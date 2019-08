Moldovenii și raza de speranță: „Un lucru mare nu se face într-o zi și-n două” (FOTO/VIDEO)

În cei 28 de ani de independență, Republica Moldova și-a pierdut integritatea teritorială și a rămas fără aproape un milion de cetățeni, care își câștigă bucata de pâine în străinătate. În aspect economic, nivelul PIB-ului a scăzut, începând cu anii ‘90, de aproape două ori, iar nivelul producției s-a diminuat de aproape trei ori. Experții sugerează că, în cazul mai multor lipsuri din țară, nu este de vină doar conducerea, ci și înșiși cetățenii, care au adoptat rolul de observatori a ceea ce se întâmplă. Mulți din ei așteaptă să li se aducă fericirea pe tavă. Încotro, Moldova? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Corupția, sărăcia, separatismul sunt problemele cu care se confruntă Republica Moldova în cei 28 de ani de independență. Lupta pentru adevărata independență va urma și înseamnă neadmiterea hoților la putere și continuarea europenizării, dar și bunele relații cu statele vecine. Sunt părerile oamenilor cu care am discutat la întâmplare la Orhei.

Europa Liberă: Vorbim despre 28 de ani de independență. Cum au fost ei pentru cetățeni și țară?

– „Mai nimic bun nu a fost în anii aceștia, vă spun sincer. Am așteptat cu mult mai multe. Atunci am fost la Marea Adunare Națională, cât am stat, am sperat că au să fie schimbări, dar politicienii noștri ne-au dus de nas, ne-au tras pe sfoară, n-au făcut nimic bun din ceea ce am așteptat noi. Eu personal aștept măcar de acum înainte să fie schimbări, văd că guvernarea asta-i mai de treabă și le doresc succes, să reușească.”

Europa Liberă: Dar care sunt problemele care au măcinat statalitatea țării?

– „Corupția! În primul rând, corupția. Fiecare din cei de la putere își bătea capul de dânsul, de buzunarul lui și deloc nu i-au interesat problemele țării noastre. Nu avem noi oameni de treabă, cinstiți, care să țină la țara noastră, și toți pleacă peste hotare, își dau copiii peste hotare la învățătură și la noi rămân sărmanii oameni care n-au deloc cu ce să trăiască. Eu cunosc mulți oameni care umblă pe la tomberoane și caută să-și întrețină zilele de azi pe mâine.”

​Europa Liberă: Și vina o poartă doar cei de sus, cei de jos nu-și asumă și ei responsabilități? O dată la patru ani sunt chemați să-și dea votul și cei pe care îi aleg, aceia guvernează.

– „Și?... Ați văzut care se duc la proteste? Ați observat ce oameni vin la protestele care au fost mai ales organizate de șeful nostru de aici și de alții? Oamenii nu au cunoștințe și rămân așa, mărginiți cu ceea ce le spune de obicei la țară primarul, el îi șeful în toate. Dacă primarul îi de treabă, mai mișcă ceva, dacă el îi corupt și are nevoie numai de viața lui, habar nu are de oameni. Și în școală, dacă directorul a fost cu Partidul Democrat, gata, nu-i dă voie la nimeni să-și spună altă părere. Mai pe scurt, eu cred că corupția, iarăși ajungem la aceea că corupția îi tare înaltă.”

– „Da’ pe ce trăiește Dodon? Amu de ce nu face „Din suflet” la școală să dea la copii femei-sa, Galina, genți? De ce nu dă amu „Din suflet”? Cât a furat din Rusia Dodon? Da’ pe aista nu-l arestează, dar pe aista...”

– „El a furat, dar Maia Sandu n-a furat...”

– „Tăceți, mă rog, n-o mai apărați nici pe Maia Sandu, și pe Năstase acela...”

– „Dar ea n-a fost la putere...”

– „D-apoi cum, da...”

Europa Liberă: Moldova are viitor?

– „Nu mai are niciun viitor, nimic...”

– „Nu mai are și nici n-o să aibă, că-s toți bandiți!”

Pentru că toți s-au dus din țară, toți copiii noștri, și noi ședem și așteptăm cu mâna întinsă...

– „Pentru că toți s-au dus din țară, toți copiii noștri, și noi ședem și așteptăm cu mâna întinsă; aștept de la copil, să-mi dea copilul să trăiesc, că nu-mi ajunge pensia. S-a dus copilul că n-are unde lucra și s-a dus de acasă.”

– „Vreo trei bandiți au pus Moldova pe pântece cu totul.”

– „Nu trei, ei îs mai mulți, îs o gașcă bună.”

– „Din ce an se fură băncile? De când era...”

