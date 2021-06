Europa Libera continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu nr. 4 în buletinul de vot va figura Partidul „Șor” cu sloganul: Noi lucrăm pentru oameni. Iar reprezentantul partidului, Dinu Țurcanu, pledează pentru „mai mult stat” în rezolvarea problemelor.

Discuția cu Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei, a început tradițional cu întrebarea despre miza alegerilor din 11 iulie.

Dinu Țurcanu: „Miza într-o țară democratică și, în general, alegerile au ca scop doar urmărirea prosperării țării și dezvoltarea ei. Și această dezbatere electorală democratică odată la patru ani, de regulă, iată noi acum un pic am mai scurtat din termen, vine să ofere niște soluții de dezvoltare a țării.”

Europa Liberă: Dar care ar fi aceste soluții pentru ca despre Republica Moldova să se vorbească ca despre un stat de drept, un stat prosper, un stat unde nu mai este corupție, nu mai există oligarhie?

Acolo unde statul are pârghii necesare, trebuie să ia în mâinile lui absolut toată responsabilitatea și autoritatea.

Dinu Țurcanu: „Un stat de drept, un stat în care nu există oligarhie și un stat în care nu există corupție trebuie să fie un stat puternic, or noi astăzi suntem martori la ceea ce s-a produs în ultimii 30 de ani, practic, conștient sau mai puțin conștient, am asistat la slăbirea statului ca instituție, ca funcționalitate și iată acum culegem roadele. Partidul Politic „Șor” și liderul nostru, Ilan Șor, asta o spunem din 2015 încoace și asta am demonstrat-o și în orașul Orhei, și din 2019 și în raionul Orhei, că acolo unde statul are pârghii necesare, el trebuie să-și ia în mâinile lui absolut toată responsabilitatea și autoritatea pe care trebuie s-o aibă un funcționar de stat, o instituție de stat atunci când gestionează treburile statului.”

Europa Liberă: Cum ar trebui să arate viitorul parlament, astfel încât să se atingă acest scop despre care vorbiți?

Dinu Țurcanu: „Viitorul parlament nu trebuie să fie partajat pe criterii geopolitice, viitorul parlament trebuie să aibă un consens larg asupra dezvoltării țării și asta, din păcate, nu se observă, dezbaterile electorale nu decurg în această logică de idei și noi suntem gata să oferim oricând competență Parlamentului Republicii Moldova.

Mai multe despre concurentul electoral Partidul Șor găsiţi aici

Cum? Într-un raion, într-un oraș, Orhei în cazul nostru, oraș, hai să spunem pe exemplul lui, în 2015, atunci când împreună cu dl Șor am venit într-un oraș în care dacă cereai o ciorbă în limba rusă la un restaurant ospătarul putea să-ți facă o surpriză până când ți-o aducea, știind că anumite strune sensibile există foarte puternice în Orhei. Și iată un vorbitor de limbă rusă, evreu de naționalitate, a intrat în orașul Orhei și în două săptămâni de campanie electorală a luat 62%, după care a construit un oraș frumos, după care, iată, raionul ni l-am asumat și am demonstrat tuturor că, dacă există o clarviziune, dacă există dorință de a face și mai ales și rezultatele nu întârzie să apară – factorul geopolitic este imediat pe poziția a doua. Și acest lucru ne bucură, am creat un exemplu în acest sens în orașul Orhei și în raionul Orhei, de asta suntem convinși că asta este singura cale de dezvoltare a Republicii Moldova. Să lăsăm geopolitica pe locul doi, trei și să ne ocupăm cu toții de drumuri, de poduri, de cărări, școli, grădinițe, ceea ce facem de altfel acum în Orhei.”

Europa Liberă: Dar Dvs. cunoașteți foarte bine și temperatura din societate și sunt foarte mulți cetățeni care s-au împăcat cu gândul, spunând că: „Da, a furat el, dar ne dă și nouă”. Totuși, principiul acesta credeți că e sănătos sau e păgubos?

Modelul dezvoltare pe care îi au astăzi raionul Orhei și orașul Orhei poate fi preluat la nivelul întregii țări.

