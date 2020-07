„Ne trebuie un Vlad Țepeș, dar nici nu știm de unde să-l luăm” (FOTO/ VIDEO)

Fiecare al doilea moldovean susține ideea declanșării alegerilor parlamentare anticipate; peste 75 la sută din cetăţeni consideră că ţara lor nu este condusă după voinţa poporului şi doar 14,5% cred invers. Sunt datele ultimului sondaj al Barometrului Opiniei Publice. În opinia a peste 70 la sută dintre respondenţi, ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită şi doar 13,5% cred că direcţie este una corectă. La întrebarea cine conduce cu adevărat ţara, 26 la sută sunt convinşi că preşedintele, 21 – parlamentul și doar 4% – prim-ministrul. Încotro, Republica Moldova? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

* * *

Așadar, un nou sondaj de opinie BOP, realizat în perioada 13-23 iunie, arată, printre altele, că dintre instituții cea mai populară printre moldoveni rămâne biserica, urmată de primărie și mass-media. Printre instituțiile cel mai prost respectate se află, dimpotrivă, parlamentul, guvernul și partidele politice. Din 1991, de la proclamarea independenței, Republica Moldova merge mai mult în jos: stagnare, migrație, sărăcie și corupție – asta cred oamenii cu care am discutat la Rezina. Ei mai spun că țară lor se află într-un nou moment de cumpăna, pentru că clasa politică a dezamăgit prin rotație.

Europa Liberă a poposit cu microfonul aici, la Rezina, și întrebăm localnicii pe ce drum merge raionul și țara?

– „Mie îmi pare că din rău în mai rău. Iată, noi suntem o echipă de consilieri locali și raionali care am depistat, așa, ca lumea să înțeleagă, Doamne ferește la noi aici ce s-a petrecut cât au fost la conducere democrații. Și cum e în raionul Rezina, eu cred că, așa e și în toată țara și noi ne ducem din rău în mari rău, în groapă.”

Europa Liberă: Dar care sunt problemele care își așteaptă soluționarea urgentă?

– „Depistarea tâlharilor și tragerea lor la răspundere. Aici s-au furat milioane și aceste lucruri sunt demonstrate de noi. Acum o mare parte din toate materialele acestea sunt la Centrul Național Anticorupție.”

Europa Liberă: Justiția trebuie să-și facă treaba.

– „Justiția numaidecât, numai justiția!”

Europa Liberă: Există încredere în justiție?

– „Nu există încredere în justiție. Iată o parte din colegii noștri au protestat în fața Procuraturii Generale. Parcă, parcă se începe, dar nu cred în justiție, fiindcă toate delapidările și hoțiile s-au făcut opt ani și ei n-au luat defel măsuri în privința la asta.”

Europa Liberă: Cine e capabil să încerce să recâștige încrederea?

Sunt trecută de 60 de ani și-mi pare că n-o să mai ajung să văd ca cineva să ne scoată din hăul acesta...

– „E capabil poporul, numai poporul. Eu sunt trecută de 60 de ani și-mi pare că eu n-o să mai ajung să văd ca cineva să ne scoată din hăul acesta. Eu sunt optimistă de natură, dar de când mi-au plecat copiii după graniță, eu de-amu nu mai am viitor.”

Europa Liberă: Și-ai Dvs. copii au plecat?

– „Da. Am un băiat și o fată și au plecat în Anglia de trei ani și nu vor să se mai întoarcă în țară.”

Europa Liberă: Și mai continuă acest exod?

– „Mi se pare că pandemia asta puțin i-a mai reținut acasă, dar noi o să rămânem fără cetățeni. În afară că noi eram și furați, dar pe noi ne mănâncă și armata asta mare de trântori, de funcționari publici dinăuntrul țării. Iată noi facem analiza întreținerii unui consiliu raional, aproape la șase milioane de lei. Pentru ce-i ținem? Pentru ce sunteți voi, 16 angajați la Secția de finanțe? De-acum totul s-a descentralizat, primăriile sunt cu bugetele aparte, nu au nevoie de direcția aceasta, dar ei stau acolo, își cumulează posturile vacante și-și fac băieții de lucru. Dar cei din secția agricultură cu ce se ocupă în agricultură?...”

Europa Liberă: Ca să fie rezolvate o bună parte din problemele cu care se confruntă cetățenii și statul, trimiteți o dată la patru ani deputații în parlament. Ce așteptați să facă legiuitorii?

– „Ei trebuie dați afară de acolo, că ei toți îs corupți și acolo sus.”

Europa Liberă: Și alegerile parlamentare anticipate ar schimba situația?

Unica scăpare eu aș vedea-o ca să ne unim cu România...

– „Nu cred. Noi mătincă nici n-am început să funcționăm ca un stat de drept. Vorbesc ei de suveranitate, de statalitate, mai ales președintele acesta (o nesciastie (nenorocire) pe capul nostru îi el. Și pe dânsul îl întreținem de milioane, dar unica scăpare eu aș vedea-o ca să ne unim cu România.”

Europa Liberă: În toamnă urmează să aibă loc alegerile prezidențiale. Cine merită să ajungă în fotoliul de președinte?

– „Acea persoană să se asemene cu Vlad Țepeș. Iată așa o persoană nouă ne trebuie. Noi până n-o să dezrădăcinăm toate tâlhăriile bine n-o să trăim. Bani în statul acesta sunt, dacă ar fi un om cu tragere de inimă, cu simț omenesc, s-ar putea aici, în țărișoara noastră, destul de bine să trăim. Dar nu, eu nu văd un asemenea lider la noi în țară. Un Vlad Țepeș doar să fie, dar nici nu știm de unde să-l luăm.”

Europa Liberă: Și moldovenii de unii singuri nu-și pot decide soarta?

– „Mi se pare că nu. Eu am fost patriot, din ’89 m-am inclus în Mișcarea de eliberare națională, n-am crezut niciodată în viață că copiii mei vor pleca după graniță, niciodată în viață, dar, iată, ei au plecat și eu am rămas la bătrânețe singură. Ei mi-au reproșat și au spus că a trebuit să le dau mai devreme drumul să se ducă.”

