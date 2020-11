Octavian Țîcu (PUN): „Prin cumul, trei partide de stânga au aproape 60%”

Europa Liberă a stat de vorbă cu Octavian Țîcu, unul din cei doi candidați unioniști la alegerile de duminică unde a luat 2% din voturi.

Europa Liberă: Deputatul Octavian Țâcu în studioul Europei Libere de la Chișinău, cel care a participat în cursa prezidențială pentru aceste alegeri. Ați acumulat 2 %?

Octavian Țîcu: „2% - 27 de mii o sută și ceva de voturi.”

Europa Liberă: Așteptările au fost mult mai mari.

Octavian Țîcu: „Întotdeauna ai așteptări mai mari.”

Europa Liberă: Ce concluzii ați tras?

Octavian Țîcu: „Dar eram și foarte realist. La ultima emisiune pe care am avut-o și am discutat, miza noastă este alta decât alegerile prezidențiale. Eram conștienți de faptul că avem două handicapuri serioase, pe care moldovenii nu pot să le depășească încă. Primul handicap este că noi suntem unioniști și vrem să reunim țara într-o Românie Mare și, pentru mulți moldoveni, obișnuiți cu ideea de statalitate, de Moldova, de Moldovioară e greu.

Alegeri 2020: rezultate, primul tur

Și al doilea e că nu am reușit să ne facem cunoscuți. Eu, ca persoană, partidul, suntem relativ tineri în politică, abia din decembrie 2019, și asta s-a dovedit a fi un lucru decisiv, pentru că au fost raioane în care noi n-am avut deloc campanie. Au fost raioane unde nu avem organizații teritoriale, abia am constituit 21 de organizații teritoriale. Abia în această campanie, pe care noi am inițiat-o, Ce înseamnă unirea cu România?, am început să tatonăm terenul prin localități, să vedem ce cred oamenii despre noi. Eu cred că la primul exercițiu plenar electoral în plan național este un scor bun. Noi am reușit câteva lucruri bune, am văzut care este alegătorul nostru, am văzut care este arealul geografic...”

Europa Liberă: Dar, practic, v-au votat cei care și-au pus semnătura atunci când ați adunat semnături pentru a le prezenta CEC-ului?

Octavian Țîcu: „Nu neapărat. Noi, până la urmă, la CEC am rămas cu 15 mii de semnături, 15 mii și un pic, aproape 16 mii. Deci, asta înseamnă că am avut 11 mii și ceva peste. Dar această repartizare geografică nu coincide cu exercițiul de vot.”

Europa Liberă: Și totuși cine sunt cei care au învins și cei care au pierdut în acest scrutin?

Octavian Țîcu: „Eu cred că s-a constatat o realitate deopotrivă pozitivă și îngrijorătoare. Pozitiv este faptul că dreapta pro-europeană a învins în aceste alegeri, prin Maia Sandu și PAS.

Prin cumul, trei partide de stânga au aproape 60 de procente de vot, ceea ce este deosebit de grav

Îngrijorător este că, prin cumul, trei partide de stânga au aproape 60 de procente de vot, ceea ce este deosebit de grav, mai ales intrarea în politică a lui Renato Usatîi, care, într-un mod spectaculos, a venit într-un vacuum pe care l-a creat lipsa de participare a Partidului Democrat și a Pro Moldova. Asta, în mare parte, desigur, și votanții lui Igor Dodon. Pentru că, de obicei, acest electorat este mobilizat, indecis, este mobilizat sau era mobilizat de aparatul administrativ, care o perioadă îndelungată a fost folosit de PD și Plahotniuc. Acești oameni care, cumva, au căzut într-o groapă electorală, au fost recuperați rapid de Usatîi, care a avenit cu un discurs populist, absolut neacoperit din punct de vedere politic și ideologic.”

Europa Liberă: Dar Renato Usatîi a repetat în repetate rânduri că inclusiv pro-unioniștii îl sprijină pe el. Cum vă explicați că voturile din tabăra unioniștilor să meargă către Renato Usatîi.