Dinu Țurcanu: „Vă spun nu din auzite, dar din poziția în care am participat din prima secundă împreună cu prietenul meu, Ilan, în campania electorală din 2015 până astăzi și vreau să vă spun că o altă logică a fost la baza votului dat și în 2015, și în 2019. Să recapitulăm 2015 – 62% în alegerile locale, în 2019, la Jora de Mijloc, colega mea, Marina Tauber, primăriță în Jora de Mijloc, la fel cu 62%, după care alegerile parlamentare, pentru prima participare Partidul Politic „Șor” a intrat în Parlamentul Republicii Moldova, după care alegerile prezidențiale și iată-ne acum în alegerile parlamentare. Spun toate astea ca să vă spun că modelul acesta de dezvoltare pe care îi au astăzi raionul Orhei și orașul Orhei poate fi preluat la nivelul întregii țări.”

Europa Liberă: Ilan Șor lipsește, nu a fost la ședințele în plen ale parlamentului niciodată. Credeți că de această dată ar putea să revină acasă și în ce condiții ar reveni?

Banca de Economii a fost întotdeauna rezerva financiară pentru toate campaniile electorale.

Dinu Țurcanu: „Avocații sunt cei mai în drept să spună care ar fi etapele juridice de consumare a acestui fapt, eu pot doar să spun că frauda bancară, așa-zisa fraudă bancară, noi asistăm la ea și nu este un secret pentru nimeni, mai ales pentru oamenii cu experiență din presă, cum sunteți Dvs., Banca de Economii a fost întotdeauna rezerva financiară pentru toate campaniile electorale de la declararea independenței până acum. S-a făcut o chestie conștient, era un ban public care întotdeauna era la cheremul guvernărilor și atunci când dl Șor a venit la această bancă și cumva a luat actele în mână, cred că i s-a dat să semneze niște facturi pe care d-lui nu le-a semnat și de asta se întâmplă ceea ce se întâmplă.

Dar să revenim la logica votului. Logica votului a fost alta, echipa dlui Șor și noi toți am oferit ocazia orheienilor, inițial, și după aia celorlalți locuitori ai raionului să se răzbune pentru vechiul sistem corupt care a existat în oraș și în raion. Și asta s-a întâmplat, asta a fost baza logicii când a fost votat Partidul Politic „Șor” și llan Șor în Orhei,

[Cu votul pentru Ilan Șor] lumea s-a răzbunat, un vot masiv de protest.

pentru toți cei care au condus până acum.

Și reiterez acest element important pe care trebuie să-l avem în cap atunci când definim fenomenul acesta Orhei și Ilan Șor și tot ce înseamnă energia aceasta în jurul lui. El este vorbitor de limbă rusă, evreu de naționalitate, care a venit într-un raion, într-un oraș cu elemente aprinse naționale, cu un exces de zel în anumite situații, așa cum este în general centrul Moldovei și știu foarte bine aceste sensibilități. Și atunci s-au lăsat pe locul doi, trei, aceste chestiuni și el a avut o largă susținere în societate. Aici n-a fost vorba despre logica: „A furat el și ne dă și nouă”, a fost logica: „Împreună cu el ne răzbunăm pentru cei care au condus orașul și raionul Orhei”.

Îi inexplicabil, niciodată în istorie și, dna Valentina, vă invit și pe această cale în raionul Orhei, vă rog să rețineți că din 38 de primării, pe care le are raionul Orhei astăzi, 29 de primării sunt ale Partidului Politic „Șor”, iar din 29 de primari, 26 sunt primari care nu s-au născut în satele acelea, care nu au rude în satele acelea, ei, marea majoritate au plecat pe GPS atunci când au fost delegați de către dl președinte Ilan Șor.”

Europa Liberă: Și practica asta credeți că e mult mai eficientă?

Dinu Țurcanu: „Practica asta e foarte eficientă.”

Europa Liberă: Adică să nu ai relații cu cei din sat?

S-a eliminat definitiv elementul cumătrismului și al corupției,

Dinu Țurcanu: „Da! Deci s-a eliminat definitiv elementul cumătrismului și al corupției, anumite angajamente pe care le are cel care a ajuns primar față de cei care l-au ajutat. Și înțelegem foarte bine că în sat societatea este foarte simplă și toată lumea înțelege că sunt trei-patru lideri: avem un primar, un director al școlii, al grădiniței și ceva funcționărime conectată la banul public, care întotdeauna gravita în jurul liderilor, care își împărțeau și își făceau toate treburile în sate.

