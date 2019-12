„Igor Dodon a devenit apărătorul modelului vechi de aristocrație coruptă care nu vrea să plece” (VIDEO)

Care vor fi efectele evenimentelor politice recente pe termen lung pentru guvernare și pentru opoziție? Despre asta discutăm cu un expert de excepție și un oaspete special – Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al IPIS.

Europa Liberă: V-am invitat nu doar pentru a face o analiză a evenimentelor recente din spațiul politic, dar și pentru a filozofa despre ele. Multă lume analizează, însă nu întotdeauna și filozofează. Dumneavoastră vă place să faceți analize profunde. Dar să începem cu cea mai recentă știre. Astăzi, vineri, când înregistrăm această emisiune, a devenit cunoscut numele noului procuror general. Acesta deja a depus jurământul în fața președintelui. Șeful statului a semnat un ordin. Este vorba despre Alexandru Stoianoglo. Care este părerea dumneavoastră? Există șansa ca noul procuror general să facă ceea ce nu au putut să facă precedenții procurori generali?

Vadim Pistrinciuc: „Există câteva aspecte ale acestei numiri în funcție. Ne cunoaștem încă de pe atunci pe când era deputat al PD, îmi amintesc acele timpuri când dumnealui avea o atitudine principială față de evenimentele din acea perioadă. Atunci dumnealui putea să spună și „nu”.

Europa Liberă: „Nu”, în timp ce partidul zicea „da”?

Vadim Pistrinciuc: „Da, au fost asemenea momente. Totodată, aici sunt două aspecte diferite. Faptul că Partidul Socialiștilor, chiar dacă avea posibilitatea să nu demisioneze guvernul Maiei Sandu din cauza deciziei de a schimba procesul de selecție a procurorului general, ei aveau o mulțime de alte opțiuni, inclusiv ceea ce a propus Maia Sandu – să trimită proiectul Comisiei de la Veneția. Domnul Stoianoglo trebuie să fie atenționat în privința faptului că de dumnealui sunt legate anumite așteptări politice. Aceste așteptări vin, inclusiv, din partea Partidului Socialiștilor și din partea PD.”

Europa Liberă: Dar care sunt aceste așteptări?

Vadim Pistrinciuc: „Avem o situație à la Bulgakov, cărămida nu cade în zădar în cap. Nu cade în cap pur și simplu. Atât de rapid să organizezi acest concurs până la urmă înseamnă ceva. Îmi place să gândesc mereu pozitiv, să fiu optimist. Aș fi vrut, poate, să existe anumite discuții, dar, până la urmă, să triumfe dreptatea. Și ca dosarele, de care politicenii noștri se tem atât de mult, să fie duse până la capăt, deși există rezerve serioase în acest sens. Pe de altă parte, imediat după semnarea ordinului de numire în funcția de procuror general, el a zis un lucru: acele timpuri ale arestărilor pompoase cu oameni mascați – și acest mesaj era adresat, în special, oamenilor de afaceri – toate acestea au trecut și totul va fi altfel.”

Europa Liberă: Trebuie să se bazeze pe lege.

Vadim Pistrinciuc: „Da, este, bineînțeles, un mesaj pozitiv pentru businessul nostru. Inclusiv pentru cei care au devenit, să zicem, victime ale fărădelegii sau ale represiunilor din partea procurorilor.”

Europa Liberă: Mulți au suferit astfel. Însă nu doar oamenii de afaceri au așteptări.

Vadim Pistrinciuc: „Însă, totodată, acest mesaj poate fi tratat și din altă perspectivă. Adică: «Liniștiți-vă, totul va fi bine, totul va fi calm și așa mai departe». Trebuie să vedem ce va urma.”

Europa Liberă: Ce așteptări are Partidul Socialiștilor de la procurorul general?

Vadim Pistrinciuc: „Nu știu. Nu sunt sigur dacă el a făcut anumite promisiuni cuiva. Știți, uneori există asemenea cazuri când poți să promiți ceva pentru a trece greul, iar ulterior să te apuci de lucru.”

Europa Liberă: Și să uiți de promisiuni.

Vadim Pistrinciuc: „Și să uți de promisiuni. Nu știu cum va fi în acest caz. Cred că, în scurt timp, vom putea să răspundem la această întrebare.”

Europa Liberă: Dar care va fi acea hârtie de turnesol care ne va permite să înțelegem dacă Alexandru Stoianoglo se ține de promisiuni sau nu? Ce trebuie să facă Alexandru Stoianoglo pentru ca toată societatea civilă să înțeleagă că el nu este procurorul lui Igor Dodon sau al Partidului Socialiștilor?

Vadim Pistrinciuc: „Pe de o parte, avem promisiunea că nu vor mai fi spectacole cu mascați și este bine pentru o anumită parte a societății. Pe de altă parte, toată societatea, majoritatea populației vrea dreptate. Cererea socială pentru dreptate trece deja peste orice limite posibile.”

Europa Liberă: Absolut. Este ceea ce nu s-a reușit timp de cinci luni.

Cererea socială pentru dreptate trece deja peste orice limite posibile...

Vadim Pistrinciuc: „Voi explica de ce se întâmplă asta. Se întâmplă, pentru că acel mecanism, acel model de edificare a activității economice care a funcționat în Moldova până acum nu doar că a ajuns la limită, dar a și stors din această societate ultimile picături de răbdare”.

Europa Liberă: A stors și s-a răsuflat.

Vadim Pistrinciuc: „Inclusiv, are un impact demografic și social foarte serios asupra populației. Există foarte multe exemple în acest sens. Pe de o parte, avem 7 mii de oameni în închisori. Dacă veți analiza mai atent, mai mult de 80 la sută din acești oameni se află acolo nu neapărat din cauza unor acțiuni violente...”

