Maia Sandu: „Mergerea înainte în această majoritate depinde de angajamentul pe reforma justiției”

Prim-ministra Maia Sandu a respins miercuri, 9 octombrie, criticile preşedintelui Igor Dodon la adresa guvernului său, ca şi cererile acestuia de remanieri, spunând că dacă există întrebări privind anumiţi miniştri, acestea trebuie discutate în Parlament, nu la televizor. Declaraţiile premierului vin după ce preşedintele Igor Dodon, fiind invitatul unei televiziuni, s-a arătat nemulţumit de lipsa de rezultate în domeniul social sau economic şi a sugerat că ar vrea ca Blocul ACUM să le cedeze socialiştilor aceste domenii.

Europa Liberă: Vi se cer ministere, o face Igor Dodon mai explicit poate ca niciodată. Ce răspundeți?

Maia Sandu: „Prim-ministrul este singurul în drept să decidă cine trebuie să fie miniștri în continuare și cine nu trebuie să fie miniștri în continuare. Pentru moment nu discutăm nicio schimbare în Guvern.”

Europa Liberă: Asta înseamnă nu?

Maia Sandu: „Asta înseamnă nu.”

Europa Liberă: Dar asta înseamnă ca nevoia ca Guvernul să rămână în formula în care era, adică mai mult Guvern al Blocului ACUM, e mai mare decât riscul ruperii coaliției, eventual?

Maia Sandu: „Am avut o discuție chiar la începutul acestei săptămâni cu reprezentanții tuturor celor trei partide politice care constituie majoritatea parlamentară și le-am explicat încă o dată că, dacă există întrebări la anumite ministere, la anumiți miniștri, aceste întrebări trebuie formulate pe platformă parlamentară, pentru că asta spune Constituția.

Nu suntem gata să purtăm dialog la televizor și să ascultăm acuzațiile unor personaje la televizor, nu așa se guvernează țara.”



Deci, dacă cineva are vreo întrebare, să formuleze acolo întrebările și dacă răspunsurile nu sunt satisfăcătoare, atunci o să vin eu să discutăm, dar nu suntem gata să purtăm dialog la televizor și să ascultăm acuzațiile unor personaje la televizor, nu așa se guvernează țara.”

Europa Liberă: Pe de altă parte, dl Dodon zice: nu-s rezultate; patru luni au trecut, rezultate nu sunt sau sunt foarte puține.

Maia Sandu: „Să-l întrebăm noi pe dl Dodon ce rezultate sunt în urma șederii lui la Președinție timp de trei ani de zile? Bineînțeles că sunt foarte multe probleme. Nu știu cine a crezut că aceste probleme pot fi rezolvate peste noapte, dar acest Guvern este singurul care ar fi putut și care a putut să restabilească finanțarea externă, pentru că dacă nu veneam și nu făceam toate eforturile, astăzi bugetul ar fi trebuit redus cu o treime din cheltuieli și asta ar fi fost un dezastru.

Acest Guvern este foarte ocupat cu curățarea țării de scheme de corupție. Poate cuiva nu-i place acest lucru și poate de aici anumite supărări.



Dincolo de asta, acest Guvern este foarte ocupat cu curățarea țării de scheme de corupție. Poate cuiva nu-i place acest lucru și poate de aici anumite supărări, dar pentru noi asta este foarte important, pentru că de aici fug banii publici și pe fiecare domeniu în parte am inițiat mai multe acțiuni care în timp au să dea efecte. Deci, cei care vin cu criticile, să demonstreze mai întâi ce au făcut ei și nu în trei luni de zile, dar în trei ani de zile.”

Europa Liberă: S-ar putea destrăma alianța, pentru că multă lume vede în aceste critici accentuate ale președintelui Igor Dodon o posibilă prevestire a ruperii coaliției?

Maia Sandu: „Reiterez: sprijinul pentru Guvern a fost obținut în Parlament și discuțiile despre activitatea Guvernului pot avea loc în Parlament, acolo sunt importante. Pentru noi mergerea înainte în această majoritate depinde de angajamentul pe reforma justiției. Dacă va fi angajament pe reforma justiției, atunci o să mergem mai departe; dacă nu va fi angajament pe reforma justiției, atunci evident că nu avem de ce să mergem mai departe, pentru că noi ne ocupăm de cele mai complicate lucruri, noi ne asumăm responsabilitatea pentru toate problemele, pentru toate situațiile de criză, situațiile dificile, dar cineva nu știe exact dacă vrea reforma justiției sau nu.”

Europa Liberă: Acesta este motivul?

