Iurie Muntean: „Chiar și în cătușe, Plahotniuc își păstrează capacitatea de a vorbi și el poate să spună multe” (VIDEO)

Mai mulți membri și simpatizanți ai Partidului Congresul Civic cer alegeri parlamentare anticipate. De asemenea, ei solicită anularea scrutinului prezidențial care urmează să aibă loc pe 1 noiembrie. Iurie Muntean, unul din fruntașii acestui partid sugerează posibile scenarii politice pentru următoarele luni.

Europa Liberă: Cine sunt simpatizanții dvs., de unde vreți să lărgiți bazinul electoral?

Iurie Muntean: „Noi ne poziționăm drept un partid al majorității, dar avem muncitori, țărani, businessmeni, deci toate categoriile bine cunoscute sunt prezente la noi în activ, reacționează toate categoriile.”

Europa Liberă: Mulți ani v-ați regăsit în preajma dlui Voronin, dvs. ați fost colegii lui Igor Dodon, și acum încercați să împărțiți lumea care v-a sprijinit la un moment dat?

Iurie Muntean: „Eu am fost adjunctul lui Voronin mai bine de patru ani. Mark Tcaciuk, un alt fruntaș al partidului, a fost consilierul lui timp de șapte ani. Tcaciuk este unicul deputat în istoria Parlamentului Moldovei...”

Europa Liberă: Care și-a depus mandatul în 2014...

Iurie Muntean: „Nu l-a vândut, l-a depus, a plecat, pentru că n-a fost de acord cu poziția conducerii partidului. Eu n-am depus mandatul, însă i-am spus un ferm „nu” lui Voronin la orice încercare de a coopera cu Plahotniuc – „nu” și „nu”, și „nu”, ca până la urmă el să-mi spună: „OK, tu ești exclus din partid”. Deci, eu am spus „nu”.”

Europa Liberă: Pe atunci ați văzut apropierea între Vladimir Plahotniuc și Vladimir Voronin?

Iurie Muntean: „Desigur, da, pe care noi în repetate rânduri le-am zădărnicit timp de patru ani, în special din 2010, când Plahotniuc a intrat în parlament până în 2014, când Voronin ne-a exclus din partid pentru poziția asta radicală, cum se spunea pe timpuri.”

Europa Liberă: Dl Voronin mereu spune că el nu l-a cunoscut îndeaproape pe Vladimir Plahotniuc.

Iurie Muntean: „L-a cunoscut, l-a cunoscut îndeaproape!”

Europa Liberă: La ce i-ar ajuta dlui Voronin să nu recunoască acest lucru?

Cine recunoaște, mai ales în ziua de azi, că a avut relații cu Plahotniuc?

Iurie Muntean: „Dar cine din actualii politicieni, în afară de ortacii lui Plahotniuc, recunoaște, mai ales în ziua de azi, că a avut relații cu Plahotniuc? A avut relații, a avut și în executivul PCRM-ului au fost doar trei persoane care se opuneau în permanență și zădărniceau aceste încercări, am în vedere că noi am fost foarte activi. Eu, Tcaciuk și Petrenco atunci am fost foarte activi…”

Europa Liberă: Igor Dodon s-a împotrivit atunci acestei relații Vladimir Voronin – Vladimir Plahotniuc?

Iurie Muntean: „Niciodată, niciodată! Mai mult decât atât, el coopera cu Plahotniuc foarte intens și noi chestia asta am văzut-o și o cunoșteam cu lux de amănunte mai ales în 2011 la alegerile primarului, când unul din promotorii și sponsorii lui Dodon era Vladimir Plahotniuc, pe lângă ceilalți. El a avut atunci trei staffuri, trei staffuri(!), deci finanțați de diferite persoane, unul dintre staffuri era finanțat de Plahotniuc.”

Europa Liberă: Și ei au ajuns să fie cei mai mari dușmani?

Iurie Muntean: „Cine?...”

Europa Liberă: Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon.