Europa Liberă: În baza unor dosare economice…

Vadim Pistrinciuc: „Sunt foarte multe cazuri economice. Dacă veți lua în calcul cifrele, sunt mulți care nu au săvârșit nimic atât de îngrozitor, încât, cer scuze pentru expresie, «să putrezească» în închisori.”

Europa Liberă: Și e vorba de locuri de muncă, activitate economică și așa mai departe.

Vadim Pistrinciuc: „Îi spui omului: «Nu trebuie să furi de la vecin sau de la prieten». Totodată, avem dosare de miliarde care, pur și simplu... Știți, ce se întâmplă cu ele. Dosarele de miliarde pe care juriștii le dispută: aici este dificil, acolo complicat, aici imposibil, iar acolo parcă nici nu a furat nimeni, că sunt doar niște afaceri și tot așa. Voi explica. Trăim în lumi diferite. Noi, cei din centrul Chișinăului, suntem într-o lume, iar cealaltă Republică Moldova trăiește într-o altă lume. Din 1991 până, să zicem, în 2015-2016 încă se mai trecea cu situația asta, acest model al anilor ’90, atunci când există anumite caste ale oamenilor de afaceri cărora le place liniștea și care știu să facă afaceri doar cu statul.”

Europa Liberă: Alte variante de a face afaceri atunci nu existau.

Vadim Pistrinciuc: „Și un număr mare de oferte – am mai discutat despre asta – în sectorul IT, în sectorul de producție și așa mai departe. Iar cealaltă parte a businessului, oameni tineri și mai puțin tineri, care vor să producă, agricultura, care vor să creeze, să facă ceva bine, să edifice, să deschidă locuri de muncă – ei trebuie să se împotrivească acestei presiuni imense din partea statului și din partea monopolurilor de stat. Acest model de afaceri, când există un establishment politic și juridic care a concrescut cu anumite straturi economice...”

Europa Liberă: Care „acoperă” o parte din business...

Vadim Pistrinciuc: „…Da, care a concrescut cu anumite straturi economice, acest model de afaceri nu mai merge.”

Europa Liberă: Domnule Pistrinciuc, în viziunea dumneavoastră, masa critică a celor care deja au învățat să câștige desinestătător fără să, iertați-mi expresia, „sugă” din stat – există afaceri în domeniul IT, afaceri destul de performante în agricultură, în care oamenii pot să creeze produse destul de concurabile pentru a le vinde chiar și la nivel european, pe piața europeană – care e masa critică a unor astfel de oameni cu afaceri noi care înțeleg că dacă se vor respecta regulile toți vor avea de câștigat? Și masa critică este deja destul de mare pentru a trimite un mesaj esteblishmentului politic: băieți, dacă nu veți crea pentru noi condiții, noi, pur și simplu, vor pleca în România, oricum avem deja pașapoarte românești?

Vadim Pistrinciuc: „Ce înseamnă „masă critică?” Când vorbim despre afaceri mici sau oameni de afaceri, ei nu sunt revoluționari și nu trebuie să creeze masa critică. Ei trebuie să aibă un plan de business foarte clar sau un plan de acțiuni de viitor pentru a-și dezvolta afacerea, să angajeze oamenii, să crească și așa mai departe. Nu trebuie să-i privim ca pe o masă critică.”

Europa Liberă: Când ziceam despre masa critică, altceva aveam în vedere. Nu faptul că ei ar trebui să protesteze, dar că ponderea lor în masa totală a oamenilor de afaceri să devină mult mai mare. Astfel încât clasei politice, establishmentului, să îi fie clar: nu este bine să mai lucrăm conform regulilor anilor ’90, când existau acele scheme. Trebuie să ne orientăm spre un nou model al pieței, când lumea concurează și concurența este destul de bună, când trebuie să dăm drumul oxigenului. Și atunci, economia va începe să se dezvolte de la sine.

Vadim Pistrinciuc: „Am înțeles, de la bun început, ce aveți în vedere. Însă lumea afacerilor prin comportamentul său nu creează masa critică pentru ca cineva să înțeleagă ceva. Dacă îi este convenabil să lucreze aici, ea va lucra. Dacă nu îi este convenabil să lucreze aici, ci în Italia, Marea Britanie, America, Rusia sau România, atunci ea va pleca acolo.”

Europa Liberă: Și nu va întreba pe nimeni.

Vadim Pistrinciuc: „Ea nu va întreba pe nimeni și nu va anunța: „Scuzați, la revedere, am plecat. Ați pierdut trei locuri de muncă.” Ea va merge acolo unde îi este mai convenabil să facă ceva. Desigur, este greu să pleci, pentru că este familia, copiii și așa mai departe. Deci, n-ar trebuie să căutăm aici o masă critică. Iar în ceea ce privște politicienii, totul este foarte simplu. De exemplu, toată lumea zice: de ce socialiștii împreună cu democrații au demisionat guvernul lui Maia Sandu? Aș vrea din start să le mulțumesc, pentru că sunt sinceri. Ei singuri au spus că oricum ar fi demisionat guvernul și chiar ar fi menționat data aproximativă, când, peste vreo două săptămâni...”

Europa Liberă: Pentru politica socială.

A existat un guvern al reformatorilor, unul absolut incomod (...) niște extratereștri adevărați care au venit de undeva și nu s-au ascuns...

Vadim Pistrinciuc: „Da, pentru politica socială. Însă în realitate, dacă vom ieși din limitele a ceea ce s-a întâmplat, totul este foarte simplu. A existat un guvern al reformatorilor, unul absolut incomod. Din punctul de vedere al establishmentului nostru politic, acolo erau niște extratereștri adevărați care au venit de undeva și nu s-au ascuns după acele relații.”

