Iurie Leancă: „... tot ce înseamnă zona prooccidentală, suntem într-o defensivă mare”

Fostul premier Iurie Leancă candidează pentru prima dată la un mandat în Parlamentul European, pe lista partidului Pro România, creat de fostul premier român Victor Ponta.

Leancă, aflat pe un loc eligibil, ar putea deveni primul cetățean moldovean în Parlamentul de la Strasbourg. Alegerile, în România, au loc pe 26 mai.

Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Iurie Leancă, care a explicat că ideea integrării europene a R.Moldova este cea care l-a împins și într-o „legătură periculoasă” cu Partidul Democrat.

Europa Liberă: Dle Leancă, a meritat compromisul pe care l-ați făcut, conștient, atunci când ați acceptat parteneriatul cu Partidul Democrat, având în spate experiența mai multor formațiuni care, bunăoară, când l-au votat pe Voronin au știut că au s-o pățească, când au acceptat niște compromisuri în interiorul triumviratului, mă refer, în special, la liberali, care mai târziu au recunoscut că au strâns nasul de dragul unor obiective. Dvs. sunt convins că v-ați asumat riscul să fiți partener cu un partid care, pe cine a strâns în brațe, a asfixiat. Dvs. ați obținut ceea ce ați vrut, plătind un asemenea tribut?

Iurie Leancă: „În general, cred că atunci când analizăm ce am făcut în săptămânile, lunile, anii anteriori putem regreta anumite decizii, putem să ne bucurăm pentru anumite decizii, dar nu mai putem schimba nimic. Putem încerca să tragem niște concluzii, bineînțeles, din chestia asta. Atunci când am mers în această coaliție cu Partidul Democrat, eram conștient că atunci când ești un partener mai mic, nu neapărat ești într-o formulă câștigătoare, și asta nu e doar situația din Republica Moldova, e și din țări mult mai avansate decât noi; eram conștient că nu neapărat voi câștiga la dividende ca imagine, având această polarizare și neavând sursele mele mediatice ș.a.m.d., pe care le au alte partide și atunci, cel puțin, își pot promova mesajul mult mai consistent și mult mai intens. Dar și atunci, și acum am crezut și cred că a fost o decizie pentru a putea să ne menținem pe noi într-un context cel puțin la nivel de retorică proeuropean și prooccidental.”

Europa Liberă: Pe „noi”, formațiunea Dvs. politică?

Iurie Leancă: „Nu pe noi, nu, nu; pe noi, Republica Moldova. Prea mult am investit din momentul în care am intrat în politică în 2009, în ianuarie, în crearea acestui vector proeuropean; prea fragilă e în continuare situația noastră, prea complicată este relația regională și în general în lume, încât să riscăm cu astfel de situații. Și atunci, da, a fost un risc conștient care sigur că mi-a complicat viața ca partid, ca formațiune politică, dar, cel puțin, pot pretinde că pe anumite decizii luate la nivel de coaliție Republica Moldova a fost menținută pe această traiectorie, că poate putea fi și mai bine, dar poate putea fi și mai rău. În situații de genul acesta mereu te gândești că poți face opoziție clasică, să fii mereu cu declarații că nimic nu este bine, dar caravana oricum merge și tu ești în situația doar de a spune ceva și fără niciun efect. Pe de altă parte, poți să te implici cu toate riscurile asumate, dar să știi că cel puțin o mică influență aici, colea ș.a.m.d. poți avea. Dl Botnaru, viața noastră e mult prea scurtă. Situația, după cum vă spuneam, e prea complicată, încât să facem politică doar de dragul politicii, încât să fim mereu într-o opoziție, iar țara să ajungă într-o situație de criză, nu știu dacă poți după aia să mai revii la normalitate.”

​Europa Liberă: Ministerul Apărării a fost maximum ce v-ați dorit și maximum ce s-a putut obține în această coaliție inegală, așa cum ați spus?

Iurie Leancă: „Păi nu inegală, e o coaliție unde e un partener mult mai mare, în coalițiile anterioare PLDM-ul era mai mare și atunci noi eram într-o fază numeric mai influenți, nu doar Ministerul Apărării și, apropo, dl Sturza a făcut o chestie nemaipomenit de bună, începând de la o chestie elementară – a dat voie la soldați să-și schimbe lenjeria și să aibă condiții mult mai decente în cazărmi, duș să facă în cabine normale și nu cu..., știți cum se spunea înainte?, „cu tazicul” o dată pe săptămână și terminând la chestii de strategie, pe relații cu americanii, pe cu totul alte relații cu Bucureștiul. Încă nu putem vorbi, dar sper aceste efecte benefice să se resimtă. Mi-am dorit să am un cuvânt de spus și pe tot ce înseamnă politica externă, și pe tot ce înseamnă integrarea europeană, pe alocuri am reușit câte ceva, dar Guvernul nu le poate face pe toate, există alte instituții care sunt în afara influenței Guvernului și, în mod special, justiția, care iată...”