Iată chestia asta s-a oprit, toți exponenții acestor lideri, când zic lideri – vorbesc de liderii agricoli, cei care dețin monopolul economic în satele Republicii Moldova și nu numai Orheiul, fără excepție în acest sens există o regulă în Republica Moldova, fiindcă în fiecare sat liderul își promovează consilierii și primarul. Iată aici noi am fost în opoziție față de toată această schemă veche, lumea a înțeles că e mâna întinsă de către Ilan Șor și echipa lui în raionul Orhei și în orașul Orhei s-a exprimat prin poziționarea în poziția de primari a oamenilor absolut străini de sate, cu încredere foarte mare în Ilan Șor și în reprezentanții lui pentru a gestiona treburile publice într-un mod eficient, ceea ce se întâmplă astăzi și la nivel de raion, și la nivel de oraș.”

Europa Liberă: Dar care e doctrina partidului?

Dinu Țurcanu: „Astăzi ne aflăm, în general, pe arena politică, partea dogmatică contează din ce în ce mai puțin, aparențele contează. Și dacă astăzi o să mă întrebați care sunt diferențele ideologice între PSRM și PAS, o să găsiți foarte puține, sunt multe alte aspecte, altele decât geopolitice. Un partid ca doctrină nu neapărat este și iarăși revenim, o țară normală nu trebuie să aibă partide doctrinare geopolitice, partide doctrinare economice și sociale unde să fie dezbaterea de idei.”

Electorala 2021 Cu Valentina Ursu & Liliana Barbăroșie:

Interviuri, analize, vocea diasporei Abonați-vă

Europa Liberă: Așa este. Și care e doctrina Partidului „Șor”?

Dinu Țurcanu: „Să facem cât mai multe lucruri bune pentru oameni, acesta este și sloganul nostru.”

Europa Liberă: De ce v-am pus această întrebare? Pentru că mulți acreditează ideea că doar în baza magazinelor sociale se pot acumula foarte multe voturi, pentru că aceste magazine sociale cutreieră Moldova în lung și-n lat.

Dinu Țurcanu: „Personal m-am ocupat de deschiderea acestor magazine sociale și în oraș, și în raion încă în 2015 și vreau să vă spun că acolo nu s-a făcut politică niciodată, sărăcia e pentru toți – și cei care votează cu Ilan Șor, și pentru cei care votează împotriva lui Ilan Șor, toți au acces la magazinul social, acolo nu există criterii politice atunci când vine omul și-și procură pâinica un pic mai ieftin. A fost o idee, știți cum este în limba rusă – «Новое – это хорошо забытое старое» (expr. - tot ce-i nou, e ceva ce a fost demult uitat) și avem chestia asta de pe timpul sovietic, apropo. Și s-a luat...”

Europa Liberă: Dar, apropo, nu trebuia să rămână în vizorul statului totuși acest lucru și nu să-l preia un partid politic?

Dinu Țurcanu: „Exact! Aveți dreptate, dna Valentina, când spuneți că asta este prerogativa statului și Ilan Șor a demonstrat că este posibil, doar trebuie un pic să vrei. Și el a spus de multe ori: „Magazinele sociale, imediat ce voi fi la guvernare, toată rețeaua de magazine sociale o voi preda statului”. Printr-o întreprindere a d-lui, imediat el de la balanța firmelor d-lui, întreprinderea SRL „Magazine sociale” imediat o va transforma într-o întreprindere de stat.

A fost un exemplu, a fost un efort deosebit pentru a demonstra că, dacă există aplecare, există dorință, să nu mai vină liderul pe caiet să dea în datorie, trei prețuri și pe el îl avantajează, dar să vină statul cu mâna întinsă și să zică: „Dle, ești pensionar, ești invalid de război, ești mamă cu mulți copii ș.a.m.d., toate categoriile social-vulnerabile, păi atunci beneficiezi practic de prețul de cost, cât costă pâinea se adaugă 1-2% ca adaos comercial, nu 25, nu 30, nu 35, cum asistăm de multe ori că se face.”

Europa Liberă: Dar acest lucru ademenește în vreun fel cumpărătorul care ulterior poate fi și alegător?

Dinu Țurcanu: „Eu o să vă dau un mic exemplu, dna Valentina, și vă rog să mă credeți că am trecut prin asta atunci când am fost cu Marina Tauber în Jora și partidul de guvernare, atunci Partidul Democrat, care era în raionul Orhei, avea sută la sută din primării prin forma pe care el își exercita atunci această putere, un pic mai autoritar, cum erau ei, și când am mers cu Marina Tauber în Jora, pe noi ne aștepta toată echipa de primari, deci, 38 de primari în fiecare zi făceau naveta la Jora, toată administrația raionului și toate serviciile concentrate...”