Europa Liberă: Este imposibil să te întâlnești, să te înțelegi cu ei, să-i telefonezi, așa cum se face de obicei.

Vadim Pistrinciuc: „Nu poți să-i telefonezi, să te întâlnești și așa mai departe. Deci, întregul acest establishment, dacă vreți, aristocrația coruptă, s-a adunat repede în spatele domnului președinte. Bineînțeles, el nu o recunoaște. Însă dacă vă veți întreba ce a zis el, ce a făcut în ultimul timp, ce semne a trimis el acestor grupări corupte - iar aceste grupări sunt peste tot: de la importul produselor de carne până la întreprinderile de stat, achiziționarea medicamentelor, creioanelor și așa mai departe - a transmis el vreun semnal? Vă propun să ne gândim. În ultima jumătate de an, în ultimii trei ani? Doar anumite afirmații: trebuie să ducem dosarele până la capăt, corupția nu trebuie să existe. Va mișca din deget și atât.

Deci, de fapt, el a devenit apărătorul acestui model vechi, al acestui tip de aristocrație care nu vrea să plece și care a uitat deja că ei au fost cei mai îndârjiți proeuropeni, susținători ai NATO din Partidul Democrat. Ei toți s-au adunat repede acolo. Asta explică și faptul cât de repede și ușor Partidul Democrat a votat pentru ei. Asta, parțial, explică totul, chiar dacă nici până astăzi nu-mi este clar de ce ei au făcut-o atât de repede. De parcă ar fi fost niște pionieri de tabără sau niște octombrei.”

Europa Liberă: În mai puțin de 48 de ore.

Vadim Pistrinciuc: „Dar nu este corect. Deja aveau loc discuțiii... Toată lumea era gata.”

Europa Liberă: Ceea ce a fost la suprafață – mai puțin de 48 de ore.

Vadim Pistrinciuc: „Și trebuie să recunoaștem că domnul președinte nici nu a ascuns-o. Începând cu septembrie, el deja critica guvernul în mod deschis. Deci, el nu avea nicio problemă în acest sens.”

Europa Liberă: În viziunea dumneavoastră, această uniune a establishmentului politic vechi și a businessului, a anturajului, este îndreptată împortiva guvernului de reformatori?

Când în societate se va întâmpla un caz simbolic care va demonstra lipsa justiției, acea cerere socială a justiției se va developa în toată splendoarea ei...

Vadim Pistrinciuc: „Da, împotriva schimbărilor. Și este foarte important să înțelegem, inclusiv politicienii care sunt acum în Parlament, care sunt la guvernare: acest establishment, această aristocrație reprezintă o minoritate. Desigur, ei pot să mai meargă de ici-colo, să mai stropească vara cu asfalt înainte de alegerile prezindențiale, fiindcă pentru domnul președinte cel mai important este să fie reales pentru al doilea mandat. Însă, totodată, când în societate se va întâmpla un caz chiar și mic, simbolic care va demonstra lipsa justiției, acea cerere socială a justiției se va developa în toată splendoarea ei. Voi explica foarte simplu. Anul trecut, când a avut acel caz cu doi sportivi care într-o încăierare au ucis un tânăr...”

Europa Liberă: L-au bătut până a decedat…

Vadim Pistrinciuc: „L-au bătut până la deces... Atunci toată societatea, indiferent de limba vorbită, a spus că ei vor fi eliberați. Și ei au fost eliberați peste câteva luni. Nu știu care au fost acolo momentele tehnice. Urmăream pentru mine cum societatea privește acest caz. Aș vrea să zic că societatea vorbea despre asta mai mult decât despre alte crime în țara noastră – o puteți vedea pe internet sau în discuțiile cu oamenii.”

Europa Liberă: Pentru că a fost un caz demonstrativ. Pentru că acești băieți erau legați de clubul sportiv apropiat fostului lider al Partidului Democrat și așa mai departe.

Vadim Pistrinciuc: „Pentru că a fost un caz demonstrativ, simbolic. Și cu cine era el legat? Direct cu Plahotniuc.”

Europa Liberă: Toată lumea știa că cei vinovați vor pleca nepedepsiți.

Vadim Pistrinciuc: „Foarte corect. Să recunoaștem un lucru: Plahotniuc nu a fost acolo și el chiar nici nu își dorea așa ceva. Probabil nu dorea așa ceva. Însă lumea imediat a legat cazul de el.”

Europa Liberă: Absolut.

Vadim Pistrinciuc: „Deci, ce trebuie să înțeleagă socialiștii? Orice caz al lipsei de justiție sau fiecare caz când cei care fură rămân nu doar liberi, dar și chefuiesc...”

Europa Liberă: De acum înainte va fi legat de ei?

Vadim Pistrinciuc: „În mod automat vor fi legat de ei și de numele lui Igor Dodon. Aș vrea să zic că este adevărat, pentru că el a zis, a arătat și a explicat că nu vrea schimbări serioase. El își dorește o stare de calm.”