Maia Sandu: „Motive pot fi mai multe, dar eu suspectez că reforma justiției poate să devină o mare problemă în viitor.”

Europa Liberă: Localele, procurorul general, Transnistria sunt trei subiecte care pun la încercare, în viziunea multora, trăinicia acestei coaliții. Haideți să le luăm pe rând. Să vorbim mai întâi despre alegerea procurorului general. Guvernul Dvs. a propus o formulă de alegere a procurorului general, care ar putea crea pe viitor, în cazul existenței unui Guvern rău-intenționat în ceea ce ține de justiție, această funcție ar putea nimeri direct sub controlul viitorului eventual Executiv. Întrebarea este: de ce nu ați lăsat, eventual, formula veche despre care multă lume zicea că e o formulă bună, deși era scrisă pentru o lume ideală, și acum să găsiți o soluție de moment pentru agrearea unui procuror cât de cât integru?



Maia Sandu: „Nu putem să ne imaginăm o situație mai proastă decât cea pe care am văzut-o în contextul regimului oligarhic, atunci când procurorul, în pofida legii care arăta bine pe hârtie, era total controlat de către politic și era folosit împotriva cetățenilor.

Dacă o să vă amintiți cazul României imediat după ce a aderat la Uniunea Europeană, o să vedeți că acolo exact așa a fost schimbată legea...Nu există altă soluție



Ceea ce facem noi acum este o intenție de curățare a sistemului, sistemul trebuie să fie independent, dar înainte să i se redea independență totală, să i se asigure independență totală, acest sistem trebuie să fie curățat, pentru că altfel suntem cu toții la cheremul unor oameni corupți din justiție, din Procuratură, care au demonstrat că legea nu este importantă pentru ei și dacă o să vă amintiți cazul României imediat după ce a aderat la Uniunea Europeană, o să vedeți că acolo exact așa a fost schimbată legea. Mai mult decât atât, acolo responsabilitatea și-a asumat-o chiar ministrul Justiției, Monica Macovei, pe timpuri. Deci, noua comisie de experți, așa cum zicem noi, care se creează pe lângă Ministerul Justiției, dar nemijlocit responsabilitatea e la Ministerul Justiției. Și această opțiune pe care a avut-o Ministerul Justiției din România atunci le-a permis să pună bazele pentru a construi un sistem care este bun. Da, sunt niște probleme pe moment, există niște lupte interne în România în raport cu aceste instituții de luptă împotriva corupției, dar în timp în România s-a reușit printr-o decizie similară cu cea pe care am promovat-o noi să se pună bazele unui sistem puternic de luptă împotriva corupției. Nu există altă soluție!”

Europa Liberă: Am să vă contrazic. Poate în România ar exista certitudinea unui mandat deplin al acelui Guvern, Dvs. nu aveți acest privilegiu.

Maia Sandu: „În același timp, eu nu cred că noi trebuie să așteptăm nu se știe câți ani, să tolerăm o justiție coruptă, să îi lăsăm să discrediteze, să compromită cu totul viitorul Republicii Moldova doar pentru că nu avem certitudinea unui mandat deplin. În politică, lucrurile sunt foarte volatile și vor fi volatile. Noi acum am găsit o oportunitate, deci am creat o oportunitate și mergem pe această cale. Nu este perfectă, dar este cea mai bună pornind de la contextul actual.”

Europa Liberă: Aveți certitudinea, iată, în acest subiect anume că nu vă joacă partenerii pe la spate? Multă lume este aproape sigură că vă joacă pe la spate și ar putea ieși ca în cazul Curții Constituționale.

Maia Sandu: „În această comisie, dacă ați observat, sunt oameni delegați de Ministerul Justiției.”

Europa Liberă: Știm doar două persoane – ministrul Justiției și dl Hamilton, deocamdată.

Maia Sandu: „Ministrul Justiției o să anunțe în curând și numele celorlalte persoane.

Cel mai mare risc acum este dacă vor fi sau nu candidați buni.



Se cunoaște profilul fiecărui candidat, marea majoritate a candidaților va fi delegată de către Ministerul Justiției, o persoană va fi delegată de către Parlament, de către președinta Parlamentului și, respectiv, asta ne oferă certitudine că acești oameni în mare parte vor fi oameni independenți politic și oameni potriviți pentru această funcție. Cel mai mare risc acum este dacă vor fi sau nu candidați buni, dacă vor participa la acest concurs oameni profesioniști, curajoși și onești. Astea sunt trei lucruri extrem de importante, pentru ca noi să ne alegem cu un procuror general pe măsură.”