– „De la perestroikă încoace, noi numai rău vedem, pe noi ne amăgesc și ne fură, și greu trăim.”

Europa Liberă: Dvs. îi alegeți pe cei care guvernează țara...

– „Da’ eu nu mă răzbiresc (descurc) într-înșii, eu nu știu care-s buni și care-s răi; ei acolo se aleg.”

Europa Liberă: Dar nu cetățenii o dată la patru ani merg și-i aleg?

– „Îi aleg, da-i greu de trăit, că norodu-i oleacă-i amăgit, poate și mai mult. Și-i obijduit.”

Europa Liberă: În toamnă vor avea loc alegeri prezidențiale. Cine merită să stea în fruntea țării?

– „Las’ să fie Dodon, că mai buni ca dânsul n-au fost. A fost, de pildă, Voronin mai bun.”

Europa Liberă: Dl Voronin vrea să candideze la funcția de președinte.

– „Să-i ajute Dumnezeu!”

Europa Liberă: Și dacă e și dl Dodon, și dl Voronin, cine vă insuflă mai multă încredere?

– „Amândoi îs buni. Eu mă voi gândi pentru care să votez.”

Europa Liberă: Ce trebuie să facă un președinte de țară?

– „Glavnoie (principalul) că să nu ne amăgească și să nu ne fure, iaca eu ce doresc.”

Europa Liberă: Pe ce drum merge azi Republica Moldova?

– „Îi greșit! De atâta că nu fac ceea ce trebuie.”

Europa Liberă: Valentina Ursu sunt...

– „Da, vă știu pe Dvs. Eu vă ascult tot timpul.”

Europa Liberă: Pe ce cale merge azi Moldova?

– „Greșită, extrem de greșită!”

Europa Liberă: De ce?

– „Economia e jos, medicina e jos, învățământul e jos, legăturile cu Uniunea Europeană nu-s chiar bune și cu frații români situația o cunoașteți și o cunoaștem și noi.”

Europa Liberă: Cine scoate Republica Moldova din criză, din incertitudine?

– „O minte sănătoasă.”

Europa Liberă: Sunt minți sănătoase în Moldova?

– „Multe! Mulți oameni sunt...”

Europa Liberă: În toamnă, la 1 noiembrie, vor avea loc alegeri prezidențiale. Cât de importante sunt aceste alegeri și ce vor decide ele?

– „Ele-s importante, dar depinde cine va fi ales.”

Europa Liberă: Cine merită să fie ales?

– „Un om cu o minte sănătoasă, ageră, liniștit, ca să facă treabă pentru țară.”

Europa Liberă: Ce poate să facă președintele în Republica Moldova, totuși regimul este parlamentar?

– „E clar, el are anumite prerogative, dar numai nu cum e acum, se mai amestecă și în treburi care nu sunt ale lui.”

Europa Liberă: Cine, dl Dodon?

– „Da.”

Europa Liberă: Ce a făcut el în patru ani?

– „Nu prea multe...”

Europa Liberă: În parlament aveți încredere?

– „Sunt și oameni onești, sunt oameni de treabă, cu o minte sănătoasă, ageră, care pot face mult, dar, vedeți, lupta asta care are loc acolo mă pune să mă gândesc destul de serios dacă vor face ceva și va fi totul bine. Eu altceva nu văd decât alegerile anticipate.”

Europa Liberă: Sondajele arată că tot aceste partide ar putea să acceadă în parlament.

– „Arată sondajele, dar eu nu cred în ele, deoarece ele pot fi cumpărate și vândute.”

Europa Liberă: Cine ar merita să facă guvernul?

– „Mă uit ce spune Maia Sandu, nu văd o coeziune, niște relații pe care s-ar lua hotărâre.”

Europa Liberă: Sunteți aici, în imediata vecinătate a regiunii transnistrene. Cum poate fi rezolvată problema transnistreană?

– „Doamnă, e destul de greu de rezolvat, deoarece generația care a crescut în perioada aceasta de convins pe dânșii e destul de greu. Am acolo rude, înainte tot timpul plecam la Râbnița.”

Europa Liberă: Dar acum mai treceți Nistrul?

– „Și în perioada asta am fost...”

Europa Liberă: Dar rudele ce vă spun?

– „Am rude care îndeobște nici nu vor să audă de noi și încă rude tare apropiate. Ei au zis că e bine și așa, dar n-ar strica să fie integri, să fie pace, înțelegere. Iaca asta ar fi o treabă bună.”

Europa Liberă: Igor Dodon a promis să se întâlnească degrabă cu Krasnoselski. Aceste întâlniri, ce rezolvă?

– „E greu de rezolvat problemele când stă în spate Federația Rusă.”

Europa Liberă: Din observațiile Dvs., Rusia îi vrea bine Republicii Moldova?

– „Ce fel de bine? Iată acum ați ascultat că banii care să fie împrumutați, 200 de milioane, se vor relua negocierile. Dar rușii cui i-au mai împrumutat bani, de moldovenii așteaptă? Ne pune să ne gândim ce-i într-adevăr.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, a făcut un popas aici, la Rezina, și întrebăm localnicii despre direcția în care se îndreaptă țara lor. Încotro, Moldova?

– „Eu am impresia că nici acei de sus, de acolo, nici acei din parlament nu știu. Toată lumea e cu interese, nu vedeți că se unesc într-un fel în iunie 2019, acum se unesc altfel – pentru binele poporului, dar noi nu trăim mai bine. Dar acum, sincer să vă spun, nu știu pentru cine să votez.”

Europa Liberă: Care e ieșirea din situație?

– „Dar care e ieșirea din situație? Eu nu-s sigur că și alegerile anticipate o să dea ceva, fiindcă ne învârtim în jurul la unii și aceiași oameni. Eu cred că să intrăm în Uniunea Europeană, dar văd că Uniunea Europeană nu se grăbește să ne primească acolo.”

