Iurie Sanduța (Rise.med): „Pentru prima dată am reușit să demonstrăm conexiuni directe dintre Plahotniuc și persoanele interpuse”

O investigație jurnalistică publicată zilele trecute de Rise.md a vărsat lumină asupra legăturilor fostului politician moldovean fugar Vlad Plahotniuc cu firmele ce storceau bani din Matalferos, monopolistul de stat de pe piața metalelor. Investigația a apărut urmare a unei scurgeri de informații din ancheta procuraturii. De ce această scurgere și cu ce posibil impact? e întrebarea cu care începem interviul matinal de astăzi cu directorul Rise Moldova, Iurie Sanduța.

Iurie Sanduța: „Cu mai multe luni în urmă, noi am primit o scurgere de date care are un volum de peste 3 GB de informații, sunt documente, practic, peste 4.000 de pagini operative, care provin, în special, din dosarul Metalferos.

Este un dosar în care ancheta a început de mai mulți ani și au fost foarte multe arestări pe acest dosar, el a fost mult mediatizat, au fost mulți polițiști arestați pe acest dosar. Și chiar până la această scurgere, eu am întâlnit un polițist care îmi spunea că, „uite, eu lucrez la acest dosar și atunci când am făcut o percheziție și am găsit niște informații mai interesante, am fost arestat și mi s-a luat dosarul”. După ce i-au luat dosarul, el a fost eliberat și i-au spus că „bine, poți din nou să te întorci în funcția ta”. Acestea erau niște date pe care eu le aflasem înainte de a obține această scurgere de date, după am obținut această scurgere de date de la o persoană care este din interiorul sistemului. Era vorba de un avertizor de integritate, care mi-a spus că „eu pot să vă dau aceste informații, pentru că ele reprezintă un interes foarte mare, există o presiune imensă care se face, pe de o parte, din anturajul lui Dodon și altă presiune vine din partea lui Plahotniuc. Noi nu putem să mergem mai departe, noi credem că informațiile de aici au să se îngroape ca multe altele. Și atunci, dacă voi sunteți dispuși să faceți public acest caz, Metalferos, și oamenii, și legăturile care apar aici, atunci noi vă dăm aceste documente”. Pentru noi a reprezentat un interes mare dosarul Metalferos.

De ce? Pentru că, în primul rând, e vorba de o întreprindere care are capital de stat, statul are acolo peste 70%. Și în acest caz, noi am început să facem documentarea și ceea ce ne-a fost foarte a interesant a fost faptul că printre documente am găsit multe extrase din conturile bancare ale unor companii pe care le controla Plahotniuc, avea drept de semnătură la acele companii offshore și chiar niște extrase de cont de-ale lui Plahotniuc din Republica Moldova, de la trei bănci.”

Europa Liberă: Să concluzionăm ceea ce ați spus până acum Dvs. Deci, în primul rând, ce ar trebui să înțelegem de aici e că e vorba de o companie și trei bănci, deci e o mică parte din cheltuielile pe care eventual le-a făcut fostul lider democrat în perioada asta, nu reflectă cumva un tablou integru, e legat totul în jurul Metalferos? Așa este?

Iurie Sanduța: „Da, este vorba de Metalferos. Despre această companie se tot discuta mulți ani la rând, că Plahotniuc ar avea o legătură cu această firmă, doar că nu existau niște dovezi foarte clare. Acum în investigația pe care o făceau procurorii și cu polițiștii, ei au făcut, de fapt, niște solicitări de informații din Letonia, care le-au oferit niște extrase la conturile bancare.

În aceste extrase bancare practic se găsea această legătură directă dintre Plahotniuc cu aceste firme offshore, [care] apăreau în cazul cu Metalferos.

Aceste date au venit în acest an și în aceste extrase bancare practic se găsea această legătură directă dintre Plahotniuc cu aceste firme offshore, apăreau în cazul cu Metalferos ca niște intermediari, adică în loc Metalferos să-și vândă metalul lui la export direct unor companii din Turcia, din Germania trebuia să apară niște companii-căpușă, niște companii intermediare, care să facă niște contracte fictive, să ridice mult mai mult valoarea metalului și luau un adaos mare din această intermediere, iar banii care veneau din această intermediere erau virați la o companie-căpușă de-a lui Plahotniuc, în care el avea drept de semnătură.”

Europa Liberă: Deci, banii proveneau din Metalferos și erau folosiți de dl Plahotniuc așa cum considera d-lui de cuviință?