Europa Liberă: Concesionarea aeroportului, lipsit de imunitate pentru a fi cercetat în acest proces doar Vladimir Cebotari, prin coincidență candidat al democraților la alegeri, nu Copaci, nu altcineva care a participat în această comisie, deocamdată, Cebotari. Două știri de ieri – Ruslan Codreanu, restabilit de Curtea de Apel în cursa pentru Primăria Chișinău, prin coincidență după ce un sondaj a zis că voturile lui se duceau spre socialistul Ion Ceban; mandatul dlui Năstase, restabilit din nou de justiție după un an în care a fost invalidat tot de această justiție și la 10 zile de la scrutin, ar putea juca bine în scrutin pentru dl Năstase. Nu aveți senzația unei justiții teleghidate, numai că din alt punct?



Maia Sandu: „Aceste decizii care ridică niște semne de întrebare sunt o dovadă în plus că sistemul trebuie reformat. Deci, una la mână: decizia pe recunoașterea mandatului dlui Năstase este una simbolică la momentul de față, altă valoare nu are. Ne întrebăm dacă nu este o încercare a magistraților de a se da bine pe lângă noua guvernare, dar în același timp este și o recunoaștere a deciziilor dezastruoase luate anul trecut pe acest caz.”

Europa Liberă: Va juca bine în campanie?

Maia Sandu: „Nu știu dacă va juca în campanie, pentru că confuzia este foarte mare. Problema este alta: toate deciziile luate în trecut și unele decizii care acum se dau nu sunt credibile și cetățenii nu au încredere în justiție și asta doar consolidează argumentul nostru că trebuie să curățăm sistemul judecătoresc și în general tot ce ține de organele de drept.”

Europa Liberă: Cetățeanul poate să-l suspecteze în acest moment pe dl Năstase că teleghidează justiția, mai ales după ce au existat zvonuri că procurorul interimar ar avea anumite legături cu domnia sa?

Maia Sandu: „Decizia a fost luată în instanța de judecată, chiar dacă ar exista zvonuri și nu înțeleg pe ce se bazează aceste zvonuri, nu cred că au o bază solidă. Decizia a fost luată în instanță și nu este corect acum să-l suspecteze cineva pe dl Năstase de această decizie. Această decizie ar fi fost potrivită cel puțin cu jumătate de an în urmă dacă se lua, pentru că atunci dl Năstase ar fi ajuns primar pe bune, nu acum când este degrevat, ar fi putut să descopere niște scheme de corupție la Primărie și să demonstreze oamenilor că el vrea în mod transparent și corect să conducă Primăria, ar fi demonstrat prin acțiuni concrete ce fel de primar este. Acum, această decizie nu-l ajută pe dl Năstase, dimpotrivă poate să creeze anumite suspiciuni false.”



Europa Liberă: Încă o întrebare pe justiție. Se dă o luptă acum pentru casta magistraților. Deocamdată se pare că e 1:0 în favoarea magistraților, au demis acest Consiliu Superior al Magistraturii. Cum procedați mai departe, pentru că e limpede că acea parte de judecători care se opun voinței Guvernului este mult mai mare decât partea de judecători care poate eventual al agrea reformele pe care le propuneți? Cum procedați mai departe, aveți un grup de judecători în sistem pe care ați putea miza și cu care ați putea ajunge eventual la un minim consens asupra reformelor pe care vreți să le propuneți?



Maia Sandu: „Deciziile luate la acea Adunare generală sunt ilegale și argumentele au fost exprimate public de mai multe ori. În primul rând, modul în care a fost convocată această ședință. Ședința poate fi convocată doar de Consiliul Superior al Magistraturii. În acest caz, ședința a fost convocată de către o instanță de judecată, ceea ce nu este legal. În așa mod, această instanță de judecată poate să vină să substituie Guvernul într-o zi, dacă a avut tupeul să substituie decizia CSM-ului. În al doilea rând, nu a existat cvorum pentru o decizie. Deci, noi cu toții recunoaștem că judecătorii, Adunarea generală a judecătorilor poate demite CSM-ul, componența actuală – nu mă apuc să-i apăr acum, pentru că știm cu toții că au participat la tot felul de lucruri care nu le fac față –, dar decizia lor trebuie să fie una legală, să se întrunească în număr suficient, să se întrunească așa cum spune legea și, dacă decid să demită acest CSM, să-și aleagă alt CSM.

Dacă acești judecători vor insista să încalce legea, atunci noi la nivel politic o să schimbăm legea.



