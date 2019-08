Gheorghe Tofan: „De acum trebuie să înțelegem că trebuie să mergem înainte, să nu stăm, să nu ne uităm înapoi” (VIDEO)

Letonia, alături de Lituania și Estonia, a fost printre primele țări ce au recunoscut independența Republicii Moldova. Este de un real folos experiența letonă în procesul de aderare la Uniunea Europeană sugerează Gheorghe Tofan, un moldovean care este stabilit în Letonia de 35 de ani.

Europa Liberă: Cum rămân în istorie 28 de ani de independență ai Republicii Moldova? Cum a fost parcursul acesta al țării?

Gheorghe Tofan: „În 28 de ani de independență, eu cred că ar trebui să fie cu mult mai înainte Moldova.”

Europa Liberă: Dvs. sunteți cel mai în drept să faceți o comparație între Republica Moldova și țările baltice, pentru că veniți de la Riga și parcursul statelor baltice a fost cu totul altul, chiar dacă au avut același punct de pornire împreună cu Republica Moldova.

Gheorghe Tofan: „Da, ei mai brusc au început-o din start, sigur că trei state împreună s-au unit într-un lanț de la Vilnius până la Tallinn. De mână s-au luat toți împreună și au făcut un lanț al prieteniei de 600 km, mergeau mașini, pe jos fugeau oamenii și se aninau de mânuță unul cu altul și au strâns așa un lanț de la Vilnius până la Tallinn. Țările baltice acolo mai mult s-au gândit, nu a fost așa ușor, treptat au mers înainte.

Estonia prima a intrat în Uniunea Europeană, Letonia a intrat în Uniunea Europeană și Lituania a intrat. Eu țin minte că a fost foarte greu. Am avut o perioadă în care m-am ocupat cu businessul și eu știu cât de greu a fost când am trecut din acel sistem care a fost până la Uniunea Europeană și cum e în sistemul Uniunii Europene. A trebuit să treacă doi ani până noi ne-am implicat concret cu impozitele, cu toate noțiunile vamale; tot ce a fost, totul s-a schimbat, dar vă spun că, treptat, am ieșit la o viață mai înaintată, mai bună, mai liberă.”

Europa Liberă: Cetățenii Republicii Moldova zic că un fenomen negativ a fost corupția, chiar a zdruncinat temelia statalității Republicii Moldova. Acolo, corupția cum s-a stârpit?

Gheorghe Tofan: „Este și acolo, dar nu este așa deschisă ca aici. I-au mai dat prin sită pe acei care au început să facă corupție. A fost și acolo cuvântul „oligarhie”, a fost! Am trecut și prin aceasta, dar n-au

fost mulți și n-au dus statul înapoi, fiindcă eu vă spun cinstit, eu mă mir – 28 de ani, eu de la congres la congres vin încoace. De la primul congres al diasporei până în ziua de azi eu tot aud „noi ne învățăm”. Chiar anțărț eu îi dau o întrebare dlui prim-ministru și el îmi spune: „Dl Tofan, noi ne învățăm”. Eu am spus: „Cât se poate, că luntrea care este aici o clătinați în stânga, în dreapta? Noi putem să luăm o cale deschisă, avem un stat, avem un popor și avem o limbă, noi mergem înainte, nu ne dați înapoi”. – „Noi ne învățăm”. – „La 26 de ani, un bărbat are familie, are copil și are casă, masă și un copac pus în pământ de acum care dă roadă, dar noi la 26 de ani de independență ne învățăm încă. Nu este timpul când deja trebuie să facem ceva bun”?”

Europa Liberă: Găsiți deosebiri sau asemănări între elitele politice din Republica Moldova și cele din statele baltice?

Gheorghe Tofan: „Să vă spun cinstit, cred că patriotismul acolo este cu mult mai înalt, în primul rând, și politicienii care vin cu mult mai mult

se țin la cârmuire. E o deosebire foarte mare. Eu nu am văzut așa persoana aici, în Moldova, care 3-4 mandate să aibă în Parlament, de pildă, acolo-i Saeima, dar acolo sunt persoane care au deținut 3-4 mandate la rând. Dacă poporul nu-l susține și el nu dă dovadă că merită, îi eliberat. Eu țin minte când foarte mult oameni s-au strâns la Parlamentul leton și a trebuit să iasă parlamentarii afară. Dacă nu-i ordine, dacă nu-s acele legi adoptate care să dea o stare bună pentru popor, sunt eliminați afară.”

