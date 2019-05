„Năpasta” unei societăți divizate vizibilă de 9 Mai (Galerie foto)

Partidele politice de la Chișinău au organizat separat evenimente dedicate victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial. Premierul în exercițiu, democratul Pavel Filip, urmat de partidul lui Ilan Șor și Partidul Socialiștilor au depus flori la Complexul Memorial „Eternitate” la ore diferite. La fel și în centrul capitalei, în Piața Marii Adunări Naționale – PSRM a anunțat un concert organizat sub patronajul președintelui Igor Dodon, iar PD a instalat în preajma Catedralei mitropolitane un cort la care au oferit trecătorilor mâncare ostășească. Forfotă mare a fost astăzi și printre vânzătorii de suveniruri, panglici și flori.



„Vindem flori, vindem panglici, drapele, chipiuri, tot ce-i legat de 9 mai.”

Pe Elena Croitoru am întâlnit-o în preajma Complexului memorial „Eternitate” tocmai când aranja pe o tarabă improvizată insigne de pus la piept cu seceră și ciocan combinate cu numita panglică a Sfântului Gheorghe, simbol rusesc al sărbătorii de 9 mai. Era abia trecut de ora opt când am stat de vorbă cu Elena, prin urmare, încă nu reușise să vândă nimic. S-a arătat sigură însă că va atrage atenția cumpărătorilor. Spre deosebire de alți ani, are marfă nouă: fotografii magnetice cu foști și actuali lideri politici.

„Lenin, Stalin, da. Îl avem și pe Vladimir Putin.”

Europa Liberă: Care-s cei mai populari?

„Cei mai populari sunt Donald Trump, Vladimir Putin, Stalin și Lenin”.

Europa Liberă: Cum vă explicați că aceștia devin tot mai cunoscuți?

„Vrem noi sau nu vrem, asta-i istoria. Partidele politice fac zâzanie între oameni, dar nu ar trebui să fie așa. Trebuie să fim uniți, să fim mai buni. Partidele politice: unul spune că-i democrat, unul e roșu altul-i albastru. Dar noi nu trebuie să uităm istoria. Eu nu-s împotriva Europei, asta-i sărbătoare mondială.”

Ca să prindă un loc mai bun, îmi spune o altă vânzătoare care se prezintă mătușa Anastasia, și-a început ziua... cu noaptea-n cap. A venit de la Ialoveni cu două căldări pline cu flori.

„Lalele am, doar lalele și atât.”

Europa Liberă: Azi pentru Dvs. ce zi e?

„O zi obișnuită, cum lucrez în fiecare zi așa lucrez și azi.”

Europa Liberă: Pe timpuri mergeați la paradă?

„Da, că ne impuneau. Nu eram liberi, dacă nu mergeam ne luau bursa. Eram pedepsiți și trebuia să facem așa cum ne dictau.”

Europa Liberă: Azi puteți liber să mergeți la paradă și totuși nu o faceți. De ce?

Parada nu-i pentru mine, nu am ce să sărbătoresc...

„Pentru că parada nu-i pentru mine, nu am ce să sărbătoresc. Nu trebuie să dăm vina unul pe altul fiindcă toți avem ale noastre neajunsuri. Oamenii sunt induși în eroare și sunt cu mentalitatea de demult. Tineretul care are altă conștiință a plecat și de asta așa-i.”

La mare căutare în acest an au fost imitațiile de piese vestimentare ostășești, în special bonetele, îmi spune Daria, o tânără a cărei mamă are un mic atelier de cusătorie.

„Anul trecut au fost mai puțini cumpărători, anul acesta sunt mai mulți, în special sunt interesați de costumație pentru copii. În ce privește această zi, cred că 9 mai, Ziua Victoriei, este o zi care ar trebui să ne unească, indiferent de naționalitate și viziuni politice. Cu toții am luptat: ruși, moldoveni, ucraineni și rudele tuturor și-au pierdut viețile în acest război. Cred că este important să fim uniți și ar trebui să uităm despre politică și să ne gândim doar la memoria celor trecuți din viață. În realitate mai greu se întâmplă asta. Sper că generațiile viitoare vor fi mai înțelepte.”

Spre deosebire de negustorii ambulanți pe care astăzi autoritățile locale s-au făcut a nu-i vedea și i-au lăsat să-și vândă nestingheriți marfa în stradă, Maricica Feraru, o acordeonistă amatoare a fost oprită să cânte. Încurca fanfarei militare ce însoțea politicienii veniți să depună flori la Complexul „Eternitate”:

„Și iată că nu mi-au dat voie, au zis că trebuie să treacă întâi prezidentu’.”

Europa Liberă: Pentru ce sau pentru cine ați vrut să cântați azi?

„Pentru veterani, pentru cei care au vărsat sângele, au luptat și iată că nu mi-au dat voie.”

Europa Liberă: Văd că v-ați gătit. Aveți și chipiu…

„Da, de anul trecut.”

​Europa Liberă: Cât ați dat pe el?

„O sută de lei. Nu-i puțin, dar trebuie să mă îmbrac după zile, am costume în funcție de sărbătoare. Am multă costumație.”

Forfota negustorească din preajma Memorialului „Eternitate” era axată pe simboluri sovietice. În Parcul Catedralei, însă, și-au făcut loc meșteri populari. Aici oferta era mult mai variată. Lemnarul Anatol Crețu, membru al Uniunii meșterilor populari, venit din raionul Criuleni, spune că intenționat a evitat să-și adapteze marfa la simbolistica zilei de 9 mai.

„Și nici nu doresc să mă dau după, fiindcă-i așa un lucru mai mult politic. Noi suntem în afara politicii cu toate că suntem contra la ceea ce fac unii, chiar și aceste spectacole sunt dezgustătoare. Totul dovedește că ne despart artificial. Dacă e o sărbătoare, e una comună pentru toți, așa înțeleg. Nu cum se întâmplă la noi: de-o culoare stau de o parte, de altă culoare stau de altă parte. E un lucru inadmisibil. Asta-i toată năpasta noastră.”

Dacă aș fi fost o turistă aflată în vizită la Chișinău, atmosfera de astăzi din capitală mi-ar lăsat impresii contradictorii. Măcar din motiv că simbolurile naționale ale statului moldovenesc au rămas oarecum eclipsate. M-ar fi consolat însă faptul că dominante au fost totuși florile de primăvară, care nu se lasă monopolizate ideologic.