Eu am avut un apel către ei, dacă tot fac acest lucru, să se îngrijească ca în următorul CSM să ajungă oameni onești, nu cei mai corupți reprezentanți ai sistemului judecătoresc. Dar, cum am zis, schimbarea trebuie să se facă în mod legal. Dacă acești judecători vor insista să încalce legea, atunci noi la nivel politic o să schimbăm legea și o să găsim toate metodele prin care să permitem ca reforma să meargă mai departe, pentru că dacă singura lor intenție, a unora dintre ei, este să blocheze procesul de reformare, nu au să reușească. Avem majoritate în Parlament, o să modificăm legea și o să mergem mai departe cu procesul de curățare a sistemului judecătoresc, pentru că asta își doresc toți cetățenii Republicii Moldova. Absolut toi, indiferent dacă trăiesc la oraș sau la sat; indiferent dacă sunt de la nord sau de la sud; indiferent dacă vorbesc limba română, rusă sau găgăuză, absolut toți își doresc curățarea sistemului judecătoresc.”

Europa Liberă: Deci, război?

Maia Sandu: „Și o să mergem mai departe. Mergem pe curățare a sistemului judecătoresc. Ei trebuie să înțeleagă acest lucru și trebuie să fie de partea cetățenilor, nu au nicio șansă dacă declară război propriilor cetățeni.”

Europa Liberă: Să vorbim acum despre locale un pic. Andrei Năstase ar putea avea probleme de data aceasta peste 10 zile la scrutinul local, i-ar putea fi mai dificil să obțină victorie în acest scrutin. Dacă pierde, ar putea spune după asta: de ce am pierdut? Pentru că am făcut această coaliție cu socialiștii, s-ar putea retrage în opoziție, v-ar putea inculpa pe Dvs. de mariaj cu socialiștii. Admiteți o astfel de variantă?



Maia Sandu: „Nu mă interesează scuzele pentru o situație de pierdere a mandatului, mă interesează să câștigăm și asta o să facem, o să ne mobilizăm cu toți colegii din Blocul ACUM în continuare ca să câștigăm acest mandat.”

Europa Liberă: Admiteți că s-ar putea întâmpla invers?

Maia Sandu: „Se pot întâmpla întotdeauna orice fel de lucruri. Nu ne-am imaginat anul trecut că s-ar putea să câștigăm și în același timp să fim privați de mandat. Deci, situații pot fi diferite. Acum e clar că trebuie să ne mobilizăm și să câștigăm Primăria Chișinăului.”

Europa Liberă: Ar fi mai mult decât o înfrângere, ar fi o înfrângere simbolică, aș putea zice.

Maia Sandu: „Nu cred că suntem în situația în care să discutăm acum despre înfrângere. Noi suntem montați să câștigăm această Primărie și o să lucrăm în acest sens.”

Europa Liberă: Despre Transnistria vreau să discutăm un pic pe finalul acestei discuții, dna prim-ministru. E o controversă întreagă acum: cine este vedeta, cine dă tonalitatea în această chestiune, discuțiile și acestea în jurul rundei de negocieri de la Bratislava au arătat din nou acest lucru. Dvs. personal admiteți că foarte curând sau poate nu chiar foarte curând s-ar putea crea o situație în care dl Igor Dodon să decidă ce facem pe Transnistria, iar ce vrea d-lui se cam știe? Modelul mulți zic că seamănă cu cel rusesc și seamănă foarte mult cu federalizarea. Dvs. admiteți că s-ar putea ajunge la un moment dat în care d-lui să dea tonalitatea?



Maia Sandu: „Nu și nu văd cum dl Dodon ar putea să decidă pe problema transnistreană. Pe problema conflictului transnistrean nu există condiții nici externe și nici interne, pentru ca să avem soluția politică, nu există în majoritatea parlamentară consens pe această soluție.

Pe problema conflictului transnistrean nu există condiții nici externe și nici interne, pentru ca să avem soluția politică, nu există în majoritatea parlamentară consens pe această soluție.



Dacă ați văzut, nu este nici parte a acordului, singurul lucru care este scris acolo este cu privire la retragerea trupelor de pe teritoriul Republicii Moldova și despre lichidarea munițiilor. Mai departe nu există acest acord și dacă nu există acest acord, atunci nu au cum să se întâmple aceste lucruri. Noi am spus de la bun început că ce putem să facem în condițiile actuale este să luptăm cu schemele de corupție, de aceea am și anulat regimul duty-free instaurat de Guvernul Filip pe teritoriul regiunii transnistrene. Discutăm foarte insistent și productiv, aș zice eu, cu guvernarea de la Kiev ca să instalăm mai multe puncte de control comun la frontiera dintre Ucraina și Transnistria. Deci, astea sunt lucrurile care se pot întâmpla. În rest, discursul dlui Igor Dodon nu are mare însemnătate, pentru că nu există compromis sau nu există sprijin suficient în Parlament pentru lucrurile pe care le promovează, care nici nu sunt foarte clare.”

