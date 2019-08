Guvernare nouă, metehne vechi: „Vedem lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple” (VIDEO)

Guvernarea care a instrumentat valul revoluționar și dorința populației de schimbare se confruntă acum cu tot mai multe nemulțumiri, nemulțumiri pe care le instrumentează oponenții, opoziția, precedenta guvernare. O situație extrem de dificilă, mai ales atunci când în interiorul guvernării – eterogene, tricefale – se întâmplă diferite divergențe, cu diferite ocazii. Unde ne aflăm acum, încercăm să aflăm de la invitații mei.

Alianța de guvernare a prins la curaj și se uită și la altceva decât ceea ce a scris inițial pe angajamentele din memorala de la luna iunie 2019. Unde se află guvernarea, încercăm să aflăm de la musafirii mei - Vitalie Călugăreanu și Vlad Țurcanu.

Europa Liberă: Vitalie, întâi și-ntâi, au făcut tot ce și-au propus cei trei capi ai guvernării tricefale?

Vitalie Călugăreanu: „Din punctul meu de vedere, nu.”

Europa Liberă: Dar au procuror, deja au venit cu de-imunizare, așa?

Faptul că au învestit un procuror interimar nu înseamnă eliberarea justiției...

​Vitalie Călugăreanu: „Bine, asta nu înseamnă că justiția în Republica Moldova este liberă, așa cum și-a propus această coaliție de guvernare în luna iunie. Faptul că au învestit un procuror interimar nu înseamnă eliberarea justiției, asta nu înseamnă decapturarea statului; faptul că au trimis la Curtea Constituțională niște judecători noi după niște metode, din punctul meu de vedere, condamnabile - pentru că nu s-a respectat o anumită procedură și o anumită logică și nu s-a respectat sloganul lor principal, că noi suntem altfel, noi suntem opusul lor - din punctul acesta de vedere...”

Europa Liberă: Dar asta nu-i treabă de trei luni, Vitalie, fii de acord. Totuși pe Plahotniuc l-au determinat să plece fuguța, fuguța, cu coada între vine sau... nu știm. Șor la fel. Democrații au devenit mai cuminciori. Asta nu-i suficient ca să spuneți că, iată, totuși au făcut?...

Vitalie Călugăreanu: „Nu, asta nu este ceea ce a așteptat societatea din Republica Moldova în cele trei luni.”

Europa Liberă: Două și jumătate.

Vitalie Călugăreanu: „Da, două și jumătate. Deci, lucrurile au mers greu, această învestire a procurorului general sau plecarea dlui Harunjen a fost prea mult așteptată și asta a afectat, a erodat într-o anumită măsură încrederea societății în abilitatea acestei coaliții de guvernare de a schimba lucrurile, iar când iată parcă s-a pornit acest mecanism, vedem lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple.”

​Europa Liberă: Dar nemulțumitului i se ia darul, vom reveni la asta. D-ta, Vlad, cum răspunzi la întrebarea asta? Măcar ceva din ceea ce au promis în iunie, ca să justifice alianța asta temporară și eterogenă, s-a făcut?

Și de această dată și-a spus cuvântul reflexul provincial pe care îl avem, acela de a ne mulțumi cu puțin...

​Vlad Țurcanu: „Depinde din ce unghi privim lucrurile și în ce punct ne plasăm când facem această analiză fugară, pentru că dacă ne-am pomeni acum, dacă ne-am transporta imaginar la începutul lunii iunie, atunci situația de față ar apărea ca una mulțumitoare comparând cu ceea ce se întâmpla atunci – o situație intrată în disoluție, practic. Dar acum, bineînțeles că uitându-ne la parcursul destul de greu de calificat al actualei coaliții parcă ne-am fi dorit mai mult.

Impresia mea este că și de această dată și-a spus cuvântul reflexul provincial pe care îl avem, acela de a ne mulțumi cu puțin, și incapacitatea sau nedorința noastră de a visa la mai mult. Bineînțeles că cei care se află acum la putere vor scoate în față niște realizări imaginare sau concrete pe care le-au avut, dar noi știm că se putea mai mult și că se puteau evita, de exemplu, acele stângăcii și nesincronizări pe care le-au admis liderii actualei coaliții și în felul acesta și-au subțiat, poate, galeria de susținători.”

Europa Liberă: Din perspectiva zilei de azi, ni se pare puțin, dar gândiți-vă că putea să fie mai nasol, putea să reziste armata de sportivi militarizați, care să nu permită în general să se întâmple nimic, Plahotniuc putea să stea bine mersi să tragă sforile și să zădărnicească în general toată revoluția.

Vlad Țurcanu: „Așa este, numai că aici vorbim despre acea ipostază pe care și-au asumat-o liderii actualei coaliții de îndată ce au ajuns la guvernare și la guvernare trebuiau să aibă o altă prestație decât cea de revoluționari, în sensul că după aceea ar fi fost cazul să avem parte și să urmărim la acest nivel niște acțiuni ferme care să nu lase loc pentru jumătăți de măsură. Pentru a nu asista, de exemplu, în zilele trecute la acea situație incredibilă în care niște oameni care ar fi trebuit să fie sub anchetă la ora actuală să dea lecții actualei guvernări în Parlament pe teme economice sau de altă natură. Toate lucrurile acestea nu ajută la valorificarea acelui potențial, acelui suflu care domina societatea moldovenească la începutul lunii iunie, pentru a obține niște realizări.