– „Și ei de-abia acum au dat? Ce când a venit Șor la putere, el a furat băncile? Le-au furat băncile până la Șor!”

– „Nu, Șor a iscălit, iaca vina lui care-i...”

– „Apoi, iaca...”

– „Ca un copil prost a fost...”

– „Ca un copil de 30 de ani, dar măcar o furat, dar o făcut. Dar ce-au făcut aceilalți? N-au făcut nimic!”

– „Eu pe Dodon nu-l stimez, da’ pe femei-sa o stimez.”

Europa Liberă: Dar uitați-vă că societatea-i dezbinată. Dacă nu-i unire, nu-i nici rezultat.

– „Dar cu cine să te unești? Racul, broasca și o știucă; unul trage ceala, altul – hăisa și iaca. Pe cine să votezi, pe care să-l votezi?”

– „Să votăm pentru cineva, numai pentru o majoritate...”

– „Nici nu știi pe cine să votezi, că-s toți bandiți. Toți!”

– „Pe cine să-i votezi?...”

​Europa Liberă: Și dacă se pierde încrederea asta în ziua de mâine, în viitorul țării, ce soartă o așteaptă pe Moldova?

– „Numai acel care conduce știe soarta Moldovei, c-o să fie noli (zero).”

– „Eu am, am o rază de speranță cu noua guvernare. Dacă ar fi și Dodon să fie de treabă, dar Dodon ține cu rușii, Dodon ține cu rușii.”

– „...cu Greceanîi, cu...”

– „Da, toți tâlharii îs de la comuniști. Da, au fost comuniștii și foștii comuniști s-au făcut socialiști, iar foștii socialiștii au trecut la PD, iaca, gașca de bandiți.”

– „Asta-i adevărat, îi adevărat...”

Europa Liberă: Peste 28 de ani, dvs. cum vedeți viitorul Moldovei?

– „Peste 28 de ani... nu știu...”

– „Noi o să fim la țintirim de-amu.”

– „Apoi îi clar că noi da...”

Europa Liberă: Dar cum ați vrea să fie?

– „Eu cum aș vrea? Aș vrea să fie o țară frumoasă, că-i o țară mică și ar putea să facă tot frumos, să facă frumos în țara asta.”

​Europa Liberă: Dar ce idee națională ar uni societatea dezbinată?

– „N-ar trebui ca alde Dodon și partidul lui să facă dezbinare. N-ar trebui! Ar trebui să facă lucru pentru țară, pentru oamenii din țară, dar nu... el ține cu rușii. Eu socot că guvernarea nouă n-are tendințele acestea de dezbinare. Eu sper că, dacă n-o să vină înapoi la putere alde Plahotniuc, de aiștia, n-o să fie bandiții ăștia, eu cred că o să fie schimbări. Și sper, și aștept, și vreau tare.”

Europa Liberă: Dar pentru Dvs. adevărata schimbare ce ar însemna?

– „Să văd că fac drumuri frumoase, să văd ca pensionarii să primească mai multă pensie, cei care lucrează mai mult salariu să primească, să se deschidă locuri de muncă pentru oamenii de la noi de aici, să se deschidă iar fabricile, uzinele care au fost, chiar care sunt acum și nu funcționează. Chiar este fabrică de lactate de aici, din Orhei, nu funcționează; fabrica de vinuri nu funcționează și noi avem doar poamă aici...”

Europa Liberă: Drumul drept pe care ar putea să meargă Moldova care e?

Numai acesta, altul nu există! Cu rușii înapoi nu există, nu!

– „Ar fi acesta, pe calea europeană. Numai acesta, altul nu există! Cu rușii înapoi nu există, nu!”

Europa Liberă: Dar unii cred că doar cu rușii...

– „Doamne ferește! Doamne ferește! Noi am fost cu rușii atâția ani... Unde-i ajutorul de la ruși, unde-i susținerea lor?”

Europa Liberă: Iată, Putin are 20 de ani de când a ajuns la cârma Federației Ruse.

– „Da. Și ați văzut ce-i acolo acum? Ați văzut ce-i în Rusia acum? Nu le dă voie să vorbească, nu le dă voie să fie împotriva lui Putin. Îi arestează. Mamă cu copii și-i dă în cap...”

– „Da, îi dă în cap cu ceva, nu se poate...”

– „Îi starîi mir (lumea de cândva) la Rusia.”

– „În Rusia nu este democrație, nu-i democrație! Dacă ar fi democrație, Putin n-ar mai fi la putere.”

Europa Liberă: Când se fac sondaje, majoritatea respondenților din Republica Moldova spun că Putin este persoana care se bucură de cea mai mare încredere.