Iurie Muntean: „(Râde.) Dar cine v-a spus că ei sunt cei mai mari dușmani?”

Europa Liberă: Dar ce au demonstrat acele imagini video, care i-au arătat pe ambii când discutau?

Iurie Muntean: „Știți, nu poate fi dușman un rob unui stăpân, deci, dușman poate fi stăpânul față de rob, dar un rob lipsit de orice drepturi, absolut controlat și, respectiv, docil ca o mătură nu poate fi în relații de dușmănie.”

Europa Liberă: Dar Igor Dodon zice că anume el a pus umărul ca să pice regimul Plahotniuc?

Iurie Muntean: „Igor Dodon a spus de-a lungul ultimilor ani foarte multe lucruri, însă regimului lui Plahotniuc i-a fost pus capătul de așa-numita revoluție a ambasadorilor UE, SUA și, respectiv, poziția Federației Ruse, în persoana lui Dmitri Kozak.”

Europa Liberă: Dacă ar reveni Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon cum ar reacționa? El zice că l-ar vrea doar în cătușe adus în Moldova.

Iurie Muntean: „Dodon ar dori ca Plahotniuc să dispară în genere, să nu existe. În cătușe nu cred, pentru că chiar și în cătușe Plahotniuc își păstrează capacitatea de a vorbi și el poate să spună multe, dar multe-multe și nu numai despre Dodon, dar și despre actualii actori politici, până la vârful partidelor reprezentante actualmente în parlament. Și ceea ce ar putea spune Plahotniuc cu lux de amănunte și cu referințe, și cu confirmări corespunzătoare, credeți-mă că wow!”

Europa Liberă: Dar se zice că el a fost cel care a capturat statul.

Iurie Muntean: „Exact, însă Plahotniuc este doar o întruchipare, una din mai multe sau din numeroasele întruchipări ale acestui proces, însă procesul propriu-zis a fost început până la el.”

Europa Liberă: Pe timpul guvernării comuniste?

Iurie Muntean: „Nu, n-aș spune. Procesul a fost început nu pe timpul guvernării comuniste, pentru că împuternicirile președintelui Voronin erau aproximativ aceleași ca și ale lui Dodon. Deci, diferența dintre Dodon, Timofti până la el, constă într-un lucru foarte simplu: Voronin își exercita atribuțiile în baza unei majorități parlamentare constituționale în primul mandat, din 2001 până în 2005, și din 2005 până în 2009 - în baza unei majorități, simple, dar majorități, ceea ce îi oferea mai multe pârghii, instrumente pentru o agendă politică activă și rezultativă. În 2009, pe 8 august, după alegerile din 29 iulie, în premieră în istoria independenței Moldovei patru partide pur și simplu au împărțit nu numai instituțiile, institutele statului, ei au împărțit întregi ramuri ale puterii. Vă imaginați?”

Europa Liberă: Astfel au înțeles ei să-și asume guvernarea?

Ce înseamnă că au ales președinte din a șaptea încercare?

Iurie Muntean: „Nu, nu! Asemenea practici nu numai că contravin spiritului legii într-o țară din epoca modernului, contravin și literei legii. Ce înseamnă că au ales președinte din a șaptea încercare? Ce înseamnă declarația postul de președinte îi aparține lui Marian Lupu? Ce înseamnă asta? Voi ce, ați împărțit ramurile puterii ca și baronii jefuitori prada de război? Acesta-i stat, oameni buni, nu-i aparține nimănui niciun organ, mai cu seamă că ei au împărțit: Curtea Constituțională, Procuratura Generală, Serviciul de Informare și Securitate, toate organele de forță, Centrul pentru Combaterea Corupției, Procuratura Anticorupție în mod special. De la asta s-a început totul. Mai departe, următorii pași noi i-am descris în cererea noastră către procuratură. Deci, prima vioară sau rolul primei viori în acest proces l-a jucat, evident, Curtea Constituțională, dacă țineți minte, pe 30 noiembrie 2010, până atunci au fost făcuți mai mulți pași pentru a ajunge la acest fenomen.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ați spus că Vladimir Voronin a fost cel care a avut un mandat bun, pentru că a avut o majoritate parlamentară și a putut să-și asume guvernarea PCRM de unul singur?