Octavian Țîcu: „N-a mers niciun vot unionist. Este o iluzie optică. Cel puțin, vreau să vă spun ce se întâmplă cu votul lui Renato Usatîi în diasporă și în România, pentru că am văzut că a luat foarte multe voturi, în România chiar și în diasporă. Nu este un paradox, pur și simplu este o schimbare de paradigmă în orientarea forței de muncă. Oamenii care înainte mergeau în Rusia și lucrau, și votau Partidul Comuniștilor, socialiștilor, pe Igor Dodon, acum, datorită reorientării, au ajuns în România. Pe piața muncii, constructori, eu știu foarte mulți care sunt în diferite locații.”

Europa Liberă: Și ei nu și-au schimbat opțiunile politice?

Octavian Țîcu: „Ei și-au schimbat spre Renato Usatîi, care, probabil, are capacități financiare de a controla, acțiunile lui au fost absolut populiste. Mai ales în perioada pandemiei, cu aducerea celor din străinătate cu avioanele, ceea ce a costat și imaginea statului. Dar, se vede că ceea ce s-a făcut în perioada respectivă a contat pentru anumiți moldoveni, care l-au votat. Aceasta este explicația mea în legătură cu acest personaj.”

Europa Liberă: Și totuși, vreau un răspuns clar de la dumneavoastră, cine sunt învingătorii?

Octavian Țîcu: „Eu cred că n-avem învingători clari, pentru că această victorie a dreptei este una cu o jumătate de măsură, aș spune eu. Pentru că urmează să vedem cum va acționa Maia Sandu în calitate de candidat al dreptei, să spunem, sau al segmentului proeuropean și proromânesc, și să vedem care vor fi opțiunile de vot ale celorlalți candidați. Contează foarte mult unde-și va direcționa votanții Usatîi, unde-și va direcționa votul Violeta Ivanov.

Noi vom avea o susținere pentru candidatul anti-Dodon, pro Europa și pro România.

În privința noastră, lucrurile sunt clare. Noi am anunțat și aici, în studiou, și peste tot: noi vom avea o susținere pentru candidatul anti-Dodon, pro Europa și pro România. Astea sunt lucrurile pe care le reiterez încă o dată, pentru a fi clar și desigur că vom îndemna cetățenii R. Moldova.

Eu cred că, în cele din urmă, dreapta va învinge în aceste alegeri. Și spun asta din considerentul că votul anti-Dodon este foarte masiv, îi va fi greu lui Renato Usatîi să-i convingă pe alegătorii săi să-l voteze pe Igor Dodon, după retorica anti-Dodon, chiar dacă o va face deschis, cum a făcut-o, să zicem, și Plahotniuc, spunând că o va susține pe Maia Sandu, dar în realitate primarii au susținut Igor Dodon. Pentru Renato Usatîi va fi mai greu să facă exercițiul ăsta. La fel și pentru Violeta Ivanov. Dacă se va demonstra această complicitate dintre Șor și Plahotniuc, atunci soarta Partidului Șor este pecetluită. Pentru că această rivalitate care a existat între ei va fi greu de înțeles pentru alegătorii lor, care, în cele din urmă au un singur idol, spre care se orientează.

Vom vedea cum vor evolua și dezbaterile electorale, vom vedea care va fi poziția partenerilor externi, solidaritatea pe care o va avea, probabil, Uniunea Europeană, România, SUA și celelalte cu Maia Sandu foarte mult. De aceea eu sunt încrezător în faptul că Maia va câștiga.”

Europa Liberă: Dar Dvs. cum vedeți să vină un sprijin pentru Maia Sandu din Vest și un alt sprijin, pentru Igor Dodon, din Est?