– „Pentru că nu au cunoștințe! Rușii care sunt la noi n-au vrut să învețe limba, 50 de ani trăiți aici și ei spun că n-au învățat limba moldovenească, română și nici nu vor. Apoi asta ce-i? Eu îs sătulă de ruși până aici...”

Europa Liberă: Dar cu ce asemănați Moldova? Cu ce o comparați?

– „Cu o râpă care tot mai adâncă devine și mai adâncă, până o să devină un abis. Dar avem o rază de speranță acum cu Maia Sandu. Eu cred într-însa, în doamna asta eu cred, ea-i mai onestă.”

– „Și eu cred, numai îmi pare rău că nu înțelege lumea și cere și atâta o întind așa-ia. Nu-i momentul încă să dea roade, că-i puțin timp. Eu o înțeleg. Ce să cereți voi?... Un lucru mare nu se face într-o zi și-n două, și într-o lună și tot așa. Și mie-mi pare rău de cei care nu înțeleg.”

– „Și Procuratura, da, ați văzut ce se face și la Procuratură...”

​Europa Liberă: Valentina Ursu, de la Radio Europa Liberă. Am ajuns cu microfonul aici, la Orhei, și întrebăm cetățenii despre cei 28 de ani independență. Cum au fost ei pentru țară?

– „Ei, nu chiar tare bine a fost. Am avut multe greutăți și sărăcie, și neajunsuri, și pensie mică. Nedreptate!”

– „Corupția...”

– „Corupția îi de vină în Moldova.”

– „Lumea o să-i scoată cu furcile într-o zi.”

– „Trebuie o revoluție de făcut. De făcut ceva, așa cum a fost în România, așa trebuie și la noi, în Moldova, de unit toți și de dat jos Parlamentul și de pus niște oameni care sunt cu tragere de inimă de norod, de pensionari, de copiii iștia care cresc, de lumea asta care șede, iaca, în soare, și cade că are tensiune mare și vine „Salvarea” și-i ia. Leacurile – 80 de lei, suta, dar eu primesc 1.500 de lei pensie și nu-mi ajunge pentru toate celea.”

Europa Liberă: Dar cine au reușit în anii ăștia de independență să ajungă oameni bogați?

– „Conducerea, conducerea! Cine?...”

​Europa Liberă: Conducerea asta e aleasă tot de cetățeni.

– „De cetățeni, dar nu de toți, de cei care-s prieteni cu dânșii și care se duc înainte și le dau câte ceva în buzunar și pun și aceia îi aleg, dar așa, păcătoși de-alde noi, pensionari și aiștilalți care-s săraci nu fac așa ceva.”

Europa Liberă: Dar votanții de ce nu pun preț pe votul lor?

– „Eu nu știu de ce nu pun preț pe votul lor...”

Europa Liberă: E vina doar celor de sus sau și a celor de jos?

Numai i-au ales și ei și-au schimbat părerile și nu mai fac nimic cum au promis la norod...

– „A celor de sus. I-a ales lumea, i-a ales, a avut încredere într-înșii că o să fie bine – ei au promis că o să fie bine – dar a ieșit așa că numai i-au ales și ei și-au schimbat părerile și nu mai fac nimic absolut, așa cum au promis la norod. Așa că bine nu așteptăm nici acum să fie. Îi alegem și ne străduim să-i punem să facă ordine ca să trăim și noi mai bine, și ei nu mai fac nimic absolut.”

Europa Liberă: Peste 28 de ani, cum vedeți Republica Moldova?

– „Aș vrea să arate așa ca Orheiul – curățenie, ordine, stimă unul față de altul, frumusețe.”

– „Când a fost Șor la conducere, Orheiul îl văd, dar Moldova nu știu. A fost un om cumsecade, iaca ne-a adus la așa o frumusețe; iaca, o pâine e cu 2 lei, ne-a adus la tot bunul, dar așa ca dânsul nu-s și nici n-o să fie. Unul de aista trebuie la conducere în Chișinău și ar face ordine.”

Europa Liberă: Dar el acum nu-i în Parlament.

– „Dar eu nu știu unde-i el...”

​Europa Liberă: Valentina Ursu a ajuns cu microfonul Europei Libere aici, la Orhei, și întrebăm cetățenii: cum au fost acești 28 de ani de independență pe care îi împlinește tânărul stat la 27 august?

– „Eu am 70 de ani și încă n-am văzut așa prostie, cum au făcut ei din țara asta, au adus țara la sapă de lemn. Cine? Partidul Democrat, iaca. Dacă noi o să lăsăm tot așa, la noi n-o să mai fie niciodată ordine în țară. Ei numai ne-au furat, ne-au furat în fiecare zi; ei au furat și au fugit și au rămas rădăcinile d-lor, cu care ei conduc mai departe ce vor ei și ce vor aceea fac.”