Europa Liberă: Și aici apare întrebarea. Nu vă pare, domnule Pistrinciuc, că în aceste cinci luni și ceva, când am avut o coaliție între socialiști și Blocul ACUM, când a fost guvernul Maiei Sandu, în societate s-a întâmplat o anumită schimbare la nivel de conștiință socială, așa încât nu va mai fi posibil să câștige alegerile exclusiv prin mărirea salariilor și a pensiilor. Pentru că există, așa cum ați spus, o cerere de justiție. Și chiar o parte din electoratul lui Igor Dodon vrea, în sfârșit, să vadă că cei care se ocupă de fărădelegi – indiferent de nivel, cei care bat oamenii până la moarte sau fură o țară întreagă – trebuie să răspundă mai devreme sau mai târziu. Când țara era controlată de Plahotniuc, tuturor le era clar de ce asta nu se întâmplă. Când am avut coaliția între ACUM și socialiști, toți spuneau că, iată, acum îl numim, în sfârșit, pe procuror, și procesul va începe. Până la urmă, avem un procuror și toate astea se întâmplă în perioada de guvernare a socialiștilor. Spuneți-mi, vă rog, Igor Dodon va putea să câștige alegerile prezidențiale doar din contul politicii sociale sau el deja este obligat să ofere – «to deliver», cum se zice – și în sensul cererii de dreptate? Pentru că, vrei-nu vrei, de obicei, mereu decid câteva procente de indeciși care, apropo, sunt mai mult de 50%.

Oamenii pot să vină la concert, să mănânce hrișcă, să aplaude, dar, totodată, să voteze altfel...

Vadim Pistrinciuc: „Aveți absolută dreptate. Întrebarea dumneavoastră a fost și răspunsul la întrebarea inițială. Societatea s-a schimbat, și nu doar în aceste cinci luni. Inclusiv acea experiență prin care ea a trecut în ultimii doi-trei ani, în perioada de guvernare a Partidului Democrat, a demonstrat că acele consensuri temporale nu sunt atât de bune. Și au mai arătat ceva: oamenii pot să vină la concert, să mănânce hrișcă, să aplaude, dar, totodată, să voteze altfel.”

Europa Liberă: Sau să nu voteze.

Vadim Pistrinciuc: „Lumea poate nu doar să nu voteze, dar și să se opună anumitor procese. Desigur, este o parte încă mică de societate. Și chiar comportamentul acelor categorii de vârstă, de exemplu, a oamenilor în etate, nu este într-atât de predictibil după cum i s-ar părea cuiva că ai putea să apeși automat un buton. Însă esența cuvintelor dumneavoastră este următoarea: percepția societății este mult mai simplă. Oamenii, pur și simplu, înțeleg că această creștere a salariilor este într-atât de insignifiantă și nu pentru că cineva nu vrea să mărească salariile, ci pentru că există anumite restanțe în construirea statului care nu permit businessului, întreprinderilor, orașelor să se dezvolte. De ce? Pentru că avem această clasă coruptă a politicienilor care nu înțeleg că pentru ca țara să se dezvolte în alte tempouri – nu așa...”

Europa Liberă: Plus unu, minus două procente, plus trei procente – în jur de zero.

Vadim Pistrinciuc: „…Dar cu alte tempouri, trebuie, pur și simplu, să stopăm acele procese și acele...”

Europa Liberă: Putem spune că acum, pentru ca aceste procese să fie oprite, piatra de temelie este justiția?

Trebuie să reclădim mecanismul administrației publice, trebuie reclădite relațiile, raportul dintre elitele politice din țară, dintre procesul judiciar și justiție, pentru că altfel este imposibil...

Vadim Pistrinciuc: „Trebuie să reclădim mecanismul administrației publice, trebuie reclădite relațiile, raportul dintre elitele politice din țară, dintre procesul judiciar și justiție. Toate acestea trebuie reclădite, pentru că altfel este imposibil. Să ne imaginăm că sunteți un om de afaceri din Franța sau din Italia, și ați vrea să investiți aici o anumită sumă de bani într-o afacere. Dumneavoastră niciodată nu veți veni în acea țară unde știți că există posibilitatea, măcar în teorie, ca peste un an sau doi, când afacerea dumneavoastră se va pune pe roate, clădirea fabricii voastre să vă fie luată.

Dumneavoastră nu veți face asta. Și înainte să veniți într-o țară, desfășurați un due diligence, aflați care sunt riscurile în acel stat. Și vi se spune că este o justiție slabă, iar o justiție slabă înseamnă că nu veți merge nicăieri pentru a vă apăra drepturile elementare. Nu mai vorbim că justiția e ca un Sfântul Gheorghe pe cal și îl apără pe fiecare om. Schimbări există și ele se întâmplă încet. Iată care este piatra de temelie. Nu este vorba doar ca justiția să ne lase în pace. Este foarte important ca ea să nu se ocupe de represiuni și, scuzați de expresie, de racket, pentru că și asta am avut. Trebuie să înțeleg un lucru foarte serios: acele exemple ale furtului din banii statului, pur și simplu, nu permit statului să se dezvolte altfel.”

Europa Liberă: Absolut.

Vadim Pistrinciuc: „Vreți un exemplu? Am aflat despre el abia ieri. Este un exemplu absolut fantastic.”

Europa Liberă: Uimiți-mă, după furtul miliardului, și cu alte istorii.

Vadim Pistrinciuc: „A ajuns inclusiv în presă. De fapt, e despre medicii legiști, o schemă întreagă, falsificau certificatele. Vă imaginațI? Nu vorbim despre medici, ca breaslă. Medicii sunt medici. Însă vorbim despre cererea justiției ca ei să falsifice.”

Europa Liberă: Este implicată poliția, procurori, medici și judecători.

Vadim Pistrinciuc: „Am citit că a existat o schemă organizată. Deci, nu a fost un caz unic. Au fost mai multe. Din acest punct de vedere, nivelul de degradare a atins deja cotele cele mai de jos.”