Europa Liberă: Moldova și-a făcut lecția pentru acasă ca să poată să ceară acest statut?

– „Nu, sigur că nu. Adică noi vrem numai bani de la Uniunea Europeană, altfel, dacă am putea, știți cum zice moldoveanul: să mulgem două vaci, și dintr-o parte, și din alta. Nu!”

Europa Liberă: Principiul Uniunii Europene știți care e? Mai mult pentru mai mult, faceți reforme și veți obține asistență.

– „Da, sigur că e și normal. Câteodată zic: măi, da’ să nu le dea bani, că nu merită să le dea banii aceștia, dar ei nu înțeleg.”

Europa Liberă: Dar fără ajutor din afară ce face Republica Moldova?

– „Noi nu putem exista, și de-atâta problema e foarte mare, eu aș zice să ne unim cu România, că altă ieșire nu avem.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că alegerile parlamentare anticipate multe nu ar rezolva.

– „N-o să dea nimic...”

Europa Liberă: Dar alegerile prezidențiale din 1 noiembrie ce vor decide?

– „Mare lucru n-o să rezolve așa cum merg lucrurile acum, că am scăpat de Plahotniuc și dăm peste alt Plahotniuc. Știți cum, Plahotniuc măgăriile pe care le-a făcut, nu le-a făcut singur și el s-a dus, dar sufletul lui e aici încă și tot ce face el. Dar vedeți cum e? Bățul cu două capete, dacă nu schimbăm guvernul... Dar cu ce să-l schimbăm? De dat jos, ne unim și-l dăm, dar de pus altul nu putem și oricum acela trebuie interimar să fie până la nu știu cât.”

Europa Liberă: Dar vă întrebam: alegerile prezidențiale ce miză au?

– „Doar dacă să ne unim, dar nu vedeți că ei toți vor să fie președinți?”

Europa Liberă: Care ar fi trei probleme mai importante care își așteaptă soluționarea?

– „În primul rând, reforma justiției. Dacă o să rezolvăm problema asta, dar vedem că un procuror general care a promis trei luni în urmă una, acum face altceva.”

Europa Liberă: O problemă e justiția. Alta?

– „Justiția ar fi, să înceapă să lucreze, să avem economia asta, s-o pornim și sigur că vrem democrație în țara asta, deci să nu fim numai declarativi în democrație, dar, într-adevăr, să avem democrație …”

Europa Liberă: Cetățenii Republicii Moldova își doresc să trăiască în democrație, pentru că chiar aici, la Rezina, am discutat cu foarte mulți oameni care spun că mai degrabă le-ar plăcea stilul lui Lukașenka, al lui Putin?

– „Lumii i-ar plăcea stilul acela, fiindcă ei s-au săturat de stilul acesta pe care-l avem aici.”

Europa Liberă: Dar un „tătucă” își doresc alegătorii?

– „Ne-ar trebui unul care într-adevăr să aibă părerea lui, să vrea bine pentru poporul acesta, să fie Maia Sandu.”

Europa Liberă: Dar ce notă puneți mandatului care se încheie al lui Igor Dodon?

– „Un mincinos și un om care nu-i de sine stătător, care se uită la Moscova. Nu vedeți, el se duce la volantă la Moscova, rezolvă problemele, acum normal că oleacă l-a mai îndepărtat Putin. El vrea să fie al întregului popor, dar e al Transnistriei, că noi aici am văzut cum se vota la prezidențiale, cum se aduceau cu autocarele. Nu, nu e al nostru...”

Europa Liberă: Când ați vorbit despre priorități, nu ați inclus și soluționarea problemei transnistrene. Există perspectiva identificării unei soluții durabile pentru această problemă transnistreană?

O mulțime de medici din Râbnița lucrează la noi, aici, ei de-acum de trei luni nu vin la serviciu...

– „Nu cred. În timpul apropiat nu cred că poate să fie rezolvată problema, fiindcă multă lume și de acolo nu vrea. Au și ajutoarele astea rusești, că la pensionari plus 15 dolari în fiecare lună, dar nu numai asta. Eu mă uit, o mulțime de medici din Râbnița lucrează la noi aici, ei de-acum de trei luni nu vin la serviciu, noi n-avem medici care să ne rezolve problemele aici. Acum le-au dat drumul pe trei zile să vină încoace și pe urmă și-au dat seama Krasnoselski de acolo și a zis că: „Ian stați oleacă, dar ce vă duceți voi acolo, voi ce n-aveți aici de lucru?” Salariul, într-adevăr, la medici acolo e mai mic decât aici. Și acum iar nu vin. N-avem medici, un paradox…”

Europa Liberă: Igor Dodon promite să aibă în timpul apropiat o întrevedere cu liderul de la Tiraspol, Krasnoselski.

– „Dar ce, n-au mai avut întâlniri?”

Europa Liberă: Ce pot rezolva cei doi?

– „N-o să rezolve nimic, ce o să le spună de sus Moscova – aceea o să facă și nu o să fie în detrimentul Transnistriei. Deci, îs probleme, îs probleme multe, care nu văd cum și nu văd cine o să le rezolve.”

Europa Liberă: Ia ziceți și Dvs.: Ce credeți despre drumul pe care merge astăzi Republica Moldova?

– „Republica Moldova și-a ales o cale greșită din considerentul că cetățeanul a crezut că i-a ales pe cei mai buni, care o să ne ducă pe un drum bun pentru dezvoltare, un drum care ar fi în beneficiul cetățeanului. Din păcate, cei care au nimerit acolo, au nimerit nu cei mai cinstiți, ajungând în parlament, iată, au luat o cale greșită.”

Europa Liberă: Vă este clar ce se întâmplă astăzi în parlament?

– „Se întâmplă coruperea la nivel de țară. Cine are mai mulți bani, acela cumpără deputații, deputații nu au nici frică de Dumnezeu, nici responsabilitate în fața alegătorului și nici eul său, de a pune piciorul în prag și a spus: „Alegătorul m-a ales sau pe circumscripție, sau pe listă de partid, venind în parlament, eu trebuie să reprezint sau circumscripția de unde vin, sau partidul”.”