Europa Liberă: Adică, foștii primari democrați?

Dinu Țurcanu: „Da, toți! Și toate resursele financiare ale Consiliului raional au plecat în Jora să construiască și să zică un singur lucru: „Dlor, nu-i votați pe Șor și Tauber, votați-ne pe noi, fiindcă noi vom face toate satele din raion așa cum este astăzi Orheiul”. Și, într-adevăr, au început să facă drumuri și toate lucrurile importante. Deci au decontat de la Consiliul raional câteva milioane de lei în acest sens, bani publici, pentru a face ceva și pentru a arăta că și ei sunt OK. Și iată atunci când spunem că lumea poate fi mințită, ademenită, vreau să vă spun că nu există așa ceva. Lumea dacă are în față un model spre care tinde și la care vrea să ajungă acolo, nu poți să-i stai în față nici cu asfalt, nici cu iluminat stradal, nici cu magazine sociale, cu absolut nimic. Și Jora a demonstrat, am făcut un concert – și asta a fost toată logica electorală – versus macaralele de parcă se construia New Yorkul în Jora când am venit noi. Și lumea n-a mers pe mâna lor, au acceptat tot ce li s-a dat și au votat cu Marina Tauber, o domniță care până atunci în Jora nu călcase niciodată în viața ei.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. ziceți că doctrina nu contează?

Dinu Țurcanu: „Pentru o guvernare eficientă sigur că contează și eu vă spun că doctrina orientată social a Partidului „Șor” este cea care este unica, din punctul meu de vedere, adecvată la ziua de azi.”

Europa Liberă: Rapoartele pe care le-a prezentat Partidul „Șor” la CEC arată că finanțe multe se cheltuie în campania electorală.

Dinu Țurcanu: „Sigur că da. Un partid care are peste 70 de mii de membri, oficial înregistrat la CEC, este un partid mare. Partidul Politic „Șor” este partidul care are cea mai vastă rețea de membri și cea mai bine organizată în teren. Și asta n-o spunem noi, asta o spun...”

Europa Liberă: Cum adună atâția bani?

Dinu Țurcanu: „În primul rând, cotizațiile.”

Europa Liberă: Chiar credeți că cotizațiile de membru salvează o formațiune?

Dinu Țurcanu: „Nu cred, nu salvează, dar acesta-i un principiu important când participă fiecare. Doi: este bine cunoscut faptul că dl Șor nu este un om de afaceri care nu se bucură de un anumit succes și anturajul lui. Și atunci, respectând procedurile legale care sunt, poate este mai în drept departamentul financiar al partidului să vă răspundă la aceste întrebări, dar, după câte înțeleg, toate observațiile care au fost făcute de instituțiile statului în raport cu gestionarea financiară au fost întemeiate și sub aspectul acesta partidul a respectat toate cerințele legale.”

Europa Liberă: În următorul legislativ, dacă obține mandatul de deputat, va fi prezent dl Șor?

Dinu Țurcanu: „El este prezent și acum.”

Europa Liberă: El nu este prezent în carne și oase...

Dinu Țurcanu: „În spațiul public nu este prezent, dar noi comunicăm permanent cu d-lui.”

Europa Liberă: Deputatul trebuie să facă legi în parlament, să voteze...

Dinu Țurcanu: „Sigur că da!”

Europa Liberă: Va veni?

Dinu Țurcanu: „Să ajungem, să dea Dumnezeu să ajungem...”

Europa Liberă: Ce scenarii postelectorale credeți că ar fi posibil să fie făcute după 11 iulie și cine ar merita să constituie o majoritate parlamentară?

Dinu Țurcanu: „Constat cu tristețe că acest val care se vrea a fi unul al schimbării repetă aceleași greșeli pe care le-au făcut toți politicienii de la 2009 încoace. Și dacă este să vorbim despre cei care astăzi au provocat aceste alegeri parlamentare, știți că este așa o chestiune la ortodocși? Atunci când Dumnezeu vrea să te pedepsească, îți ia mințile și tu singur faci pasul spre păcat. Eu cred că, atunci când s-au provocat aceste alegeri parlamentare anticipate, nu s-a ținut cont de toată logica și o să avem mari surprize, doar să nu asistăm la...”