Europa Liberă: Acolo mai sunt oligarhi?

Gheorghe Tofan: „În ziua de azi, eu nu mai aud așa cuvânt în Letonia; prin gânduri poate mai găsim așa ceva, dar deschis să auzim așa cuvinte, noi nu le auzim de acum.”

Europa Liberă: Oligarhii Moldovei cine sunt, cine au fost?

Gheorghe Tofan: „Toți au fost la cârmuire 10 ani, au fost ei, dar eu vorbesc și vin și propun proiecte pentru stat, mă rog de mă ascultați, nu vreți să mă ascultați, spuneți-mi: „Dle Tofan, n-avem ce vorbi cu d-ta”...”

Europa Liberă: Dar ce proiecte ați vrut să implementați?

Gheorghe Tofan: „Am vrut să implementez Fondul de integrare, în primul rând. Am adus în țară directorul Fondului de integrare din Letonia. Acest fond susține diaspora, susține minoritățile din țară, au ajuns chiar și până la acei pușcăriași, care au ieșit de la închisoare și n-au nicio ocupație, nimic; au ajuns la revenirea letonilor în țară, să-i întoarcă înapoi – tot au plecat, vreo 300 de mii din Letonia au plecat –, să-i aducă înapoi acasă, să le ofere locuri de lucru, să le ofere un trai mai bun. Avem și refugiați în Siberia și pe aceia vor să-i aducă acasă, să le dea o masă, o casă, o viață mai bună.”

Europa Liberă: Și fondul acesta constituie acolo o sumă bunicică?

Gheorghe Tofan: „Aproximativ un miliard de euro a trecut prin Fondul de integrare din Letonia și multe persoane chiar din Moldova au venit

și au fost susținute de Fondul de integrare din Letonia. Mă rog, dacă noi avem o cale spre Uniunea Europeană, acest fond trebuie să fie implicat și în Moldova; dacă cineva nu poate să înțeleagă, eu am adus directorul Fondului de integrare, am adus colaboratori de la Fondul de integrare la congrese. Le-au dat darea de seamă, le-au lămurit ce trebuie de spus. Ce trebuie de spus încă? Cum să rumegi ca să înghită această căpșună? Și nu numai aceasta. Știți, câteodată te gândești: oare are rost de mai vorbit ceva, de mai spus ceva, dacă nu ne aud? Vrem un dialog deschis între țară, între Guvern, Parlament și diasporă. Ne numim diasporă. Bine, noi suntem acolo duși de mult. Eu din ‘84 îs acolo.”

Europa Liberă: Sunteți cetățeanul Letoniei?

Gheorghe Tofan: „Nu sunt cetățeanul Letoniei, sunt cetățean al Moldovei.”

Europa Liberă: Și nu ați luat și cetățenia Letoniei?

Gheorghe Tofan: „Nu am luat cetățenia, fiindcă sunt cetățean al

Moldovei și am spus că am să fiu cetățean al Moldovei. Noi în ziua de azi, după 28 de ani de independență a Moldovei, nu avem un pachet social cu Letonia. Cum așa? Unde au fost miniștrii, unde a fost Parlamentul atâția ani?”

Europa Liberă: Dar diaspora moldovenilor e numeroasă în Letonia?

Gheorghe Tofan: „Diaspora moldovenilor o constituie peste 2.000 de moldoveni în Letonia oficial, cu statut oficial și sunt peste 500 care vin la toate manifestațiile noastre, căci noi facem câte 3-4 manifestații pe an. În acest an, la 31 august, vom sărbători, la Iurmala, Ziua Moldovei, împreună: „Limba noastră-i o comoară” și Ziua Independenței. Le facem împreună, la Iurmala. Îi invităm pe toți care doresc, nu putem să spunem: „Veniți numai moldoveni. Veniți toți, noi vă invităm pe toți”. Și o să-i întâmpinăm cu bucate moldovenești, cu cântece, dansuri, tradiții moldovenești pe care le facem noi în Letonia și le păstrăm 30 de ani.”

