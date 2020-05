„New York Times”: Iulia Timoșenko și avocatul ei au primit 11 milioane de dolari de la o firmă internațională de avocatură

O firmă internațională de avocatură cu sediul la New York a plătit despăgubiri de cel puțin 11 milioane de dolari pentru a nu fi dată în judecată de Iulia Timoșenko, fosta prim-ministră a Ucrainei, relatează New York Times. Potrivit unui articol publicat duminică, firma Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom a fost acuzată de Timoșenko că a scris un raport care a dus la detenția ei, în anii 2011-2014, în timpul unui proces de abuz de putere, considerat motivat politic. Procesul a avut loc sub regimul fostului președinte ucrainean pro-rus Victor Ianukovici, iar firma de avocatură a lucrat pentru guvernul lui Ianukovici, începând din 2012. Timoșenko a angajat, la rândul ei, o firmă americană de avocatură contra firmei Skadden. New York Times citează declarații depuse la guvernul ucrainean de fosta prim-ministră și avocatul ei, arătând că ambii au primit câte 5,5 milioane de dolari în urma unei soluții amiabile.