Ceea ce spuneți Dvs. nu face decât să confirme ceea ce spuneam mai devreme, și anume că ne mulțumim cu puțin și acceptăm jumătățile de măsură care, de fapt, ne țin pe loc. Din punct de vedere politic, cred că Blocul ACUM – nu mă refer la socialiști, pentru că ei au o cu totul altă strategie – a încercat în ultimele săptămâni să se impună nu numai în acel mediu care l-a susținut în perioada în care se afla blocul în opoziție, dar și în alte cotloane ale societății, în acele zone poate neutre sau care au fost de partea Partidului Democrat pentru a-și apropia și acele felii ale societății, considerând că grupurile de oameni care i-au susținut până acum îi vor susține și mai departe. Propriu-zis, Blocul ACUM încearcă să își extindă influența la nivelul acesta guvernamental la care s-a situat, neglijând oarecum așteptările părții active a societății, printre care ne numărăm și noi.”

​Europa Liberă: Pentru că au avut senzația că li s-a dat un cec în alb?

Vlad Țurcanu: „Vedeți? E aceeași greșeală pe care au comis-o și alții înainte. Spre deosebire de stânga politică din Republica Moldova, partidele de dreapta sau de centru-dreapta au neglijat așteptările electorilor. Vă amintiți ce a făcut Vladimir Voronin la mijlocul mandatului său? A început să construiască Memorialul „Eternitate”, întrucât asta era necesar pentru electoratul său, cu asta urma Vladimir Voronin să defileze în fața electoratului său, ceea ce nu prea a făcut dreapta politică din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și când a trebuit, a construit și cursul pro-european. Vitalie?

Vitalie Călugăreanu: „Da. Cel mai grav ce mi se pare în toată perioada asta este că noi am sesizat anumite situații în care noua guvernare încearcă să preia anumite scheme, sau un exponent sau o parte din cele trei care compun actuala alianță încearcă să-și fenteze partenerii pe furiș...”

Europa Liberă: Hai să spunem pe șleau, pajura socialistă...

Am crezut că am scăpat de acest mod de a face politică și iată că ne pomenim iarăși în situația în care apar tot felul de partajări de funcții ...

​Vitalie Călugăreanu: „Dl Igor Dodon, da, și fracțiunea sau Partidul Socialiștilor, evident. Chestiile astea deranjează și creează senzația că cei din ACUM sunt cumva impotenți de a opri aceste apucături ale socialiștilor, ale lui Igor Dodon, de fapt. A doua chestie gravă care mi se pare este preluarea metehnelor vechi. Noi am crezut că am scăpat de acest mod de a face politică și iată că ne pomenim iarăși în situația în care apar tot felul de partajări de funcții – unu ție, unu mie. Deci, lucrurile astea irită foarte tare, după o perioadă Plahotniuc, în care noi am suferit din cauza faptului că funcțiile au fost partajate, mai ales în domeniul justiției, acolo unde nu trebuie să fie partajate funcțiile politic.”

Europa Liberă: Mă întorc la o observație, după mine, foarte relevantă a lui Vlad Țurcanu, când a zis de lecțiile pe care le dau în Parlament unii care ar trebui să fie, cel puțin, cu fermoar la gură. Dacă ne uităm la un mic parcurs al fracțiunii Șor, când a venit Marina Tauber cu parasolarul, făcând mișto de Andrei Năstase, după aia au crezut că ei sunt pe cal, mă rog, cu sprijinul lui Plahotniuc, după aia le-a pierit cheful. Acum am impresia că le apare cheful de gâlceavă și vă referiți, probabil, și la administratorul de la Aeroport, care a devenit vocal, pe alocuri destul de impertinent, sau Andrian Candu, care tot așa, cu foarte multă nonșalanță se produce, verbalizează niște teze care cel puțin sunt îndoielnice. Asta înseamnă că n-au găsit ac de cojocul d-lor cei care guvernează? De ce această reîmpănare?

Vlad Țurcanu: „Pot să vă spun ce așteaptă societatea, din punctul meu de vedere, de la actuala guvernare. Deci este greu să ceri imposibilul în condițiile în care sunt acolo și socialiștii, care au deseori viziuni cu totul de altă natură decât Blocul ACUM, să spunem așa, din punct de vedere teoretic, cel puțin. În primul rând, eu cred că societatea așteaptă să introducă în viața noastră publică și politică, inclusiv, normalitatea. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în diferite domenii oamenii să se poată manifesta fără să fie puși sub presiune de instrumentele represive sau de altă natură ale statului - în business, de exemplu, în educație, în administrație ș.a.m.d., ceea ce, bineînțeles, nu se poate face dintr-odată, dar cel puțin niște idei liniștitoare se pot transmite la acest nivel, poate secund, de la nivelul primăriilor, de exemplu, astfel încât oamenii de acolo să creadă, să înceapă să creadă – poate într-o iluzie în primă instanță – că se poate și altfel.