Europa Liberă: Dar la trimiterea ambasadorilor ați avut un cuvânt de spus? De exemplu, atunci când s-a discutat poziția de ambasador în Statele Unite, se spunea că a hotărât personal Vladimir Plahotniuc și nu instituțiile oficiale.

Iurie Leancă: „Eu nu știu dacă a fost o decizie a unui om sau a unei instituții. S-a discutat despre acest lucru la ședința de Guvern, eu cel puțin nu m-am opus, m-am uitat pe CV. Sigur că puteam găsi și meseriași, în sens că oameni angajați la Ministerul de Externe. Și am făcut tot ce mi-a stat în puteri cât am fost ministru de Externe să creăm un mecanism funcțional, începând de la angajări prin concursuri anonime în scris și terminând la principiul rotației, doar că cumva analizând, iată, această experiență și în continuare insist pe necesitatea profesionalizării, dar pornesc de la ideea că sunt deseori oameni și din afara sistemului care pot veni cu anumite beneficii. Cât de rezultativă e munca dnei ambasador, asta urmează s-o evalueze cei de la Ministerul de Externe, cumva e în afara zonei mele de responsabilitate, care înseamnă, în primul rând, țările din UE.”

Europa Liberă: Nu-mi place să repet invective, acuzații, bârfe care circulă, dar nu pot să nu vă întreb atitudinea față de ceea ce se spune că Dvs., de fapt, faceți lobby pentru Partidul Democrat în exterior, îi faceți imagine. V-ați ciocnit cu asemenea situație în care trebuia să dați privirea în jos din cauza partenerului pe care îl aveți la Chișinău?

​Iurie Leancă: „Dl Botnaru, mereu când am fost în afară și am vorbit despre situația Republicii Moldova, provocările, problemele ș.a.m.d., ceea ce am făcut eu cât am fost ministru de Externe și prim-ministru, exact cu același lucru, pe aceeași logică am mers și ca viceprim-ministru. Deci, niciodată nu am ascuns problemele care există la noi, în Republica Moldova, fiindcă chiar dacă încerci să le ascunzi, noi suntem în perioada globalizării, atunci când orice mică mișcare sau mai mare, eveniment ș.a.m.d. se cunoaște într-o secundă la Bruxelles sau la Washington. Și logica mea și credoul meu este că nu trebuie să ascunzi nimic, fiindcă lumea oricum știe problema, importanți să prezinți de o așa manieră problema, încât să cauți soluții. Deci, în momentul în care am continuat să zic că avem probleme mari în domeniul justiției, am cerut o implicare a Uniunii Europene, am cerut, de exemplu cât am fost viceprim-ministru, în mod special în prima jumătate a anului 2018, cât dialogul nostru se amplifica cu Uniunea Europeană, să ne ajute după modelul albanez măcar, dacă nu am reușit atunci când eram prim-ministru să atrag o misiune mai mare pe reforma justiției, așa încât nu m-am schimbat cu nimic, nu mi-a fost rușine pentru ceea ce am spus acolo; încă o dată: am spus care sunt...”

Europa Liberă: Dar situația a fost mai dificilă. Și vă dau un exemplu: Dvs. sunteți în poziția de viceprim-ministru pe subiectele de politică externă și în timpul acesta apare ideea de a vinde cetățenie contra unor sume de investiții, ceea ce, mai nou, în Europa nu este foarte agreat...

Iurie Leancă: „Nu este adevărat, Vasile! Am discutat acest subiect chiar și cu comisarul Cecilia Malström, care acum se ocupă de comerțul exterior, dar cu care am o relație foarte bună, fiindcă atunci când am lucrat pe regimul fără de vize, ea era responsabilă de migrațiune, am discutat și în momentul în care constat că cel puțin zece țări membre ale Uniunii Europene practică la o dimensiune mult mai mare exact această politică de a atrage surse financiare în economia țărilor lor, e foarte greu să obiectezi Republicii Moldova, așa încât...”

Europa Liberă: Dar nu sunt țări în care s-a furat miliardul. Asta-i problema.

Iurie Leancă: „Nu, nu, stați o clipă. S-au furat bani și din Italia din bănci, au trecut prin crize financiare enorme și cei din Marea Britanie și peste tot a intervenit statul, exact după maniera prin care am intervenit și eu. Astăzi avem totuși cu totul și cu totul alt sistem bancar, toată lumea recunoaște chestia asta, așa încât probleme din punctul acesta de vedere nu se mai pun, dar în momentul în care, încă o dată, e o practică la nivel de o bună parte, aproape jumătate din țările Uniunii Europene, e greu să ne obiectezi nouă. Ceea ce a fost important e să avem aici niște filtre foarte sigure prin care trec acești solicitanți de [cetățenie].”