Octavian Țîcu: „Pentru Igor Dodon a venit, din Est a fost clar. S-a exprimat și Putin, și tot angrenajul diplomatic și politic al Federației Ruse. Acum, probabil, susținerea Occidentului va fi focusată pe Maia Sandu. Pentru că, până acum, părerile față de candidați au fost diferite, am văzut că un mesaj a fost pentru Dorin Chirtoacă de la ALDE, pentru noi a venit din partea PMP, pentru Andrei Năstase – din partea PNL. Pentru Maia Sandu a venit din partea Partidului Popular European. Acum va exista, cred eu, o viziune unică asupra unui candidat proeuropean și proromânesc, pe care-l vor susține la unison și lucrul ăsta contează foarte mult pentru imagine și pentru a convinge alegătorul că asta este opțiunea pe care și-o dorește Occidentul în dialogul cu Republica Moldova.”

Europa Liberă: În primul tur de scrutin a fost puțin mai mare, 42 la sută, credeți că în turul doi va fi aceeași mobilizare, va putea lumea să fie la fel de fermă că trebuie să vină la vot sau, din contra, să stea acasă?

Octavian Țîcu: „Eu mă tem de două lucruri: primul - că diaspora, după chinul de ieri, pentru că a fost pentru mulți un chin...”

Europa Liberă: Sacrificiu?

Octavian Țîcu: „Sacrificiu. Câte patru-cinci-șase ore în rânduri, frig, spații neîncăpătoare. Toate lucrurile astea au contat în rezistența pe care a etalat-o diaspora – de altfel, foarte bravo, din acest punct de vedere. Să nu ne lăsăm amăgiți de faptul că diaspora a votat mai mult decât în 2016. Votul diasporei acum, mai mult decât în 2016, se datorează faptului că...”

Europa Liberă: ... mai mulți ar fi plecat peste hotare?

Octavian Țîcu: „Au plecat foarte mulți. Dacă comparăm turul întâi din 2016 cu turul întâi din 2020, lui Dodon nu i-au ajuns vreo 120 de mii și Maiei nu i-au ajuns 66 de mii, la procentaje, aproximativ, egale. Deci, este clar că s-a depopulat lumea și asta s-a făcut din contul îngroșării votului în diaspora.”

Europa Liberă: Dar pe interior?

Octavian Țîcu: „Al doilea lucru care mă îngrijorează e că ce-a fost la Nistru, a fost doar un exercițiu de testare. Eu chiar spun cu mândrie și recunosc că oamenii din zona Nistrului au fost foarte bravi în felul în care s-au impus în a restricționa accesul alegătorilor în regiunea respectivă. Lui Dodon cel puțin cinci mii de voturi nu i-au ajuns. A fost, spre exemplu, la Varnița, unde s-au votat 13 mii la ultima oară, dacă s-a ajuns la două sau patru mii, nu mai știu cât. Dar, în general, această atitudine și această rezistență a avut un efect de intimidare.

Și nu spun asta dintr-o dorință de discriminare, ci spun din raționamentul că există o conștiință a oamenilor că votul acesta este anti R. Moldova și anti Europa și pentru foarte mulți cetățeni, și atitudinea pe care au manifestat-o partidele politice, și combatanții, și oamenii locului, și pentru observatori a fost un lucru important de a fi cunoscut.

Eu cred că din discuțiile pe care le-am avut cu oamenii care au organizat aceste manifestări de filtrare a celor care veneau repetat, a celor care-i cărau cu mașinile, a fost destul de bine înțeles că vor fi pregătiți și pentru al doilea, pentru că provocarea cea mare va fi în turul doi. Atunci se va încerca mobilizare masivă, va trebui ca partidele politice de opoziție de dreapta să aibă un răspuns adecvat la aceste porniri, așa cum au fost și la Varnița - lucruri care, din punctul meu de vedere, pot influența votul din turul doi, deja dincolo de acest val de entuziasm care există, și mă bucur că s-a insuflat optimism cu câștigarea alegerilor de către dreapta, vom putea să câștigăm, asta-i.”