Europa Liberă: Ce vor decide alegerile prezidențiale din 1 noiembrie?

– „Eu rămân în speranța că dreapta va hotărî să înainteze un singur candidat la președinția țării, atunci Republica Moldova este salvată.”

Europa Liberă: Oamenii înțeleg ce împuterniciri are șeful statului? Pentru că mulți vor un „tătuc”, cred că președintele trebuie să le dea pensii, salarii, dar asta-i competența guvernului.

– „Venirea la guvernare astea cinci luni cât a fost guvernul Maia Sandu, au început să se mai schimbe lucrurile. Da, a fost un guvern de scurtă durată, din păcate, și iarăși astăzi vedem că președintele țării nu mai este președintele țării, el, practic, este și președintele informal al Partidului Socialiștilor, dar un președinte de țară ar trebui să reprezinte toți cetățenii.”

Europa Liberă: Ce trebuie să facă cel de la cârma țării?

– „Trebuie să respecte legislația și să se ocupe de ceea ce-i prevăzut în Constituției. Președintele țării nu trebuie să se implice în activitatea guvernului, noi am văzut că în perioada pandemică el era cel care punea ce trebuie să facem – că e bine fără mască, că dădea mâna cu copiii și-i săruta; la bătrâni a fost în perioada pandemiei. Noi înțelegem totul absolut, atenție oamenilor în vârstă trebuie să fie acordată, dar în perioada asta cetățeanul se mai uită și la președintele de țară, fiindcă nu toată lumea este informată bine, nu toată lumea știe ce trebuie să facă...”

Europa Liberă a făcut un popas la Rezina și întrebăm localnicii pe ce drum merge țara lor astăzi.

Republica Moldova oleacă e rătăcită, încâlcite sunt drumurile...

– „Nu-i drumul chiar cel mai potrivit. Republica Moldova oleacă e rătăcită, încâlcite sunt drumurile, tendința noastră-i spre Uniunea Europeană, dar conducerea este de altă viziune și cam stăm locului, stagnăm.”

Europa Liberă: Cine poate ajuta Republica Moldova să iasă din această rătăcire?

– „În primul rând, cetățeanul trebuie să dorească lucrul acesta, cetățeanul trebuie să fie activ, trebuie să fie informat. Cu părere de rău, o mare parte din cetățeni sunt indiferenți, puțin îi interesează situația politică, o mare parte au emigrat, elita a plecat, să zicem așa.”

Europa Liberă: Urmează un exercițiu electoral. Pe 1 noiembrie, cetățenii cu drept de vot vor trebui să aleagă următorul șef de stat. Care este miza acestui scrutin prezidențial?

– „Noi am văzut practica alegerilor prezidențiale precedente, fiind aici la hotar cu Transnistria, am văzut ce nelegiuiri s-au făcut în campania electorală. S-au adus alegători din partea cealaltă a Nistrului, au fost achitați, li s-a organizat transport. La Rezina secțiile de votare au fost aglomerate cu cetățeni din partea cealaltă și mă gândesc că la alegerile din toamnă posibil să repete acest scenariu. Ar fi păcat, noi nu putem să spunem că sunt niște alegeri democratice.”

Europa Liberă: Dar nici cetățenilor din stânga Nistrului nu le poți interzice să participe la scrutin?

– „Sigur, nu putem să le interzicem, dar ei sunt manipulați. La noi sunt manipulați, pentru că o mare parte din televiziunile pe care le vizionează cetățenii, acelea sunt televiziunile controlate de către conducere, dar nu mai vorbim de partea separatistă.”

Europa Liberă: Problema transnistreană are sorți de izbândă, poate fi soluționată?

– „Poate fi soluționată, dar dacă am avea altă conducere...”

Europa Liberă: Dar alte probleme care trebuie prioritar soluționate care ar fi?

– „În primul rând este corupția. La noi toate guvernele au fost mai puțin sau mai mult corupte, au fost interese, clanuri, chiar iată urmărim și situația de astăzi, vedem cum se corup, cum se cumpără deputații, care este o rușine a națiunii, nu sunt politicieni, nu ne reprezintă pe noi. Acolo trebuie să vină oameni… Noi am ajuns la fund, la fundul fundului.”

Europa Liberă: Se vorbește despre un scenariu care ar duce la alegeri parlamentare anticipate. S-ar schimba situația?

– „Ar fi o soluție și alegerile parlamentare anticipate, pentru că scrutinul trecut au fost votați pe circumscripții, dar acești deputați care au ajuns în parlament, o mare parte din ei au ajuns tot nelegitim, cumpărând mandatul. Au fost terorizați directorii de școli, preoții, toți au fost implicați și ei au fost obligați atâtea voturi să facă în fiecare localitate și asta ne-a jucat festa. Ei nu ne reprezintă pe noi, o mare parte din deputați.”

Europa Liberă: Peste patru ani, cum vedeți Rezina și Republica Moldova, cum ați vrea să fie?

– „Aș vrea să avem în fruntea raionului, în parlament, în guvern să avem oameni profesioniști, cinstiți, devotați, pe care îi doare de palma asta de pământ.”

Valentina Ursu, de la Europa Liberă. Pot să vă pun o întrebare? Pe ce drum merge azi Republica Moldova?

– „Pe drumul greșit, la sigur.”

Europa Liberă: Dar de ce e greșit?

– „Deoarece așa avem conducerea.”

Europa Liberă: Dar conducerea nu e aleasă tot de cetățeni?

– „Păi, eu bănuiesc că e cumpărată conducerea cu voturile de la Transnistria.”

Europa Liberă: Pe 1 noiembrie sunt fixate alegeri prezidențiale. Cine merită să ajungă în fruntea Republicii Moldova? Cum să fie acea persoană pe care v-o doriți Dvs. la cârma țării?

