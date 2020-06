Pavel Filip: Eu nu i-am făcut rău lui Plahotniuc și nici el nu mi-a făcut rău mie (partea a III-a)

Pavel Filip consideră că fostul său șef de partid, Vlad Plahotniuc, încă mai are un cuvânt greu de spus pe scena politică ceea ce face ca nu doar viața parlamentară să aibă de suferit, ci și justiția. Lui Pavel Filip îi e greu însă să explice care au fost relațiile dintre el și fostul șef al Partidului Democrat, fugarul Plahotniuc.

Europa Liberă: Pe timpul guvernării Dvs., se zicea că justiția e la cheremul politicului și că se fabrică multe dosare. Și iată, astăzi, Procuratura Generală a anunțat că nouă dosare sunt clasate din peste 30 de dosare, care ar fi fost intentate cu tentă politică. De ce să fie justiția la cheremul politicului și de ce politicienii totuși nu vor să lase această instituție să-și facă lucrul independent?

Pavel Filip: „Asta este cea mai mare provocare, pe de o parte, pe de altă parte, e cea mai mare problemă a Republicii Moldova, pentru că noi trebuie, în sfârșit, să ajungem la o clasă politică care să fie conștientă că pentru binele acestei țări este gata să cedeze din ambiție, să cedeze din poftele de a influența lucrurile, pentru că asta este, de fapt, democrația veritabilă. Dacă vrei să construiești o democrație, trebuie să ai curajul să instalezi niște reguli pe care nu le poți încălca nici tu. Iată, eu cred că până azi în Republica Moldova puțini sunt politicienii care sunt gata să cedeze din instrumentele de influență.”

Europa Liberă: Dar când ați fost în fruntea guvernului, ați avut cuvânt, pârghii, posibilitate să spuneți că nu trebuie să fie hârțuiți, de exemplu, oamenii de afaceri?

Eu sunt gata să răspund în totalitate de acțiunile guvernului pe care l-am condus

Pavel Filip: „Trebuie să înțelegem care sunt competențele și posibilitățile unui guvern. Eu sunt gata să răspund în totalitate de acțiunile guvernului pe care l-am condus. Vă aduceți aminte că vorbeam și despre recuperarea banilor, și despre investigarea furtului miliardului, și multe altele, dar sunt instituții care sunt în afara radarului de influență a guvernului. Cu atât mai mult, eu vreau să vă spun că aveam aceste discuții inclusiv la partid, pentru că eu, în calitate de prim-ministru, am avut de pătimit. Prima întrebare la care trebuia să răspund atunci când mergeam la Bruxelles sau când mergeam la Washington: de ce nu sunt înregistrate progrese pe furtul miliardului? De ce este atâta tergiversare în dosarul lui Ilan Șor? Și multe din acestea, să justific cumva aceste lucruri și trebuia să am răspunsuri...”

Europa Liberă: Și Dvs. trebuia să aveți răspuns pentru Bruxelles? Dar când veneați acasă, trebuia să vă dați darea de seamă la partid?

Pavel Filip: „Și când veneam acasă eu discutam aceste probleme, pentru că sunt instituții care sunt sub control parlamentar, spre exemplu, guvernul nu are nicio influență asupra Procuraturii Generale, asupra judecătorilor ș.a.m.d. De asta, tot ce poate face guvernul este să elaboreze politici, să elaboreze proiecte de legi. Când vorbeam despre reforme, acesta este lucrul pe care poate încerca să-l promoveze guvernul, de asta eu nu cred că cineva are pretenții la reforma procuraturii, la legea cu privire la procuratură, reforma justiției.”

Europa Liberă: E vorba de oamenii care erau promovați în funcții.

Pavel Filip: „Este vorba despre punerea în aplicare a acestor legi. Poți avea legi foarte bune, dar iată cum ele sunt puse în aplicare și ce fac oamenii care conduc aceste instituții...”

Europa Liberă: Puteți să ne spuneți când nu s-au mai intersectat interesele politicienilor Filip-Plahotniuc?

Pavel Filip: „Noi am devenit foarte reci în relații când au fost invalidate alegerile din Chișinău. Eu nu o să uit niciodată această zi, pentru că tocmai eram la Washington, eram într-o perioadă în care resimțeam o satisfacție deosebită, pentru că tocmai m-am reîntors de la Bruxelles unde am participat la summitul Parteneriatului Estic, am constatat o deschidere totală din partea Uniunii Europene, chiar convenisem și asupra vizitei dlui Tusk în perioada aceea, bătusem în cuie acordul de asistență macrofinanciară, bătusem în cuie suportul direct bugetar, era o deschidere fără precedent pentru rezultatele pe care le obținusem la guvern. Imediat după Bruxelles, am mers la Washington, au deschis ușile pentru noi și Statele Unite ale Americii, am avut o întâlnire foarte bună atunci cu dl Pompeo și la câteva ore după această întâlnire a venit vestea de la Chișinău că au fost invalidate alegerile. După aceea, desigur că am fost telefonat și de la Bruxelles, nu vă pot reda ce discuție am mai avut în continuare la Washington, dar, în principiu, au fost depășite limitele roșii de către Chișinău și din momentul acela au fost închise total ușile din partea Occidentului pentru Moldova. Atunci, eu am înțeles că, în principiu, toată munca depusă de mine împreună cu echipa guvernamentală într-un mod oarecare a fost zădărnicită și doar ne-am dus mandatul până la capăt.”

Europa Liberă: Dar ce scop s-a urmărit prin zădărnicirea activității bune?

Dar ce avem noi cu instanțele judecătorești?