Europa Liberă: Dvs. sunteți politicianul care nu ați ascuns că, inclusiv aceste alegeri prezidențiale, pot și servesc drept trambulină pentru eventuale alegeri parlamentare care, mai devreme sau mai târziu, oricum vor avea loc, fie anticipate, fie în termen. Acuma rămâneți la această idee? Și ce s-ar putea întâmpla între timp, să admitem chiar și până la 15 noiembrie, în legislativ? Parlamentul încă nu s-a convocat în nicio ședință în plen, pe de altă parte, se presupune că în culise s-ar pune la cale o nouă majoritate parlamentară. Ce anticipație puteți face Dvs.?

Octavian Țîcu: „Nu anticipez, eu analizez. Și din ce văd, situația candidatului de dreapta la funcția de președinte al R. Moldova va fi una extrem de complicată.”

Europa Liberă: În raport cu parlamentul, cu guvernul?

Octavian Țîcu: „În raport cu parlamentul, în raport cu guvernarea, în raport cu lucrurile pe care le așteptăm cu toții. În primul rând, pentru că, între timp, au fost mai multe mișcări de trupe. Din câte vedem, s-a creat o nouă fracțiune, Pentru Moldova, care se vede că este anti Pro Moldova.”

Europa Liberă: Deci, Pro Moldova nu mai există, grup în parlament?

Octavian Țîcu: „Pro Moldova există, dar sunt nouă deputați sau nu știu câți sunt ei acum. Cinci am înțeles că fac această fracțiune, a cărei opțiuni politice nu știm care sunt. Probabil se încearcă a anticipa eventualele scenarii politice care vor urma, fie cu Dodon președinte, fie cu Maia Sandu președinte. Pentru ambele ipostaze sunt scenarii diferite.”

Europa Liberă: Ce înseamnă scenarii diferite, pentru ambele ipostaze?

Octavian Țîcu: „Pentru că Maia Sandu a declarat că va încerca să dizolve acest parlament.”

Europa Liberă: Și Igor Dodon a spus asta.

Octavian Țîcu: „Igor Dodon nu-i Maia Sandu. Maia Sandu are un pic de onestitate, sinceritate și determinare, pe anumite dimensiuni. Igor Dodon este un mincinos, care poate spune astăzi una și mâine să facă alta. Dacă el va câștiga alegerile, el va avea o nouă majoritate în parlament și nu avea niciun raționament pentru care să dizolve acest parlament, pentru că deputații cu care le va face majoritate sunt de teapa lui, sunt oameni cu care el a conlucrat, a furat, a mințit, a trădat, corupți – o să-l ierte, n-o să fie nimic.

Mai greu este pentru Maia Sandu, pentru că aici intră în ecuație mai multe aspecte. Andrei Năstase n-are interes să dizolve parlamentul, pentru că este conștient că, după ce a ratat alegerile, nu va intra în parlament. Gândiți-vă la raționamentul pragmatic al poziționării Platformei DA și la Andrei Năstase care nu va intra în viitorul parlament...”

Europa Liberă: Dar dacă Andrei Năstase și Platforma DA acordă sprijin în turul doi Maiei Sandu, ar putea să se cimenteze...

Octavian Țîcu: „Acesta nu-i același lucru cu dizolvarea parlamentului.”

Europa Liberă: Nu, dar ar putea să se cimenteze relația între cele două formațiuni?

Octavian Țîcu: „Nu, decât dacă ar fi o absorbție a Platformei DA de către Maia Sandu. Pe cine nu poate absorbi Maia Sandu și blocul... și apropo asta este un mare pericol, pentru că Maia Sandu și PAS trebuie să înțeleagă că ei, de unii singuri, nu vor putea rezolva cursul de integrare europeană al R. Moldova. De unii singuri, PAS trebuie să se preocupe să existe un partid unionist puternic și care să aibă capacitatea să intre în parlamentul R. Moldova. Noi vom face acest lucru, acest demers, către cetățenii R. Moldova și pentru toți, să înțeleagă că nu va putea să existe un viitor parlament proeuropean fără un partid unionist constituit, solid și masiv reprezentat. Asta trebuie să înțeleagă și cetățenii R. Moldova. Noi avem o mare miză cu cei indeciși. S-a votat în proporție de 45 la sută, avem o marjă de aproape 50 de procente de oameni indeciși, pe care trebuie să-i convingem să iasă la vot. Și avem capacități de a-i convinge, așa cum cred eu că prin aceste alegeri am pus temelia PUN-ului și a mișcării unioniste. Urmează să construim această casă, să-i punem acoperiș, geamuri, ușă, să avem un partid consolidat și PAS să înțeleagă că noi nu suntem un concurent politic, noi suntem un aliat firesc, doar că oamenii noștri văd intrarea în UE altfel. Este aceeași direcție de integrare europeană, doar că prin unirea cu România. Și, în anumite momente, aceste interese converg, ele trebuie înțelese și analizate, dar, din punctul meu de vedere, electoratul lui Andrei Năstase nu are o substanță ideologică, el, cu ușurință, în condițiile în care va fi această alianță de circumstanță cu Maia Sandu, va fi absorbit, în cele din urmă.”