Dar dacă în spațiul public reapar asemenea personaje nocive, care se știe că au cășunat, care au comis infracțiuni împotriva societății, atunci oamenii încep să murmure și să se îndoiască de capacitatea acestei guvernări de a reintroduce normalitatea. Noi nu ne dorim nimic de la ei decât să ne ajute să trăim altfel, mai bine, să avem posibilități să ne manifestăm așa cum ne vine nouă în cap. Asta-i misiunea politicienilor.”

Europa Liberă: Dar Vitalie Călugăreanu, dimpotrivă, spune că ne trebuie mai curând o atmosferă marțială, mai curând să-i punem la respect...

Vlad Țurcanu: „Una n-o exclude pe alta, pentru că asta face parte din normalitate, de a-i pedepsi pe acei care au comis infracțiuni, pentru că dacă îi lăsăm și pe aceștia care s-au înscris în cohorta de dinainte a Partidului Democrat să ne dea nouă lecții, cum spuneam mai devreme, atunci halal de noi, nu se mai înțelege ce se întâmplă, în față trebuie să apară oameni în măsură să vorbească celorlalți. Nu îi putem lăsa pe toți la tribuna de la Parlament să se erijeze în niște oameni care pot produce bine societății.”

​Europa Liberă: Dar Lilian Carp a încercat să-i spună Marinei Tauber ce crede despre ea și a încercat s-o pună la respect. Este eficient așa ceva?

Vlad Țurcanu: „Bine, acestea sunt lucruri de culoare, schimburi de replici care fac parte din jocul politic. Mai trebuie să furnizăm oamenilor și spectacol – nu-i așa? – nu numai pâine, dar dincolo de asta, eu cred că un plus de seriozitate la acest nivel n-ar strica, pentru ca, încă o dată spun, să-i convingem pe oameni că putem fi și altfel, că putem să avem încredere în ceea ce am vorbit câtă vreme eram în opoziție.”

Europa Liberă: În sensul acesta mi s-a părut foarte cu minte reacția ministrei finanțelor, care foarte calm le-a spus referitor la tichetele de masă sau referitor la impozitarea restaurantelor. A zis: „Nu-i adevărat ceea ce spuneți dvs. că ar fi crescut, că salarii, că nu știu ce”. Cu cifrele în față, asta-i modalitatea cea mai bună de a-i pune la respect, nu cu epitete.

Vlad Țurcanu: „Bine, și cu tichetele e discutabil aici, dacă intrăm în discuții tehnice. Uitați-vă, în această branșă intră două companii franceze – UP Servicii și EDENRED. Acum imaginați-vă ce spun francezii aceia care au investit câteva sute de mii de euro în Republica Moldova, când la un an după implementarea acestui proiect, practic, ei sunt rugați să plece de aici. Ce fel de semnal transmite Republica Moldova unor investitori francezi? Și s-ar putea ca daunele pe care ar putea să le obțină cele două companii franceze atacând în instanță statul Republica Moldova să fie mai mari decât daunele pe care le estimează actualul ministru al finanțelor.”

​Europa Liberă: După mine, Igor Munteanu a spus foarte bine că acum trebuie să le dăm mână liberă celor din Guvern pentru că o să cerem de la ei management bugetar, dar și dânsul a spus că nu-i așa de simplu cu tichetele de masă. E altceva că atunci când cele două companii au intrat mai curând pe ușa din spate trebuia să fie mai prudente, trebuia să știe pe ce teren se mișcă în Republica Moldova, unde totul depinde de voința unui lider de partid. În fine, asta într-adevăr e după moarte pocăință. Vitalie, încă o dată: cum trebuie să se comporte guvernarea astfel încât să-l mulțumească și pe Vitalie Călugăreanu, care vrea capul lui Moțoc, dar să fie și generatoare de normalitate, cum vrea Vlad Țurcanu?

Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că guvernarea trebuie să se comporte ca o guvernare care a promis niște lucruri că se vor întâmpla rapid în Republica Moldova. Dacă vă amintiți, atunci când au încropit această coaliție de guvernare, ne dădeau chiar și termene, deci nu mai mult de jumătate de an, în jumătate de an să demontăm caracatița lui Plahotniuc și să intrăm în alegeri parlamentare anticipate. Ei, acum ce vedem?

Cert este că această stare irită o bună parte din electorat ...

Vedem că lucrurile au mers destul de greu până în momentul în care ne aflăm astăzi pe segmentul facerii dreptății, cum ar fi, și ne pomenim cu cele trei componente ale coaliției că discută, de fapt, deja despre un nou acord, care, din punctul meu de vedere, nu este altceva decât o modalitate de a prelungi viața acestei coaliții netradiționale pe care au încropit-o. Este adevărat, decât să ne întoarcem la ceea ce a fost, e mai bine să mai supraviețuiască oamenii pe o perioadă. Cert este că această stare irită o bună parte din electorat și în mod special...”

Europa Liberă: Irită mai ales pe cei care se întreabă dacă nu cumva s-a îndeplinit ceea ce au promis.