Europa Liberă: Domnule Pistrinciuc, în acest sens, nu vă pare că Igor Dodod, într-un fel, a nimerit în capcană? Pe de o parte, el vrea foarte mult să devină iarăși președinte, să fie ales pentru cel de-al doilea mandat. El vrea, probabil, să intre pentru mai mult timp în politică nu doar în calitate de partener de coaliție, ci sub forma unui partid care va avea toată puterea. Însă pentru asta trebuie de găsit acel «to deliver», trebuie de arătat anumite rezultate. Printr-un credit de jumătate de miliard, să zicem, se va reuși în anul electoral. Însă deficitul de șapte miliarde de lei nimeni nu îl va scoate din buget. Și pentru a porni motorul economiei, cum ați spus și dumneavoastră, oricum sunt necesare anumite schimbări structurale. Însă aceste schimbări, dacă ele vor fi pornite, pot să-l lovească și pe el. Știți cum se spunea mereu în perioada lui Plahotniuc: este el gata să pornească reformele adevărate și astfel să-și tragă un glonte în picior? Cum o vedeți dumneavoastră?

Vadim Pistrinciuc: „El nu va lansa niciun fel de reforme. El nu are nici posibilitatea, nici dorința de a o face.”

Europa Liberă: Dar cât de mult este el gata atunci să extindă această stare a economiei?

Vadim Pistrinciuc: „Tot ce se întâmplă acum, inclusiv guvernul nou, trebuie privit ca pe o echipă de PR. Ei înșiși au zis că au venit pentru un an. Este o echipă de PR a domnului președinte pentru a crea aparența anumitor acțiuni. Toți înțeleg foarte bine că un șantier de construcții în câteva luni poate fi doar un șantier ca la noi înainte de Paști: să dăm cu var copacii și bordurele. Apropo, nici nu știu de ce copacii se dau cu var. Ceva în sensul acesta. Am mai trecut prin aceste „drumuri bune” și așa mai departe. 500-400 de metri. Cineva s-a prins la din astea, însă acestea nu sunt reforme sau schimbări. De aceea, toată această echipă și tot ce face ea trebuie privit prin prisma acțiunilor de PR. Inclusiv, aș vrea să spun că dacă Maia Sandu ar fi de acord cu acel rol pe care domnul Dodon îl vedea pentru ea, și acel rol era același: PR managerul său, rolul de echipă PR.

Când șeful tău personal de cabinet devine director, este mai greu să fim convinși că acolo nu au existat alte interese...

Însă una mai bună decât guvernul actual, pentru că guvernul lui Maia Sandu, ea personal și Andrei Năstase sunt foarte bine - dacă putem spune așa - văzuți în Occident, ei au alte relații cu partenerii noștri europeni și ei sunt foarte populari în societate. Am putea spune că pentru el ei ar fi niște PR manageri și mai buni. Nimic altceva el nu și-a dorit. Deci, ei nu și-au dorit niciun fel de schimbări și trebuie să vedeți acțiunile, exemplele: numirea judecătorilor Curții Constituționale, să zicem, ei au împărțit acolo totul în mod politic. Este treaba lor. Însă ei nu spuneau că reprezentantul Partidului Socialiștilor va deveni președintele Curții Constituționale. Numirea în funcține a șefului CNA. Toată lumea spune că e un profesionist. Excelent, să vedem cum va lucra. Totodată, dacă vrei să arăți în mod simbolic că faci ceva altfel, când șeful tău personal de cabinet devine director, este mai greu să fim convinși că acolo nu au existat alte interese.”

Europa Liberă: Sau când foștii consilieri devin membrii guvernului.

Vadim Pistrinciuc: „Să luăm exemplul Consiliului Suprem al Magistraturii. Ce confruntări sunt acolo! Președintele Comisiei de la Veneția a spus că, de fapt, componența actuală a CSM este legălă și trebuie să se continue așa. Ministrul actual al justiției nu a mers acolo în mod special pentru a crea situația lipsei de cvorum. De ce a fost făcut asta? Pentru anumite reforme? Nu, pentru a apăra pe acei judecători care au nimerit sub acest mecanism cu câteva luni în urmă.”

Europa Liberă: Domnule Pistrinciuc, cât de durabil este acest model? Oare nu va ajunge el în impas, la un moment dat?

Vadim Pistrinciuc: „El va ajunge în impas, și atunci, cred, pentru domnul președinte nu va fi nicio problemă, chiar dacă va avea de suferit partidul și nu el personal. Adică pentru el lucrul principal este să devină președinte. Altă variantă nu există. Desigur, este ceva temporar. Dacă mă veți întreba, ce va fi cu Blocul ACUM...”

Europa Liberă: Aș vrea să întreb, în general, despre toți. Ce va fi cu Blocul ACUM în anul apropiat?

Pot să spun la sigur că Blocul ACUM va fi un partid de guvernare...

Vadim Pistrinciuc: „Nu știu ce va fi în viitorul apropiat. Însă pot să spun la sigur că acesta va fi un partid de guvernare”.

Europa Liberă: Blocul ACUM?

Vadim Pistrinciuc: „Da, va veni timpul când acesta va fi un partid de guvernare. Pur matematic. Ați spus: când majoritatea actuală se va ciocni de un impas? În primul rând, aceasta deja reprezintă o structură mare. Acolo sunt două partide. Cred că ei vor dori să-și lărgească diapazonul politic, ei vor comunica cu mulți. Și deja văd că ei trimit anumite semne.”

Europa Liberă: Cine sunt acei mulți? Cu cine încă?

Vadim Pistrinciuc: „Sunt mulți oameni, multe partide, mulți lideri sociali. Cred că ei vor căuta ACUM. Toate partidele mereu vor să-și lărgească diapazonul lor electoral. Nu știu când se va întâmpla asta, însă ei vor deveni un partid de guvernare.”

Europa Liberă: Am putea să afirmăm: da, aveți dreptate, domnule Pistrinciuc, se va întâmpla peste patru ani, când vor avea loc următoarele alegeri parlamentare. Sau vedeți că se va întâmpla mai devreme?