Europa Liberă: V-ați integrat ușor în societatea de acolo?

Gheorghe Tofan: „N-aș spune că ne-am integrat ușor. Noi avem și până în ziua de azi..., sigur că noi înșine suntem de vină, fiindcă, dacă ești în țară străină, deodată trebuie să înveți limba letonă; dacă știi

limba letonă, tu ești stimat, ești întrebat, ești auzit și ești văzut. Nu toți au înțeles lucrul acesta. Eu de acum le mai lămuresc: „Măi băieți, mai treceți și la moldovenească, dacă nu vreți să vorbiți în letonă, intrați și vorbiți moldovenește de acum, ca să aveți o trecere, fiindcă cu rusa cam greu acolo te aud, nu vor să te susțină”. Așa merge, așa mergem noi, sigur că care-s mai tineri de acum au însușit-o, avem persoane care o cunosc la perfecție...”

Europa Liberă: Dar după 30 de ani de ședere în Letonia, vă mai vine uneori gândul că e bine să reveniți pentru totdeauna în Republica Moldova?

Gheorghe Tofan: „E o întrebare foarte grea! Îi foarte grea întrebarea asta, fiindcă mulți se întreabă: „Poate ne întoarcem acasă în Moldova?”, dar când mă întorc din Moldova toți mă întreabă: „Cum îi acolo?”, fiindcă mulți n-au fost și de câte 25 de ani în Moldova. N-au fost acasă 25 de ani! Zic: „Dna Alexandra, cum Dvs. ați putut să nu mergeți în Moldova 25 de ani? Mama, tata, feciorii, rudele din țara ceea, surorile, frații?” – „Nici nu mă știu, fiindcă am pierdut toate legăturile”. Eu mă mir, vă spun cinstit, eu de 4-5 ori pe an sunt în Moldova.”

Europa Liberă: Întrebarea era dacă Dvs. v-ați întoarce.

Gheorghe Tofan: „Personal?... Numai cu un scop concret și serios.”

Europa Liberă: Care ar fi acest scop?

Gheorghe Tofan: „Să aduc un ajutor pentru stat, pentru țară, pentru popor, pentru că restul totul îmi este acolo – familia, copiii, nepoții, toți

sunt acolo de acum, rădăcinile deja îs adânci în Letonia. Sigur că sunt piedici și acolo mari. Avem pământeni care chiar vor să se întoarcă acasă, dar îi ține legea, îi țin obstacolele, pentru că noi avem încă multe probleme de rezolvat între două state.”

Europa Liberă: Care ar fi aceste probleme?

Gheorghe Tofan: „Vă spun: pachetul social, care nu este încă; pachetul de colaborare. Noi nu avem dreptul la pensie pe care s-o primim atât în Letonia, cât și în Moldova. Nu-i! Și ieri chiar am vorbit cu dna Rusu, secretara de stat. A spus: „Dl Tofan, vă susținem, vă dăm cuvântul că totul o să fie făcut în anul acesta.” Zic: „Dna Rusu, cu 10 ani în urmă măcar a trebuit să veniți la conducere aici, să dați cuvântul și să faceți, fiindcă sigur că mulțumim că sunt așa oameni care s-au implicat concret în această problemă și au s-o scoată la capăt”. Eu sunt convins că au s-o scoată la capăt.”

Europa Liberă: Credeți în actuala guvernare?

Gheorghe Tofan: „Trebuie să credem, trebuie să credem, trebuie să le urăm un drum mai cinstit, mai serios...”

Europa Liberă: Cui?

Gheorghe Tofan: „La guvernare. Să fie deschiși cu poporul, să colaboreze cu poporul, să fie aproape de popor, de diasporă.”

Europa Liberă: Peste 28 de ani, cum ați vrea să arate Republica Moldova?

Gheorghe Tofan: „Un stat european să fie, în primul rând. Aș dori să fie un stat european, de sine stătător...”