Europa Liberă: Dvs. spuneți acum despre aceste nedreptăți, dar care au avut loc sub privirile cetățenilor.

Lumea e amăgită din toate părțile și nu prea crede în nimeni...

– „Dar ce am putut noi, cetățenii, să facem? Să ne revoltăm? Da, trebuie să ne revoltăm! Dar cum să ne revoltăm noi împotriva la cei care au fost la guvernare, că au fost, mă scuzați, au fost niște bandiți cu documente legale. Noi credem și tragem nădejde că cei care acum au venit - dna Maia Sandu și cu partidele acestea care au făcut împreună coaliție - tragem mare nădejde că în așa scurt timp au făcut multișoare, au făcut, n-au făcut acești care au fost atâția ani la guvernare cum a făcut d-nei și tragem nădejde la d-lor, că lumea – știți cum? – e amăgită din toate părțile și nu prea crede în nimeni.”

Europa Liberă: Lumea de ce s-a lăsat amăgită?

– „Doar tineretul îi dus tot din țară. Cine, numai noi, bătrânii, să ieșim? Eu nu pot merge, iaca, eu cu picioarele nu pot merge. Am lucrat o viață șofer și am o pensie mică, da, vreau să spun, dar tragem nădejde că o să fie, o să fie schimbări.”

Europa Liberă: Ce pensie aveți?

– „Ei, 1.500 am. Iaca, vedeți cum, șed aici, mai vând câte-un borcănaș de miere. Altfel cum să mă descurc, să fac și eu de-o bucățică de pâine?”

​Europa Liberă: Dar cu ce asemănați Republica Moldova? Cu ce o comparați astăzi?

– „Ooo, știți cu ce o compar? Cu o mamă fără copii, dar sper că guvernanții aceștia au să facă tot posibilul ca să întoarcă tineretul, ca să lucreze în țara noastră natală. Și eu cred.”

Europa Liberă: Dvs. credeți că cele trei puteri în stat vor recâștiga încrederea cetățenilor – Parlamentul, Executivul, Justiția?

– „Păi, știți cum e. Eu trag nădejde că au să dea afară procurorii, judecătorii, că aceștia îs toți rădăcinile care au rămas ale lui Vlad Plahotniuc. Până n-o să-i dea pe toți afară, la noi n-o să fie ordine în țară.”

Europa Liberă: Lumea a trăit cu frică?

– „Da, majoritatea au trăit cu frică. Vă spun cinstit.”

Europa Liberă: Frică de cine și de ce?

Le luau businessul cu de-a sila...

– „Frică de dl Plahotniuc, de aceștia care au fost la guvernare. Sunt oameni care aveau business, care discutau despre asta, dar le luau businessul cu de-a sila, îi puneau să ia credite pentru Partidul Democrat. Tare mari neplăceri erau. Vă spun sincer. Eu am ajuns la 70 de ani, dar trag nădejde în coaliția de acum, care este la guvernare.”

Europa Liberă: La 27 august se vor împlini 28 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Europa Liberă a ajuns cu microfonul aici, la Orhei, și întrebăm localnicii cum au fost acești ani pentru țară, pentru cetățeni. Ce a fost bine, ce a fost mai puțin bine?

– „A fost mult bine. În primul rând, aceea că ne-au dat libertate, avem, în sfârșit, o limbă, o istorie, putem să ne mândrim că suntem români, vorbim limba română. Părinții așa ne-au educat de acasă, că noi suntem români. Mama, Dumnezeu s-o ierte, nouă ne cânta „Deșteaptă-te, române!” și „Tricolorul” în loc de cântece de leagăn.”

Europa Liberă: Dar aici, la Orhei, multă lume ar putea să vă contrazică.

– „Contrazică-ne...”

​Europa Liberă: Să spună că articolul 13 din Constituție stipulează că limba țării este limba moldovenească.

– „Cea mai mare greșeală a fost că s-a admis așa ceva, ca în Constituție să fie stipulat că-i limba moldovenească, cu toate că este științific demonstrat că-i limba română, politicienii au prostit lumea cu asta. Când vin alegerile, se începe – îi limba moldovenească, îi limba română, mergem înspre Rusia, mergem înspre Europa, vin tancurile, vin românii și au să ne... nu știu ce au să ne facă. Iată care e problema.”

Europa Liberă: Dar ce a zdruncinat din temelie statalitatea Republicii Moldova?

– „Ce a zdruncinat din temelie? Anume dezbinarea, anume că s-a permis, încă în anii de după ‘90 s-a permis să ajungă agrarienii la conducere, care erau pro-ruși și nu le păsa deloc de Republica Moldova, care au dat voie să înflorească clanul Voronin, după Voronin – toți ceilalți, că toți îs veniți de la comuniști. Dar cine nu-s veniți de la comuniști, pe care nu i-au educat comuniștii?”