Vadim Pistrinciuc: „Nu pot să vă spun, pentru că, pur și simplu, nu știu. Judecați reieșind din raționamentele dumneavoastră. Ați mai spus că, mai devreme sau mai târziu, cei care sunt deja la putere vor ajunge în impas. Ei au creat în mod artificial o astfel de situație în care nu mai au alte opțiuni. Ei poartă răspundere pentru tot. Ați spus despre deficit, despre bani, despre investiții. Da, sunt de acord cu acei experți care spun că banii care sunt în țară ne vor ajunge pentru a plăti acele salarii și pensii mici. Da, ele vor ajunge pentru o anumită perioadă. Însă noi dorim să ne dezvoltăm. Cum vrem noi să ne dezvoltăm? Ei nu spun că la o persoană care lucrează deja avem un pensionar și încă un lucrător bugetar. Cum putem noi să ne dezvoltăm în cazul acesta? Cum puteți să ridicați calitatea vieții dacă nu transformați acea construcție a statului, a guvernului și relația cu justiția? Altfel este imposibil. Toate celelalte sunt doar o aspirină în cazul unei boli foarte grave”.

Europa Liberă: Dar cum vedeți dezvoltarea ulterioară în spațiul politic? Partidul Socialiștilor poate fi absolut sigur că au o majoritate stabilă în Parlament? Sau ei acum depind în mod absolut de Partidul Democrat? Și dacă cumva va fi atins vreun interes al PD, democrații pot în orice moment să se unească cu Blocul ACUM și să demită guvernul Chicu?

Vadim Pistrinciuc: „Nu pot să răspund la această întrebare. Nu știu care a fost motivarea democraților să ofere un vot atât de disciplinat în 24 de ore. Nu știu care erau acolo argumentele. Lumea este plină de bârfe.”

Europa Liberă: Care sunt cele mai recente bârfe?

Nu știu care a fost motivarea democraților să ofere un vot atât de disciplinat în 24 de ore...

Vadim Pistrinciuc: „Că, de fapt, asupra lor erau exercitate anumite presiuni. Că mai mulți au avut anumite păcate, ceea ce, în general, este probabil. Nu știu care era situația acolo. Uneori comunic cu foștii mei colegi din Parlament, însă nu am un tablou clar despre care au fost motivele fiecăruia dintre ei”.

Europa Liberă: Partidul Socialiștilor poate să conteze în mod stabil pe ei în următorii trei ani?

Vadim Pistrinciuc: „Puteți să întrebați doar Partidul Socialiștilor sau, poate, chiar pe domnul Dodon. Însă, înțelegeți care este cea mai mare problemă a domnului Dodon și a Partidului Socialiștilor? El a mințit. Și-a mințit partenerii. A mințit statul. Toate aceste cinci luni el ieșea și spunea: susținere acolo, susținere aici, deși toți știau foarte bine că acolo deja se purtau negocieri seriose și că ele vor fi realizate. Și când el critica deja direct că nimic din ceea ce face guvernul nu-i place, a devenit clar că este problema...”

Europa Liberă: A început după luna septembrie.

Vadim Pistrinciuc: „Da, în septembrie. Ați spus-o corect. Reputația încrederii se schimbă un pic, dacă nu chiar în mod cardinal. Și atunci când ai încrederea foare mică, chiar dacă vii și spui: «Trebuie să colaborăm, am devenit deja proeuropeni», încrederea oricum este mică.”

Europa Liberă: Încrederea din partea cui? A partenerilor externi?

«Imprimanta nebună» nu mai poate fi pornită...

Vadim Pistrinciuc: „Da. În privința Uniunii Europene, am citit undeva astăzi, el a afirmat că suntem un stat european și vom implementa Acordul de Asociere pe care înainte îl critica atât de dur. Aș vrea să zic că aici problema nu este doar în Dodon, că față de el și socialiști, astăzi, încrederea este atât de mică. Problema e și în Bruxelles, și în capitalele europene. Acum are loc, să zicem așa, o reevaluare a Perteneriatului Estic. Acolo are loc un proces de evaluare și reevaluare a ceea ce s-a făcut în 10 ani de Parteneriat Estic. Undeva sunt anumite progrese, undeva sunt regrese în țările PE, în particular, în trei țări care au semnat Acordul de Asociere. Acea tendință și ceea ce examinează principalele capitale europene – ei vor să colaboreze în continuare și să ajute, însă criteriile după care ei vor evalua progresul acestor țări deja s-au schimbat. Deci, «imprimanta nebună» nu mai poate fi pornită”.

Europa Liberă: E nevoie de un rezultat concret.

Vadim Pistrinciuc: „Sau, așa cum a fost la noi – «road map», «foaia de parcurs» în perioada domnului Candu: foaia de parcurs 1, 2 – nu țin minte, câte au fost. Asemenea procese nu vor mai fi”.

Europa Liberă: Acum va fi mai concret: faceți – vă ajutăm.

Vadim Pistrinciuc: „Vor fi confiții politice, inclusiv și reieșind din atitudinea față de opoziție și sectorul neguvernamental.”

Europa Liberă: Față de mass-media.

Dacă domnul Dodon și socialiștii cred că vor face o anumită schimbare a retoricii și toți cei de la Bruxelles vor cădea de pe scaune - nu....

Vadim Pistrinciuc: „Față de mass-media – o temă foarte bună, apropo. Am văzut că la noi după asta a apărut încă un regres. Și vor fi niște condiții foarte serioase în baza rezultatelor, însă drept rezultat nu vor mai fi documente sau legi în care toată lumea deja s-a pierdut, în aceste acte legislative. Și nu doar în Republica Moldova. Probleme există, apropo, și în Georgia, unde acum au loc proteste. Și în Ucraina nu e totul așa cum s-ar fi dorit, deși guvernul acolo a avut un start foarte bun. Deci, dacă domnul Dodon și socialiștii cred că vor face o anumită schimbare a retoricii și toți cei de la Bruxelles, pur și simplu, vor cădea de pe scaune și vor spune: «Priviți, un politician prorus care a devenit proeuropean. Pentru Vest și pentru Est»”...