Europa Liberă: De ce ordin vor fi surprizele?

Mă tem de un singur lucru – acei care au provocat astăzi alegeri anticipate să nu insiste, să nu recunoască alegerile.

Dinu Țurcanu: „Eu mă tem de un singur lucru – acei care au provocat astăzi alegeri anticipate să nu insiste, să nu recunoască alegerile până atunci până când nu vor veni ei la putere. Eu de asta mă tem cel mai tare, adică n-am ieșit eu majoritar cu 51%, eu ca partid, atunci nu recunosc alegerile.”

Europa Liberă: Faceți aluzie la Partidul Acțiune și Solidaritate?

Dinu Țurcanu: „Exact! Da, eu mă tem de logica asta, fiindcă dacă există o anumită logică a jocului, nu pot fi schimbate regulile din mers. S-au preluat toate practicile celea care au fost vicioase la ceilalți actori politici care cumva au dispărut și lor li s-a incriminat acest fapt și iată Maia Sandu nu face nimic altceva astăzi și echipa ei de a prelua cumva nefericit sau camuflat cumva aceste practici. Și asta la cei care, într-adevăr, consideră că statul Republica Moldova are un viitor și vorbim de oameni care sunt stataliști, să le spunem așa, ei sunt foarte atenți la acest mesaj și aici vor pierde teren cei care consideră că, luând practica de până acum și un pic camuflând-o, vor obține rezultate cumva.”

Europa Liberă: Cu cine ar face Partidul „Șor” o majoritate parlamentară? Și de ce insist pe această întrebare? Pentru că majoritatea concurenților electorali spun că, dacă acced în parlament, în niciun caz nu vor merge într-o coaliție cu partidul lui Ilan Șor.

Dinu Țurcanu: „Iarăși, când vorbim de tradiția democratică, când vorbim de tradiția noastră ca sistem democratic al societății, observ că în ultima perioadă, de obicei, politicienii sunt prizonierii propriului mesaj din perioada preelectorală. Și atunci, ei sunt într-o capcană din care nu știu cum să iasă mai departe. Și avem suficiente exemple în sensul acesta când această capcană și-o fac înșiși politicienii. Deci trebuie să fie o dezbatere de idei și dacă Partidul Politic „Șor” a susținut aproape toate inițiativele Partidului Acțiune și Solidaritate în parlament, chiar dacă nu s-a cerut această susținere, ei au votat, deputații noștri considerând că este o chestie normală.”

Europa Liberă: Dar cele mai multe legi Partidul „Șor” le-a votat totuși cu PSRM și majoritatea au fost recunoscute neconstituționale?

Dinu Țurcanu: „Bine, asta este o procedură juridică și Curtea Constituțională are prerogativele ei. Și asta îmi place, că există un anumit echilibru în societate și nu există nicio problemă, dezbaterea trebuie să fie în esență, finalitatea dezbaterii trebuie să se cântărească în beneficiul societății și al cetățeanului, nu în alți parametri. În acest sens, noi, ca formațiune politică, nu vom cădea pradă și nu ne vom tăia podurile de comunicare cu orișice formațiune politică atâta timp cât viziunea de dezvoltare pe care noi o propunem – un stat puternic, zero corupție, banul public eficient, funcționari publici competenți, un rol activ al statului în economia țării – iată, cine va subscrie acestor principii – și nu văd de ce n-ar subscrie –, atunci noi vom fi deschiși către oricine să facem această guvernare. Iar noi, ca partid politic, sigur că tindem să fim autosuficienți și să avem 51 de mandate.”

Noi vom fi deschiși către oricine să facem această guvernare.

Europa Liberă: Sondajele din ultima vreme arată că totuși sunteți într-un trend descendent, adică scădeți în simpatiile alegătorilor.

Dinu Țurcanu: „Îmi aduc aminte, în 2009, noi nici nu eram în sondaje, eram în marja de eroare și acum am trecut pragul.”

Europa Liberă: Pe câte mandate contați?

Dinu Țurcanu: „Noi contăm să obținem în jur de 20 de mandate, dacă reușim. Bine, scopul declarat este să luăm majoritatea, pentru că fiecare partid asta și-o dorește, să preia putere și să demonstreze tuturor că viziunea sa de dezvoltare a țării este cea corectă. Dar eu, obiectiv vorbind, în jur de 20 de mandate Partidul Politic „Șor” are toate șansele astăzi să le ia.”