Iurie Muntean: „Da, dar eu nu vreau ca Dvs. să mă calificați drept un promotor al lui Voronin acum, Doamne ferește!”

Europa Liberă: Și Vladimir Plahotniuc a ajuns la un moment dat să aibă majoritate parlamentară.

Iurie Muntean: „El n-a avut niciodată majoritate parlamentară formală din start, din start nu a avut.”

Europa Liberă: Din start nu, dar către finele mandatului s-a constituit.

Iurie Muntean: „Păi da, dacă fracțiunea, datorită transfugilor, îți crește de la 19 până la 42 de deputați în mandatul 2014-2019, dacă în stânga și în dreapta presezi sau pur și simplu îi ademenești pe deputați cu bani, evident că poți să formezi majorități parlamentare. Dar spuneți-mi, vă rog, cum poate fi calificată această majoritate din punctul de vedere al mandatului oferit de popor? La noi suveranul principal suprem, dna Valentina, atenție, este poporul…”

Europa Liberă: Este poporul, da.

Iurie Muntean: „Și dacă poporul a votat pentru PCRM, pentru PLDM, pentru etc., etc., ce înseamnă deputatul ca și cum n-ar fi de acord cu ceva și iese din partid? Dle, tu deții mandatul poporului, al suveranului principal oferit nu ție, dar partidului, așa că nu-mi spuneți de majoritatea parlamentară a lui Plahotniuc, care a fost una contrară mandatului poporului.”

Europa Liberă: De ce cei mai mulți deputați au trecut în tabăra lui Vladimir Plahotniuc de la PCRM?

Iurie Muntean: „(Râde.) N-am fost noi cu Tcaciuk. De-atâta că…”

Europa Liberă: A fost cu acordul lui Vladimir Voronin?

Iurie Muntean: „Să fim sinceri, toată țara despre asta știe, au fost făcute sub multiplele declarații ș.a.m.d., dar nu vreau să discut murdăria asta.”

Europa Liberă: Că s-au vândut!?

Iurie Muntean: „S-au vândut. Atât!”

Europa Liberă: Dar cum explicați Dvs. că comuniștii s-au vândut, pentru că Vladimir Voronin zicea că are o mână de fier și el stăpânește situația?

Iurie Muntean: „Înseamnă, dna Valentina, că se vând comuniștii care nu sunt adevărați, care nu sunt comuniști deloc, asta-i.”

Europa Liberă: Unii cred că vă pregătiți de alegerile parlamentare anticipate, dar tot Dvs. ziceți că nu credeți că se va ajunge la un scrutin parlamentar anticipat, dar vreți să nu aibă loc alegerile prezidențiale și să aibă loc alegerile parlamentare anticipate.

Iurie Muntean: „Acuși eu vă explic, dna Valentina. Noi n-am spus că nu credem în alegerile parlamentare anticipate. Ele sunt posibile, însă ele sunt absolut imposibile acum, în condițiile acestui parlament și în condițiile acestui post de președinte. Eu vă spun: fie acolo Dodon, fie Sandu, ei nu sunt în stare să anunțe alegerile parlamentare anticipate.”

Europa Liberă: De ce?

Iurie Muntean: „Pentru că președintele este un post decorativ, el nu are respectivele atribuții. Alegerile parlamentare anticipate pot fi anunțate în două cazuri. În cazul în care parlamentul timp de trei luni nu adoptă niciun act legislativ, însă ei n-au să-și permită niciodată să nu adopte timp de trei luni niciun act legislativ. Și al doilea caz, dacă parlamentul nu acceptă, cel puțin în cadrul a două încercări, o componență a guvernului. Credeți-mă, având în vedere că aceștia atât de tare sunt preocupați de posturile lor, de veniturile lor, de fluxurile financiare pe care le controlează, o să voteze pentru orice guvern pentru a nu crea premise pentru alegeri parlamentare anticipate, ca să-și păstreze parlamentul până în 2022.”