Europa Liberă: Multilateral.

Vadim Pistrinciuc: „Adică, dacă i se pare că acolo toți vor cădea de pe scaune – nu. Și ei vor privi deja nu atât prsoana, cât rezultatele. Și foarte important – justiția. Dacă peste zece ani iarăși vom spune: prin bănci, luptăm cu corupția, luptăm iată. Iar la urmă învinge prietenia”.

Europa Liberă: Domnule Pistrinciuc, aș vrea foarte mult să vorbim despre ceea ce a făcut sau, mai degrabă, ce nu a făcut Blocul ACUM în aceste cinci luni. S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Mulți acum discută și dispută: oricum ar fi fost demisionați. Iar alții spun: nu ar fi fost nicio demisie dacă Maia Sandu, de exemplu, ar fi făcut ceea ce ar fi făcut – un proiect dur în privința procuraturii și așa mai depare, de exemplu, în primele două sptămâni după evenimentele din iunie. În opinia dumneavoastră, există astăzi motive să cerem un răspuns de la Maia Sandu și de la Blocul ACUM pentru ceea ce nu s-a făcut în aceste cinci luni, astfel încât socialiștii au făcut foarte ușor ceea ce ei au făcut cu câteva săptămâni în urmă, cu demisia guvernului?

Vadim Pistrinciuc: „Mereu trebuie să cerem răspunsuri de la politician. Mereu trebuie să privim mai larg. Ei au avut 26 de mandate în Parlament. Ceea ce ei, poate, nu au reușit să însușească: acei politicieni cărora atât de mult le place acel status quo, nu vor sta cu mâinile în piept și să privească cum ei vor fi reformați și dezoligarhizați”.

Europa Liberă: Două săptămâni în urmă în emisiunea mea a fost Vadim Brînzan, deja ex-ministru al economiei, care spunea că, în prima săptămână, în primele zile după ce a fost numit guvernul nou, ei discutau într-o ședință ce să facă mai departe. Și el zicea că au propus, inclusiv, măsuri radicale: legea lustrației și așa mai departe. În viziunea dumneavoastră, este o greșeală că ei nu au luat măsuri radicale în primele săptămâni, când cererea societății a fost înaltă și societatea ar fi putut, inclusiv, probabil, partenerii externi, să închidă ochii la anumite momente juridice?

Vadim Pistrinciuc: „În opinia mea – nu, pentru că confruntarea în interior ar fi fost și mai rea.”

Europa Liberă: Credeți că Igor Dodon și Partidul Socialiștilor ar putea, la două săptămâni după fuga lui Plahoniuc să iasă deschis și să spună că ei sunt împotrivă...

Metodele radicale, metode de sabie și topor – să tăiem totul în două săptămâni – sunt posibile doar într-un stat autoritar...

Vadim Pistrinciuc: „Inclusiv ei. Și acei care au fost lângă ei. De ce? Pentru că, iarăși, dacă vrei să faci schimbări serioase, ai nevoie de voturi în Parlament. Suntem o republică parlamentară. Chiar dacă domnul prim-ministru spune că avem puterea prezidențială legislativă – astfel dumnealui vede Constituția noastră, din păcate; sper, a fost o greșeală. Dacă vrei să faci legi atât de serioase, de exemplu, despre lustrație, ele nu sunt un flyer, un twitt sau o postare pe Facebook. Ai nevoie de Parlament, de o majoritate serioasă și nu o majoritate jumătate din care sunt socialiștii speriați de Vladimir Plahotniuc. Ei s-ar fi trezit repede. Nu s-ar fi întâmplat, pur și simplu. În al doilea rând, foarte important: aceste metode radicale – toată lumea e de acord că asemenea metode nu sunt atât de legale. Trebuia să precizezi toți acești termeni și așa mai departe. Da, e ușor să spui, dar sunt oameni care au anumite principii, anumite condiții de lucru care nu vor face asta. Trebuie să înțelegem că asemenea metode radicale, metode de sabie și topor – să tăiem totul în două săptămâni – sunt posibile doar într-un stat autoritar. Pot să vă spun simplu, cum se întâmplă în alte țări. În mod teoretic și practic este un lucru posibil doar în statele autoritare.”

Europa Liberă: În condițiile alegerilor prezindențiale libere, oneste, democratice peste un an, care dintre candidați – Igor Dodon sau Maia Sandu – are la acest moment mai multe șanse pentru victorie?

Vadim Pistrinciuc: „În condițiile unor alegeri oneste, fără finanțare hibridă care – am citit pe această temă câteva articole – se va folosi foarte intens, și în condițiile minime ale libertății mediatice Igor Dodon va pierde în aceste alegeri. Iarăși: în condițiile alegerilor oneste și cu respectarea standardelor minime ale libertății mediatice, el va pierde. Și în condițiile în care nu vor fi utilizate posibilitățile financiare imense pentru campanii de PR sau pentru propagandă, dezinformare, fake-uri și trolli.”

Europa Liberă: Dar de ce spuneți că el va pierde? Având totul, cum se spune.

Vadim Pistrinciuc: „Am numit condițiile în care assta poate să se întâmple, pentru că el supraapreciază sitația, a intat prea mult în joc. I se pare că în societate a venit un calm temporar, înseamnă că oamenii...”

Europa Liberă: Au renunțat, au acceptat situația...