– „Să fie energică, tânără, frumoasă și deșteaptă, vorbim de Maia Sandu. Dodon a arătat cine este, ce poate, ce a făcut și nu are nicio credibilitate.”

Europa Liberă: Ce poate și ce trebuie să facă un șef de stat în Republica Moldova?

– „În primul rând, trebuie să scoată țara din pandemie.”

Europa Liberă: Nu e atribuția guvernului?

– „Este atribuția guvernului, dar Dodon ne arată că el conduce și guvernul inclusiv. În principiu, Chicu nici nu ne trebuie prim-ministru, dacă îl avem pe Dodon.”

Europa Liberă: Dar, în general, în parlament vă este clar ce se întâmplă?

– „Este haos și este o afacere, o afacere la greu, unde se fac bani mari.”

Europa Liberă: Mai mulți actori politici acreditează ideea că ar trebui să se declanșeze alegeri parlamentare anticipate, pentru că… continuați Dvs. gândul!

– „Pentru că în viitorul parlament nu vor accede clovnii, să-i numim așa. Dacă să vorbim despre PD – nu vor intra în parlament sau vor intra cu o persoană-două, dacă să vorbim de „Pro Moldova” – exact așa, socialiștii, în genere, au pierdut credibilitatea. Intuiesc că Platforma DA va lua câte ceva, ceva mai mult decât în legislativul precedent și la sigur că Maia Sandu va lua mult mai mult, pentru că chiar în acelea cinci luni de guvernare dna Maia Sandu a demonstrat că vrea, că poate, nu doar prin cuvinte, dar și prin fapte.”

Europa Liberă: Fenomenul acesta al migrației, traseismul politic în parlament cum l-ați văzut?

– „Sigur că trebuie interzis. Aș susține, dacă ar apărea vreo lege prin care să fie sancționați și să fie sancționați dur.”

Europa Liberă: Pe ce drum merge Republica Moldova astăzi?

– „Este așa un drum care nu-mi prea place.”

Europa Liberă: Cine încurcă Republica Moldova să meargă pe o cale corectă?

– „Mie îmi pare că este managementul defectuos. Nu este management corect. Sau noi nu ne iubim țara, sau nu o iubim suficient, că lucrurile merg prost.”

Europa Liberă: Care din instituțiile statului se bucură de autoritate în rândul cetățenilor?

– „Am pretenții la toate instituțiile statului. Dacă președintele țării, care trebuie să fie exemplu, trebuie să poarte mască, el trebuie să fie exemplu pentru popor, dacă el nu poartă, înseamnă că lucrurile nu sunt normale. Dacă prim-ministrul manifestă de fiecare dată aroganță și e pretențios la orișice, păi, oameni buni, câteodată trebuie să ai răbdarea de a te opri la timp. Deci, nu trebuie numaidecât tot ce e în cap pe limbă să fie, dle, dumneata ești prim-ministru, nu poți să-ți permiți, dle, să cazi în isterie. Și în parlament, dacă speakerului i-au făcut observație unii deputați: „Purtați corect masca”, iar el spune că: „Dar știți de ce nu o port? Că asudă ochelarii”. Acesta nu-i răspuns de președinte de parlament, dle. Legea e așa și legea trebuie respectată.”

Europa Liberă: Pentru 1 noiembrie sunt fixate alegerile prezidențiale. Ce miză au aceste alegeri din toamnă?

– „Sunt niște alegeri foarte importante. Trebuie să-l alegem pe acel care merită să reprezinte țara.”

Europa Liberă: Cine ar merita să reprezinte țara?

– „Eu sunt sigur că într-o țară ca Republica Moldova sunt oameni demni.”

Europa Liberă: Dar în parlament vă este clar ce se întâmplă astăzi?

– „Parlamentul, spre regret, este divizat și nu este bine, se clatină majoritatea și, pe de o parte, mulți spun că guvernul nu poate fi demis acum, pentru că e o situație de criză și nimeni nu vrea să-și ia responsabilitatea. Dimpotrivă, responsabilitatea nu trebuie să fie măsurată, că azi e criză sau nu-i criză, responsabilitatea și perseverența, ori ea este, ori ea nu-i. Mai pe scurt, sunt lucruri care trebuie schimbate în țară.”

Europa Liberă: Ia ziceți trei probleme prioritare care ar trebui să fie soluționate.

– „Dezvoltarea economică. Nu putem în permanență să trăim cu mâna întinsă. Doi: astăzi avem un deficit în țară de resurse umane, de profesioniști. Mai departe: politica externă, pentru mine nu este normal ca un președinte al Republicii Moldova pe perioada mandatului său să nu facă nicio vizită oficială la vecinii săi. Deci, politica externă lasă de dorit.”

Europa Liberă: Și cu ce comparați Republica Moldova? Cu ce o asemănați acum?

[R. Moldova], o pasăre care vrea să-și ia zborul, dar îi e rănită o aripă...

– „Eu iubesc tare mult Republica Moldova.”

Europa Liberă: Cu ce o asemănați?

– „Cu o pasăre care vrea să-și ia zborul, dar îi e rănită o aripă, nu zic ambele.”

* * *

Voci adunate la Rezina. Oamenii spun că țara lor se îndreaptă într-o direcție greșită. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, fostă șefă a guvernului, a declarat Europei Libere că situația politică rămâne incertă și speră că alegerile prezidențiale și cele parlamentare anticipate vor purifica clasa politică, dominată de corupți. Ea respinge îndemnul la dialog, lansat de președintele Igor Dodon, pentru că, așa cum crede dumneaei, Igor Dodon ar fi decis să devină următorul Plahotniuc.

Europa Liberă: Credeți că e cu putință inițierea unui dialog PAS-PDA-PD?

Maia Sandu: „Anumite discuții se duc acum, la nivelul deputaților se discută. Până acum, nu s-a ajuns la nicio înțelegere, dar, mă rog, de discutat trebuie de discutat, noi suntem obligați să căutăm soluții chiar atunci când ele nu sunt la prima vedere și o să încercăm să le căutăm în continuare.”

