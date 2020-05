Floris Van Eijk (ambasada Olandei): „Este important ca cetățenii să fie informați, curioși, să pună întrebări”

Sunt în creștere cazurile de intimidare a jurnaliștilor, este îngrădit accesul la informație și se produce tacit concentrarea pieței de publicitate. Epidemia de COVID-19 a îngreunat și mai mult munca jurnaliștilor care reproșează autorităților că îngrădesc accesul la informație de interes public. Cine este marele perdant al acestei situații? Cetățeanul de rând, explică la microfonul Europei Libere, Floris Van Eijk, însărcinatul cu afaceri din cadrul Oficiului ambasadei Olandei în Republica Moldova. Și asta pentru că într-o societate în care presa este ignorată, există riscul ca drepturile omului să fie încălcate, iar autoritățile să aplice abuziv legea.

Europa Liberă: Dle Van Eijk, realizăm acest interviu într-o perioadă de grea cumpănă pentru întreaga lume și mai ales pentru continentul european – pandemia de COVID-19. Cu siguranță orice experiență, indiferent dacă este pozitivă sau negativă, oferă o lecție. Din punctul Dvs. de vedere, ce lecție a oferit această pandemie umanității, inclusiv din perspectiva drepturilor omului?

Floris Van Eijk: „Cred că pandemia ne-a demonstrat că locuim într-o lume globalizată, că ceea ce se întâmplă în China ne afectează pe toți, ce se întâmplă în Europa afectează alte continente, că ceea ce se întâmplă în Moldova afectează țările din jur, deci, singura cale să ieșim din această criză și să ieșim din ea mai puternici, e să colaborăm, să împărțim informații, să găsim, sperăm, tratamentul și vaccinul împotriva COVID-19. De asemenea, este important să ne coordonăm măsurile pe care le luăm ca să ne protejăm. Unele măsuri cu siguranță ne afectează libertățile umane. Nu mai putem ieși din casă oricând vrem, și asta pentru că trebuie să-i protejăm mai ales pe cei vulnerabil, deci, de fapt, suntem nevoiți să ne reducem libertățile și facem acest lucru pentru un scop comun – pentru a ne proteja și a fi în siguranță. Acest lucru este necesar. Să sperăm că toată pandemia e temporară și, ce este foarte important, avem nevoie de un dialog deschis despre măsurile care sunt luate de autorități, pentru a fi siguri că acestea sunt proporționale și nu excesive”.

Europa Liberă: Ce a învățat presa din această pandemie care, pe lângă virusul propriu-zis, a provocat o escaladare a dezinformării și știrilor false. Vor aprecia oamenii mai mult, de acum încolo, jurnalismul de calitate?

Floris Van Eijk: „Sper acest lucru, pentru că eu cred că această criză arată cât de importantă este presa independentă, care are un rol în a relata și oferi informație obiectivă despre pandemie, dar și să urmărească îndeaproape măsurile pe care le ia guvernul. Știu că nu este ușor pentru autorități. Nu-i ușor nici pentru guvernul meu, olandez, să ia măsurile corecte, pentru că nu deținem toată informația necesară despre pandemie, care este una recentă.

Nu întotdeauna știm dacă măsurile pe care le ia guvernul sunt bune, dar este foarte important să fim transparenți, chiar dacă rutina noastră zilnică s-a schimbat în această perioadă. De exemplu, este dificil pentru jurnaliști să-și facă munca zilnică, mulți lucrează de acasă. Asta însemnă că e complicat pentru ei să aibă acces rapid la informația necesară. Aici ar trebui să le vină în ajutor guvernul. Este important ca autoritățile să realizeze că trebuie să depună mai mult efort ca informația despre pandemie să fie accesibilă publicului, să facă conferințe on-line, să răspundă la întrebările presei.

Instituțiile media relatează o creștere a consumului de produse media (...) însă în același timp, veniturile acestei prese au scăzut foarte mult.