Europa Liberă: Dar cum poate să se constituie o nouă majoritate parlamentară?

Iurie Muntean: „Foarte simplu.”

Europa Liberă: Ați văzut că o moțiune împotriva Guvernului Chicu nu a avut șanse?

Iurie Muntean: „Dna Valentina, haideți să revenim la realitate. Până acum cum se formau? Se vindeau în stânga și în dreapta – Gațcan, Agachi, care timp de mulți ani n-a scos nicio vorbă și când colo a manifestat dezacordul cu nu știu ce acolo. Deci se vând în stânga și în dreapta, acolo-i casă de toleranță, o să se formeze majorități peste majorități, avem acolo două clanuri oligarhice: pe de o parte îi avem pe Nichiforciuc, Andronachi, Filip, Diacov etc., împreună cu Dodon, evident; pe de altă parte îi avem pe Candu, Șor, care acum cochetează și cu Sandu, și cu Năstase ș.a.m.d. Două clanuri oligarhice care, indiferent de poziția poate sinceră a Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase, au să formeze majorități ca să păstreze mandatul și niciun președinte - fie Dodon, fie Sandu -, din inițiativa proprie sau în pofida oricărui efort, nu este în stare, conform Constituției, să dizolve parlamentul și să declanșeze alegeri parlamentare anticipate. Aici este un lucru foarte important la care noi ne-am referit și în cererea noastră către procuratură, că acest post de președinte este o figură decorativă, împuternicirile, atribuțiile, funcțiile și drepturile căruia sunt mai mici decât respectivele funcții, atribuții, drepturi și împuterniciri ale oricărui primar.

Primarul din orice sat are mai multe atribuții. Deci, toate atribuțiile președintelui se rezumă la: protocol, reprezentarea statului și la conferirea distincțiilor de stat, titlurilor etc., etc. Și noi trebuie să înțelegem un lucru: vrem să alegem președintele cu întregul popor? Nicio problemă! Atunci, potrivit practicilor și legislației sau literei și spiritului legii, trebuie să optăm pentru republică prezidențială, unde președintele este cu adevărat șeful puterii executive, unde președintele cu adevărat răspunde în fața poporului pentru rezultatele guvernării, unde președintele este în drept să dizolve parlamentul...”

Europa Liberă: Asta este intenția dlui Igor Dodon. El nu ascunde că și-ar dori o republică prezidențială.

Iurie Muntean: „Dacă ar fi vrut așa ceva, el ar fi făcut-o demult.”

Europa Liberă: Cu cine, cu dl Plahotniuc?

Iurie Muntean: „El n-a putut s-o facă, probabil, cu dl Plahotniuc, dar din 14 iunie 2019, el a avut aproape 400 de zile pentru a anunța o asemenea inițiativă. Deci, dacă noi vrem să alegem cu întregul popor un președinte care să răspundă față de noi, atunci împuternicirile acestui președinte nu pot să se rezume la conferirea titlurilor și distincțiilor de stat. O secundă, dna Valentina, asta-i foarte important...”

Europa Liberă: Dvs. sunteți cei mai aprigi critici ai deciziei pe care au luat-o magistrații Curții Constituționale în 2016, criticați foarte mult verdictul Înaltei Curți de atunci.

Acest verdict a distrus Constituția, el a deschis cutia Pandorei

Iurie Muntean: „Da, criticăm foarte dur, pentru că acest verdict a distrus Constituția, el a deschis cutia Pandorei. Pentru prima dată în istoria Moldovei și, în special, în istoria unicei instanțe constituționale pe care o avem nu pur și simplu s-a interpretat o prevedere sau alta din Constituție sau s-a dat o interpretare indirectă a Constituției prin interpretarea unei legi sau unui proiect de lege, ci s-a modificat Constituția.”

Europa Liberă: Dvs. credeți că Curtea și-ar fi depășit atribuțiile?

