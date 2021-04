La granița dintre Kârgâzstan și Tadjikistan au avut loc ciocniri între localnici și forțele de securitate

Președintele american Joe Biden a declarat miercuri în Congres că America este „din nou în mișcare” și a cerut sprijin pentru planurile administrației sale de miliarde de dolari, gândite să relanseze clasa de mijloc americană post-Covid și diminueze discrepanțele sociale care s-au accentuat puternic în ultimii ani.

În primul discurs în fața camerelor reunite ale Congresului, discurs care marchează și 100 de zile ale administrației sale, Biden a lăudat succesul campaniei de vaccinare anti Covid-19, care a demonstrate că Statele Unite știu „să se ridice mereu”.

„America este pregătită pentru decolare”, a spus el. „Lucrăm din nou, visăm din nou, descoperim din nou, conducem din nou lumea”.

Referitor la politica externă, Biden a subliniat revenirea Washingtonului la parteneriatele internaționale subminate de Trump.

„Nicio națiune nu poate reuși singură”, a spus el, criticând din nou strategia izolaționistă a predecesorului său.

Referitor la relațiile complicate și tensionate cu Rusia, președintele american a declarat: „În ceea ce privește Rusia, știu că unii dintre voi sunteți îngrijorați, dar i-am spus foarte clar președintelui [rus] [Vladimir] Putin că nu vom căuta - scuzați-mă - confruntarea, dar acțiunile lor vor avea consecințe dacă s-au dovedit a fi adevărate și s-au dovedit a fi adevărate.

Așadar, am răspuns direct și proporțional la ingerința Rusiei în alegerile noastre și la atacurile cibernetice asupra guvernului și a afacerilor noastre. Au făcut ambele lucruri și le-am spus că vom răspunde, și așa am făcut. Dar putem coopera, când este în interesul nostru reciproc. Am făcut-o atunci când am prelungit noul Tratat START privind armele nucleare și cooperăm pentru a limita efectul schimbărilor climatice. Dar [Putin] înțelege că vom răspunde [la provocări]”.

Printre numeroasele referiri la China, rivalul tradițional al Statelor Unite alături de Rusia, Biden a spus că, în timp ce Beijingul vrea să domine, noi „salutăm concurența” și „nu căutăm conflicte”.