Europa Liberă: Dar ar exista suficienți indicii care să arate că Vladimir Plahotniuc mai controlează ceea ce se întâmplă în Republica Moldova?

Maia Sandu: „Asta ne povestește Igor Dodon, în primul rând. El umblă și strigă: „Vai, vine Plahotniuc peste noi!”. Dacă vine, e din cauza lui. E greu de spus din discuțiile neformale pe care le avem noi, se pare că Plahotniuc în continuare exploatează niște scheme de corupție în Republica Moldova și își mai face niște bani de buzunar. E clar că el miliardele și le-a scos demult, și le-a dosit, dar se pare că au fost reanimate anumite scheme de corupție, marea majoritate au fost preluate de Igor Dodon, dar au mai rămas și câteva care sunt exploatate de Plahotniuc. Și nu m-aș mira, adică trebuie să admitem că omul este interesat să controleze anumite procese, nu m-aș mira să controleze oameni în procuratură și în justiție, pentru că Igor Dodon a pus piciorul în prag și n-a vrut să facă reforma, că curețe sistemul judiciar de oameni corupți și de oameni care se vând politicienilor.

Și pentru că sistemul n-a fost curățat, înseamnă că Plahotniuc a putut să-și păstreze niște oameni în mai multe instituții. Igor Dodon are niște oameni în instituții, dar are și Plahotniuc, probabil mai sunt și alții. Acesta este sistemul pe care îl perpetuează Igor Dodon. Noi am vrut să-l curățăm. Dacă îl curățam, nu mai aveau acum influență nici Plahotniuc, nici Platon și nici alții.”

Europa Liberă: Și totuși, despre activitatea procurorului general se discută în diferiți termeni. Unii salută și spun că a început să pășească cu dreptul și să facă lucrurile pe care le așteaptă societatea de atâția ani, alții, din contra, încearcă să pună procurorul și funcția de procuror în buzunarul politicului. Dvs., până la urmă, ce credeți despre ceea ce se întâmplă în Procuratura Generală?

Maia Sandu: „Eu cred că după ce Procuratura Generală a anunțat decizia de neîncepere a urmăririi penale în cazul banilor transmiși de Plahotniuc lui Igor Dodon, eu cred că și cei care se uitau cu ochi buni la procurorul general acum nu mai au niciun motiv, pentru că este strigător la cer, este bătaie de joc.”

Europa Liberă: Dar în comunicatul de presă se spune că, dacă mai sunt dovezi convingătoare, atunci procuratura revine, nu e o problemă?

Maia Sandu: „Procuratura vrea ca Dvs. sau eu să-i facem lucrul? Anumite dovezi au apărut, de la aceste dovezi procuratura trebuie să pornească și să desfacă firul acestei crime, pentru că este o crimă atunci când se fură miliarde și după aia se împart între tot felul de hoți cu funcții înalte în stat. Deci, e o mare nerușinare. Ce să înțelegem noi din asta? Că, dacă într-o zi o să apară un video în care dl Stoianoglo o să primească o pungă neagră de la un hoț, el o să spună la fel? Atât timp cât punga este netransparentă și nu vedem ce a fost acolo, nu merită să investigăm? Sau dacă subalternii dlui Stoianoglo o să fie filmați primind pungi, o să primim același răspuns? Deci, asta să înțelegem noi despre funcționarii instituțiilor statului? Sunt foarte dezamăgită și toată lumea este dezamăgită.”

Europa Liberă: Argumentul celor de la procuratură e că Igor Dodon nu ar fi luat acel așa-zis „kuliok”.

Maia Sandu: „Nu, el a zis să-l ia Cornel, ca să dea salariile. Deci, unde mai clar decât atât? A discutat cineva cu Igor Dodon? A încercat să-l identifice pe Cornel? A încercat să vorbească cu cei care au dat această pungă? A încercat să facă o expertiză a acestui video? Deci, nici de ochii lumii nu s-a întreprins nimic. Pur și simplu s-a așteptat o lună și s-a scos un comunicat de doi bani, și s-a acuzat că acestea sunt chestii politice. Dar ce înseamnă, de fiecare dată când o să vorbim de corupție și de faptul că corupția nu este sancționată, o să fie interpretat asta ca politică? Ce înseamnă atunci lupta împotriva corupției? Să închidem cu toții ochii atunci când e vorba de implicarea președintelui țării în acte de corupție, când e vorba de implicarea parlamentarilor în acte de corupție? Asta, după Procuratura Generală, înseamnă politică?

Democrație nu poți să faci atunci când ai un partid politic care îți finanțează din pungi negre cu mulți bani...

Da, noi am venit în politică, ca să combatem corupția. Dacă nu era corupție în țara asta și dacă se administra țara bine, mulți dintre noi nu veneam în politică, dar am venit în politică motivați, într-un fel dezgustați de marea corupție din politică și vrem să scăpăm de oamenii corupți din politică. Și democrație nu poți să faci atunci când ai un partid politic care îți finanțează din pungi negre cu mulți bani și ai alte partide politice care fac voluntariat și care merg mai departe cu contribuții mici de la oameni cinstiți, plătite conform legii.

Ce fel de democrație vrea să construiască dl Stoianoglo aici, cu asemenea partide politice care se finanțează din furtul miliardului? A zis că vrea să facă ordine, să investigheze până la capăt furtul miliardului. Nu-l interesează unde au ajuns banii din furtul miliardului? O să-i găsească mulți, că n-au trecut toate resursele pe conturi, multe din aceste resurse furate din sistemul bancar au ajuns în pungi. Și s-au distribuit prin pungi și prin genți.”

Europa Liberă: Credeți că acest comunicat de presă, într-un fel, afectează imaginea procuraturii și a procurorului?