Europa Liberă: Și le avem?

Iurie Leancă: „Păi e o companie, din câte mi s-a spus, că m-am interesat și eu, o companie elvețiană, care are niște filtre foarte riguroase. Tot ce pot, și asta am spus și Comisiei Europene, dacă au suspiciuni pe acest mecanism care se aplică pentru a atrage aceste resurse financiare, păi să ne spună și aici cred că ar fi foarte important în continuare să avem dialogul cu Comisia Europeană. Dacă țările membre ale Uniunii Europene vor elimina această practică, atunci, bineînțeles că trebuie să medităm imediat și noi, dar e greu să ai o abordare, știți, duală, ca să n-o numesc una de ipocrizie.”

​Europa Liberă: Deci, deocamdată, e drobul de sare, nu trebuie să ne facem griji?

Iurie Leancă: „Să ne facem doar griji în ideea în care să fim siguri că e un mecanism transparent, un mecanism care verifică foarte bine aceste aplicații și să fim mereu deschiși pentru dialog cu Comisia Europeană, fiindcă cea mai mare valoare a noastră e regimul fără de vize, în toți acești ani, toată lumea zice, nu de aceea că eu m-am implicat mai mult ca alții, poate. Și din acest motiv trebuie să păstrăm această libertate pe care o avem noi, cetățenii din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Apropo, iată rezultatul palpabil al politicii proeuropene este regimul fără vize, inițial fusese acea idee de 50 km de zonă de lângă România pentru cetățenii...

Iurie Leancă: „...micul trafic...”

Europa Liberă: Da, micul trafic etc. Și totuși, în pofida acestui beneficiu evident, în pofida exporturilor mai mari, euroscepticismul ca și cum crește sau, invers, europesimismul devine mai pronunțat. De ce se întâmplă asta?

Iurie Leancă: „Dl Botnaru, fiindcă nici noi și nici partenerii noștri nu am reușit să comunicăm pe înțelesul cetățenilor despre aceste avantaje, să le prezentăm tot ce s-a întâmplat din 2009 încoace. Practic, în fiecare comună a fost câte un proiect finanțat de țările membre ale Uniunii Europene, fie că e vorba de Uniunea Europeană per ansamblu sau România, în mod special, Germania – apeducte, țările Europei Centrale cu proiecte mai mici ș.a.m.d. Noi nu am știut să explicăm și, după cum vă spuneam, măcar pe potriva acestor investiții să știe cetățeanul că „uite, cine sunt prietenii noștri”. Și nu am reușit să spunem ce înseamnă, de fapt, apartenența la Uniunea Europeană. Iată, eu alaltăieri am fost la Botoșani și am mai cunoscut lumea acolo în cadrul acestei campanii. Păi când un primar de o localitate de zece mii de oameni, și se numește Flămânzi, că de acolo a început revoluția în 1907, îmi spune că el a accesat și urmează să mai acceadă încă fonduri europene în valoare de 20 de milioane de euro (!) – gândiți-vă, dle Botnaru, – de la Uniunea Europeană. Deci, când vom fi noi competitivi, când vom putea asigura aceleași condiții? Deci nu de 100 de mii de euro, nu de 200 de mii de euro, dar de 20 de milioane pentru o localitate de zece mii de oameni, care înseamnă, vă spuneam, infrastructură, centre sociale, apeducte, canalizare ș.a.m.d. Asta e, dar nu toți știu în Republica Moldova care sunt beneficiile, încă poate nu toți fermierii știu că fiecare fermier în România primește 200 de euro pe hectar subvenție și dincolo de asta mai primește încă subvenții pentru anumite domenii prioritare ș.a.m.d. Nu toată lumea știe câți kilometri de apeducte și canalizare s-au construit în zona rurală, în satele din România cu bani iarăși veniți din Uniunea Europeană, câte spitale.

Am fost cu dl Ponta și dna Crețu, comisar pentru dezvoltare regională, la maternitate aici, la Spitalul Mamei și Copilului și, poate țineți minte, dl Ponta în 2014 a oferit un milion și în 2015 încă un milion și jumătate de euro. Păi și vedeam bucuria doctorilor de la acest spital pentru acești bani care le-au permis să cumpere echipamente ș.a.m.d. Deci, două milioane și jumătate și când merg la Suceava sau merg la Buzău sau ieri, iată, la Botoșani și văd la nivel de spital regional, un spital care are mult mai mică relevanță decât o are maternitatea noastră pentru toată Republica Moldova și primesc câte șapte, opt, nouă milioane de euro granturi iarăși de la Comisia Europeană și se plâng că încă e puțin, păi, iată despre ce ar trebui să vorbim noi ca să înțeleagă cetățeanul din Republica Moldova, în primul rând, cât ne-au ajutat deja, dar mult mai modest decât ne-ar ajuta dacă am fi țară candidat măcar sau în viitor țară europeană. Și sigur că mai avem de-a face și cu o propagandă foarte cinică, foarte intensă, pe care noi încă n-am știut s-o contracarăm, nici noi, dar nici partenerii noștri din afară.”

