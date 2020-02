Fostul ministru al sănătății Ala Nemerenco: achiziția celor 168 de ambulanțe s-a făcut cu încălcări foarte grave

Fostul ministru al sănătății în Guvernul condus de Maia Sandu, Ala Nemerenco, susține că în cazul achizițiilor celor 168 de ambulanțe făcute recent există încălcări foarte grave. Potrivit ei, încălcări sunt atât la formarea caietului de sarcini, cât și la standarde, costul de achiziție, procedura de achiziție. În plus, calitatea ambulanțelor lasă mult de dorit, este de părere Ala Nemerenco, citată de agenția IPN.

Potrivit ei, a fost ales câștigătorul dintr-un singur participant, deși nouă companii au procurat documentele de tender.

Anunțul președintelui Igor Dodon privind achiziția celor 168 de ambulanțe este făcut în contextul următoarelor alegeri prezidențiale, crede fostul ministru: „Președintele nu are nicio treabă cu sistemul medical. Suntem în an electoral. Igor Dodon nu pierde nicio ocazie să demonstreze ce „tată” are țara noastră. Șeful statului chiar nu are nicio treabă cu ambulanțele.”

În ianuarie, președintele Igor Dodon a anunțat că, în următoarele luni, în Republica Moldova vor fi livrate 168 de ambulanțe noi, care vor fi repartizate instituțiilor medicale din raioane. Autospecialele sunt procurate dintr-un credit BERD.