Maia Sandu: „Acțiunile procuraturii dăunează imaginii procuraturii. Am fost oameni și noi, am vrut să credem că totuși acolo lucrurile încep să se schimbe și măcar ceva o să se facă. Dar dacă în raport cu cele mai grave acte de corupție nu se face nimic, atunci asta, într-un fel, dezleagă mâinile la toți corupții din sistem. Dacă ei au văzut cum s-a procedat în acest caz, o să zică: înseamnă că toată lumea are liber la furat în continuare și poate să fure. Acesta este mesajul pe care l-a transmis procurorul general la toți oamenii aceștia sărmani din toată țara, toți agenții economici care muncesc din greu și plătesc la stat, ca să acopere toate găurile din furturi. Ei ajung la disperare și ei vor să plece din țară din cauza lui Stoianoglo și altora ca el.

Situația este urâtă și murdară, așa cum a fost pe timpul lui Plahotniuc, doar că pe timpul lui Plahotniuc pe toți îi controla el, acum mai sunt câțiva controlați de Dodon, mai sunt câțiva probabil controlați de alții, dar corupția înflorește, și înflorește din cauza lui Igor Dodon, pentru că el s-a opus curățării sistemului, pentru că i-a fost frică. De ce i-a fost frică, de ce n-a vrut să susțină reforma justiției? Pentru că a știut că într-o zi o să apară video-uri cum el ia bani de la Plahotniuc, o să apară altfel de video-uri. Și dacă era un procuror cu adevărat independent, așa cum am vrut noi să fie, atunci acel procuror ar fi întreprins acțiuni dure în raport inclusiv cu el. El, știind că are probleme mari de integritate și că într-o zi ele au să înceapă să iasă la suprafață, s-a asigurat că noi nu suntem acolo să numim un procuror cu adevărat independent și onest.”

Europa Liberă: Dacă procurorul își face prezența în parlament și cere ridicarea imunității unor deputați, asta înseamnă că...

Maia Sandu: „Sigur! Noi suntem întotdeauna gata. Acolo sunt mulți la care trebuie scoasă imunitatea și nu doar scoasă imunitatea, dar trebuie să fie și sancționați.”

Europa Liberă: Dar ce schimbă acest lucru, pentru că mai sunt aleși ai poporului cu imunitate retrasă?

Maia Sandu: „Exact! Asta spun și eu, nu-i suficient să le retragem imunitatea. Dacă nu urmează nimic după, dacă nu sunt cercetați pentru abuzurile și ilegalitățile pe care le-au comis, atunci înseamnă că retragerea imunității e doar un spectacol.”

Europa Liberă: Și e doar praf aruncat în ochii cetățenilor?

Maia Sandu: „Așa se pare.”

Europa Liberă: Ați decis, mergeți să candidați la funcția de președinte?

Maia Sandu: „Nu am decis încă, partidul va decide. În momentul în care vom găsi o modalitate prin care putem să luăm o decizie colectivă, fără ca să punem în pericol sănătatea membrilor partidului.”

Europa Liberă: Ce șanse credeți că aveți acum? Sunt comparabile cu cele din 2016?

Maia Sandu: „Noi credem că avem cele mai mari șanse, pentru că, inclusiv din discuțiile pe care le avem în localitățile unde Igor Dodon în 2016 a luat un scor bun, foarte multă lume a înțeles că el este incapabil, nu știe să administreze țara și că este corupt. Aceste video-uri – îi place lui Igor Dodon, nu-i place, poate să încerce Stoianoglo să-l acopere cu deciziile lui ilegale, dar oamenii au văzut și au înțeles tot mai mult cât de strânsă a fost relația între Igor Dodon și Plahotniuc, cum Igor Dodon a făcut teatru în toată această perioadă, cum și-a finanțat partidul din banii pe care îi fura Plahotniuc de la oameni. Deci, aceste lucruri nu pot fi ascunse la nesfârșit. Și eu sper că în acest an oamenii au să voteze un candidat onest.”

Europa Liberă: Chiar credeți că indirect ar exista o înțelegere Plahotniuc-Dodon?

Maia Sandu: „Ea a existat întotdeauna!”

Europa Liberă: Și acum, în aceste condiții?

Maia Sandu: „Acum nu pot să vă spun, acum mai mult arată lucrurile în sensul în care s-ar dori să se ajungă la un târg. Presiunile pe care le face Plahotniuc atunci când scoate în public aceste video-uri, într-un fel, vorbesc despre faptul că se pune presiune pe Igor Dodon, ca să se ajungă la un târg. Și n-o să ne mirăm dacă o să se ajungă la acest târg.”

Europa Liberă: Întrebarea cea mai frecventă: ce poate să facă un președinte în Republica Moldova, dacă sistemul este unul parlamentar?

Maia Sandu: „Un președinte poate să facă două lucruri foarte importante: unul este să unească societatea și e mare nevoie să lăsăm baricadele și să ne unim în jurul valorilor pe care le împărtășim cu toții. Da, sunt și lucruri care ne divizează, dar, dacă facem cu toții un efort, putem să ne unim în jurul lucrurilor care ne unesc. Și doi: funcția de președinte este singura care oferă stabilitatea mandatului. Asta este important pentru a contribui la consolidarea unor instituții, la redarea independenței și consolidarea capacității unor instituții. Bunăoară, sunt oameni cumsecade în toate instituțiile statului, inclusiv în justiție sunt, dar sunt puțini. Atunci când acești oameni știu că sunt sprijiniți de un om politic cumsecade, atunci ei sunt mai curajoși să-și asume niște decizii, să-și asume niște acțiuni de curățare în interiorul instituției.

Și eu am avut discuția asta de câteva ori atunci când eram prim-ministru cu oameni care voiau să pornească lucrurile mai curajos în instituțiile din care veneau, dar care se uitau la echilibrul foarte fragil din parlament și care înțelegeau și chiar îmi spuneau: „Guvernul Dvs., din păcate, n-o să supraviețuiască foarte mult timp, noi nu putem să pornim acum cu pași foarte încrezuți, pentru că, dacă guvernul pică în 2-3 luni, noi nu reușim să facem lucrurile pe care trebuie să le facem”. Și faptul că acești oameni cumsecade încă mai sunt în aceste instituții, e un ajutor pentru noi toți.