Europa Liberă: Vă referiți la mâna Moscovei care pune strâmbe, în sensul acesta vorbiți?

Iurie Leancă: „Da, bineînțeles. Câte televiziuni rusești avem noi în Moldova? Cinci, șase, șapte, opt, câte? Câte televiziuni avem noi românești? E una – TVR Moldova – pe care am pus-o în legalitate cu dl Ponta în 2013. Și când mi se spune că în acest an bugetul TVR Moldova este redus cu o treime de București, deși sunt bani mici raportat la tot bugetul TVR România... Păi, cum se califică acest lucru? Nu ca o tentativă de a prezenta punctul de vedere al unei țări care mai mult decât vecină ne este nouă, care are un interes direct aici să fie așa încât să aibă o anumită influență, să-și poată prezenta punctul său de vedere asupra relației bilaterale, asupra viitorului românilor per ansamblu, asupra relației cu Rusia ș.a.m.d.? Deci suntem într-o defensivă, tot ce înseamnă zona prooccidentală suntem într-o defensivă mare.”

Europa Liberă: Acum răsfoiam Calendarul politic, editat de unii colegi de-ai noștri, și dânșii ne amintesc că în mai, se pare că în 22 mai, președintele Timofti a semnat un decret prin care a devenit posibil ca cetățenii Republicii Moldova, care se declară români, să-și treacă această identitate națională în pașapoartele naționale ale Republicii Moldova. Fac trimitere la acest fapt pentru, iată, o acțiune concretă de încurajare a celor care se simt români, care vor aceste relații cu România. Acum, știți că vi se reproșează că ați devenit, mai nou, mai unionist decât erați altădată și ca și cum unionismul, în general, în Republica Moldova de multe ori este cu voie de la partid sau cu voie de la Biserică, atunci când este convenabil. Dvs. sunteți unionist, eurointegraționist? Cum vă autocalificați?

Iurie Leancă: „Eu am văzut aceste reproșuri și sunt unele supte din deget, ca să folosesc o expresie, așa, mai autohtonă. Și mereu am zis: să fiu judecat după fapte și nu după vorbe, și după ce am realizat, nu după ce mi se insinuează. Eu tot timpul am avut o conștiință, o identitate foarte clară românească; taică-meu mi-a zis de mic copil cine sunt și în acest sens n-am avut niciodată nicio dedublare a conștiinței mele naționale, doar că atunci când am inițiat, revenind din America încă în ‘97, această temă de integrare europeană și mă bucur că între timp s-a transformat într-un proiect național, doar că uneori mai pregnant, alteori mai slab funcționează, logica mea era și a fost până mai recent următoarea: atâta timp cât mai bine de 50 la sută din populație vrea integrare europeană și doar 20-25 vrea reunificarea cu România, te axezi pe cea care pare a fi mai fezabilă din punctul de vedere al susținerii mai mari în societate, fiindcă în momentul în care ajungem în Uniunea Europeană – și am avut o așa șansă –, oricum mergi prin România, fiindcă integrarea în spațiul energetic se face doar prin România, cu infrastructura se face doar prin România, standarde traduse în limba română, aplicate în România se fac doar prin România, comerțul se face doar prin România. Deci, logica mea era următoarea: promovăm acest obiectiv, susținut de majoritatea populației și oricum ajungem într-un spațiu unic, comun cu România. Și, între timp, construim acest spațiu educațional unic, construim poduri, construim calea ferată – așa cum planificasem cu dl Ponta – de la Chișinău până la București, așa cum construiesc acum ungurii cu sârbii. Dânsul a fost în China, a avut primele discuții pentru finanțare... Deci, aceasta a fost logica mea, că mergem pe calea de cea mai mică rezistență. Din păcate, din 2015, prin tot ce s-a întâmplat în Republica Moldova, în loc să continuăm ce a fost bun, dar să ne axăm în mod special pe problemele de restructurare – și iarăși justiția e cea mai mare problemă -, noi ne-am dedat unor lupte intestine între partide care se declarau de aceeași orientare, am avut criza nemaipomenit de mare și financiară inclusiv, dar și politică, care a bulversat și societatea noastră, dar și încrederea partenerilor noștri din afară. Și acum o spun cu maximă responsabilitate și cu tristețe că acest orizont de a obține perspectiva europeană noi l-am îndepărtat, nu știu cu bunăvoință sau nu, dar l-am îndepărtat. Deci, el nu mai e... iată, acuși-acuși depunem cerere de aderare, așa cum trebuia s-o facem în 2015 în baza înțelegerilor cu dna Merkel, cu președintele Hollande, cam cu toți șefii de state și din Parlamentul și Comisia Europeană...”