Europa Liberă: Încă ce a mai zdruncinat această statalitate?

– „Corupția, asta-i prima, cred că cel mai mult corupția.”

Europa Liberă: Cum s-a înrădăcinat acest flagel și cum se scapă, se stârpește acest fenomen?

– „Dar n-o să se stârpească încă mult timp, fiindcă cred că-i intrat în sângele omului. Cine au palate, cine au averi? Acei de sus. Oamenii de rând, mă rog, nu sunt chiar atât de săraci moldovenii, dar nici nu trăiesc super.”

​Europa Liberă: Și ce rol au avut intelectualii în acești 28 de ani de independență?

– „Intelectualii nu și-au arătat rolul lor principal, fiindcă atunci când trebuia nu s-au ridicat. Chiar iată acum, așa, oleacă, nu știu care că-s contra concertului pe care îl face Dodon. Dar unde-s toți intelectualii, să spună „Nu!”? Deseori s-au identificat cu puterea, fiindcă nu-i mai înțeleg - că spun una, dar când ajung acolo, sus, vorbesc cu totul altceva. De pildă, când văd artiștii noștri, pe care îi stimăm, pe care îi iubim, când îi vezi că se duc și cântă pentru Șor, Dodon și pentru democrați și care vreți...

Mă revoltă mai ales artiștii care-s pentru Unire cu România, care se socot români-români – și Doga, și Botgros, și Mihai Ciobanu, de Lazariuc nici nu mai avem ce spune – nu-s oameni săraci. Dar, iată, vedeți că... sau că așa-i rânza moldoveanului – cât am, încă mai mult să am. „Dar ce dacă... mare nevoie, mie să-mi fie bine, dar ceilalți...” Iaca care-i buba. Chiar să vă dau un exemplu: Mihai Ghimpu, așa un unionist(!) Și când colo îl văd la postul de televiziune al lui Plahotniuc...”

​Europa Liberă: Moldova se mai află la răscruce?

– „Până când, da. Eu știți la ce visam? Ca dna de fier a Moldovei să fie Maia Sandu și să ne mândrim că avem așa un prim-ministru. În sfârșit, o doamnă care poate să ne ducă pe calea dreaptă. Da, are și ea unele... se mai împiedică, dar credem în ea.”

Europa Liberă: Și peste 28 de ani Moldova se va deosebi de cea de astăzi?

– „Cred că da, sper.”

Europa Liberă: Cele două maluri ale Nistrului au șanse să se reunifice?

– „Cele două maluri ale Nistrului puține șanse au să se reunifice. Eu nu înțeleg de ce într-atât de mult se insistă asupra acestui lucru. N-o să fie stânga Nistrului cu noi, nu!”

Europa Liberă: Și dacă Rusia și-ar retrage armata din estul Republicii Moldova, șansa reunificării celor două maluri ar fi mai realistă?

– „Nu cred, nu cred. Ei, practic, sunt cu Rusia. Ei au fost susținuți atâția ani de Rusia, ei primesc pensii de acolo, ei au gaz ieftin pe care nu-l plătesc, au energie ieftină pe care tot n-o plătesc, dar plătește poporul Republicii Moldova.”

​Europa Liberă: Dar și cetățenii Republicii Moldova când sunt întrebați în cine au cea mai mare încredere din liderii politici, Vladimir Putin apare primul.

– „Nu mai are cred că așa mare autoritate Putin cum i se impune autoritatea asta a lui Putin și a lui Dodon.”

Europa Liberă: Ce credeți despre ceea ce se întâmplă la Moscova, lupta lui Putin cu opoziția?

– „Ooo, asta-i teroare! Dacă la noi mai este un pic de libertate, în Rusia nu-i deloc.”

Totul s-a distrus și pe toți ne-au fugărit din țară, pe toți...

​Europa Liberă: Cum au fost cei 28 de ani de independență ai țării?

– „Îs toți hoți. De la ‘90 încoace n-a fost nimic făcut pentru binele nostru. Totul s-a distrus și pe toți ne-au fugărit din țară, pe toți.”

Europa Liberă: Cum vă explicați că nu s-a pus prioritar în capul mesei interesul național?

– „S-a pus interesul lor, al lor business. Cum și dl Filip aista, cum să-i mai spun, și-a făcut businessul lui, a luat miezul de nucă și l-a dus. Și așa pe toți i-a pus, nu numai pe unul.”

​Europa Liberă: Un milion de moldoveni au ales să muncească în străinătate. Republica Moldova a rămas mai săracă fără brațele de muncă, fără capitalul acesta uman. Credeți că ar putea să revină cei plecați?