Iurie Muntean: „Exact! Pentru că, conform Constituției Republicii Moldova, Constituția poate fi modificată doar printr-un referendum național, aprobat apoi de majoritatea constituțională în parlament sau prin parlament, dar iarăși prin majoritate constituțională. Punct! Deci, Tănase, Dolea, Popa și Băieșu nu pur și simplu și-au depășit atribuțiile, ei au încălcat legislația, pentru că au pus temelia fenomenului uzurpării puterii de stat, art. 339...”

Europa Liberă: Și Dvs. vreți acum să-i cereți procuraturii să-i tragă la răspundere?

Iurie Muntean: „Da, exact!”

Europa Liberă: Dar ei știți că au imunitate?

Iurie Muntean: „Da, desigur, asta-i!”

Europa Liberă: Și atunci, luptați cu morile de vânt?

Iurie Muntean: „Nu, nu-i chiar așa. Cererea asta la procuratură nu este un pretext informațional pentru a face un manifest...”

Europa Liberă: Vă acumulați capital politic...

Iurie Muntean: „Bine, este și un pretext informațional pentru a acumula capital politic, pentru a petrece manifestări. Desigur, noi suntem un partid politic și, respectiv, clar că participăm în procese și folosim tehnologiile corespunzătoare, însă chestiunea e că această cerere este una reală, este bazată pe singura cale pe care noi o avem acum legală să-i atragem la răspundere pe acești domni, cetățeni ai Republicii Moldova, făcuți milionari de Plahotniuc, pentru depășirea atribuțiilor și pentru violarea totală a Constituției. Repet: Tănase, Dolea, Popa și Băieșu urmează a fi trași la răspundere pe trei articole din Codul penal: uzurparea puterii de stat, art. 339; abuz de putere, art. 327 și exces de putere, art. 328. Uitați-vă, procurorul general, conform legislației în vigoare, are tot dreptul să înceapă ancheta. Mai mult decât atât, procurorul general este unicul demnitar de stat care este în drept să se adreseze Curții Constituționale pentru a confirma faptul încălcării Constituției. Eu nu vorbesc de parlament, pentru că și parlamentul poate să se adreseze și în această ordine de idei noi ne-am adresat parlamentului. OK, haideți să economisim timpul, găsiți-vă măcar 1 din 101, adresați-vă Curții Constituționale pentru a confirma prezența sau lipsa încălcării. Faceți-o! N-are s-o facă nimeni! Astfel rămâne doar dl Stoianoglo, unicul demnitar de stat care la momentul actual a dat dovadă, cel puțin de intenția de a se debarasa, de a înlătura consecințele fenomenului stat capturat. Mai mult decât atât, el a întreprins și anumite acțiuni deja în această privință, cu toate criticile pe care poate să le aibă cetățeanul, chiar și noi avem critici față de dânsul, dar el la acest moment este unicul care a făcut ceva.”

Europa Liberă: Și prin asta dvs. ce vreți, ca președintele să fi ales iarăși de deputați în parlament?

Noi suntem pentru dreptate și pentru adevărul constituțional

Iurie Muntean: „Ca să înțelegeți, noi nu suntem niște cârcotași sau buclucași. Noi suntem pentru dreptate și pentru adevărul constituțional. Deci, dacă suntem republică parlamentară, înseamnă că trebuie să alegem președintele în parlament. Și, de fapt, având în vedere atribuțiile lui, și trebuie să-l alegem în parlament, pentru că atribuțiile actualului președinte nu justifică mandatul fiecărui cetățean. Vrem să avem republică prezidențială, haideți să-l alegem cu întreg poporul, dar atunci haideți să-i oferim atribuții. De ce din actualii candidați nimeni nu vorbește despre asta? Îi induc în eroare pe oameni, pentru că până la urmă alegerile prezidențiale în condițiile actuale sunt o înșelăciune, întrucât președintele n-are să rezolve nimic, n-are să schimbe nimic pe 2 noiembrie, nici Maia Sandu, nici Igor Dodon, mai cu seamă că Dodon a avut destule posibilități până acum să schimbe ceva. N-are atribuții!”

