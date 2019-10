5 lei pentru o călătorie cu troleibuzul? Aoleu!

Cică edilii vor să ajute întreprinderile de transport în comun care au pierderi şi se gîndesc la o majorare substanţială a preţului călătoriei. Ar fi 5 lei pentru o călătorie cu troleibuzul şi 8 lei pentru o călătorie cu autobuzul şi microbuzul. Există şi ideea unor subvenţii pe care municipalitatea să le acorde întreprinderilor sus-pomenite, dar urmează consilierii să ia o decizie.

Am fost mereu fanul transportului în comun, dar nu pot ţopăi acum de bucurie. Despre microbuze nici nu are sens să discutăm. 8 lei pentru o călătorie cu microbuzul mi se pare o ofensă. Vrea cineva să urce în microbuz şi să plătească 8 lei? S-o facă sănătos! Eu unul n-o să fac aşa ceva.

În ceea ce priveşte troleibuzele şi autobuzele, mi se pare de domeniul evidenţei că 5 şi 8 lei sunt nişte preţuri foarte mari pentru mulţi oameni. E bine dacă eşti pensionar şi poţi călători gratis. Dacă însă nu eşti şi nici salariul nu e foarte mare, ce faci? 5 şi 8 lei vor fi o catastrofă financiară pentru o sumedenie de oameni. Asta e limpede. Probabil, transportul în comun trebuie ajutat. Dar asta e soluţia corectă? Să-i obligi pe oameni să plătească 5 şi 8 lei?

Şi de ce această majorare uriaşă? De ce nu ar costa biletul de troleibuz 3 lei?

Pe de altă parte, de ce nu am elimina taxatorii şi nu am introduce sistemul de taxare electronică despre care se tot vorbeşte aici ani de zile? Eu cred că taxarea electronică ar spori veniturile întreprinderilor şi poate nici nu ar fi nevoie de majorările astea uriaşe. Haideţi să vedem ce ne iese cu taxarea electronică şi apoi să ne avîntăm spre majorări enrome.

Sper foarte mult ca preţurile astea de 5 lei şi de 8 lei să rămînă în capetele edililor. Altminteri, e foarte posibil ca socoteala de-acasă să nu se potrivească cu cea din tîrg.