– „Se poate, se poate, dar trebuie de distrus de la cap. Peștele de la cap se distruge, trebuie de la cap de curățat și dat până la picioare, că dacă noi o să facem, o să fie ceva, dar dacă noi n-o să facem, n-o să fie nimic.”

Europa Liberă: Dar Dvs. care credeți că sunt problemele cele mai mari care macină statalitatea țării?

– „Corupția! Corupția e prima. Când au să fie puși în pușcărie, atunci o să zicem că da, se face ceva, dar până când... Vă spun, și deputați chiar din Parlamentul actual, nu care au fost din democrați, că democrații ceia pe sârmă trebuie de luat călare pe cal și duși prin sate să vadă cum e. Rușine să le fie la obraz pentru lucrurile acestea.”

Europa Liberă: Cum puteți pune umărul la schimbare?

– „Numai cu bâta trebuie de pus, nu umărul. Sincer vă spun; vă spun că aici trebuie de luat de sus, de la cap tot în jos.”

Europa Liberă: Problema transnistreană poate fi soluționată și care ar fi prețul pe care ar putea să-l plătească Moldova pentru reîntregirea celor două maluri ale Nistrului?

– „De 28 de ani de când suntem independenți trebuia să fie rezolvată și s-a putut, a fost posibil de făcut lucrul acesta, dar n-a vrut nimeni și nu vor, fiindcă spălarea de bani merge pe partea ceea, tare multă, că lumina ceea pe care noi o plătim - trebuie banii ceia să vină la noi în țară, chiar nici să nu se ducă de aici. Dl Putin trebuie să achite Moldovei, pentru că el ține armata rusească aici. Pur și simplu, aici trebuie un om capabil, ca să le prindă a așeza la loc, dar asta trebuie să vină numai de sus...”

​Europa Liberă: Cei de sus trebuie să aibă sprijinul celor de jos.

– „Numaidecât și al nostru, da! Noi trebuie să votăm un partid, dar nu să votăm pe toți nebunii. Iaca care-i problema Moldovei, a noastră la ziua de azi, că noi îi votăm pe toți – și pe același Dodon, și pe același Sîrbu, care merge călare prin sat și zice că...”

Europa Liberă: 46 de partide avem înregistrate la Ministerul Justiției.

– „Prostia Moldovei îi asta.”

​Europa Liberă: Dvs. v-ați gândit vreodată să plecați în străinătate?

– „Eu sunt venit acum în vacanță...”

Europa Liberă: Când ziceți: „La mulți ani, Republica Moldova!”, unde vă duc gândurile?

– „Off! Să răsuflăm măcar o dată, să zică nepoții care au rămas că: «O, iaca, n-o să trăim ceea ce ați trăit voi și n-o să petrecem viața pe care ați petrecut-o voi».”

Salvarea Republicii Moldova şi a cetăţenilor săi de sărăcie, corupţie şi separatism se poate face doar prin integrarea ţării în Uniunea Europeană. Politica trebuie să iasă de sub influenţa politicienilor aserviţi Moscovei, iar exprimarea liberă a voinţei cetăţeanului este singura care trebuie să conteze în configurarea deciziilor la nivel înalt. Republica Moldova are un viitor european, există încă o speranţă şi ea nu trebuie irosită, sunt declarațiile făcute de primarul din Cahul, Nicolae Dandiş, care a oferit un interviu Europei Libere în ajunul zilei de 27 august, când se vor împlini 28 de ani de la proclamarea independenţei de stat.

​Nicolae Dandiș: „Sunt aspecte din punct de vedere politic, care, indiscutabil, o țară independentă are niște relații politice cu comunitatea internațională, avem astăzi un Acord de Asociere cu Uniunea Europeană și, chiar dacă cu probleme, ne îndreptăm în această direcție, cu mare întârziere, evident. Sigur că nu am reușit să cristalizăm la nivel central, din păcate, o generație de lideri politici patrioți, cu dragoste de țară și care cu adevărat să fie dedicați muncii, și oamenii să creadă și să vadă în majoritatea ei un vector și o încredere în viitorul acestei țări.

Nu am reușit să cristalizăm la nivel central o generație de lideri politici patrioți, cu dragoste de țară...

