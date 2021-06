O mulțime de siteuri din întreaga lume, afectate de întreruperi

O mulțime de siteuri din întreaga lume au fost afectate astăzi de întreruperi. Site-uri web de top din domeniul mass media, precum BBC, Financial Times, The Guardian, New York Times, Bloomberg, CNN și Le Monde, au raportat in aceasta diminreata întreruperi .Site-ul web Amazon.com și site-ul guvernului britanic gov.uk au afișat, de asemenea, mesaje de eroare. Nu este limpede ce a cauzat perturbarea accesului la aceste siteuri. Potrivit site-ul Hotnews.ro si site-uri din Romania au fost afectate de aceasta defectiune.