați, adică am mers pas cu pas, la 2 martie…”

Europa Liberă: Republica Moldova aderă la ONU...

Alexandru Arseni: „Iar Moscova declanșează războiul, deci nu-i conflictul din Transnistria, este un război împotriva independenței poporului Republicii Moldova, poporului constituit în stat, adică format într-o structură juridică pentru a fi subiect al dreptului internațional și a-și hotărî soarta.”

Europa Liberă: Totuși, vărsarea de sânge pentru independență, integritate și suveranitate a fost zadarnică?

Alexandru Arseni: „Nu a fost, nu este și nu va fi zadarnică, ea a fost, această vărsare de sânge a demnității noastre călcată în picioare începând cu dl Lucinschi și urmând mai departe.”

Europa Liberă: Și unde a ajuns Republica Moldova?

Alexandru Arseni: „Republica Moldova a ajuns astăzi la un dezastru, la o ignoranță a demnității omului și demnității naționale, este hărțuită de coloana a cincea subordonată Moscovei și de grupuri criminale.”

Europa Liberă: Mulți cetățeni nu mai au încredere în statul lor.

Alexandru Arseni: „Cu părere de rău, foarte mulți, acest lucru îl constatăm, dar nu vom da noi mâinile în jos, deputații parlamentului de prima legislatură care am votat independența și am fost pe două fronturi. Noi aici țineam, în parlament, și oamenii pe câmpul de luptă, vom restabili demnitatea și adevărul și vom duce lucrul la bun sfârșit.”

Europa Liberă: Cum lămuriți faptul că nu a reușit să apară o elită politică în aceste aproape trei decenii de independență?

Numai unitatea va putea salva

Alexandru Arseni: „Sunt mai mulți factori, inclusiv factorul extern de la Moscova de a dezbina și de a guverna partea dreaptă națională cu diferite momeli, să spunem așa, și regretăm că și astăzi acest lucru nu s-a înțeles, cu toate chemările, cu toate chiar publicațiile științifice, argumentele, și de aici, din autohton, și din exterior, că numai unitatea va putea salva și avem iarăși exemplu, acum ne pregătim de campania prezidențială, lucrurile puțin ce s-au schimbat.”

Europa Liberă: Un lider național e atât de greu să apară într-un stat ca Republica Moldova?

Alexandru Arseni: „Nu-i greu, nu-l vor!”

Europa Liberă: De ce să nu-l vrea, un baci trebuie să aibă turma?

Alexandru Arseni: „Sigur că da, și sunt, pentru că funcția de președinte este o instituție cu trei funcții foarte clare - de a reprezenta statul, de a fi garant și de a fi mediator, respectând principiul: partidele politice sunt acele care reflectă oglinda societății în parlament, este…”

Europa Liberă: 47 de partide pentru Republica Moldova...

Alexandru Arseni: „Nu, nu, asta-i bătaie de joc!”

Europa Liberă: Lumea vorbește despre această puzderie de formațiuni politice ca despre business, ca despre SRL-uri.

Alexandru Arseni: „Da, SRL-uri, că ele sunt SRL-uri și SRL-uri de prost gust. Un SRL format are un scop: de a aduce folos și profit, aici e numai profit, folosul nu-i.”

Europa Liberă: De ce s-a discreditat atât de mult statutul de ales al poporului?

Alexandru Arseni: „Pentru că așa s-a lucrat, să fie discreditat și să arate că totuși avem nevoie de un președinte care bate cu pumnul în masă și restul ascultă ca motănașii. Este absolut greșit, de asta oamenii și-au pierdut încrederea în instituțiile statului și văd ieșirea numai în plecarea peste hotare.”

Europa Liberă: Când oamenii spun că pierd încrederea în cele mai importante instituții ale statului, ei își asumă responsabilitatea că e și vina lor, pentru că o dată la patru ani au votul și ei decid cine trebuie să ajungă în forumul legislativ?

Alexandru Arseni: „În forumul legislativ fiecare are simpatizantul său și se dispersează voturile, iată unde este vina acestor conducători care trebuie să-și creeze fie un bloc unionist, un bloc european pe dreapta și centru-dreapta, asta este dreptul nostru național, aici vor veni și din cei de pe stânga, că sunt cu viziuni europene și foarte clare. Și atunci, oamenii vor avea două, al treilea care de stânga, nostalgicii, asta este societatea umană, dar societatea sănătoasă care percepe lucrurile este derutată și vina o poartă aceste partide, puzderia de partide. Conștient fac lucrurile acestea sau inconștient, va judeca istoria. Da, dar nu vrem ca tot să judece istoria și noi să stăm numai să constatăm aceste lucruri.”

Europa Liberă: Dar până la urmă, din exterior cine-i dorește bine Republicii Moldova?

Alexandru Arseni: „În primul rând, îi dorește România, țara noastră de sânge și de origine, dorește Uniunea Europeană, dorește America. Răul îl dorește, dar sub pretextul prieteniei până la moarte, Moscova.”