Europa Liberă: Și adică Unirea e mai realistă acum?

Iurie Leancă: „Acum e și mai mare miza ca să nu așteptăm, deci nu ne dezicem de această luptă de a obține perspectiva europeană, dar e și mai important să mergem pe clădirea acestor premise pentru a crea un spațiu unic și să creăm cel puțin al doilea stat românesc. Că va fi Unire de facto sau va fi Unire de jure, asta trebuie s-o decidă cetățenii. Eu am zis într-un interviu acum un an și ceva că, în cazul unui plebiscit, eu votez pentru Unire, fiindcă peste noapte atunci ești în NATO, ești în UE, vin alți bani, alte protecții ș.a.m.d., zona de instabilitate se duce dincolo de Prut. Deci, asta mi-e logica...”

Europa Liberă: Dar moldovenii cu cetățenie românească sunt suficienți deja ca să impună politicienilor, de exemplu, acest curs?

​Iurie Leancă: „Mie mi se spune la București că în jur de un milion de moldoveni din Republica Moldova și-au redobândit cetățenia. Dacă cifra e corectă, și eu bănuiesc că cam în zona asta suntem noi, păi, vă dați seama, asta înseamnă cam cel puțin o treime din cei care au 18 ani și mai mult... Deci, aceasta e o forță enormă. E adevărat că nu toți cei care și-au redobândit cetățenia au făcut-o pentru că se simt români, au făcut-o pentru motive economice, sociale, pentru dreptul de a putea merge în Uniunea Europeană și a obține statut legal, fiind angajați acolo în câmpul muncii...”

Europa Liberă: Unii nici jurământul n-au știut să-l spună românește...

Iurie Leancă: „Din păcate. Și le-am zis celor de la București, de ce nu cer măcar în limba română să depună jurământul și să prezinte un examen la Istoria românilor, așa cum o fac în America, atunci când obții cetățenia americană.”

Europa Liberă: Sau cum face bașcanul Găgăuziei.

Iurie Leancă: „Da? Nu știam că asta face.”

Europa Liberă: Da, ei susțin examenul la limba găgăuză.

Iurie Leancă: „Foarte bine că susțin la limba găgăuză, dar ar trebui să mai susțină și la limba română, dacă tot vorbim de integrare.”

Europa Liberă: Deci, acești cetățeni ar putea impune politicienii să ia o decizie, fără să anunțe plebiscit, fără să...

Iurie Leancă: „Nu, nu, altă cale decât printr-un plebiscit, referendum în care să voteze, cel puțin, 50 și ceva la sută din cetățeni, eu nu văd altă soluție.”

Europa Liberă: Românii ar fi gata să facă acest efort financiar ca să asimileze Republica Moldova?

Iurie Leancă: „Chiar ieri am văzut… Iată, spunea Victor Ponta și care, după mine, încă o dată, e omul care cel mai mult ne-a ajutat pe noi în toți aceștia 27 de ani. A zis că este în interesul României o angajare a Republicii Moldova în același spațiu, o politică de integrare națională. În primul rând, gândiți-vă, să admitem că facem, votăm Unirea, gândiți-vă că ar veni mult mai mulți bani de la Uniunea Europeană, astăzi România primește sau are dreptul de a primi din Uniunea Europeană cam în jur de 1.000 de euro pe cap de locuitor. Deja cam nu ar fi 18 milioane câți au mai rămas în România, dar 20 de milioane, respectiv primesc acești bani. Doi: Produsul Intern Brut al României e cam de cinci ori per capita mai mare decât la noi, peste 200 de miliarde de euro. Nu e o problemă mult prea mare să investească anual în Republica Moldova. De principiu m-am înțeles cu dl Ponta și cred că o să facă și o inițiativă legislativă, astfel încât să fie la nivel de lege în România ca de exemplu un procent din bugetul național anual să meargă în proiecte din Republica Moldova, inclusiv la pensii, supliment la pensii, inclusiv la nivel de dezvoltare a comunelor ș.a.m.d. Gândiți-vă că în 1918 când s-a făcut Unirea, doar nici România nu era mai bogată, era din contra, după Primul Război Mondial era devastată, o parte din teritoriu era ocupat de armata germană, nu știu câte sute de mii de români și-au pierdut viața. La noi aici era haos, anarhie, armata țaristă ucidea în stânga și în dreapta, preotul Mateevici atunci doar a fost ucis, dar totuși au fost lideri vizionari, au preluat această Unire și gândiți-vă că în anii ‘30 leul românesc era un leu convertibil, că România era grânarul Europei, că avea un nivel de viață mediu, după standarde europene. Deci, nu e o problemă, asta e o problemă falsă. Problema e cum să creezi aceste premise. E nevoie la București să ai o guvernare nu doar la nivel de retorică pro-Republica Moldova, pentru că toți ne-au iubit, dar dovezi au dat mai puțini, doar că anul trecut tot am încercat, am bătut pragurile cam la toți șefii de la București, le-am explicat că, uite, vin alegerile, că Rusia iarăși se va implica și s-a implicat. România, din păcate, a ținut o anumită distanță, nu știu, că e dezinteres, că au alte priorități, deși nu-mi dau seama după aderarea la UE și NATO care ar fi cel mai important proiect național decât angajarea Republicii Moldova exact pe aceeași traiectorie. Și atunci pot doar să-mi aduc aminte cât simplu a fost să conlucrez cu dl Ponta din punctul acesta de vedere, totuși într-un an și ceva am adus peste 40 de milioane de euro și mă bucur că fiecare cent, fiecare leuț a fost băgat în Republica Moldova, în autobuze școlare, la grădinițe 900 renovate…”