Iurie Sanduța:

Era vorba de fiica dlui Marian Lupu, care învăța în Olanda, sau copiii fostului deputat Botnari, sau ai unor oameni din apropierea lui, Cezara Salinski...

„Da, ei veneau în special pe o companie din Insulele Virgine Britanice, e un paradis offshore acolo. De pe contul acestei companii se făceau multe plăți pe care le-am identificat noi către studenți moldoveni. Era vorba de fiica dlui Marian Lupu, care învăța în Olanda, sau copiii fostului deputat Botnari, sau ai unor oameni din apropierea lui, Cezara Salinski, era o parteneră de afaceri cu care era asociat; tot de pe contul acesta se făceau plăți către companii de avocatură, către diferite companii private de zboruri. Am văzut că unele dintre plățile care erau făcute coincideau cu unele zboruri pe care le-a făcut Plahotniuc în Statele Unite, de exemplu; tot de aici se plăteau anumite vedete internaționale, care au venit și au cântat la Chișinău în clubul Drive, pe care l-a controlat direct Plahotniuc. Deci, el făcea foarte multe plăți de pe contul din Letonia, fiindcă era vorba de o companie offshore care avea conturile în Letonia și atunci, de exemplu, pe niște carduri corporative puteau să facă plățile direct sau prin intermediul băncii, intra o persoană acolo și executa aceste plăți.”

Europa Liberă: Și a doua clarificare pe care aș vrea s-o punctăm aici. Eu înțeleg corect, că în jurul acestui dosar se fac presiuni pe cei care îl gestionează ca să-l închidă, ca să mintă, ca să se facă că nu văd sau ce se întâmplă?

Iurie Sanduța: „Din spusele mai multor polițiști și procurori cu care am discutat, am înțeles că presiunile care sunt aici se fac foarte mult din două considerente.

orice regim care era la guvernare încerca să controleze direct această schemă cu Metalferos, pentru că de aici vin foarte mulți bani.

Unu: în primul rând, ca oamenii de aici care au controlat acest Metalferos și, în special, ei ne povesteau că orice regim care era la guvernare încerca să controleze direct această schemă cu Metalferos, pentru că de aici vin foarte mulți bani. Metalferos foarte mulți ani a deținut monopolul la exportul de fier, cel puțin, așa ne spuneau ei, și veneau foarte mulți bani în zona aceasta. Din acest considerent, cam toți care ajungeau la guvernare încercau să pună cumva mâna pe el, pentru că le veneau niște bani buni companiilor administrate de ei sau direct pe conturile lor. Acum ne spuneau că se încearcă presiunea asta mare, în primul rând, de la oamenii care sunt aici, pentru că pe dosarul acesta sunt sute de oameni, cu multe companii care apar, sunt mult mai multe persoane.

Și pe de altă parte, frica care este acum la oamenii care investighează acest dosar este că actualul regim ar putea să pună ei mâna, să preia această afacere, Metalferos, iar problema mare, de fapt, pe care o văd procurorii și polițiștii în cazul acesta este că statul are o parte a lui, practic din banii statutului pe care ar trebui statul să-i câștige mai mult din fierul acesta care este scos la export, câștigă mai puțin și alți oameni, cum era, de exemplu, cazul cu Plahotniuc și mulți oameni din anturajul lui au beneficiat de bani care trebuiau să vină la stat.”

Europa Liberă: Putem înțelege de aici tocmai că scurgerea s-a produs, a avut loc, pentru că oamenii care investighează acest dosar n-ar vrea ca el să fie redus la zero?

Iurie Sanduța: „Da, noi din start am decis că n-o să putem să comentăm sau să povestim foarte multe despre această sursă, pentru că sursa noastră din start ne-a spus: „Eu sunt dispus să vă ofer toată informația, toate documentele, doar că păstrați-mi anonimatul”, fiindcă asta înseamnă niște presiuni enorme care se vor face asupra persoanei. Noi am decis că sigur pentru noi interesul public este mai presus decât numele și povestea din spate ale sursei și atunci am obținut aceste date, pornind toată povestea de la presiune.

Ni s-au povestit cazuri foarte clare de intimidare a oamenilor care au lucrat la acest dosar, deci presiuni de la datul afară din funcții, deseori documentați cu copiii lor, cu părinții, cu socri, cu toți, pentru că acești oameni care documentau acest caz au ajuns ca ei, la rândul lor, să fie filați, înregistrați de alți polițiști care practic slujeau regimului. Și ei ne-au arătat exemple clare, când au zis că „iată, aici există un alt dosar pe numele meu, în care eu eram, la rându-mi, urmărit și înregistrat”.