O altă problemă este că s-a perpetuat dezbinarea în societate adeseori pe criterii de geopolitică, etnic ș.a., care ar fi trebuit să fie depășite sau pus punct anumitor lucruri de mult timp. E o problemă că a rămas încă nesoluționat conflictul transnistrean și avem încă o armată străină – armata rusă – pe teritoriul țării. Sigur, din cauza nivelului de dezvoltare economică problema migrației e tot mai mare sau în creștere, ceea ce înseamnă că populația scade în țară, bătrâni, copii, fără familii întregite. Deci, din punct de vedere demografic, suntem tot în scădere și în scădere. Cred, în același timp, că avem și lucruri frumoase, realizate. Aici vorbim despre o societate civilă, zic eu, în care oamenii sunt cu mintea deschisă, care văd lucrurile sau cum ar trebui să se dezvolte în țară, știu exact ce trebuie de făcut...”

Europa Liberă: Dacă trecutul a fost mai anevoios, viitorul poate să aducă prosperitate și încredere?

Nicolae Dandiș: „Este posibil, oamenii trebuie să aibă conducători, să aibă lideri pozitivi, oameni integri, oameni care prin activitatea lor și prin ceea ce gândesc să insufle și să ofere entuziasm și încredere în ziua de mâine, atunci când sigur vezi destabilizare, atunci când vezi oameni corupți, oameni care nu au nimic cu dragostea de țară...”

Europa Liberă: ...dar au cu politica tare multe.

Nicolae Dandiș: „Exact! Și, din păcate, pe arena politică încă avem foarte mulți care de la Independență încoace se perpetuează dintr-o formațiune în alta, unii și acum sunt cei care trag ațele în această țară și care sunt efectiv o barieră sau un obstacol pentru progresul țării. Unii sunt mai cunoscuți, alții mai puțin cunoscuți, dar din cauză că sunt și alte interese străine aici pe care, iarăși, nu am reușit să le identificăm foarte clar și să le înlăturăm pe parcursul acestor ani.”

​Europa Liberă: Moldovenii trebuie să-și caute inamicii pe interior sau pe exterior?

Nicolae Dandiș: „Bineînțeles, în primul rând, pe interior, pentru că avem mai mulți în interior decât în exterior; identificându-i pe cei din interior, sigur poți să vezi de unde vin cei din exterior, dar evident că trebuie de lucrat pe ambele dimensiuni și ceea ce ține de informație și contrainformație - trebuie să meargă pe ambele planuri. Noi, într-adevăr, avem nevoie poate mai mult ca oricând în condițiile și de globalizare, și context complicat regional ș.a.m.d., avem nevoie de instituții de stat cu adevărat cu dragoste de țară, concentrate pentru a ne apăra de interesele străine poporul nostru.”

Europa Liberă: Deseori se vorbește despre nevoia unei politici externe echilibrate pe care trebuie s-o promoveze Republica Moldova, asta însemnând că țara ar trebui să aibă relații bune și cu Estul, și cu Vestul, dar acum mai mult ca niciodată se zice că aceste relații bune bilaterale trebuie să fie reciproc avantajoase. E posibil un stat ca Republica Moldova să aibă relații bune și cu Moscova, și cu Bruxelles-ul, și cu Bucureștiul, și cu Washingtonul?

Este mai simplu să cunoști ce este în curtea ta și de acolo să pleci, de la a pune prioritățile...

​Nicolae Dandiș: „Nu este ușor, dar este posibil, pentru că fiind o țară mică sunt și dezavantaje, dar este și un avantaj – este mai simplu să cunoști ce este în curtea ta și de acolo să pleci, de la a pune prioritățile, și această abordare că să avem politică echilibrată ș.a.m.d. este deseori dictată de faptul că asta este dorința nu neapărat care vine din interior, această politică echilibrată.

Deci, poporul, majoritatea trebuie să decidă aici ce vrea exact, care este direcția și nu este nicio țară în drept – indiferent din Est sau din Vest – să dicteze care este direcția cea mai bună pentru Republica Moldova, doar că este important ca acest lucru să vină real din dorința, obiectivitatea situației cunoscute de către cetățeni, dar nu prin ideologie, propagandă, dezinformare, pentru că chiar și alegerile nu reflectă mereu – hai să zicem așa – voința sinceră, obiectivă sau în cunoștință de cauză a ceea ce se dorește în țară, deci deseori este rezultatul manipulării sau al necunoașterii și al culturii politice slabe a cetățenilor.”

Europa Liberă: Dar din observațiile Dvs., cetățenii își dau seama totuși ce avantaje vin din Est, care sunt beneficiile de care se bucură țara, pe care le oferă Vestul?

Nicolae Dandiș: „Majoritatea cetățenilor înțeleg foarte bine ce este benefic din Est și ce este din Vest și, în același timp, oamenii înțeleg că este foarte complicat să fii și cu Estul, și cu Vestul în relații foarte bune, pentru că apar anumite dosare sau teme care sunt incompatibile, și atunci, a nu admite acele teme, să zicem așa, mai dificile, care cu siguranță se răsfrâng și asupra altor domenii.”