Europa Liberă: E bine să așteptăm rezultatele celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, fixate pentru 15 noiembrie, dar vreau o opinie a Dvs. referitor la ceea ce se va întâmpla a doua zi, adică pe 16 noiembrie. Igor Dodon a declarat că el va recunoaște rezultatul alegerilor și că pledează pentru stabilitate politică. Credeți că-și va menține în vigoare această declarație, ca să nu cheme lumea în stradă? Și ce se întâmplă totuși cu Maia Sandu, dacă nu ajunge să fie învingătoare în turul doi? Va ieși lumea în stradă?

[Dodon] în situația că va pierde alegerile, va încerca să controleze președinția, care devine, desigur, un concurent important, serios, prin noua majoritate pe care și-o va crea în parlament.

Octavian Țîcu: „Igor Dodon nu poate scoate lumea în stradă, el n-are pe cine scoate. Votanții lui sunt cei pe care el i-a cultivat și a căror mobilizare, în comparație cu votul și protestul anti-Dodon este insignifiant. Deci, nu va avea de ales și va trebui să recunoască. Sigur că din acest considerent și-a creat și anumite punți de retragere, inclusiv ipostaza de candidat independent, inclusiv faptul că se încearcă cristalizarea acestei majorități și lucrurile din acest punct de vedere sunt clare: în situația că va pierde alegerile, va încerca să controleze președinția, care devine, desigur, un concurent important, serios, prin noua majoritate pe care și-o va crea în parlament. Iar felul cum trebuie să acționeze un parlament favorabil lui Dodon împotriva unui președinte proeuropean a arătat-o chiar Plahotniuc. Când ai o majoritate, iar președintele îți este indezirabil, știi cum să acționezi. Va depinde de fermitatea Maiei Sandu în această bătălie, pe care-și va asuma-o în calitate de lider. Pentru asta a intrat în luptă și pentru asta trebuie să finalizeze.”

Europa Liberă: Va fi stabilitate în R. Moldova și după ce se consumă cel de-al doilea tur de scrutin prezidențial?

Octavian Țîcu: „Nu va fi stabilitate. Ipostaza Maiei Sandu și a curentului proeuropean nu va fi ușoară deloc, chiar deloc. Dar cred eu că va conta foarte mult poziționarea celorlalte componente din parlament, ce va face PD, ce va face Pro Moldova. Pentru că PD este cel care întărește credibilitatea regimului Plahotniuc. Cel puțin, aparențele de control, anumite ministere, inclusiv cel al educației, care stă cu mâna pe problema identitară, ca ea să nu explodeze. Dacă PD se retrage din actuala guvernare, Igor Dodon va trebui să facă majoritate cu, să zicem, oameni care nu au nicio credibilitate.”

Europa Liberă: Dar ce va face PSRM, dacă pierde Igor Dodon cârma statului?

Octavian Țîcu: „PSRM nu va păți nimic.”

Europa Liberă: Nu se va fragmenta?

Octavian Țîcu: „Nu se va fragmenta nici într-un fel.”

Europa Liberă: Nu vor trece anumite structuri către Partidul Șor, către alte formațiuni?