Europa Liberă: Dar ce posibilități a avut el să schimbe ceva?

Iurie Muntean: „El a avut de două ori majorități parlamentare. Prima majoritate parlamentară a avut-o în așa-numita coaliție antioligarhică cu Maia Sandu. Am văzut care a fost soarta acestei coaliții, isterie contra isterie, luptă, învinuiri mutuale ș.a.m.d., am văzut. Acum el are o majoritate, oricât ar fi ea de șubredă, dar ea există. E oligarhică, dar o are. El ar putea până la urmă să spună: „Cetățeni, uitați-vă, avem două posibilități, conform practicii europene – ori republică parlamentară, ori republică prezidențială. Vreți ca eu să răspund față de voi, vreți ca eu să fac ceva, eu trebuie să am atribuții. Dacă atribuții, înseamnă că haideți să facem un referendum constituțional; vreți republică parlamentară, atunci haideți să fim sinceri, mandatul direct din partea dvs. nu justifică împuternicirile celea de râsul lumii pe care eu le am, atunci dar haideți să alegem președintele în parlament”. Deci, totul se rezumă la suveranul principal. Și dacă suveranul principal este poporul, atunci mandatul poporului direct trebuie să aibă o justificare, pe de altă parte, în atribuții, funcții, drepturi și împuterniciri.”

Europa Liberă: Am înțeles, dl Muntean.

Iurie Muntean: „Să fie ca mandatul ceresc al împăratului Chinei până în 1911. E foarte simplu.”

Europa Liberă: Dvs. ziceți că ar fi două soluții: prima ca să ia în calcul procuratura toată această analiză pe care o prezentați dvs. sau alta ar fi și mai ușoară, ca să se găsească cel puțin un deputat să se adreseze cu o sesizare la Curtea Constituțională, deși nu cred că Înalta Curte ar putea să amâne ceea ce au decis pe timpuri tot magistrații acestei curți.

Iurie Muntean: „Dna Valentina, eu aș spune că sunt trei soluții. Prima este dacă procuratura începe ancheta, se adresează curții, curtea abrogă hotărârea din 4 martie 2016; poate să fie un deputat din acei 101 care s-ar adresa curții sau Înalta Curte ar putea să înceapă procedura de sine stătător și să abroge acea hotărâre anticonstituțională din 4 martie 2016. Și atunci, consecințele sunt foarte simple. Deci, hotărârea se abrogă, se restabilește statu-quo...”

Europa Liberă: Sunt șanse mici, dle Muntean, Dvs. cunoașteți...

Iurie Muntean: „...și atunci, parlamentul urmează să aleagă președintele. Parlamentul nu va alege în ruptul capului. Și atunci, alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile și noi tragem linia și spălăm toată murdăria asta, pentru că dacă n-o să se întâmple...”

Europa Liberă: E mai degrabă o iluzie decât o realitate.

Iurie Muntean: „Probabil, cine știe... Pentru că altfel o să fie astfel: alegerile parlamentare anticipate, eu vă asigur, deja la începutul anului viitor au să fie cerute de fiecare familie din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dl Muntean, dar cine are șanse mai mari să câștige scrutinul prezidențial?

Iurie Muntean: „N-are importanță, o să fie Dodon sau o să fie Sandu, n-are importanță.”

Europa Liberă: Dar ar putea cele două tabere să se confrunte în caz că câștigă unul sau altul?

Iurie Muntean: „Desigur! Alegerile acestea sunt un conflict civil, fiindcă, dacă câștigă Dodon, Maia Sandu își scoate acei sectanți care o susțin...”

Europa Liberă: Maia Sandu n-are sectanți.

Iurie Muntean: „OK, mă rog, susținătorii înfocați, convențional, sectanți. Strică ușile la guvern, la parlament ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Nu aplică Maia Sandu aceste metode...

