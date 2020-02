Mii de britanici au sărbătorit Brexitul în stradă

Mii de britanici care au sprijinit Brexit-ul au sărbătorit în stradă ieșirea țării lor din Uniunea Europeană, noaptea trecută, scandând „Brexit fericit!”. Evenimentul asemănător unei petreceri de revelion. în apropierea parlamentului de la Londra, l-a avut ca invitat special pe promotorul divorțului de UE, Nigel Farage. Întâmpinat ca un star rock, Farage a urcat pe scenă în acordurile „The Final Countdown”, numărând împreună cu mulțimea ultimele clipe până la Brexit-ul produs la ora locală 23:00 și strigând ulterior: „Am reuşit!” (We did it!). Britanicii au votat la referendum, în iunie 2016, pentru ieșirea țării lor din Uniunea Europeană, între altele din cauza nemulțumirilor față de imigranții din țări mai sărace ale UE și a faptului că Marea Britanie era obligată să îndeplinească deciziile Curții Europene de Justiție. Vineri, cancelara germană Angela Merkel a spus că ieșirea Marii Britanii din UE este o mare pierdere pentru ceilalți 27 de membri, inclusiv pentru Germania, dar a insistat totodată că blocul își va continua integrarea după Brexit, pentru a face din UE o regiune încă și mai „atrăgătoare și mai puternică”. Președintele francez Emmanuel Macron a spus că Brexit este „o avertizare istorică” pentru Uniunea Europeană și că ieșirea Marii Britanii a fost posibilă grație „puterii minciunilor” din campania dinaintea referendumului din 2016.