Un ajutor, pentru că ei documentează abuzurile și fărădelegile pe care le comit ceilalți. În momentul în care acești oameni cumsecade din toate instituțiile statului vor ști că pentru 4 ani de zile au sprijinul unui președinte care nu e corupt, care nu e legat cu tot felul de clanuri, care nu datorează unuia sau altuia și care nu face jocuri politice, dar care o să-i sprijine în toate demersurile lor, atunci avem o șansă reală ca aceste instituții să înceapă să se curețe și să-și consolideze capacitatea.”

Europa Liberă: În Republica Moldova practica a arătat că, dacă în parlament forțele politice arată altă balanță, atunci ar putea oricând să-i pună piedică președintelui?

Maia Sandu: „Parlamentul o să-l curățăm, o să-l curățăm neapărat!”

Europa Liberă: Igor Dodon a zis că Vladimir Putin ar putea să vină în toamnă la Chișinău, fie Vladimir Putin, fie premierul. Ce mesaj s-ar transmite pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că tot șeful statului spunea că în ultimul timp relațiile moldo-ruse au cunoscut o cooperare impresionantă?

S-a schimbat ceva pentru exporturile moldovenești în Rusia? S-au scos restricțiile care au fost?

Maia Sandu: „Și care e rezultatul acestei cooperări? S-a schimbat ceva pentru exporturile moldovenești în Rusia? S-au scos restricțiile care au fost? Care este efectul acestei îmbunătățiri despre care vorbește Igor Dodon? Eu cred că este o chestie pe hârtie, pentru că în realitate nu s-a schimbat nimic în relațiile comerciale sau pe alte domenii. Igor Dodon pierde văzând cu ochii sprijinul oamenilor și atunci se agață disperat de Rusia și de Putin și încearcă printr-o fotografie sau printr-o vizită să-și recapete susținătorii, pentru că el în sine nu prezintă nimic, toată lumea a înțeles că nu prezintă nimic și atunci umblă cu fotografia că poate îl votează cineva doar pentru faptul că stă lângă Putin. Acesta este un semn de disperare.”

Europa Liberă: Dar o vizită efectuată de Vladimir Putin la Chișinău, ce ar însemna totuși pentru Republica Moldova?

Maia Sandu: „Asta ar însemna, pe de o parte, interesul Rusiei ca să își mențină omul la președinție, dacă se întâmplă această vizită. Și doi: asta ar însemna că Igor Dodon recunoaște că nu este capabil singur să convingă oamenii să-i mai dea un mandat. Și atunci se agață de oricine ca să primească câteva voturi în plus.”

Europa Liberă: Ce vă face să arătați atâta sacrificiu pentru ca să schimbați situația în Republica Moldova?

Maia Sandu: „Nedreptatea! Deci e atâta nedreptate, pe de o parte, și atâta impunitate și lipsă de pedeapsă pe cei care comit atâtea abuzuri și eu în fiecare zi mă întâlnesc cu cetățeni și seara când ajung acasă îmi vine să plâng de nenorocirile pe care le aud în fiecare zi de la agenți economici care și-au investit toți banii, și-au pus casa în gaj și care rămân fără rodul muncii lor din cauza unor funcționari dintr-o instituție sau alta care vin și își bat joc de ei, oameni care au muncit toată viața cinstit și care acum au o pensie pe care nu poți să trăiești nicio săptămână, nemaivorbind de o lună. Atâta nedreptate e în țara asta că noi trebuie să-i punem punct într-o zi!”

Europa Liberă: O luptă - fie ea și politică - fără victorie, demotivează?

Maia Sandu: „Noi am avut victorii, mici victorii. Da, așa, dacă ne uităm în fiecare zi, ele nu se văd, dar dacă ne uităm în perspectivă, ele se văd. Noi am reușit să alungăm un mafiot de talie internațională din țară, pentru că Plahotniuc e cam așa. Ați văzut că are tupeul să îl dea în judecată pe Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii? Da, noi mai avem și alți mafioți aici. Nu e ușor. Noi suntem oameni fără resurse, fără televiziuni, fără resurse administrative și bani de hoți care-i apără ș.a.m.d. Eu cred că noi am reușit anumite lucruri și trebuie să mergem mai departe să reușim. Ei vor ca noi să renunțăm, ei vor să ne facă viața tot mai dificilă și noi să renunțăm și să nu mai fie niciun om cinstit care să vrea să facă politică în țara asta.

Și să rămână numai hoții, pentru că între ei, ei se împacă mult mai ușor – joacă teatru, că adică unu-i pe o parte a baricadei, altu-i pe altă parte a baricadei, dar între timp își finanțează reciproc partidele din banii furați. Deci ei, hoții din politica moldovenească, vor să rămână doar ei, pentru că ei între ei se înțeleg – azi se vând dintr-un partid, mâine în altul și tot așa. În momentul în care apar oameni cinstiți, iată atunci noi le stăm ca un ghimpe.”

Europa Liberă: Igor Dodon a revenit la ideea că trebuie totuși să fie redus numărul deputaților în parlament, să rămână 71.

Maia Sandu: „Trebuie eliminat numărul hoților, în primul rând. Din politica moldovenească trebuie alungați toți corupții și din parlament trebuie alungați toți corupții și atunci economiile au să fie enorme. Nu se compară cu cât s-ar economisi dacă s-ar reduce numărul de la 101 la câți acolo, pentru că pot să fie și 30, dar dacă-s corupți, atunci o să coste țara cât 400 de parlamente cinstite.”

Europa Liberă: Până la urmă, totul rămâne la judecata alegătorului, pentru că, atunci când are buletinul de vot în mână, el decide cine să fie în parlament, cine să-i apere interesele, cât de mult este deputatul sluga poporului sau sluga propriilor interese. Asta trebuie să cântărească omul atunci când este chemat să aleagă. Vă mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu altă ocazie!

Maia Sandu: „Și eu vă mulțumesc!”