Iurie Muntean: „Dodon ar putea să facă același lucru, cu toate că Dodon n-are să aibă susținători înfocați care ar ieși în stradă. Oricum, în procesul acestor alegeri lumea este dezbinată, pentru că iarăși recurg la jocuri geopolitice - Est contra Vest, cine-i cu Moscova, cine-i cu Bruxelles-ul etc. Situația se va tensiona și la urmă noi putem „ușor” să ajungem la această stare de conflict civil deschis. Iată asta și trebuie să evităm. Noi trebuie să anunțăm alegeri parlamentare anticipate ca să tragem linia, să ne spălăm de acești cetățeni care au format o casă de toleranță în parlament și să purcedem la un dialog asupra unui plan de dezvoltare a țării. Cine are ceva de spus, propus - poftim, înainte.”

Europa Liberă: Partidul Dvs. ziceți că vrea să reabiliteze stânga, dar, dacă îl întrebi pe Igor Dodon, o să vă spună că el a reabilitat stânga politică

Vrem să punem capăt atomizării, dezbinării societății

Iurie Muntean: „Uitați-vă, dna Valentina, partidul nostru, da, vrea să reabiliteze stânga, da, este un obiectiv. Dar, de fapt, partidul nostru, Congresul Civic, noi vrem să punem capăt atomizării, dezbinării societății, noi vrem să o unim, de asta și ne poziționăm ca un partid al majorității. Știți cum se spune în popor: a spune adevărul este ușor și plăcut. Iată, noi spunem adevărul, nu ne cunoaște acum nimeni, au să ne cunoască, noi n-avem ce ascunde. Ați văzut biografia noastră politică - nu ne-am vândut, am spus „nu” ș.a.m.d., ne-am depus mandatul. Deci, colegii până la urmă toți au spus pe timpuri „nu” și au avut de pătimit din cauza asta. Cu adevărul e ușor să ajungi la oameni, e ușor să vorbești și e ușor să-i convingi.”

Europa Liberă: O să vedem la alegeri.

Iurie Muntean: „OK, da!”

Europa Liberă: Dl Muntean, dar cetățenii au o singură întrebare: partidele de stânga sunt sprijinite de Moscova? Dacă nu ar fi susținerea Moscovei, Igor Dodon ar putea să obțină atâta credit de încredere?

Iurie Muntean: „Noi nu suntem susținuți de nimeni, nici de Moscova, nici de București, nici de Bruxelles, nici de Washington, nici de Berlin, însă relații lucrative și continue avem cu toți: și cu colegii din Moscova, și cu colegii din București, și cu colegii din Berlin și din Bruxelles, și din Washington. Dar, având în vedere că noi construim un partid suveran, altă soluție nu este. Noi nu ne implicăm în jocuri geopolitice. Apropo, iaca alegerile acestea prezidențiale eu vreau să vă spun că până la urmă se vor rezuma la trei lucruri: înșelăciune, conflicte civile, pentru că iarăși, tancurile rusești, pe de o parte, bocancii NATO, pe de altă parte, iarăși o să apară migranții sirieni, iarăși o să apară referire la comunitățile LGBT ș.a.m.d. Iarăși conflicte civile și trei, mă scuzați, dar participarea la aceste alegeri prezidențiale, deci, potrivit procedurilor pe care le-a modificat Plahotniuc prin intermediul lui Tănase și compania, da, sunt și o crimă, că până la urmă lumea pe 2 noiembrie o să se trezească și o să înțeleagă că nimic nu s-a schimbat și nu se va schimba. Deci, până la urmă…”

Europa Liberă: Pe 2 noiembrie sau pe 16 noiembrie.

Iurie Muntean: „Dar noi vrem să fie altfel, noi vrem o agendă independentă, mai cu seamă să nu uităm că, conform Constituției, noi suntem un stat suveran și neutru, cu neutralitate permanentă.”

Europa Liberă: Și e neutru în realitate statul Republica Moldova?

Iurie Muntean: „Eu nu vorbesc despre încălcările acestui statut, eu vorbesc de ceea ce-i consfințit prin Constituție.”