Vitalie Călugăreanu: „Exact!”

Europa Liberă: Or, un nou program înseamnă ca și cum noi asta am făcut-o, hai să ne asumăm sarcini mai complexe, subiecte de genul 23 august și...

Vitalie Călugăreanu: „Adică se va reveni la acel discurs, geopolitică, care divizează societatea și vedem deja tot felul de semnale în acest sens cu Igor Dodon pe panouri prin oraș ș.a.m.d. Mă întorc un pic la întrebarea Dvs. anterioară, la acest discurs bătăios, dacă pot să zic așa, a celor din Partidul „Șor” și din Partidul Democrat. Din punctul meu de vedere, ei au înțeles că șanse de a-și negocia cumva păstrarea imunității și mimarea unui dialog al opoziției cu puterea nu prea au și la un moment dat oricum se va ajunge în situația în care vor trebui să răspundă pentru ceea ce au făcut în perioada când Vlad Plahotniuc controla puterea în Republica Moldova și acum merg pur și simplu pe contraatac.”

​Europa Liberă: Dar spaima le-a trecut, în general, dau senzația că și-au recăpătat curajul și ei mai ales se victimizează, vor să prezinte în fața europenilor un dosar de persecuție politică, eminamente pe motive politice și, vai de mine, nu-i adevărat că ei sunt cu pufușor pe botișor.

Vitalie Călugăreanu: „Din punctul meu de vedere, ei încearcă să exploateze la maximum perioada care le-a mai rămas să beneficieze de această imunitate...”

Europa Liberă: Până vine procurorul?

Vitalie Călugăreanu: „Până vine procurorul. Eu mă mir că n-a venit deja. Din punctul meu de vedere, să vii să soliciți ridicarea imunității lui Ilan Șor și să-l lași, de exemplu, pe dl Jardan să beneficieze în continuare de imunitate și să poată pleca din Republica Moldova și pe alți oameni din Partidul „Șor”, care au fost cumva conectați la schemele pe care le-a jucat Ilan Șor în perioada când era Vlad Plahotniuc stăpânul acestei țări, mie mi se pare o greșeală a procurorului, pentru că eu, eufemistic, așa, vorbind, m-am pus cumva în poziția celor care au rămas cu imunitate și care n-ar trebui...”

​Europa Liberă: Dar poate n-au suficiente probe ca să fie convingători?

Vitalie Călugăreanu: „Eu nu cred că la Procuratură nu au existat probe, pentru că eu știu că procurorii au administrat cumva situațiile despre care procurorii știau că se întâmplă și probatoriu, din punctul meu de vedere și din informațiile pe care le am, există pentru fiecare.”

Europa Liberă: Dar chiar în presă a apărut chestia asta că au investit, de fapt, din bani pe care i-au luat cu împrumut și taxa asta de 9 euro pe Aeroport, asta ar fi suficient?

Vlad Țurcanu: „În primul rând, procurorii cer ridicarea imunității unui deputat pentru a putea declanșa ancheta finală. Deci e nevoie de niște probe minime, de anumite presupuneri pe care le au procurorii pentru ca să se ceară ridicarea imunității. Și, într-adevăr, prea multe dovezi nu trebuie, pentru că ele trebuie acumulate după ce deputatul – fără imunitate deja – se pune la dispoziția procurorului.”

Europa Liberă: Dar Plahotniuc e bine mersi, nu este atins nici cu o floare...

Vlad Țurcanu: „Eu cred că oamenii aceștia care au redevenit vocali acum sunt conștienți de faptul că furtuna practic a trecut; era o perioadă grea pentru acești oameni care se tupilaseră, ne amintim, și practic nu vorbeau în public, au fost săptămâni întregi în care...”

Europa Liberă: Da, îl lăsaseră pe Filip, sărmanul...

Vlad Țurcanu: „Da, pe dl Filip sau pe cine mai cuteza din această tabără să vorbească ceva, pentru că în timp s-au acumulat vulnerabilități și de partea acestei coaliții, fie că vorbim despre ecuația geopolitică, fie că vorbim de alte schelete în dulap pe care le au unii sau alții din arcul guvernamental, așa încât cei din Partidul Democrat în principal au căpătat deja niște subiecte cu care pot contraataca.”

​Europa Liberă: Un subiect important a fost valul de demiteri și în sensul acesta vreau să vă întreb, să facem un pic de analiză în jurul concursurilor, demiterilor și cum vi s-a părut?

Vitalie Călugăreanu: „Guvernarea a dat motive, în primul rând, să trăim această senzație că cineva încearcă să repete greșelile care s-au întâmplat în trecut. Modul cum a fost ales – pot să zic așa – noul director al Centrului Național Anticorupție, consilierul președintelui. Nouă, celor care urmăream toată această situație, ni s-a creat impresia că lucrurile s-au decis undeva, așa cum s-a mai întâmplat.”

Europa Liberă: Dar Dodon cum a sugerat? Că „dle, eu am ales, pentru că îl știu, pentru că am încredere”, așa cum d-ta ai proceda când ai zice: „Ia să-mi iau un coleg de clasă, pe care îl știu de când era mucos ca și mine”.