Vadim Pistrinciuc: „Au renunțat, au acceptat situația și chiar se simt deja mai bine. Vor primi 600 de lei în perioada de iarnă, deci toată lumea este fericită. Nu. Societatea noastră se află la un cu totul alt nivel și acel nivel al lipsei de receptare de către populația noastră a lozincilor politice, inclusiv în zona rurală, este foarte înalt. Și aici nici sondajele nu prea ajută. Aici este simplu să spui al cui rating este mai înalt. Asta deja nu mai ajută”.

Europa Liberă: Dar în asemenea condiții, dacă se va face clar că în cadrul alegerilor directe victoria nu se va obține, va putea Partidul Socialiștilor să schimbe Constituția nu prin Parlament, ci prin, să zicem, decizia Curții Constituționale, că atunci, în 2016, când ne-am întors la Constituția de până la 2001, a fost o greșeală și ne întoarcem la ceea de la ce am început – la alegerea președintelui de către Parlament. Admiteți acest scenariu pe care unii acum îl discută?

Vadim Pistrinciuc: „Teoretic, este posibil, pentru că la noi nu există frică în fața faptului că Constituția nu trebuie schimbată atât de des. Avem o astfel de atitudine față de Consituție, inclusiv cei care sunt aproape gata să o apere cu pieptul – din contra, ei arată cu tot dinadinsul că pentru ei Constituția este foarte...”

Europa Liberă: Dar asta, într-un fel, nu va fi o înfrângere morală – să nu treci prin alegerile prezindențiale directe, ci să treci prin alegerile din Parlament? Pentru că în Parlament – clar – este mai ușor să te înțelegi.

Vadim Pistrinciuc: „Dar în 2016 asta a fost o victorie morală?”

Europa Liberă: Atunci aveam guvernarea lui Plahontiuc. Acum el nu mai este în țară.

Vadim Pistrinciuc: „Acum vorbim despre Igor Dodon. A fost o victorie morală? Inclusiv să învinuești pe cancelarul Germaniei, nu doar pe Maia Sandu, de aducerea în țară a 30 de mii de sirieni? A fost moral să aduci în autobuze oamenii din Transnistria? Au fost făcute foarte multe filmulețe video. Ei erau, pur și simplu, aduși ca niște ștampile ambulante. A fost atunci o victorie morală? Durabilă în sens moral? Nu aș spune.”

Europa Liberă: Cred că în privința campaniei din anul 2016 totul este mai mult decât clar.

Vadim Pistrinciuc: „De ce atunci trebuie să ne punem întrebări despre moralitatea următoarelor alegeri?”

Europa Liberă: Domnule Pistrinciuc, după ce ai fost votat prin utilizarea diferitor metode...

Vadim Pistrinciuc: „Nu a fost o victorie curată”.

Europa Liberă: Oricum, ieșeai după în fața poporului și zeceai: Sunt un președinte ales de către popor. Iar aici – să treci a doua oară în Parlament și să fii ales de către 61 de deputați.

Victoria din 2016 nu a fost una morală...

Vadim Pistrinciuc: „Deci, vă puneți întrebarea, asta se numește «wishful thinking» – am fi vrut ca așa să nu fie. Însă dacă ați pus problema moralei, v-am zis că victoria din 2016 nu a fost una morală. Cred că el o înțelege foarte bine, o simte. Și el ar fi vrut, poate, ca Maia Sandu să rămână prim-ministru, ea n-ar fi mers în turul doi. Sau Andrei Năstase, și așa mai departe. Deci nu a fost p victorie morală. A fost, să zicem, o victorie cu un fault tehnic. Acolo s-au produs chestiuni serioase. Dacă vom privi diferența de voturi - ajunge aproape la procentul oamenilor aduși din Transnistria. Ați întreba cine în acest caz va pierde. V-am răspuns, în care caz: dacă vor fi alegeri măcar puțin legale. Și nu în ziua alegerilor, ci până la ea. Inclusiv acea aducere a oamenilor din Transnistria. Ei au dreptul la vot. De acord. Dar să-i aduci, pur și simplu... Am văzut”.

Europa Liberă: Plus media.

Vadim Pistrinciuc: „Libertate minimă. Dar cel mai important – circulația banilor, volume mari de cash se vor mișca prin țară încolo și încoace, se vor folosi în scopuri diferite.”

Europa Liberă: Aici deja întrebări către CNA și Procuratura Generală.

Opoziția nu trebuie să concureze personal cu Igor Dodon, ci cu metodele - campanie hibridă, murdară, cu acei mari saci cu bani, fake-news-uri, lipsa posturilor alternative de televiziune...

Vadim Pistrinciuc: „Dacă mă veți întreba cum trebuie să se comporte opoziția, ea nu trebuie să concureze personal sau să lupte cu Igor Dodon, ci cu metodele. Cu această campanie hibridă, murdară, cu acei mari saci cu bani, fake-news-uri, lipsa posturilor alternative de televiziune și așa mai depare. Trebuie de luptat cu metodele.”

Europa Liberă: Și ultima întrebare, domnule Pistrinciuc. Dacă ați fi acum în locul guvernării sau în locul opoziției, v-ați pregăti pentru alegerile anticipate sau în următorii trei ani putem să scoatem acest scenariu de pe ordinea de zi?

Vadim Pistrinciuc: „Când am fost în Parlament și când eram vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova, îmi amintesc, această întrebare ne era adresată foarte des. Mai ales în perioada 2013-2017. Și mereu răspundeam același lucru: orice partid, orice lider politic trebuie să fie mereu gata pentru alegeri. Altă variantă nu există”.

Europa Liberă: Clar. Vă mulțumesc mult pentru această discuție. Nu știu, cât de filosofică a ieșit ea, însă analiza și diagnosticul sunt mai mult decât clare.