Constatăm că în ultimul timp oamenii caută știri din surse independente de presă, iar instituțiile media relatează o creștere a consumului de produse media. Această noutate este una bună. Asta înseamnă că presa are un rol important, care este recunoscut de oameni, însă în același timp, veniturile acestei prese au scăzut foarte mult în ultimul timp, deoarece companiile private se confruntă cu o criză economică, prin urmare nu mai cheltuie bani pe publicitate, iată de ce este tot mai greu pentru presa independentă să supraviețuiască în acest context”.

Europa Liberă: Cel mai recent raport al Freedom House, despre țările în tranziție, constata că situația presei în Republica Moldova continuă să se înrăutățească. Dvs. reprezentați un stat cu o mass-media puternică, dar și politicieni care înțeleg importanța unei prese libere. Cine are de pierdut întâi de toate de pe urma unei prese controlate?

Floris Van Eijk: „Cine pierde? Cred că întâi de toate și cel mai mult: cetățenii. Și în Olanda politicienilor uneori nu le plac întrebările dificile venite de la jurnaliști. Însă, în general, ei înțeleg că este parte a „jocului”, este de datoria jurnaliștilor să pună aceste întrebări, pentru că ei sunt cei care îi responsabilizează pe politicieni, deci, trebuie să pună întrebări dificile, sunt obișnuiți cu asta. Dacă presa nu poate face acest lucru, în rezultat, oamenii nu pot ști ce fac acești politicieni cu banii publici, cu banii din taxe și impozite, dacă deciziile pe care le iau sunt cu adevărat în interesul oamenilor.

Deci, dacă media este controlată, iar jurnaliștii nu pot să-și facă meseria independent, păi, cetățenii de rând pierd din această cauză. În Olanda, din fericire, acest lucru este acceptat de politicieni care știu că jurnaliștii pot să-i verifice, și asta pentru că înțeleg cu toții că acest lucru face parte din ceea ce numim cu toții - democrație”.

Europa Liberă: Olanda de ani buni sprijină, în diverse forme, instituțiile media independente din Republica Moldova. Care sunt cele mai importante proiecte? Cum selectați partenerii și cum vă asigurați că ei devin sustenabili?

Floris Van Eijk: „Au fost foarte multe proiecte de-a lungul anilor și, cu siguranță, vom oferi în continuare suport partenerilor noștri, deoarece climatul media este în continuare unul vulnerabil în Republica Moldova. Când am venit anul trecut am fost surprins să aflu că nu există un cotidian în Republica Moldova. Cred că este una din puținele țări din Europa care nu are un cotidian. Asta arată că piața media este mică, că ziarele nu sunt citite și că este foarte dificil să obții venituri din jurnalism. Noi în continuare vom ajuta presa independentă cu planuri de afaceri, ca activitatea să le genereze venituri. În prezent, acest lucru este dificil din cauza înțelegerilor de cartel din domeniu care limitează posibilitățile presei să-și obțină partea legitimă din venituri. Însă chiar și în acest context, sprijinim presa să dezvolte modele de afaceri prin care își vor spori veniturile și, în același timp, îi ajutăm să-și îmbunătățească calitatea conținutului, ca acesta să devină mai atractiv, și să aibă mai mulți consumatori etc”

Europa Liberă: Din punctul Dvs. de vedere, ce împiedică astăzi țările din cadrul Parteneriatului Estic, să ajungă țări cu adevărat democratice și europene?

Floris Van Eijk: „E o întrebare mult mai largă și nu se referă doar la libertatea presei, accesul la informație fiind o parte din răspuns. Ce le împiedică? În special impunitatea în legătură cu cazurile care s-au întâmplat aici în trecut – mă refer la frauda bancară și alte scandaluri de corupție care nu au fost investigate cuvenit, iar cei vinovați nu au fost pedepsiți. O parte din politicienii moldoveni aparent nu se gândesc la interesul cetățenilor pentru că sunt implicați în aceste scandaluri. Aici un rol important îi aparține presei independente, care trebuie în continuare să investigheze aceste dosare. De asemenea, chiar dacă subiectul este unul sensibil, Justiția, Parlamentul și Guvernul trebuie să corecteze greșelile din trecut, altfel spus să combată corupția”.