Vitalie Călugăreanu: „Da, dar faptul că Igor Dodon are încredere în persoana respectivă nu înseamnă că și eu am această încredere în această persoană.”

Europa Liberă: Și mai mult ca atât, nu înseamnă că el se comportă ca un președinte, el se comportă ca o persoană privată, dar instituția prezidențială, probabil, trebuia să renunțe la genul acesta de criterii, nu?

​Vitalie Călugăreanu: „Exact. Și în genere atitudinea președintelui, din punctul meu de vedere, încercarea lui Igor Dodon de a ne arăta că el este șeful în această combinație politică care se numește... nu știu cum se numește...”

Europa Liberă: Deși se vrea detașat de socialiști...

Vitalie Călugăreanu: „Așa... Pe de o parte, se vrea detașat, pe de altă parte, el se vrea un nou tătucă în Republica Moldova. Noi am văzut declarația pe care a făcut-o Igor Dodon cu o zi înainte să vină procurorul general interimar în Parlamentul Republicii Moldova. El a spus așa: „Să vedem dacă vine mâine procurorul general interimar în Parlament pentru ridicarea imunității (atenție!), eu cunosc răspunsul la această întrebare, dar să vedem ce se va întâmpla mâine”. Deci, Igor Dodon sugerează clar că el știa că procurorul general va veni în Parlamentul de la Chișinău. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că există undeva niște înțelegeri...”

Europa Liberă: Asta înseamnă Plahotniuc 2.0.

Vitalie Călugăreanu: „Exact!”

Europa Liberă: Vlad, d-tale cum ți s-a părut epopeea concursurilor?

Vlad Țurcanu: „În ceea ce privește directoratul de la Centrul Național Anticorupție, bineînțeles că se cuvenea să fie selectată o persoană care să nu aibă o coloratură politică prea pronunțată, fiind vorba aici despre o misiune care îi vizează direct inclusiv pe cei din Parlament, de la vârfurile puterii. Respectiv, directorul CNA ar fi trebuit să fie o persoană în afara unor bănuieli puternice, nu-i așa? În ceea ce privește alte concursuri, eu cred că din capul locului cei din Blocul ACUM, în mod special, dar poate și socialiștii, nu știu de unde până unde, au intrat într-un fel de cursă din care au ieșit prost până la urmă. Pentru că există o altă modalitate, mult mai simplă, dar poate mai dificilă de a desemna persoane și funcționari în poziții importante prin asumarea politică la care ar fi putut să recurgă actuala guvernare.

Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că decât să desfășori un concurs pe care nu-l poți controla suficient de bine fără să lași loc de interpretări, mai bine îți asumi ca partid sau ca majoritate parlamentară desemnarea unei figuri, poate politice, de exemplu, la Curtea Constituțională. Nimeni n-a spus că un judecător de la Curtea Constituțională n-ar trebui să aibă un trecut politic. De exemplu, dl Pulbere, care așa și n-a ajuns, se știe de multă vreme că se află în ograda socialiștilor, după ce a fost o vreme îndelungată apropiat de comuniști. Dar de ce n-a făcut actuala guvernare așa ceva?

Pentru că, dacă selectezi un om și-l trimiți la Curtea Constituțională sau la Consiliul Audiovizualului, tu ca partid anume îți asumi această candidatură și ești responsabil de acea candidatură. Dacă trece acea candidatură printr-un concurs, ca și cum te detașezi de acea persoană, spui: L-au ales colegii mei prin concurs, nu-i al meu, este un om care a dovedit prin capacitățile proprii că merită această funcție. Deci, practic, vorbim despre un soi de lașitate la care au recurs în primă instanță partidele de la guvernare, care au dorit să arate că sunt mai catolice decât Papa, mai democratice decât le știm noi, alegând...”

Un soi de lașitate la care au recurs în primă instanță partidele de la guvernare, care au dorit să arate că sunt mai catolice decât Papa...

​Europa Liberă: Și după ce nu le-a ieșit pasiența, au recurs la aceeași situație.

Vlad Țurcanu: „Și după asta au revenit la ceea ce – și aici îi dau dreptate lui Igor Dodon – ceea ce se putea întâmpla mai prost, adică să ia un om, ca și în cazul lui Corneliu Gurin, un om din comisia care a desemnat judecători la Curtea Constituțională și să trimită omul acela la Curtea Constituțională. Vă dați seama că...”

Europa Liberă: Dar pentru Dodon n-a ieșit prost, că s-a dus chiar Țurcan.

Vlad Țurcanu: „Bineînțeles, dar eu nu cred că asta este o mare problemă că am trimis la Curtea Constituțională un om al lui Dodon, pentru că mai sunt alții cinci acolo.”

Europa Liberă: Am înțeles, vorbesc de modalitate.

Vlad Țurcanu: „Uitați-vă, avem o procedură similară la Consiliul Audiovizualului. Cum se aleg membrii de acolo? Sunt propuși de societatea civilă Parlamentului și Parlamentul îi selectează, și după aceea îi votează, trimițându-i la Consiliul Audiovizualului. Noi știm că oamenii aceia, veniți ca și cum din sânul societății civile sunt, de fapt, oamenii partidelor, dar nu partidele îi desemnează. Deci e un subterfugiu ieftin. Nouă ne place să ascundem gunoiul sub preș și să nu ne asumăm responsabilități. Și asta se vede inclusiv la acest nivel.”