Europa Liberă: Și de ce Moscova nu i-ar dori bine Republicii Moldova?

Alexandru Arseni: „Dacă i-ar dori bine, și-ar pierde influența aici. Deci, cu cât este mai rău în Republica Moldova, cu atât îi e mai bine Moscovei. Ea își rezervă dreptul de a-și spune cuvântul, de a pune veto ș.a.m.d., că ei sunt capabili.”

Europa Liberă: Cum rezolvă Moldova problema separatismului?

Alexandru Arseni: „Prin lichidarea separatismului în Republica Moldova, despre ce am vorbit noi, separatismul și fracționismul în unitatea forțelor politice.”

Europa Liberă: Ce idee națională poate consolida o societate atât de dezbinată?

Alexandru Arseni: „Ea este și rămâne una: cum această idee a unității naționale, a trecutului, a frumuseții și a eroismului culturii este promovată de către cei care au vocea s-o promoveze.”

Europa Liberă: Care e ideea?

Alexandru Arseni: „Reîntregirea națională.”

Europa Liberă: Mai sunt acreditate și alte păreri: dacă ar fi bunăstare, prosperitate, nu ar fi corupție, s-ar schimba mentalitatea și cetățenii ar gândi altfel.

Alexandru Arseni: „Eu știu de lucrul acesta, dar cine să o facă? Adică eu să șed tolănit pe lejancă și să vină altcineva să-mi facă și eu să zic: măi, iaca e bine, mă duc și eu acolo.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ziceți că sunt suficienți oameni care ar vrea să tragă în jugul acesta al prosperității și al dreptății?

Alexandru Arseni: „D-apoi cum? Dar ei o și fac zilnic, în pofida piedicilor care sunt. Iată, Dvs. ați spus unitatea, eu aș spune și maturitatea politică și civică.”

Europa Liberă: În ‘91 v-ați gândit că în 2020 veți trăi aceste realități?

Alexandru Arseni: „Nu, eu în 1991 gândeam că cel târziu în 1994-‘95 vom fi într-o țară, pentru că Europa este constituită din popoare și națiuni integre. O singură națiune este, deocamdată, dezbinată – națiunea noastră română. Și factorii externi, cum se spune, partenerii noștri externi, numai nu ne spun: măi, dar când o să faceți voi pasul ista?”

Europa Liberă: Cu sau fără Transnistria?

Alexandru Arseni: „Cu problema Transnistriei s-o pornit. Cine a lucrat cu Ucraina vizavi de Transnistria? Noi în 1990 am început și în ‘91 activitatea comisiei mixte interparlamentare Chișinău-Kiev pentru retrocedarea teritoriului. Pentru asta trebuie înțelepciune, poziție și clarviziune.”

Europa Liberă: Dar per ansamblu cetățenii luați la un loc știu ce vor?

Alexandru Arseni: „Vor să trăiască bine, nu în sensul că să șadă, dar ca munca lor să fie apreciată la justa valoare, demnitatea lor să fie respectată și asigurată garanția lor și a copiilor prin reglementări constituționale și legale și funcționarea corectă a instituțiilor statului. Asta este.”

Europa Liberă: Dar de ce justiția s-a compromis?

Alexandru Arseni: „Justiția a fost compromisă, am activat patru ani în Consiliul Superior al Magistraturii și cunosc din interior în calitate de membru, nu după procese, că asta este cu totul alt domeniu și dacă te duci într-o instanță în calitatea ta de membru al Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să vezi cum răsuflă instituția, care sunt problemele, nu să cauți clenciuri, că autoritatea judecătorească, cea de-a treia putere a fost ignorată și treptat dată ca deservitoare.”

Europa Liberă: Ei s-au complăcut în acest rol de a servi politicul…

Alexandru Arseni: „Nu trebuie de spus că toți s-au complăcut, chiar și în 2019, o nouă guvernare imediat vine, așa trebuia să facă și așa a fost dată o sugestie – Adunarea generală a judecătorilor, stimați, onorată puterea a treia. Asta este înțelepciunea celui care conduce – să înțeleagă și să aprecieze rolul și valoarea acestei instituții.”

Europa Liberă: A treia putere în stat cu baroni?

Alexandru Arseni: „Baronii i-au crescut ei și nu toți uneori… I-au crescut cei care au preluat puterea în parlament și șeful statului, dar dacă în 2019 a venit această nouă putere care s-a așteptat, guvernarea Sandu a avut, cu atât mai mult că a fost acea hotărâre a parlamentului de stat capturat, în trei zile trebuia de făcut ordine. În trei zile și trei nopți! Iată aceea e situație de stat capturat și îl scoatem.”

Europa Liberă: Dacă la 27 august 2020 ar trebui să semnați Declarația de Independență, o semnați?

Alexandru Arseni: „Sigur că da! O semnez și cu post-scriptumul: Această declarație servește drept temei pentru reîntregirea națiunii române naționale și teritoriale.”