Europa Liberă: Atunci când vorbim despre apropierea de UE, ne referim inclusiv la necesitatea împărtășirii „valorilor europene”. Care sunt, de fapt, aceste valori pe înțelesul omului de rând, omului din satul Pîrjolteni, Călărași?

Floris Van Eijk: „Mi-ați pus o întrebare foarte interesantă, pentru că răspunsul la prima vedere e unul abstract, or, valori europene înseamnă democrație, stat de drept, drepturile omului. Dar ce înseamnă acest lucru pentru oamenii din țară? Păi, asta ar însemna să poți fi sigur că guvernul acționează în interesul tău, că dacă ai nevoie de îngrijire medicală, aceasta este de foarte bună calitate și accesibilă, că nu se abuzează de banii publici, iar tu ca cetățean poți avea încredere în cei care conduc. Asta e parte din ceea ce noi numim „valori europene” și democrație – când avem transparență, un stat de drept, iar drepturile omului sunt respectate.”

Europa Liberă: Aș vrea să ne referim puțin la activismul civic. Ce poate face societatea într-o situație în care, din punctul ei de vedere, lucrurile nu evoluează într-o direcție pozitivă? Ce pot face oamenii pentru a determina clasa politică să țină cont de opinia cetățenilor zilnic, nu doar o dată la patru ani, în alegeri?

Floris Van Eijk: „Cred că totul începe de la educație. Este important ca cetățenii să fie informați, curioși, să pună întrebări, să ceară de la autorități detalii despre, bunăoară, cum se cheltuie banii din bugetul local. De asemenea, este important ca la alegeri să se asigure că votează pentru politicienii care acționează în interesul lor și nu în propriul interes, să se asigure că nu aleg pe cineva care încearcă să le cumpere votul, dar își îndreaptă atenția spre candidații care chiar au interesul să servească propriilor cetățeni, pentru că asta înseamnă politică.”

Europa Liberă: Regatul țărilor de Jos pledează mai ales pentru protejarea drepturilor minorităților. Ce are de câștigat societatea atunci când își acceptă cetățenii așa cum sunt ei?

Floris Van Eijk: „Acceptare minorităților și asigurarea că drepturile lor sunt respectate face parte din obligațiile zilnice privind apărarea drepturilor omului. Minoritățile au dreptul să fie respectate. De asemenea, ele contribuie la dezvoltarea societății. Minoritățile sunt diverse – etnice, inclusiv vorbitori de romani, găgăuză, bulgari, ruși; sunt minorități religioase, minorități sexuale, toți au propria experiență, propriile tradiții și cultură, prin care pot contribui la dezvoltarea societății.

Diversitatea oferă soluții creative la problemele cu care ne confruntăm cu toții.

Noi, în Olanda, am înțeles că avem doar de câștigat dacă implicăm minoritățile în luarea deciziilor, iar acestea sunt mai complete și corecte dacă țin cont și de perspectiva minorităților, ceea ce este foarte important atât pentru cetățeni, pentru business și pentru guvern. Diversitatea oferă soluții creative la problemele cu care ne confruntăm cu toții”.

Euroap Liberă: Dle Van Eijk, ce ați puncta spre finalul interviului?

Floris Van Eijk: „Știu că această criză de COVID-19 este dificilă pentru toată lumea. Știu că este greu pentru mulți cetățeni care și-au pierdut locul de muncă, care nu mai au aceleași venituri, care nu știu ce se va întâmpla peste o lună, dacă se vor îmbolnăvi, cine îi va trata? Vreau doar să transmit un mesaj de încurajare. Vom ieși din această criză cu toții! Inclusiv cu sprijinul țărilor UE prezente aici, în Republica Moldova, ne vom strădui să construim o Moldovă puternică, transparentă și cu o presă independentă”.