Europa Liberă: Da, dar de 30 de ani nu se respectă un articol din Constituție, cel puțin.

Iurie Muntean: „Da, încălcări avem multe.”

Europa Liberă: Și o apreciere a Dvs., din cele peste 30 de vizite pe care le-a efectuat Igor Dodon la Moscova, ce a câștigat Republica Moldova?

Iurie Muntean: „Nimic, nimic n-a câștigat. Poate Igor Dodon a câștigat, pentru că, de fapt, alegerile prezidențiale și atunci, în 2016, și acum rezolvă doar trei probleme: bunăstarea candidatului, securitatea lui și ambițiile de carieră. Dodon a câștigat, evident, fotografii, selfie etc., dar din Republica Moldova n-am observat ca să aibă cineva de câștigat, nici fermierii care contau pe deschiderea pieței rusești, nici țăranii care supraviețuiesc zilnic, nici muncitorii din zona orășenească, nici inteligenția, nimeni.”

Europa Liberă: Diaspora moldovenească din Rusia?

Iurie Muntean: „Diaspora... Comunic cu diaspora, comunic cu studenții moldoveni. Nu, n-au avut de câștigat nimic. Mai mult decât atât, dezamăgirea în raport cu ultimii patru ani ai mandatului așa-numitului președinte pro-rus este atât de profundă, încât eu nu știu cum respectivul are de gând să câștige.”

Europa Liberă: Dosarul transnistrean a cunoscut evoluții?

Iurie Muntean: „Nu, nu!”

Europa Liberă: Șapte întâlniri a zis Igor Dodon că a avut cu Vadim Krasnoselski.

Iurie Muntean: „Aceleași rezultate, selfie, selfie și atât.”

Europa Liberă: E o răzbunare a Dvs. pe Igor Dodon?

Iurie Muntean: „Răzbunare? Nu, zău, nu.”

Europa Liberă: Ce viitor are Moldova?

Iurie Muntean: „Noi dacă în următorii cinci ani nu ne apucăm de un plan care ar permite stoparea tendințelor la care m-am referit, perspectivele sunt oribile. Odată ce numărul celor încadrați în câmpul muncii și pensionarilor se va egala, noi putem ușurel să ne anunțăm ca și zonă de catastrofă socială și să cerem ajutorul monetar ca și Somalia sau alte țări, ușor. Însă acum este momentul, noi putem în doi-trei ani să oprim aceste procese, sunt o sumedenie de instrumente, creând condițiile pentru sectorul antreprenorial, noi avem idei foarte interesante vizavi de așa-numitul venit garantat necondiționat, noi putem să anunțăm un proiect în Republica Moldova internațional cu ajutorul donatorilor, un proiect pilot de implementare universal al venitului garantat necondiționat în Moldova. Credeți-mă că o să accepte, pentru că acesta este lucrul care este discutat acum la cel mai înalt nivel.

Noi vrem să fim un proiect pilot de schimbare a situației

Ați observat ce a spus pe 17 iulie conducătorul ONU, Guterres? El a spus că sunt două lucruri în lume: inechitatea socială profundă și lipsa unui venit garantat necondiționat pentru cel puțin 70% din populația lumii. Noi vrem să fim un proiect pilot de schimbare a situației. Credeți-mă că chestia asta o să fie acceptată. Mai mult decât atât, noi în preliminar deja discutăm cu colegii din diferite capitale. Și știți ce? Ei pe noi ne ascultă, lor le este interesant. Deci poate suntem idealiști, poate n-avem dreptate – bun, criticați-ne, răspundeți la întrebări, spuneți ce-i rău în planul vostru, ce-i rău în programul nostru, propuneți, nu vă ocupați cu șiretlicuri de acestea de taracani și de…”

Europa Liberă: O să vedem câtă lume sprijină intențiile și programul partidului Dvs. Mulțumim pentru această discuție!

Iurie Muntean: „Mulțumesc, mulțumesc frumos, dna Valentina!”