Ne-au spus că presiunile acestea se fac, de fapt, de câțiva ani, pentru că ei cunoșteau, adică polițiștii și procurorii, cine stă în spatele acestui dosar. Și ei ne ziceau că „voi ați scris acum vreo doi ani în urmă că Plahotniuc are o vilă la București”. Și noi, da, da... „Ei bine, acolo apărea un personaj care, de fapt, este omul direct implicat la Metalferos”. Și ei ne spuneau: „Noi avem toate dovezile, avem toate probele că oamenii lui erau direct implicați la Metalferos, doar că trebuia nu pur și simplu să scriem un articol de presă, dar noi trebuia s-o facem la modul profesionist, cu probe, cu documente, cu dovezi.” Și atunci, ei tot lucrau la acest dosar, informațiile despre Plahotniuc din Letonia au venit în acest an și ei au zis că, dacă n-o să apară în spațiul public aceste informații, atunci ele o să stea acolo undeva și ar putea să fie distruse ca probe cum au fost multe alte probe distruse.

Pentru prima dată noi am reușit să demonstrăm anumite conexiuni directe dintre Plahotniuc și persoanele interpuse prin care el deținea diferite bunuri.

Și ce a fost foarte interesant pentru noi e că pentru prima dată noi am obținut un extras de cont al lui Plahotniuc, informații bancare care veneau de la trei bănci din Moldova, pentru prima dată noi am reușit să demonstrăm anumite conexiuni directe dintre Plahotniuc și persoanele interpuse prin care el deținea diferite bunuri. De exemplu, Iuri Luncașu, unde s-au dus cei mai mulți bani de pe contul lui, aproape două milioane de dolari, noi până acum știam de Iuri Luncașu că a fost cu Plahotniuc în Franța, dar nu aveam o legătură directă, așa să fie asociată cu o firmă, iar acest Luncașu deținea acea „Casă albă” de la Telecentru, el deținea o firmă offshore care deținea printr-o firmă din Moldova sediul acela mare al PD de pe str. Armenească și același om care așa, din întâmplase s-a sinucis anul trecut, dacă nu greșesc. Iarăși sunt niște personaje care noi știam că sunt interpuse, dar acum am văzut că el și le plătea pe aceste persoane, de fapt.”

Europa Liberă: Dincolo de aceste concluzii, ce altceva v-a surprins, mai ales v-a șocat, poate, din felul cum creionează imaginea acestui fost lider democrat, Vlad Plahotniuc, iată, toată această contabilitate pe care ați descoperit-o și la care bănuiesc că ați lucrat foarte mult ca să găsiți informația relevantă pentru public?

Iurie Sanduța: „Pentru noi a fost interesant să vedem că unele din aceste companii-căpușă – așa le zicem noi – figurau și în anumite tranzacții cu companii implicate în dispariția miliardului. Deci, inclusiv această companie la care avea drept de semnătură dl Plahotniuc a figurat în tranzacții legate de dispariția miliardului.”

Europa Liberă: Deci nu s-au depus mari eforturi sau omul nu depunea mari eforturi ca să șteargă urmele? Probabil era absolut sigur că nu va ajunge nimeni la aceste extrase și conturi?

Iurie Sanduța: „Bine, nu cred că făcea el orice operațiune – o plată cu cardul sau o plată de pe Internet Banking, sigur că avea mulți asistenți financiari care făceau această treabă. Și din experiența noastră de la RISE Moldova de până acum, perioada asta cât l-am documentat noi prin anchetele noastre pe Plahotniuc, am observat că el, de fapt, era foarte atent, nu apărea oriunde, nu l-am găsit să apară direct în anumite companii, în anumite imobile să-l vedem pe el ca proprietar direct, nu, pur și simplu a încercat prin asistenții lui financiari să aibă grijă de unde apare și cum apare el. Și chiar în această companie el a fost de prin 2012 până în 2015 direct, cu drept de semnătură, după care a băgat interpuși, au venit oameni pe care el i-a controlat, probabil din motivul acesta de a se asigura că n-o să apară el direct undeva.”

Europa Liberă: Sintetizez un pic constatările investigației: vreo două milioane de dolari sau de euro au mers spre dl Luncașu, vreo două milioane din acel cont au mers spre imperiul mediatic, controlat cândva de dl Plahotniuc, alte 1,9 milioane – spre 14 case de avocatură din Statele Unite, Elveția, România, Marea Britanie, Israel și vreo două milioane pentru cheltuieli personale: pe mobilă, obiecte de vestimentație etc. Șochează cifrele astea sau nu neapărat?