Noi contăm să obținem în jur de 20 de mandate, dacă reușim.

Europa Liberă: V-ați regăsi totuși într-o coaliție majoritară cu PSRM-PCRM?

Dinu Țurcanu: „Cu orișice partid care subscrie principiilor, geopolitica o lăsăm pe locul doi, trei sau patru, în general, la masa negocierilor și viitorul țării, în general, nu este unul geopolitic și asta s-a demonstrat pe parcursul ultimilor 30 de ani. Geopolitica a fost folosită ca mesaj electoral cel mai ieftin, mesajul electoral concret costă scump, costă timp, costă efort, costă bani, costă competență, costă corupție zero, foarte multe lucruri costă un mesaj concret bazat pe lucruri concrete. Iar un mesaj populist, geopolitic nu costă nimic, e suficient să zici că sunt cu Estul sau sunt cu Vestul și aici lumea cumva subscrie atunci când pune ștampila „votat” ori pentru o aripă, ori pentru alta. Geopolitica a fost întotdeauna un factor electoral și asistăm și astăzi.

Mă mir și mulțumim Domnului că bărcuța asta a noastră, care se numește Republica Moldova, nu a fost răsturnată până acum de valurile acestea geopolitice. Și sperăm în continuare ca factorul geopolitic să nu mai fie pe prim-plan, iar pe prim-plan să fie, într-adevăr, forța a treia, să fie cei care, într-adevăr, lucrează pentru popor și pentru binele acestei țărișoare care în mod sigur merită mult mai mult decât are astăzi.”

Europa Liberă: Pe agenda următoarei legislaturi parlamentare ar trebui să se regăsească reforma teritorial-administrativă sau o reformă în domeniul administrației publice locale?

Dinu Țurcanu: „În mod sigur!”

Europa Liberă: Și cum ați vedea această reformă?

Dinu Țurcanu: „În general, reforma administrativă trebuie să fie paralelă cu o viziune de dezvoltare a satelor din Republica Moldova. Deci, reforma administrativă nu presupune absolut nimic decât eficientizarea birocrației și poate un pic de relaxare a finanțelor publice locale în sensul acordării a cât mai multe prerogative pentru...”

Europa Liberă: Vedeți că în această campanie electorală unii actori promit lichidarea raioanelor, alți actori spun că în niciun caz nu vor permite acest lucru?

Dinu Țurcanu: „Nimeni nu discută. Noi astăzi, ca partid politic, avem un exemplu transparent și încheiați la toți nasturii, pe care suntem gata să-l demonstrăm, se numește orașul Orhei. Deci, pentru orașele din Republica Moldova viitor există și viitorul lor este egal cu felul cum arată astăzi orașul Orhei. Ceea ce este sub semnul întrebării și atunci când vorbim de reforma teritorial-administrativă, este faptul că trebuie să găsim o soluție pentru satele din Republica Moldova, filosofia dezvoltării satelor este cu totul alta astăzi decât cea care a fost 10 și, mai ales, 20 sau 30 de ani în urmă. Și atunci...”

Europa Liberă: Dar această verigă – raioanele – trebuie să rămână sau nu?

Dinu Țurcanu: „Ca factor intermediar – nu, care este astăzi și este folosit în mare parte ca bâtă politică. Raionul Orhei este o excepție, pentru că absolut toată puterea în raionul Orhei, din 37 de consilieri raionali – 25 sunt ai Partidului Politic „Șor”, acolo deciziile se iau operativ, bazate pe o logică concretă de dezvoltare a raionului. Și raionul Orhei astăzi, având aceleași bugete ca celelalte raioane, și aici iarăși o să arunc piatra în ograda tuturor, și a celor 18 raioane conduse de PSRM, și acele raioane conduse de reprezentanții Maiei Sandu, și toți primarii care sunt, și întrebarea mea este simplă: de ce astăzi în raionul Orhei arde lumina în fiecare sat și în alte raioane nu arde, vorbind de bani publici, de bani bugetari?

Lichidate raioanele în forma care există astăzi și nu vorbim geografic, dar vorbim de competențe.