​Europa Liberă: Pentru că ați pomenit CCA, de ce nu s-a dus, citez din democrați, „valul demiterilor și până la Institutul Național de Justiție, unde Maia Sandu a făcut o aluzie, nu s-a dus până la CNA, s-a oprit în multe locuri”?

Vitalie Călugăreanu: „În primul rând, că unele instituții sunt atât de putrede, încât se cuvenea poate ca ele să fie lichidate prin lege și create altele, fără oameni care să aibă un background din acestea care să-i coboare, dar în alte privințe eu cred că colegii aceștia ai noștri care s-au pomenit dintr-odată cu funcții politice importante nu s-au descurcat, nu au înțeles miza jocului și responsabilitatea uriașă care a venit pe umerii lor și nu s-au descurcat, pur și simplu, pentru că să lași Consiliul Superior al Magistraturii împănat cu figuri ale lui Vladimir Plahotniuc să desemneze judecători la Curtea Constituțională mi se pare o chestie incredibilă. La Consiliul Audiovizualului s-ar putea să fie vorba despre altceva, sunt interese în domeniul mediatic ale lui Igor Dodon, care au trebuit să fie protejate prin actuala componență a Consiliul Audiovizualului.”

Europa Liberă: Și actuala componență ca și Curtea Constituțională zice: „Să trăiți, facem cum doriți!”?

Vlad Țurcanu: „Eu cred că urmează să fie concediată această actuală componență a Consiliului Audiovizualului...”

​Europa Liberă: Dar nu înainte de a se rezolva cu Prime...

Vlad Țurcanu: „...dar până acum ei au făcut ceea ce trebuia de făcut. Perioada aceasta de grație a fost importantă pentru interesele mediatice ale socialiștilor.”

Vitalie Călugăreanu: „În primele zile după ce au preluat guvernarea în Republica Moldova, actuala majoritate parlamentară – ca să zic așa – ce au făcut? Au demis directorul Centrului Național Anticorupție, au demis o listă bună de persoane ca să poată lucra. Acum, ei nouă ne spun că, pentru a-i demite pe cei de la Consiliul Audiovizualului, e nevoie de modificat legea, adică e o procedură grea. Deci, atunci să demiți directorul Centrului Național Anticorupție, adjuncții pentru a face tot felul de schimbări rapide s-a putut într-o zi, iată că la Consiliul Audiovizualului lucrul acesta nu se poate.”

Europa Liberă: Poate la CNA era mai ușor, pentru că erau cu musca pe căciulă, iar aici nu sunt?

În foarte scurt timp, politicienii care încearcă să mai păcălească o dată alegătorii vor fi taxați foarte dur...

​Vitalie Călugăreanu: „Impresia pe care o am este că se încearcă sau cineva din Consiliul Audiovizualului încearcă să îl convingă pe Igor Dodon și pe alții nu doar de stânga că ei pot fi utili în continuare acolo unde sunt, dar ce trebuie să înțeleagă cei care gândesc în felul acesta și dacă cred că noi suntem chiori și nu înțelegem aceste lucruri, nu vedem mișmașurile care se întâmplă pe piața audiovizuală, cum încearcă Igor Dodon să preia retransmiterea Pervîi Canal ș.a.m.d. Lucrurile astea sunt vizibile și ele nouă ni se par găinării ieftine, pentru că, în foarte scurt timp, politicienii care încearcă să mai păcălească o dată alegătorii vor fi taxați foarte dur.”

Europa Liberă: Fiindcă ați intrat în zona asta, vreau să vă întreb: ce se întâmplă cu piața de publicitate, pentru că era unul din lucrurile esențiale pe care mass-media le-a pus în fața Maiei Sandu la întâlnire? Și ce se întâmplă cu holdingul, dacă se reîmparte piața de publicitate, ce se întâmplă cu cei care trăiau bine mersi din publicitate?

Vitalie Călugăreanu: „Iată acestea sunt mișcările care ne vor demonstra nouă că se dorește o schimbare pe bune. Maia Sandu a promis că se vor întâmpla schimbări la Consiliul Concurenței pentru a relaxa cumva această piață de publicitate.”

Europa Liberă: Acel Consiliu care trebuia să intervină, de fapt?

Vitalie Călugăreanu: „Da, el trebuia să intervină și să nu permită ca o anumită casă de publicitate să monopolizeze grosul banilor care vin în publicitate și să omoare tot ce înseamnă restul presei libere și independente, care a trăit în perioada lui Plahotniuc doar din granturi din exterior.”

​Europa Liberă: Deci, asta o să fie hârtia de turnesol?