Europa Liberă: Din banii aceștia nu au furat nimic, sunteți sigur?

Iurie Leancă: „Eu cel puțin am… atunci cât eram încă prim-ministru, am făcut tot ce am putut să verific cum se duc acești bani. Autobuzele școlare nu au putut să le fure, puteau să le folosească aici mai ciudat, auzeam chiar și la nunți unii voiau să meargă, dar parcă existase atunci un sistem clar. La renovarea grădinițelor sper că, iarăși, companiile care au luat licitațiile și-au onorat angajamente și am văzut multe grădinițe, și arată foarte și foarte bine.”

​Europa Liberă: Dacă ajungeți în Parlamentul European, care vor fi, pornind de la acest context, care vor fi cele trei priorități din capul listei Dvs.?

Iurie Leancă: „Dvs. vorbeați de Unire și de reacția Bucureștiului, dar și de acel un milion de concetățeni de ai noștri care au deja cetățenia română. Problema mea, cel puțin așa văd eu situația, că până acum tabăra unionistă din Republica Moldova, cu excepții, bineînțeles, dar au fost oameni care au făcut din asta un fel de meserie, s-au ocupat doar de a se bate cu pumnul în piept, țipălăi adevărați, nu au explicat care sunt beneficiile, avantajele, cum ar putea să se realizeze și până la urmă au corupt doar această idee și atunci omul care-și ia pașaportul românesc o face nu pe motive identitare, pe motive de a înțelege că acesta e un avantaj pentru noi, dar doar pentru a evada din Republica Moldova. Din acest motiv…”

Europa Liberă: Da, din păcate, cum se întâmpla primii ani când luau aceste acte ca să poată duce niște televizoare sau mașini.

Iurie Leancă: „Televizoare, da, așa este. Și acum se întâmplă că pleacă în Italia sau în Irlanda. E nevoie aici - convingerea mea - de o altfel de forță, unionistă, proeuropeană. Nu este bine când unii zic sau una, sau alta. Sunt complementare și am explicat de ce. Deci e nevoie de o astfel de forță sofisticată, cu oameni deștepți, care pot explica, care pot avea un partener obligatoriu la București, că atunci când unioniștii de la noi, de aici, nici nu au măcar un interlocutor la București, e ciudată această poziție. Iată, dl Ponta este această echipă, o să vedeți că o să revină la putere, și dacă putem și aici construi un proiect politic bazat pe aceste principii, atunci vom vedea mult mai mulți bani, mult mai eficientă comunicare și crearea acestor premise.”

Europa Liberă: Prioritățile Dvs. în Parlamentul European?

Iurie Leancă: „Voi fi eurodeputat din partea României, așa încât prima prioritate va fi să ducem la capăt ceea ce a pornit dna comisar Crețu, pe lista PRO României pe numărul doi. Dânsa a reușit acum când a fost elaborat noul buget multianual pentru 2021-2027, în Uniunea Europeană bugetul e pe șapte ani, a obținut pentru România o creștere a bugetului cu zece la sută pentru dezvoltarea regională, ceea ce înseamnă încă șase miliarde, deci, peste 50 de miliarde și ceva numai pentru dezvoltarea regională. Din păcate, Parlamentul actual European nu a dezbătut și nu a votat acest proiect. Deci, convingerea mea că următoarea componență a Parlamentului European și dacă în cazul în care ajung acolo să reprezint interesul României e să votăm exact bugetul cu cifrele care le-a pus acolo dna Crețu. Doi: bineînțeles că voi lupta pentru a pune sau repune pe agendă viitorul Republicii Moldova, despre asta am vorbit. E nevoie de această perspectivă europeană, e nevoie de sprijin și presiune concomitent pentru Republica Moldova din punct de…”

Europa Liberă: Dar cum e cu ancora transnistreană, pentru că asta e un bolovan care?…

​Iurie Leancă: „Vasile, am ceva experiență, m-am ocupat de tot ce înseamnă integrare europeană și vreau să vă zic cu maximă responsabilitate: pentru a deveni țară-candidat conflictul transnistrean nu este un impediment sub nicio formă. Iată dacă în momentul în care devenim țară-candidat, începem negocierile pentru aderare, uite atunci bineînțeles că se va pune problema conflictului transnistrean.”