​Europa Liberă: Argumentele cetățeanului simplu, inclusiv de aici, de la Cahul, că Moldova ar trebui să aibă o relație bună cu Moscova, pentru că de acolo importă gaze, pentru că de acolo vin resursele energetice, pentru că piața rusă nu trebuie abandonată, pentru că gastarbeiterii moldoveni câștigă și trimit bani inclusiv din Federația Rusă.

Nicolae Dandiș: „Evident, oamenii înțeleg aceste efecte și care sunt temele de interes. Problema este în faptul că nu poate să existe această relație reciproc avantajoasă sau construită pe relații echitabile între state, pentru că, din păcate, Federația Rusă în cazul acesta nu percepe Republica Moldova ca un partener egal de dialog. Din păcate, în administrația acelei țări mulți ne văd doar ca pe o fostă gubernie și în care agentura internă de aici este suficient să fie mobilizată pentru a menține în sfera de influență și a spune că trebuie totuși noi să ne subordonăm acestor interese ale lor, iar ei profită de pe seama dependenței uneori, că este vorba despre muncitori, că este vorba de dependența energetică, că e vorba despre alte lucruri, dar nu neapărat că doresc să discute de la egal la egal, ca o țară care poate să nu fie de acord cu un punct de vedere al Moscovei.

Și, sigur, lucrul acesta nu convine, pentru că este abordarea aceasta imperialistă - o țară care pretinde că are un alt rol la nivel mondial decât de a discuta și a afla ce o doare sau ce interesează Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar ce înseamnă să fii proeuropean?

​Nicolae Dandiș: „În primul rând, este vorba despre standarde și, bineînțeles, a avea o relație ancorată cu realitățile și cu țările care astăzi construiesc și reprezintă comunitatea occidentală, pentru că proeuropean înseamnă asocierea oamenilor cu ceea ce văd la familiile lor, la membrii familiilor lor care lucrează în Occident, înseamnă să existe o libertate de expresie, să existe o protecție a drepturilor omului, securitatea oamenilor, în care și un om simplu să fie în raport egal față de lege la fel cum este un miliardar.

Deci, momentele acestea de justiție, de echitate, bineînțeles și de bunăstare, de nivelul de trai, condițiile de trai, de muncă, de studii ș.a.m.d., cu aceste lucruri se asociază proeuropean, dar trebuie să recunoaștem că în acest concept de proeuropean undeva există, sigur nu la toți, ci la majoritatea cetățenilor există undeva și o ruptură de aceste abordări imperialiste, de a fi cineva să dicteze că este „fratele mai mare”, deci este și un anti-Est, nu atât pro-, cât anti-, dar ca să fii anti- trebuie să militezi pro-. Și este un mixaj interesant, care diferă foarte mult în funcție de educația pe care o au oamenii, nivelul de informare – de ce nu? – inclusiv etnia, pentru că în funcție și de informația pe care o consumă deseori este modelată și viziunea lor asupra geopoliticului și altor teme.”

Europa Liberă: Dar dacă va crește numărul euroscepticilor, inclusiv în cadrul Uniunii Europene, și nu va fi oferită această șansă clară de apropiere, de aderare a Moldovei la UE, atunci se va răsfrânge și asupra dispoziției oamenilor de aici?

Cultura și ceea ce-și doresc cu adevărat cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie direcția care mobilizează clasa politică...

​Nicolae Dandiș: „Da. Sigur se va răsfrânge, de aceea cred că este important într-adevăr ca proiectul european, Uniunea Europeană în sine să găsească căile de a construi și de a menține ceea ce a fost decenii construit, ceea ce este astăzi comunitatea europeană, pentru că real este vorba despre un sistem de valori, este un mod de viață și orice probleme care sunt astăzi în interiorul sistemului comunitar pot să reducă, pe de o parte, din entuziasm, pot să ofere apă la moară celor care nu vor ca țara noastră să dezvolte vectorul pro-european.

Și trebuie să înțeleagă lumea și din țările occidentale, acei chiar care au stat la baza construcției comunității europene, că este în interesul propriilor cetățeni și al propriei securități, și al viitorului continentului european să fie luate în calcul mai global și să fie văzute care sunt riscurile sau consecințele la care se expune întregul continent, nu numai țările lor, dacă fac să se clatine ceea ce este astăzi sistemul de valori în comunitatea europeană. Evident, cultura și ceea ce-și doresc cu adevărat cetățenii Republicii Moldova, viziunea lor față de dezvoltare și față de bunăstarea pe care o văd trebuie să fie direcția care mobilizează atât clasa politică, cât și societatea civilă, pentru ca aceste realități pe care și le doresc să fie cât mai rapid transpuse în viață.”