Vitalie Călugăreanu: „Absolut! Din punctul meu de vedere, societatea civilă, jurnaliștii trebuie să urmărim foarte atent ca lucrurile acestea să se producă, aceste promisiuni făcute de Maia Sandu la acea întâlnire să se întâmple la modul practic, pentru că dacă nu relaxezi piața de publicitate din Republica Moldova, noi intrăm în campania electorală, deja holdingul lui Plahotniuc este viu, eu cunosc din interior, dacă vreți, informații din care rezultă că anumite instituții ale holdingului trebuiau să se închidă în momentul în care a plecat Vlad Plahotniuc și cumva era...”

Europa Liberă: Cu banii...

Vitalie Călugăreanu: „Da, era clar că bani nu vor mai veni. Iată că după ce au văzut cum se descurcă guvernarea nouă și după ce au văzut criticile pe care și le atrag din cauza pașilor greșiți și a gafelor pe care le fac, s-a decis în interior ca aceste instituții să rămână vii, adică pentru a împinge cât mai mult posibil la alegerile locale din octombrie și posibil că vor rezista chiar și după, în eventualitatea în care lucrurile nu vor genera schimbări din altă parte.”

​Europa Liberă: Vlad, piața mass-media ce vă spune, în special audiovizuală?

Vlad Țurcanu: „Eu nu văd pașii preliminari care să fi fost făcuți ca să putem merge mai departe și să anticipăm niște reașezări pe o piață atât de specifică cum este piața publicității. Acolo unde sunt mulți bani. Simple decizii politice, fie acestea și la nivelul Parlamentului, nu sunt suficiente, pentru că îndeobște reîmpărțirea zonelor de influență se face altfel decât prin Parlament. Se întâlnesc câțiva oameni și se înțeleg cu privire la ceea ce urmează să se întâmple și nu neapărat acești oameni provin din Parlament, așa că eu nu sunt foarte optimist cu privire la modul în care ar urma să arate...”

Europa Liberă: Haideți să vă adaug o picătură de optimism. Dna președintă a Parlamentului a și făcut aluzie că se întoarce Prime-ul cu tot meniul, cu tot ce s-a interzis până acum.

Vlad Țurcanu: „Nu este vorba numai de Prime, deși într-un mod nedrept poate Pervîi Canal de la Moscova deține partea leului ca audiență în Republica Moldova și de acest lucru sunt vinovate autoritățile, în primul rând, pentru că au stimulat o asemenea stare de lucruri.”

​Europa Liberă: Dar dacă se întoarce Soloviov și toată propaganda nocivă...

Vlad Țurcanu: „Vorbeam acum mai mult despre partea tehnică a lucrurilor, pentru că, să ne amintim, după votarea Codului Audiovizualului anul trecut, acea companie de măsurare a audiențelor care a funcționat în ultimii ani în Republica Moldova a căpătat un nou contract pentru următorii cinci ani și va măsura în felul în care s-a obișnuit, măsluind pe alocuri cifrele, după cum acuză unii directori de televiziune din Republica Moldova și în următorii patru ani. Cu aceștia ce facem? Poate ar fi cazul ca prin Codul Audiovizualului să permitem intrarea pe piață a unei companii de alternativă, care să măsoare audiențele, care să pună la îndoială cifrele pe care le furnizează compania respectivă, pentru că cred că în continuare acele televiziuni care au fost independente în ultimii ani – mă refer la Pro TV, Jurnal TV, TV8 ș.a. – au obținut cifre de audiență din partea companiei respective în jumătate decât cred aceste televiziuni că au, aveau 10-15 puncte și li se dădeau 5 puncte.

Pârghia administrativă a dispărut, nu știu dacă este suficient pentru ca piața de publicitate să se normalizeze...

Și din această cauză, banii proveniți din publicitate li se înjumătățeau, nu-i așa? Ce cred că a dispărut? E influența administrativă care se opera în perioada Partidului Democrat, pentru că la casa de publicitate respectivă anumite companii erau prevenite că, dacă dau publicitate la Pro TV, TV8 și Jurnal TV, atunci se lipsesc de bonusurile pe care le obțineau aceste companii de la casa de publicitate. Pârghia administrativă a dispărut, nu știu dacă este suficient pentru ca această piață să se normalizeze, dar piața fiind mică, neintrând investiții străine, este foarte greu să căpătăm reflexe de normalitate în acest domeniu.”

Europa Liberă: Ultimul lucru pe care reușesc să îl abordez – guvernarea și businessul, guvernarea și micul business. Dacă și aici are probleme, episodul acesta cu impozitul restabilit de 20 la sută.

Vitalie Călugăreanu: „Pe unii i-a pus în gardă, pe alții..., am văzut anumite întâlniri, pe care le-a avut inclusiv Igor Munteanu, președintele comisiei, cu anumiți oameni de afaceri și, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt cumva înțelese de unii. Sigur că și aici nu putem să facem abstracție de partea asta de politizare a segmentului, pentru că mai ales în perioada asta în care țara a fost stăpânită de Vlad Plahotniuc, lucrurile se decideau acolo sus, de fapt, la mica înțelegere.”

Europa Liberă: Cadouri fiscale. Dar discursul lui Slusari, în special, mi s-a părut convingător. Credeți că la toamnă o să poată ei, într-adevăr, să dreagă busuiocul?