Europa Liberă: Dar înțeleg moldovenii ce înseamnă să aduci valori europene, standarde europene, să te aliezi la aceste standarde și valori?

Gheorghe Tofan: „Eu cred că majoritatea înțeleg. Noi doar avem mai mult de un milion care sunt în Europa de acum. Și să vă spun cinstit, eu am fost la Paris la diasporă, am fost în Norvegia la diasporă, am fost în Suedia, Estonia, Lituania și am văzut cu care căldură ei acolo trăiesc.”

Europa Liberă: Moldovenii?

Gheorghe Tofan: „Da! Îs uniți, îi uniți și asta-i foarte bine. Dar cântecul moldovenesc nu-l uită nici acolo, nu-l uită și îl cântă cu atâta dor...”

Europa Liberă: Cine trebuie și cine poate ajuta azi Republica Moldova să meargă pe calea cea bună?

Gheorghe Tofan: „Cred că singur poporul poate să se ajute pe

dânsul, ca Münchausen să se apuce de părul lui și să se ridice în sus din mlaștină. Asta este! Să așteptăm de la cineva ajutor? Asta-i o întrebare grea și-i sub semnul întrebării.”

Europa Liberă: Iluzie...

Gheorghe Tofan: „Iluzie, da. Singur poporul trebuie să se ajute ca să ajungă pe o treaptă mai înaltă.”

Europa Liberă: Dar cum să se ajute poporul pe el? Trebuie să știe să aleagă grâul de neghină, trebuie să știe cui să-i dea votul și nu să-și vândă votul, trebuie să fie bine informat și să nu se lase manipulat, trebuie să aibă dragoste de țară, trebuie să fie patriot, trebuie... multe care trebuie.

Gheorghe Tofan: „Dvs. ați spus acele toate puncte care trebuie și cred că cineva aude și cred că mai mulți au să audă și las’ să facă concluzia – dacă vor așa o viață cum este în ziua de azi, merg pe

calea asta, dar cineva și-a ales altă viață și înțelege că așa cale n-o să-l ducă departe. Noi o să stăm pe loc și n-o să putem izbuti nimic. Am ajuns la o așa vârstă, când noi de acum trebuie să înțelegem că trebuie să mergem înainte, să nu stăm, să nu ne uităm înapoi. Ce s-a făcut, ce a fost s-a trecut de acum, asta rămâne în istorie.”

Europa Liberă: Dar știți că mai sunt foarte multe persoane nostalgice după timpurile de altădată, după Uniunea Sovietică, mai nou – după Rusia? Vladimir Putin este politicianul care se bucură de multă încredere în rândul cetățenilor Republicii Moldova.

Gheorghe Tofan: „Avem și noi așa cetățeni, nu ascund, dar, mă rog...”

Europa Liberă: Dar asta trage țara înapoi?

Gheorghe Tofan: „Nu trebuie să fim orbi, nu trebuie să fim orbi! Noi trebuie să vedem, să înțelegem, asta este o politică, asta nu este o economie pentru țară, asta nu este o treaptă care pe noi să ne aducă

la o viață mai bună. Noi o să plutim pe loc, dacă o să ne gândim numai că cineva o să ne dea. Trebuie să facem singuri, să ne facem singuri viața noastră, fiindcă n-a fost ușor în Letonia moldoveanul să-și facă un trai mai bun. El l-a depănat traiul acesta mai bun 1 an, 5, 10, 20 de ani...”

Europa Liberă: Și a reușit?

Gheorghe Tofan: „A reușit! Așa și țara. Să avem o cârmuire sănătoasă, cinstită, cu minte ageră, să ajungă să bată și la noi: „Dacă doriți să ne ajutați, ajutați-ne!”, că noi, mai repet o dată: nu venim să cerem de la țară, noi venim să ne implicăm în țară...”

Europa Liberă: Să oferiți...

Gheorghe Tofan: „Să oferim, da. Să oferim tot ce avem noi mai bun. Eu vă spun cinstit, ieri am mers pe strada Trandafirilor...”

Europa Liberă: Din Chișinău?