[Plahotniuc] chiar consulta avocați din Statele Unite care erau specializați pe migrație.

Iurie Sanduța: „Din cifrele acestea fiecare cifră vorbește în parte despre misiunea ei. Bunăoară, noi când urmăream toate sumele acestea și am văzut că mulți bani s-au dus către casele de avocatură, începând cu 2018, noi practic de acolo ne-am făcut concluzia că dl Plahotniuc își pregătea cumva această fugă din Moldova, pentru că n-a consultat pur și simplu niște avocați, așa cum o fac mulți oameni de afaceri, dar el chiar consulta avocați din Statele Unite care erau specializați pe migrație. Deci, pe el cumva l-a interesat foarte mult acest subiect și s-au dus foarte mulți bani acolo, după care iarăși faptul că el vrea să-și cumpere un pian sau vrea să-și cumpere haine scumpe, asta nu neapărat șochează, pentru că orice om de afaceri – și el așa se declara, printre altele, – poate să-și permită acest lux, dar plățile alea care se duceau către persoane interpuse, către politicieni care nu indicau în declarațiile lor de venit acești bani, atunci asta reprezintă o mică problemă și fiecare trebuie să explice în felul lui cum a primit acești bani.

În cazul lui Marian Lupu, după ce a apărut articolul cu faptul că fiica lui a beneficiat de bani pentru studii de la o companie implicată în dosarul Metalferos, dl Lupu a revenit și a spus că el, de fapt, s-a dus cu banii cash la partid și i-a dat oamenilor de acolo ca ei să-i dea mai departe la o altă companie. După asta am discutat noi cu cineva din oamenii legii care ne spuneau că după ce Lupu a reacționat astfel, procurorii în mod normal ar fi trebuit să-l cheme și să-l audieze, pentru că iarăși asta este o probă în plus că din moment ce el a mers cu banii la partid, la o companie-căpușă demonstrează încă o dată legătura dintre companie și Plahotniuc.”

Europa Liberă: Pe final, dle Sanduța, cum credeți, ce emoții a trezit această investigație fostului lider democrat și ce crede despre această investigație, eventual, președintele Igor Dodon, despre care, iată, ați adunat depoziții din partea unor oameni care zic că se fac presiuni ca să se treacă totul sub tăcere?

Iurie Sanduța: „Cel puțin, eu știu că și dl Dodon, și dl Plahotniuc, și mulți alți politicieni și oameni de afaceri urmăresc anchetele care apar în presă și sigur că probabil multe din ele îi deranjează. Chiar îmi aduc aminte că noi publicasem o anchetă despre „Casa albă” a lui Plahotniuc și, în ziua în care a apărut, eu am reușit să discut cu o persoană din anturajul lui Plahotniuc, care mi-a zis că „pe dl președinte astăzi l-a afectat foarte mult și l-a enervat cumva faptul că a apărut această anchetă”. Acum nu știu exact care ar fi starea lor emoțională, pentru că noi tot timpul când scriem ne gândim la un singur lucru, la interesul public, noi scriem pentru cititorii noștri.

Cei care sunt vizați în anchetele noastre, de obicei nu ne plac deloc, aceasta-i o chestie ce ține de normalitate, pentru că ei sunt vizați, oamenii află niște adevăruri, se creează niște reacții, niște comentarii și atunci, evident, lor nu le convine, dar noi scriem, în primul rând, pentru cititori și de fiecare dată cam la fiecare anchetă pe care o avem noi, inclusiv în acest caz, uneori se mai încearcă să se facă anumite presiuni și asta în special asupra oamenilor pe care noi îi contactăm atunci când facem ancheta, mulți nu vor să apară în anchete și atunci încearcă prin diferite surse să pună presiune și să afle mai multe despre această anchetă. Dar eu pot să spun că din informațiile pe care noi le-am obținut până acum din această scurgere de date, în urma căreia noi am făcut un proiect de investigație pe care l-am numit MetalLeaks, datele de acolo sunt foarte valoroase și noi facem documentări în continuare.

Eu cred că o să fie și alte anchete pe care o să le publicăm în acest proiect MetalLeaks; mai documentăm și cred că o să mai fie și multe profiluri, o să facem la companiile care apar aici, pentru că le-am găsit implicate în multe alte inginerii financiare, de exemplu, în alte laundromate care au fost, adică în alte spălătorii de bani, dar mai apar și firme care au fost implicate în dispariția miliardului.”