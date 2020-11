Ion Roșca (Belgia): „Realitățile de acasă și realitățile din străinătate sunt total diferite”

Ion Roşca este un tânăr din municipiul Cahul care de 13 ani munceşte în străinătate, ultimii nouă în Belgia. El s-a implicat activ în procesul electoral. Migrantul moldovean vorbește cu mândrie despre prezența diasporei la alegerile prezidențiale dar sugerează că e mult mai important ce va urma după victoria Maiei Sandu.

Europa Liberă: Rezultatele alegerilor prezidențiale au arătat că diaspora este formată din oameni activi care își doresc o schimbare, iar fără acești oameni ar întârzia dezvoltarea Republicii Moldova. Ați votat, s-a vorbit mult despre entuziasmul din diasporă, ce urmează?

Ion Roșca: „În primul și în primul rând, nu trebuie să ne relaxăm, iar în al doilea rând, trebuie să ne folosim potențialul la maximum, acum ca niciodată. De ce spun asta? Pentru că clanurile de la Chișinău ne-au demonstrat că ele foarte ușor și foarte rapid se reorganizează și noi, neavând capacitate de informare și neavând capacitate de acțiune, suntem totdeauna duși de nas și, hai să spunem așa, mințiți că tot ce se face la Chișinău se face în interesul statului, pentru stabilitate, pentru integritate ș.a.m.d. Dar toate acestea sunt doar populisme și nimic mai mult, pentru că noi suntem cumva aburiți sau, cum ar fi, îmbătați cu cuvinte frumoase, fiindcă în acțiuni asta este egal cu zero – noi, oricum, continuăm să ne aflăm peste hotare, continuăm să ne înstrăinăm. Întrucât sistemul de aici e total diferit de cel de acasă, noi cumva, zilnic, uităm că noi mai suntem moldoveni, din păcate.”

Europa Liberă: Participarea la vot, totuși, în străinătate a fost o răzbunare pe acea declarație făcută de Igor Dodon, spunând că diaspora ar fi un „electorat paralel”?

Ion Roșca: „Da, cumva, intelectualul Dorian Furtună a încercat să facă experimente pe moldoveni, să mai scrie o carte sau mai multe volume, scriindu-i lui Dodon un discurs pentru a vedea reacția oamenilor. Și reacția oamenilor a fost una, cred eu, exact așa cum și-a dorit-o dl Dorian Furtună. Eu nu-l învinuiesc, din contra, mi-aș dori ca Dorian Furtună în continuare să-i scrie discursurile și am înțeles că au o legătură foarte bună nu numai cu dl Dodon...”

Europa Liberă: Dar după acea declarație, diaspora s-a identificat ca un inamic public, și nu ca un partener, nu ca un prieten care trebuie să fie recunoscut, acest număr mare de moldoveni aflați peste hotare?

Ion Roșca: „Dna Valentina, eu o să fiu poate un pic mai direct, o să vorbesc despre propria persoană. Întotdeauna când vin acasă, eu mă simt străin deja, colegii mei, foștii mei colegi, foștii mei prieteni sau actualii mei prieteni îmi spun că eu m-am schimbat foarte mult. Deci, este foarte clar, dacă vorbim la general, oamenii, cetățenii noștri care au emigrat de foarte mult timp, ei trăiesc în alt sistem, duc un alt mod de viață, ei trăiesc în alte realități. Eu n-o să-l parafrazez pe dl președinte care a spus că noi suntem cumva „electorat paralel” sau „cetățeni care trăim în altă lume, paralelă”, dar realitățile de acasă și realitățile din străinătate sunt total diferite și pot să invit pe orișicare moldovean care trăiește acasă să vină în Europa unde legea este în capul mesei, și nu corupția.”

Europa Liberă: Voi puteți încerca să faceți acest transfer de valori cu care v-ați obișnuit acolo, în Occident, și să le aduceți în Republica Moldova?

Ion Roșca: „Da, eu mă axez pe domeniul educației și încerc să creez modele adaptate la realitățile din Republica Moldova. Încerc, caut echipă, îmi cheltui resursele mele, timpul ș.a.m.d. Asta este o muncă, bine, n-aș spune că-i enormă, dar este nevoie de organizare, este nevoie de gândit, este nevoie la urma urmei de echipă ș.a., dar eu lucrez în domeniul acesta.”

Europa Liberă: Ar putea să urmeze o altă decizie care să vină de acolo, din diasporă, că reprezentanții acestei mari armate să-și delege oamenii lor și în Parlamentul Republicii Moldova, să ajungă și în executiv, în alte instituții ale statului, pentru că în așa fel ar începe și o împrospătare a clasei politice?

Ar fi perfect dacă în zece ani s-ar delega moldoveni din diasporă în parlament. Eu tare sper să se întâmple, dar este prematur.

