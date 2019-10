Iașul găzduiește Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT) și târgului de carte Gaudeamus

Miercuri a început la Iași cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT). Este o manifestare de anvergură, care s-a impus ca un reper important al vieții culturale românești.

Și în acest an, oferta festivalului este foarte bogată: întâlniri cu cititorii, dezbateri, vernisaje de expoziții, recitaluri poetice, spectacole de teatru etc. Reluând o inițiativă care s-a dovedit de succes, mai mulți scriitori merg în liceele din Iași și din județ, vizând astfel publicul tânăr (seria de întâlniri „Scriitori printre liceeni”). Traducătorii au o serie de mese rotunde, în cadrul cărora dezbat problemele specifice profesiunii. Trei vernisaje precum și tradiționalul maraton poetic „Noaptea albă a poeziei” omagiază memoria lui Emil Brumaru, marele poet dispărut la începutul acestui an.

Iată câteva dintre numele scriitorilor prezenți la Iași: Veronica Niculescu, Angela Marinescu, Denisa Comănescu, Jan Willem Bos, Cătălin Pavel, Odile Serre, Matei Vișniec, Simona Popescu, Jan Cornelius, Radu Vancu, Robert Șerban, Bogdan Suceavă, Lionel Duroy, Andrei Crăciun etc.



Unele dintre manifestări sunt realizate în colaborare cu Institutul Francez, cu British Council, cu Palatul Copiilor sau cu Biblioteca Centrală Universitară. Să nu-i uităm, în fine, pe invitații speciali, cărora le este consacrată câte o seară în sala mare a Teatrului Național: americanul Richard Ford, rusul Mihail Șișkin și francezul Mathias Enard, laureat al premiului Goncourt pe 2015, toți trei nume cunoscute pe plan internațional.

O coincidență fericită face ca tot în aceste zile să se desfășoare prima ediție ieșeană a târgului de carte Gaudeamus, organizat de Radio România, un târg ca are o frumoasă tradiție în București. Și tot acum Iașul găzduiește un Salon de carte intitulat „Arca lui Gutenberg”, consacrat îndeosebi editurilor locale și editurilor din Republica Moldova. Pentru o săptămână, așadar, Iașul s-a transformat într-un adevărat oraș al cărții, o ipostază reconfortantă și care i se potrivește de minune.