Vitalie Călugăreanu: „M-aș feri să mă bag pe segmentul acesta, dar eu sper cel puțin că există niște calcule.”

​Europa Liberă: Dvs. sunteți editorialist și vă întreb: relația cu businessul este nasoală sau suportabilă?

Vitalie Călugăreanu: „Relația cu businessul nu va fi una ușoară pentru guvernarea actuală, pentru că mulți din cei care au business astăzi în Republica Moldova sunt oameni care au făcut afaceri și au reușit să prospere în perioada lui Vlad Plahotniuc. Prin urmare, ei...”

Europa Liberă: Mai puțin, Danga...

Vitalie Călugăreanu: „Da, bun, sunt și...”

Europa Liberă: Diesel, Lukoil e o relație normală?

Vitalie Călugăreanu: „Nu mă bag aici, chiar nu vreau să mă bag, pentru că sunt chestii juridice.”

Europa Liberă: Am înțeles, sunteți prudent. Vlad, d-ta cum crezi: această căprioară ce atitudine are față de putere? Îl citez pe ambasadorul Germaniei de cândva, care spunea că „businessul este ca o căprioară, dacă se sperie, a fugit în pădure și...”

Să fie previzibil, să nu facă promisiuni deșarte și să înțeleagă cum funcționează afacerile...

​Vlad Țurcanu: „Primul lucru pe care trebuie să-l facă Guvernul este să fie previzibil, să nu facă promisiuni deșarte și să înțeleagă cum funcționează afacerile în Republica Moldova pentru a putea livra soluții către o categorie foarte specifică, obișnuită cu un anumit tip de a lucra și care n-ar fi dispusă să piardă din încasările care au tot venit în ultima perioadă. Și aici eu cred că este miza cea mare.

Pe de o parte, avem businessul deja stabilit și pe de altă parte, avem un alt model pe care Guvernul ar trebui să-l promoveze și s-ar putea ca aceste două categorii să se confrunte în viitor. Ce a înțeles Guvernul din modul de funcționare a businessului nu rețin, dar știu că nemulțumirile sunt destul de multe la ora actuală, pentru că nimeni nu prea înțelege încotro se mișcă lucrurile și aici mai intervin și chestiunile originale care se referă la această guvernare bifurcată, bicefală – pe de o parte, businessul este încurajat să funcționeze într-un fel de o grupare a lui Igor Dodon, pe de altă parte, Maia Sandu prin consilierii săi încearcă să proiecteze un alt tip de activitate și confuzia este asigurată în aceste condiții.”

Vitalie Călugăreanu: „Și pe de altă parte, Ministerul Finanțelor are de acoperit o gaură uriașă lăsată de fosta guvernare și caută bani.”

Vlad Țurcanu: „Da. Și recurge la niște măsuri nepopulare, pe care din punct de vedere politic n-ar fi trebuit să și le asume actuala guvernare, dacă privește mai departe decât următoarele luni. Trebuiau găsite alte modalități de a acoperi aceste găuri pe care le invocă ministra finanțelor, pentru că nemulțumirile au fost create în chiar primele săptămâni, ceea ce este absolut straniu pentru niște oameni politici. Nu văd viziune, cel puțin Igor Dodon prin consilierul său Chicu - dar și el personal au făcut o paranteză că nu este de acord - s-au desolidarizat, dar a fost o simplă retorică, pentru că până la urmă socialiștii au votat în Parlament ceea ce se cuvenea să voteze, dar Igor Dodon a luat distanță oarecum de această chestiune nepopulară, care s-ar putea să coste Blocul ACUM, dacă nu pe termen scurt, atunci pe termen mediu.”

​Vitalie Călugăreanu: „Totul depinde de ce își propune Blocul ACUM. Dacă se văd ca un Guvern de sacrificiu, atunci aceste măsuri nepopulare...”

Și atunci vom avea un déjà vu – foarte multă formă, iar substanță puțină...

​Vlad Țurcanu: „Eu vă pot spune ce se va întâmpla dacă Blocul ACUM va fi atât de neglijent cu interesele sale politice evidente. După ce va face mai multe greșeli, se va trezi preocupat Blocul ACUM numai de capitalul său de imagine oarecum surpat și atunci nu-i va rămâne timp și nici forțe pentru ca să se ocupe de restructurarea unor domenii, lucru pentru care a venit la guvernare. O să vedeți acum în toamnă, că se începe și campania electorală la alegerile locale, și după aceea cine știe prin ce evenimente electorale vom mai trece, că liderii Blocului ACUM și alți oameni din curtea lor vor deveni preocupați strict de imagine. Și atunci vom avea un déjà vu – foarte multă formă, iar substanță puțină.”

Europa Liberă: Și tot mai puțin din angajamentul de dezoligarhizare, adică tot mai puțin din Guvernul de asanare, pe care de fapt și l-a propus această construcție bicefală, cum spune Vlad Țurcanu, eu zic chiar tricefală; acest Guvern de sacrificiu, cum spune Vitalie Călugăreanu, va pleca în istorie, așa cum au plecat multe altele. Iar noi vom urmări aceste procese, pentru că asta ne este meseria.