Europa Liberă: E vorba doar de discurs? Pentru că am văzut cu toții, presa a publicat un proiect de declarație în care se părea că se pregătea o eventuală începere a discuțiilor în 2020 pe statutul propriu-zis al regiunii, crearea unui fond pentru rezolvarea conflictului. Un proiect de declarație care știu de la consilierul Dvs. că a fost respinsă de Guvern, trebuia să fie cumva agreată această declarație de partenerii internaționali la OSCE în decembrie la o reuniune a OSCE, Guvernul însă a respins-o. Ce era periculos în acea declarație?

Maia Sandu: „Deci, declarații, proiecte de declarații pot scrie mulți. Atât timp cât nu există consens politic pe aceste declarații, ele nu înseamnă nimic. Și noi suntem foarte atenți, pentru că avem experiența Guvernului precedent, care a făcut tot felul de angajamente, fără să-i fie foarte clar care este destinația finală. Și asta este prima întrebare pe care am pus-o eu la întâlnirea pe care am avut-o în formatul „5+2”.

Ce se urmărește prin acești „pași mici”, dacă două părți au obiective diferite?



Eu i-am întrebat dacă pentru ei este clară finalitatea procesului către care se merge cu acești „pași mici”, pentru că, pe de o parte, noi și ceilalți participanți la acest proces spun că orice soluționare a conflictului transnistrean trebuie să se facă cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, pe de altă parte auzim regimul de la Tiraspol, care spune în continuare că își dorește să se separe de Republica Moldova. Și atunci, eu mă întreb: ce se urmărește prin acești „pași mici”, dacă două părți au obiective diferite? Bine, am primit evident asigurări de la toate țările implicate că sunt interesate de respectarea, de găsirea unei soluții în cadrul hotarelor constituționale ale Republicii Moldova, dar nu a existat nicio viziune.

Când pentru toată lumea va fi foarte clar că soluționarea se face doar în cadrul hotarelor constituționale ale Republicii Moldova, atunci putem să discutăm mai concret.



Deci, înainte să mai discutăm, să facem vreun pas, trebuie să ne clarificăm cu destinația finală, care este destinația finală. Și atunci când pentru toată lumea va fi foarte clar că soluționarea se face doar în cadrul hotarelor constituționale ale Republicii Moldova, atunci putem să discutăm mai concret. Dar revin: nu există nici condiții interne și nici condiții externe. Ceea ce facem noi acum este să ne concentrăm pe reducerea contrabandei și pe eliminarea schemelor de corupție din această zonă.”

Europa Liberă: Dar la Bratislava astăzi este dl Șova, care s-ar putea să aibă altă viziune?

Maia Sandu: „Dl Șova se consultă cu prim-ministrul, pentru că noi suntem un Guvern, deciziile se iau în Guvern. Acolo se vor discuta anumite chestii foarte tehnice, care nu au nicio implicație pe dimensiunea despre care discutăm noi astăzi aici.”

Europa Liberă: Și pe de altă parte, Guvernul vechi avea „pașii mici”. Guvernul Dvs. ce are pe problema transnistreană?

Maia Sandu: „Dar întrebarea era: unde au dus acești „pași mici”? Și cel mai ciudat este că tot ei acum critică acești „pași mici” pe care i-au făcut. Se pare că n-au înțeles atunci când au făcut acești pași sau au luat decizii la indicația altora.”

Europa Liberă: Întrebarea era: când o să aveți o strategie pe această chestiune?

Nu este un subiect care se va rezolva astăzi sau mâine. Astăzi sau mâine trebuie să rezolvăm problema justiției.



Maia Sandu: „Eu cred că noi avem probleme interne foarte serioase pe care trebuie să le rezolvăm și da, purtăm un dialog cu reprezentanți ai Parlamentului, colegi de la Guvern, oameni din societatea civilă și discutăm despre eventuala soluție politică, dar nu este un subiect care se va rezolva astăzi sau mâine. Astăzi sau mâine trebuie să rezolvăm problema justiției, trebuie să rezolvăm problema unui mediu economic potrivit dezvoltării afacerilor, dacă vrem ca țara asta să iasă din corupție și din sărăcie.”