Octavian Țîcu: „Nici într-un caz. PSRM va fi o entitate, în continuare, până va pierde majoritatea. După pierderea majorității și dizolvarea parlamentului, lucrurile s-ar putea rearanja. Dar alta este întrebarea, pe care nici nu vreau să mi-o pun: ce va fi dacă câștigă Igor Dodon? Asta este o întrebare fundamentală.”

Europa Liberă: Igor Dodon, după ce a fost învins, să zicem așa, în primul tur, de către Maia Sandu, a spus că este un răspuns care au spus despre falsificări ar fi bine să-și ceară scuze, cei de la autorități, cei care au vorbit foarte mult despre fraudă electorală, despre un scrutin nedemocratic, despre un scrutin care nu neapărat s-a desfășurat în condiții libere?

Octavian Țîcu: „El e politician. Normal că acest vot a fost unul anti-Dodon, poate să spună Igor Dodon ce vrea. Și desigur a fost și atitudinea oamenilor de la Nistru care au stopat. Poate s-ar fi așteptat la mai multe forțe care l-ar fi votat, dar cu certitudine că este un vot anti-Dodon. ”

Europa Liberă: Dar despre fraude se poate de vorbit sau nu se poate?

Octavian Țîcu: „Eu cred că nu mai putem vorbi despre fraude, cu excepția segmentului transnistrean.”

Europa Liberă: Atât?

Octavian Țîcu: „Atât, dar este un număr mare, impresionant. Chiar și în condițiile actuale este un număr mare de oameni, care influențează într-un fel în care noi nu știm. Dacă anumiți oameni au venit la secțiile de votare și au cerut bani ca să li se plătească și a fost evident faptul că s-au adus oameni masiv, cu transport, este fraudă. Nu poți spune că nu este fraudă. Dacă aceste mii de voturi s-au dus la igor Dodon, este fraudă, evident.”

Europa Liberă: Dar cum se va construi relația între Chișinău și Tiraspol, dacă maia Sandu câștigă în al doilea tur de scrutin?

Octavian Țîcu: „Nu pot să anticipez, dar este o chestiune pe care o va face Maia Sandu. Nu am nicio idee, la moment, cum își va proiecta Maia Sandu discursul față de Tiraspol și față de Moscova. Eu pot să răspund pentru mine.”

Europa Liberă: Igor Dodon ar putea să pretindă la funcția de premier, în caz că nu câștigă în turul al doilea?

Octavian Țîcu: „Nu cred că-l va risca partidul socialiștilor să-l înainteze pe Igor Dodon, dacă pierde alegerile, la funcția de prim-ministru. Ar putea exista o altă majoritate, cu un prim-ministru acceptat de alte componente ale majorității.”

Europa Liberă: Altele care ar fi?

Octavian Țîcu: „Șor, Pentru Moldova, cine o să mai participe acolo. Dacă luăm la calcul, cred că le ajung. Sau PD, dacă ajung, pe care Maia Sandu nu reușește să-i convingă să iasă din alianță. Maia Sandu ar putea, în condițiile actuale, în condițiile în care câștigă alegerile, să facă o altă majoritate parlamentară – cu cele două componente ale Blocului ACUM, cu PD, cu Pentru Moldova și cu Pro Moldova. În total ar fi vreo 54-56 de deputați.”

Europa Liberă: Și ar fi o armonie între aceste forțe?

Octavian Țîcu: „N-ar fi armonie, ar fi un compromis, cel puțin până la următoarele alegeri. Nu știu ce promisiuni ar trebui să facă Maia Sandu acestor oameni, pentru că ei nu au scrupule, nu sunt ca cei din Blocul ACUM, care au o anumită motivație și un anumit angajament moral față de alegători. Ei sunt oameni de afaceri, au venit în politică să-și facă interesele.”

Europa Liberă: Dar rămâneți la părerea că, în caz dacă se ajunge la alegeri anticipate, le pot avea loc în primăvara anului următor?