Europa Liberă: Și s-ar rezolva mai lesne sau mai greu?

Iurie Leancă: „Convingerea mea a fost mereu că, bine, asta nu-i unicul element, dar unul foarte important. Atunci când vom fi noi mult mai atractivi pentru malul stâng al Nistrului, atunci și mentalitățile se schimbă. Știți, discutam cu un băiat tânăr, unionist de la noi și dânsul zice: „Dl Leancă, noi trebuie să vorbim despre Unire cât mai mult, fiindcă doar așa se schimbă atitudinea moldovenilor față de România”. Și eu am zis că, din punctul meu de vedre, atitudinea moldovenilor față de România se schimbă în mod special pe motivul că crește atractivitatea României, fiindcă sunt pensii mult mai mari ca la noi, salarii mult mai mari, infrastructura e mult mai bună, nivel de viață și calitatea vieții, educație mult mai bune și atunci moldovenii își aduc aminte că suntem români, e convingerea mea…”

Europa Liberă: Dacă ar mai fi și o guvernare la fel de…?

Iurie Leancă: „Dacă ar mai fi și o guvernare și acolo, inclusiv la noi una bazată pe alte principii, păi exact același principiu cred că am putea să-l aplicăm și în raport cu cei din regiunea transnistreană.”

Europa Liberă: Ultima întrebare iarăși din domeniul meseriei Dvs. de bază. Cum credeți, după ce Zelenski a câștigat funcția de președinte, Ucraina va fi mai puternică în mișcarea proeuropeană, va obține mai multe beneficii Chișinăul sau nu?

​Iurie Leancă: „E o întrebare foarte bună la care trebuie nu doar să medităm, dar să încercăm să aflăm și răspunsuri. E un nou președinte al Ucrainei, care e o mare enigmă pentru toată lumea și pentru cei din Occident, și pentru cei din Rusia, bănuiesc, și pentru ucraineni, inclusiv pentru noi. Ce va alege dânsul să facă în raport cu Federația Rusă, ce va putea face pe plan intern, va putea crea instituții funcționale și diminua influența lui Kolomoiski și alții sau va depinde... Și doar e un schimb de putere între oameni, influențe…”

Europa Liberă: Și garnitura...

Iurie Leancă: „Și garnitura. Urmează să vedem, e primul lucru. Doi: contează foarte și foarte mult în ce măsură îl interesează pe el sau echipa lui relația cu Chișinăul. Experiența mea, și am o experiență de primă mână, ca să zic așa, atunci când a fost chiar și dna Timoșenko prim-ministru, am fost la ea după prima rundă de alegeri în 2010, împreună cu prim-ministrul de atunci, Vlad Filat, păi nu o interesa Republica Moldova, nu manifesta un interes. Unicul om care într-adevăr a înțeles importanța Republicii Moldova, care ne-a susținut pe noi foarte activ a fost dl Poroșenko. Nu în zadar am reușit chiar și chestia asta de control comun pe segmentul transnistrean. Sunt absolut convins că fără el așa ceva nu am fi putut realiza, fiindcă partenerii ucraineni nu sunt simpli. E destul de dificil uneori să negociezi. Eu știu cum am negociat pe marcarea frontierei ș.a.m.d., așa că contează, în primul rând, în linii mari, ce va face viitoarea conducere a Ucrainei în raport cu Estul, cu Vestul, dar și la ei acasă. Doi: în ce măsură va dori să dezvolte dialogul cu noi, dar pe o relație de parteneriat. Și trei: eu în continuare cred că Republica Moldova e cea mai avantajată din punctul de vedere al relației cu Occidentul. Și vă dau doar un element: noi avem deja acest milion de cetățeni europeni, cetățeni români, deci suntem unici în acest sens, în comparație cu Ucraina și cu Georgia.