Ion Roșca: „Asta ar fi perfect. Dvs. vorbiți în termeni foarte buni, dar noi trebuie să conștientizăm realitățile. Eu nu cred că asta se va întâmpla. De ce? Pentru că rânza moldoveanului. Noi știm foarte bine clanurile din Moldova și interesele lor și eu nu cred că în următorii patru, putem spune chiar zece ani, bine, ar fi perfect dacă în zece ani s-ar delega moldoveni din diasporă în parlament. Eu tare sper să se întâmple, dar este prematur acum să discutăm despre asta.”

Europa Liberă: Dar cum s-ar putea neutraliza aceste clanuri despre care vorbiți în politica moldovenească?

Ion Roșca: „E simplu. Conștientizarea cetățenilor Republicii Moldova. Trebuie oamenii să fie critici la orișice abatere, chiar dacă vecinul tău îl vezi că face o crimă sau încalcă ceva trebuie să-i atragi atenția. Deci, totul începe de la noi înșine. E adevărat că peștele se strică de la cap, dar începe să se curețe de la coadă. Asta-i tot și-i simplu.”

Europa Liberă: Se mai zice că încrederea ar fi ingredientul nr. 1 atunci când e vorba despre colaborarea dintre diasporă și autoritățile statului?

Ion Roșca: „Toate astea sunt o mimare, dna Valentina! Personal poate nu cunosc multe detalii, poate cineva o să vină cu o informație mai detaliată, dar eu nu am o informație că cumva ambasadele sau diaspora, sau relația cu diaspora, care am auzit că există la Chișinău un birou, eu nu am auzit despre implicarea biroului diasporei aici sau ce reprezintă, de fapt. Nu am auzit să fondeze o școală sau să creeze anumite organizații care să-i unească pe moldoveni. Nu! Fiecare cu rânza lui.”

Europa Liberă: Și totuși, ce sentimente ai trăit atunci când ai văzut acea mulțime de oameni făcând coadă la secțiile de votare de la Bruxelles?

Ion Roșca: „Eu nu am prea avut sentimente. De ce? Pentru că înainte de a avea sentimente, trebuie de muncit mult. Iar eu am depus un efort substanțial, am lucrat, m-am implicat într-un grup de moldoveni aici, într-o platformă care are în jur de 11 mii de moldoveni, e o platformă de Facebook, în care am chemat toți cetățenii la vot. Și nu numai eu, bine, eu acum cumva încerc să-mi atribui mie, dar noi toți, echipa cu care am lucrat de la ambasadă, oamenii delegați cumva, toți s-au implicat. Eu mă bucur și am avut o experiență atât de frumoasă în premieră. Emoțiile le-am primit deja luni când m-am trezit din somn foarte obosit, dar eram cu zâmbetul pe față. Pe fața mea puteai să vezi un zâmbet sincer și plăcut, deci, eu m-am simit foarte bine luni.”

Europa Liberă: Ce sugestii ar putea veni din partea ta pentru președinta proaspăt aleasă Maia Sandu, pentru ca ea să se gândească cum poate fi folosit potențialul diasporei moldovenești?

Dna Maia Sandu este un fenomen, ea nu este un lider politic, ea este doar un fenomen.

Ion Roșca: „Noi trebuie să fim sinceri și să spunem lucrurilor pe nume. Dna Maia Sandu este un fenomen, ea nu este un lider politic, ea este doar un fenomen. Dna Maia Sandu are în spate o echipă bună, eu o parte din această echipă o cunosc, nu în persoană, dar din auzite și am doar cuvinte bune de spus despre această parte a echipei ei. Dacă e să mă refer la echipa dnei Sandu, unde trebuie acum să atragă atenție pe timp scurt și mediu este să creeze un dialog pe o platformă foarte largă în Republica Moldova și să împingă Moldova la alegeri anticipate. Deci, asta este un prim-plan, iar al doilea plan care ar fi pe termen mediu și lung este să caute resurse umane, adică tot echipa ei să caute resurse umane din diasporă care sunt capabile, care lucrează pentru organizații foarte mari, pentru guverne, pentru universități de prestigiu etc. și să încerce să-i motiveze și încet-încet să-i aducă acasă.

Acesta-i un proces foarte lung, foarte anevoios, eu sper să aibă sorți de izbândă, dar, știind foarte bine realitățile sau faptele care s-au făcut până acum, puține șanse cred că sunt că inclusiv membrii echipei dnei Sandu vor avea capacitatea să înțeleagă aceste lucruri.”

Europa Liberă: Și dacă, eventual, se ajunge la un scrutin parlamentar anticipat, se va menține acest entuziasm din diasporă pentru a participa la vot și la alegerile parlamentare?

Ion Roșca: „Da, vă asigur că, cel puțin, eu cu echipa pe care am format-o la ambasadă, noi vom lucra și vom încerca să aducem un nou record.”

Europa Liberă: Ce te motivează să faci acest lucru?

Ion Roșca: „E simplu - educația de acasă. Asta-i tot, dna Valentina! Eu nu am nimic de adăugat, atunci când tu ai o educație bună acasă, când ieși afară pe ușă, tu vezi realitățile foarte repede și rapid te modelezi.

Restul nu contează, educația de acasă este foarte importantă.”