Octavian Țîcu: „Eu așa cred și sper. Alegeri anticipate i-ar conveni de minune Maiei Sandu, pentru că ar fi pe val, dacă câștigă alegerile, și asta este o motivație pentru ca ea să câștige și să declanșeze un mecanism, pentru că sunt mai multe posibilități de a dizolva parlamentul, din acest punct de vedere.”

Europa Liberă: Un compromis poate găsi între forțele de centru-dreapta în aceste două săptămâni și cum vedeți Dvs., de exemplu, să purtați o discuție în formatul Maia Sandu, Octavian Țîcu, Dorin Chirtoacă, Andrei Năstase, Tudor Deliu. E cu putință? Per total, câte procente se adună, până la urmă?

Octavian Țîcu: „Da nu-i nevoie. Eu am declarat, toți au declarat, că o vor susține pe Maia Sandu. De acum rămâne să vedem măsura în care ea are nevoie de acest ajutor. Mai ales, conexiunea Maiei Sandu cu unioniștii este una, din punctul ei de vedere, extrem de sensibilă, din moment ce, probabil, contează pe voturile lui Șor și ale lui Renato Usatîi. Din acest punct de vedere, nu pot să judec bucătăria PAS în raport cu unioniștii, dar este clar că ea trebuie să fie foarte atentă la ce spune în raport cu unioniștii, pentru că asta poate s-o coste rezultatul final al alegerilor.”

Europa Liberă: Pe plan extern, o victorie a maiei sandu ce-ar însemna?

Octavian Țîcu: „Ar însemna un lucru bun. Ieșirea din izolare internațională, pe de o parte, pentru că atât Bucureștiul, Bruxellesul, Kievul și Washingtonul vor fi bucuroși de această schimbare. Ea va fi percepută ca un semnal clar că oamenii din R. Moldova nu-și mai doresc o sculă a Moscovei, ci un politician cu viziuni europene. Și asta, pe timp scurt, este bine pentru R. Moldova, dar nu rezolvă problema fundamentală pe o perioadă îndelungată. De aceea noi susținem candidatul Maia Sandu. Noi ne-am anunțat votul anti-Dodon, dar, în plan îndelungat, noi nu vedem această problemă ca una de compromis definitiv. R. Moldova, ca stat, nu are nicio șansă să existe, atâta timp cât nu se va integra, prin România, în structurile euroatlantice.”

Europa Liberă: Dle Țâcu, iată, din experiența Dvs. în această campanie electorală, ce produs electoral mai poate să mai fie vândut alegătorilor indeciși?

Octavian Țîcu: „Indecișilor trebuie să li se vândă un produs electoral sincer, corect și integru, așa cum îl facem noi și pe care îl vom face în continuare. Eu nu am nicio îndoială că suntem pe calea cea bună, pentru că ce va urma în timpul apropiat va demonstra cetățenilor R. Moldova că situația este fără ieșire.”

Europa Liberă: Dar mai mult din jumătate din populația R. Moldova e fără atitudine, practic.

Octavian Țîcu: „Pentru că nimeni n-a vorbit nimeni cu acești cetățeni. Este o dezamăgire totală. Eu cred că pentru noi asta este o chestiune pe care o să ne-o asumăm. Marea mea îngrijorare este că acest fundal de sărăcie și disperare, care există, lasă loc coruperii acestor alegători, apariției unor actori electorali, care, spuneam, nu au nicio substanță politică, doar declarații, populism și promisiuni. Astfel încât riscurile sunt foarte mari, din punctul meu de vedere, pentru a atrage acești alegători. Dacă va reuși vreun partid politic să intre în sufletul acestor indeciși, în această zonă gri, va fi cel mai mare câștigător al vieții noastre politice.”

Europa Liberă: Curentul unionist crește doar în sondajele de opinie, nu și atunci când e vorba de exprimarea votului?

Octavian Țîcu: „Cu exprimarea votului, am trăit o mare dezamăgire, chiar, aș spune, pentru că eu nu înțeleg. Cei care se declară români spun că îl sprijină pe Octavian Țîcu, dar o votează pe Maia Sandu, ca să nu câștige Igor Dodon. Pentru mine sofismul ăsta este de neînțeles.