Da, dl Șor, prin companiile și prin efortul lui personal, ne-a ajutat pentru câteva sate să pornim acest proces, dar din momentul în care am preluat funcția de președinte de raion, cu patru vicepreședinți, cu 25 de consilieri raionali din 37, cu 29 de primari din 38, cu primar al municipiului, cu trei viceprimari, cu 24 de consilieri municipali din 27, toți ai Partidului Politic „Șor”, viziunea de dezvoltare a orașului și a raionului nu a suferit. Și noi când votăm proiectele sociale pentru oraș și pentru raion, cu mici excepții, sunt susținute de absolut toți consilierii care votează, indiferent de orientarea politică.”

Europa Liberă: Într-un cuvânt, trebuie lichidate raioanele?

Dinu Țurcanu: „Da, lichidate raioanele în forma care există astăzi și nu vorbim geografic, dar vorbim de competențe, vorbim de relaxarea fiscală.”

Europa Liberă: Votul din diasporă și votul din Transnistria, ce părere aveți despre miza acestui vot?

Dinu Țurcanu: „Printr-o tragedie a noastră, pe care trebuie să ne-o asumăm colectiv, noi încă mai mult asistăm la o dezbinare și mai mare a societății. Pentru noi este foarte clar, noi trebuie să creăm condiții acasă de așa natură ca să nu mai deschidem secții de votare peste hotare, iar lumea să revină acasă.”

Europa Liberă: Ținând cont de aceste realități?...

Dinu Țurcanu: „Acum acest proces este atât de politizat, deci este clar că Maia Sandu vrea secții de votare într-o direcție și ceilalți care au anumite simpatii spre Est vor secții de votare în altă parte și este vorba...”

Europa Liberă: Cine-s ceilalți?

Dinu Țurcanu: „Ceilalți, și nu numai Maia Sandu, și nu numai Partidul Acțiune și Solidaritate, toți cei care cumva, iarăși factorul geopolitic, stânga – dreapta.”

Europa Liberă: Totuși, peste hotare activează un milion de cetățeni, dreptul de a vota nimeni nu poate să li-l ia!

Dinu Țurcanu: „Foarte corect. Sunt țări, și nu sunt puține, care sunt la cele mai înalte standarde democratice, care au interzis acest drept cetățenilor care au pierdut legătura juridică, fiscală cu statul.”

Europa Liberă: Dar ei trimit remitențe și aceste remitențe se ridică la o sumă foarte mare, ținând cont de situația din bugetul țării.

Dinu Țurcanu: „Sigur că da. Economia Republicii Moldova în mare parte sau decisiv economia Republicii Moldova astăzi se menține pe remitențe, sigur că da. Noi considerăm că dreptul cetățeanului de a vota trebuie respectat. Acum deja, intrând în logica Comisiei Electorale Centrale, intrând în logica guvernului, care acum gestionează această problemă financiar, care și cum a votat, Partidul Politic „Șor” nu are reprezentant la Comisia Electoral Centrală și noi constatăm, cu tristețe constatăm, această dezbatere pe sentimente mult mai sensibile decât chestiile electorale. Și ar fi bine ca politicienii care astăzi sunt în față să-și asume și această dezbinare, fiindcă rănile se creează ușor, dar foarte greu se cicatrizează.”

Europa Liberă: Votul cetățeanului din stânga Nistrului, cât de important este și dacă contați pe acesta?

Dinu Țurcanu: „Atât timp cât Republica Moldova nu recunoaște această entitate și atât timp cât Republica Moldova își asumă fiecare cetățean din zona Transnistriei, să spunem așa, atunci noi trebuie să le asigurăm tuturor acest drept la vot. În ce măsură suntem capabili să exercităm acest vot transparent și fără presiune, este altă problemă. Și exact asta se referă și când vorbim despre diasporă, și când vorbim despre Transnistria – e aceeași chestiune.”

Europa Liberă: Dar Dvs., ca și concurent electoral, ați avea posibilitatea să mergeți în stânga Nistrului să faceți agitație?

Dinu Țurcanu: „Nu știu, nu am fost în asemenea situație să merg acolo. Bănuiesc că nu ne vor permite cei din Transnistria, dar asta nu înseamnă că noi a priori trebuie să răspundem cu aceeași monedă, ei nu ne permit – noi nu le permitem să voteze. Noi nu recunoaștem acest regim, dar statul Republica Moldova are lege în sensul ăsta și noi trebuie s-o respectăm. Și atunci, dacă e să fim echidistanți, atunci ne interesează în egală măsură ce se întâmplă în Transnistria și ce se întâmplă, sub aspectul acesta electoral al exercitării dreptului la vot, și ceea ce se întâmplă în diasporă.”