Noi avem comerțul exterior 70 la sută exporturi pe piața Uniunii Europene, nimeni nu are această pondere în comerțul său a Uniunii Europene. Limba noastră - limba română - e limbă oficială a Uniunii Europene, Georgia nici măcar frontieră terestră nu are cu Uniunea Europeană; Ucraina e mult prea mare, e a doua Turcia, care pentru a lua o decizie pozitivă pe Ucraina și a ști cum să o asimileze prin resurse financiare, prin sistemul politic de acolo, diferit ș.a.m.d. În 2009, țineți minte, am venit la putere și eram devansați de Ucraina, ei începuse deja negocierile pe Acordul de Asociere, chiar și pe regimul fără de vize, am reușit ușor să-i devansăm cu doi ani cel puțin pe regimul fără de vize. Deci, dorința mea e să fie aici o majoritate proeuropeană, să revină prin reformele de acasă la o relație firească, de normalitate cu Uniunea Europeană, cu România să avem un alt cu totul dialog și o altă cooperare și începând cu mai multe investiții românești. Dl Ponta atunci propusese să creeze și un fond de garantarea a investițiilor românești. La Botoșani, apropo, un exemplu: m-am văzut cu un om de afaceri acolo și el zice: „Am fost trei ani la Chișinău, dar am plecat de acolo”. – „De ce?” – „Fiindcă e foarte greu la voi, fiindcă se cere peste tot mită, din păcate, fiindcă mulți nu vorbesc româna și atunci mă simt de parcă sunt pe alt continent, fiindcă nu mă simt protejat, nu-mi sunt clare regulile jocului”. Iată dacă fondul cel de garantare a investițiilor a dlui Ponta - de 100 de milioane de euro atunci discutam noi - s-ar fi creat, vă asigur că mai mulți investitori români ar fi venit la noi, comerțul ar fi avut o creștere mai mare. Deci, aste e șansa și atunci eu de la Bruxelles, împreună cu colegii din PRO România și când mai ales vine dl Ponta la București la putere, iată am putea crea acest triumvirat Chișinău-București-Bruxelles pentru a reanima această poveste de succes a Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Spuneți a doua oară despre șansele lui Ponta să revină la putere. Chiar Dragnea cedează atât de ușor?

Iurie Leancă: „Nu, nimeni nu cedează puterea ușor, poate eu am cedat-o foarte simplu și Victor Ponta a cedat-o atunci când și-a dat demis, dar a arătat fața sa umană. Dar miza alegerilor din 26 mai este una foarte și foarte mare. În cazul în care PRO România…”

Europa Liberă: Deci, cine câștigă în europarlamentare are șanse să vină la putere?

Iurie Leancă: „Nu, PRO România nu va câștiga în sensul că nu va lua cel mai multe voturi, e un partid care e de doar jumătate de an. Gândiți-vă că jumătate de an în urmă a fost Congresul de constituire, dar dacă PRO România ia cel puțin zece la sută, așa cum spun, sau 9-10 la sută, cum spun sondajele, PSD-ul ia mai puțin de 30 la sută, atunci vor fi niște procese intense în Parlamentul României, o reconfigurare a raportului de forțe, va dispărea se pare că această majoritate politică și vom putea vedea inclusiv un nou Guvern. Eu cred că, încă o dată, PRO România are șanse bune să ia patru la sută, fiindcă se pare că partidul dlui Băsescu nu va trece de bara de cinci la sută, sondajele îi dau cam patru sau chiar sub patru așa că va fi și o repartizare. Eu vreau ca doar moldovenii cu cetățenie română să voteze, în primul rând, să iasă la vot și doi – încă o dată să se gândească cine ne-a ajutat pe noi cel mai mult în acești 27 de ani – dl Ponta. V-am spus, toate proiectele sunt cunoscute…”

Europa Liberă: Cel puțin să conștientizeze că au un pașaport român, ceea ce presupune să și voteze. Mă întorc înapoi la relația cu Kievul, deocamdată, interfața lui Zelenski este Președinția, președintele Dodon care e pro-rus, pro-Putin și atunci Zelenski are o anumită reținere să vină barem la Chișinău?

Iurie Leancă: „Eu tare sper că Zelenski va continua politica lui Poroșenko de neangajare a lui Dodon într-un dialog. Cu toate efectele, nu neapărat pozitive pentru Republica Moldova, dar în cazul în care va fi un Guvern proeuropean, unul care va înțelege că Ucraina poate pe mai multe segmente e chiar mai importantă decât Federația Rusă: și pe energetic, și pe piața de desfacere, dar în mod special pentru tot ce înseamnă conflictul transnistrean, iată va avea un interlocutor în persoana primului ministru, Guvernului și așa o să se dezvolte relația noastră. Atâta timp cât Dodon este anti-ucrainean, prin tot ce a spus el despre Crimeea și nu am văzut să-și schimbe poziția, astfel fiind și anti-Republica Moldova, fiindcă dacă acolo tu recunoști dreptul altui stat de a interveni militar, înseamnă că și intervenția din ‘92 și perpetuarea ei tot e legitimă din punctul acesta de vedere, așa încât sper să nu se schimbe nimic la nivelul acesta.”

Europa Liberă: Mulțumesc tare mult!

Iurie Leancă: „Ieșiți la vot, stimați români din Republica Moldova!”