În al doilea rând, nu înțeleg oamenii din diasporă și din România, care au mers în România, care știu cum este în România și pentru care România este un crez și au votat, de asemenea, Maia Sandu. Și nu înțeleg diaspora, care a mers cu pașapoarte românești în diasporă și a votat Maia Sandu, pentru că, în esență, toți contribuie la clocirea acestei independențe care nu are nicio soluție de viitor.

Cei mai mari gropari ai partidului unionist sunt chiar unioniștii care, din mai multe raționamente și erori de judecată, au dat votul pentru partidele proeuropene stataliste.”

În esență, cei mai mari gropari ai partidului unionist sunt chiar unioniștii care, din mai multe raționamente și erori de judecată, au dat votul pentru partidele proeuropene stataliste.”

Europa Liberă: Da, dar tot Dvs. sunteți cel care chemați să fie susținut candidatul proocidental.

Octavian Țîcu: „Acuma da, dar imaginați-vă ce ar fi fost dacă, în primul tur, calculând lucrurile așa cum trebuie să le calculezi, pentru că, de cele mai multe ori, alegătorii spun ei, partidele noastre n-au construcție ideologică, doctrinară, nu te poți atașa. Bine, noi le-am făcut această ofertă. Este o ofertă ideologică, doctrinară, clară, bazată pe un ideal. Pe care oamenii nu au susținut-o pentru că frica că Igor Dodon va intra în turul doi cu Usatîi sau că Maia Sandu va pierde din primul tur în fața lui Igor Dodon. Aceste frici, care nu aveau niciun substrat de adevăr, pentru că imaginați-vă ce-ar fi însemnat dacă 10-15 la sută din cei convinși români unioniști ar fi dat un vot pentru PUN și lui Octavian Țîcu. Asta ar fi însemnat o pondere importantă a PUN în viața politică, ar fi însemnat că suntem al doilea partid, ca influență, pe eșichierul politic de dreapta, ar fi însemnat foarte multe lucruri. Un semnal clar pentru România că la Chișinău este o mișcare unionistă. Dar ei toți sunt beneficiarii burselor, angajărilor, companiilor, pașapoartelor și, în ultimă instanță, eu cred că asta este o lipsă de respect față de identitatea românească, față de ceea ce este România, în general. Și față de efortul nostru, ca un partid unionist care am recuperat ideea de întregire națională și o promovăm în condiții foarte dificile.”

Europa Liberă: Mulțumim pentru această discuție. Cunoașteți când vă întruniți în ședință în parlament?

Octavian Țîcu: „Nu știu nimic, până când, n-am fost anunțat. Așteptăm. Poate se fac trei luni și se dizolvă parlamentul de la sine.”

Europa Liberă: Asta ar însemna că pînă la 30 noiembrie să nu se adopte nicio lege.

Octavian Țîcu: „Dacă nu se ia nicio decizie până atunci, cred că ar putea fi și asta o soluție.”

Europa Liberă: Așteptăm totuși să vedem ce aduce ziua de 15 noiembrie.

Octavian Țîcu: „Și apropo chiar e interesant de ce socialiștii n-au convocat nicio ședință. Poate au și ei în gând ideea de a nu-l convoca în general, invocând anumite lucruri, și atunci trebuie să dizolvi parlamentul.”

Europa Liberă: Dar nu e bine să ghicim în bobi, mai bine să așteptăm și să vedem...

Octavian Țîcu: „Sau, cum e la modă, în ouă!”

Europa Liberă: ...mai bine să vedem ce decid deputații sau Biroul permanent al parlamentului, dacă se convoacă sau nu deputații în ședință până la finele acestei luni. Dar, până atunci, vine data de 15 noiembrie, ziua fixată pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

Octavian Țîcu: „Noi îndemnăm cetățenii R. Moldova să dea un vot anti-Dodon, pro Europa și pro România, pentru că asta ne va schimba viitorul tuturor celor care avem o orientare euroatlantică, așa să spun.”