Gheorghe Tofan: „Da. Un exemplu simplu: am mers pe jos, de sus până jos. Vă spun cinstit, la fiecare bancă am văzut 7-8 sticle goale, aruncate. În Riga așa ceva n-o să vedeți, fiindcă oamenii sunt mult mai conștienți de acum, cu mult mai înaltă conștiință, n-au să arunce un chibrit, n-au să arunce o țigară.”

Europa Liberă: Coji de semințe...

Gheorghe Tofan: „Dacă o să arunci, cineva o să te ia de umăr și o să-ți zică: „Ridică înapoi, te rog!”. Vă spun sincer.”

Europa Liberă: Sau te penalizează...

Gheorghe Tofan: „Da. Avem exemple foarte multe, care ne îndeamnă și pe noi să fim altfel, să ne schimbăm viziunea, faptele. Așa trebuie să fie și aici.”

Europa Liberă: E nevoie de cultură.

Gheorghe Tofan: „E nevoie! Sigur că e nevoie de cultură. Dar noi ducem cultura, în Letonia noi ducem cultura noastră. Să vedeți cu ce succes...”

Europa Liberă: Am în vedere cultura de a nu arunca în stradă, cultura de a nu scuipa, cultura de a te saluta, cultura de a te implica.

Gheorghe Tofan: „Da, da... Sunt de acord, așa și este. Eu câteodată chiar fac și observație: „Măi, tu ești în troleibuz, semințele astea nu te-au costat mult și tu le desfaci aici, pe podeau asta din troleibuz...” L-am rugat pe șofer să-i dea o mătură domnișoarei celea ca să măture. Poate nu a fost frumos din partea mea, dar i-am făcut observație: „Cum poți să faci asta? Tu acasă faci așa ceva?” Mă rog, asta-i cultura noastră...”

Europa Liberă: Cu ce asemănați Republica Moldova? Cu ce o comparați?

Gheorghe Tofan: „Nu prea înțeleg întrebarea, s-o compar?”

Europa Liberă: Înainte era comparată cu un strugure de poamă pe harta Uniunii, după asta s-a început exodul și au zis că-i o mamă fără copii, rămasă orfană. Dvs. cu ce o comparați?

Gheorghe Tofan: „Eu am scris o poezie. Dvs. m-ați găsit cu tema aceasta în suflet. Cândva a fost o poezie, care se începea așa: Țara mea, Moldovă mamă,/ Vatra doinelor străbune/ Ca un strugure de poamă/ Stai și acum pe harta lumii. // Țara mea de la Apus,/ Când plec de la tine în sus,/ De pe plaiul ce-l iubesc,/ Plai dorit, moldovenesc/ Țară cu pământ bogat/ Zi și noapte prelucrat/ Oare cine-i vinovat? // Zborul lor le-ai dezlegat / Și-au zburat în lumea mare / Fiii tăi și fiicele / Și-au făcut ei cuibușorul/ Ca și rândunicile. // Dar să știi tu, țară dragă,/ Orișiunde vom zbura/ Dragostea de țara noastră/ Noi pe veci o vom păstra.”

Europa Liberă: Răspunsul la întrebarea: cu ce comparați azi Republica Moldova?

Gheorghe Tofan: „Sigur, cu un strugure de poamă, care strălucește frumos la soare și-i plin de bogăția care se găsește în strugurele acela...”

Europa Liberă: Dar bobițele sunt și stricate?

Gheorghe Tofan: „Nu, nu-s stricate! Nu-s stricate! Moldova e o țară de minune. Vă spun sincer. Eu în fiecare an la Sărbătoarea Vinului aduc delegații din Letonia cu o mare mândrie. Până la 50 de persoane vin și să vedeți cu ce dragoste, cu câte emoții și ce impresii își fac ei când vin aici. Al doilea an, dintre dânșii 20-30 la sută iarăși vin. La toamnă, iată, am să aduc un colectiv de dansatori din Letonia, care o să participe la Sărbătoarea Vinului pe scena din Chișinău. Mă mândresc că avem așa posibilități, avem așa dorință să venim și să ne mândrim că avem o țară. Așa cum este, dar îi a noastră!”

Europa Liberă: La mulți ani, Republica Moldova!

Gheorghe Tofan: „La mulți ani, Republica Moldova!”