Pavel Filip: „Mie îmi vine foarte greu să răspund la această întrebare, pentru că nu am obținut un răspuns de nicăieri. Discutând acest lucru cu colegii de partid, răspunsul era: dar ce avem noi cu instanțele judecătorești? Și a trebuit deja cumva să-mi duc mandatul până la capăt, înțelegând că, ba chiar am încercat să mai vorbesc, pentru că aveam stabilite relații la Bruxelles, discutam la telefon destul de des, aveam schimb de mesaje și chiar am încercat atunci cu comisarul pentru extindere, dl Johannes Hahn, să zic, eu înțeleg că noi nu mai avem o relație până la noile alegeri parlamentare, dar haideți să nu pierdem timpul, să elaborăm un proiect de reformă a justiției sau un cadru de condiționalități pe care trebuie să le realizeze Chișinăul, ca să nu pierdem timpul, vor fi alegerile parlamentare, va veni alt guvern, să aibă, de fapt, acest document deja în față și să înceapă nemijlocit activitatea.”

Europa Liberă: Și totuși, cum e să te numești forță pro-occidentală și să compromiți parcursul european?

Pavel Filip: „Este o întrebare destul de dificilă. Eu nu consider că am compromis parcursul european prin activitatea pe care am avut-o și, cu atât mai mult, nici prin activitatea pe care o are Partidul Democrat astăzi.”

Europa Liberă: Dar, per ansamblu, Moldova s-a îndepărtat de UE?

Pavel Filip: „Per ansamblu, relațiile au devenit mai proaste cu Uniunea Europeană. Este un adevăr de care nu trebuie să ne ascundem și trebuie să depunem efort pentru a restabili aceste bune relații, doar că trebuie să înțelegem că Republica Moldova trebuie să meargă ferm pe această cale.”

Europa Liberă: Cât a fost Vladimir Plahotniuc în fruntea PD-ului, Dvs. vă considerați un subaltern sau erați de la egal la egal?

Pavel Filip: „Nu, nu am fost niciodată de la egal la egal. El era președinte de partid...”

Europa Liberă: Și doar cuvântul lui și vorba lui contau?

Pavel Filip: „Nu, existau forurile statutare ale Partidului Democrat – Biroul executiv, Consiliul național politic, unde se luau deciziile.”

Europa Liberă: Ce intuiție aveți, va reveni el în Republica Moldova? Și dacă da, cum va reveni – extrădat, în cătușe, pe cal alb? Ce intuiție aveți?

Pavel Filip: „Eu nu cunosc toate problemele cu care se confruntă, nu stăpânesc această informație ca să mă dau cu părerea și nu am absolut nimic personal cu acest om, pentru că, trebuie să recunosc, atâta timp cât am fost prim-ministru, dar nu numai, chiar și ministru în guvernele anterioare, am avut libertate deplină să acționez în executiv. Deci ar fi să mint acum dacă să vă spun că am fost impus să fac ceva cu care nu aș fi fost de acord.”

Europa Liberă: Dar acum sunteți dușmani pe viață și moarte?

Pavel Filip: „Nu văd de ce am fi dușmani.”

Europa Liberă: Dar vă este frică dacă el ar reveni în Republica Moldova?

Nu i-am făcut nimic rău eu lui și nici el mie

Pavel Filip: „Nu i-am făcut nimic rău eu lui și nici el mie nu mi-a făcut nimic rău. A fost un moment când am devenit președinte de partid și el a fost președintele anterior al acestui partid. Din acest moment, eu duc responsabilitate pentru ce se întâmplă cu Partidul Democrat și de această activitate, în rest...”

Europa Liberă: Ziceți că nu v-a făcut niciun rău, dar Republicii Moldova i-a făcut rău?

Pavel Filip: „Eu mă mir de oamenii care dau aprecieri pentru toți și pentru toate. În primul rând, istoria va da aprecieri, în al doilea rând, tot se vorbește despre dosare, despre acțiuni, toate lucrurile acestea trebuie probate și sunt instanțe, sunt instituții care trebuie să facă aceste lucruri.”

Europa Liberă: Deseori, cetățeanul nu înțelege: cum se poate din adversari politici să devină parteneri politici, pentru că se împlinește un an de când a fost debarcat guvernul Dvs. și a plecat Vladimir Plahotniuc, și lumea acum a pus pozele acelea când s-au aruncat curcanii în ograda președinției și, până la urmă, Pavel Filip e într-o echipă acum cu Igor Dodon?

Pavel Filip: „Este prea mult spus „într-o echipă”...”

Europa Liberă: Dacă nu ar fi sprijinul PD-ului...

Pavel Filip: „Avem un parteneriat politic, pentru că există un acord de coaliție. Lucrurile în politică trebuie privite în funcție de conjunctura care este la un moment sau altul. Atunci, în vara 2019, acționam pe proprie răspundere și pe propria înțelegere a lucrurilor. Au fost acele declarații despre federalizare și eu credeam în aceste declarații, că nu aveam alte argumente decât să fie ei.”

Europa Liberă: Și acum v-ați schimbat părerea?

Pavel Filip: „Ulterior, noi ne aducem aminte ce parcurs am trecut: uzurparea puterii în stat, Partidul Democrat să fie declarat în afara legii; ne aducem aminte și declarațiile ex-premierului dna Maia Sandu, după alegerile locale, că vor face coaliție în raioane cu cine vrei, numai nu cu cei din Partidul Democrat. PD-ul este o forță politică și noi am luptat, am luptat, dovedind că Partidul Democrat nu este un om sau doi, care au stat în fruntea acestui partid, dar sunt sutele și miile de oameni pe care îi avem în teritoriu, oameni buni, oameni gospodari, oameni de care nu are de ce să le fie rușine pentru activitatea lor, și atunci, am ajuns la acest parteneriat politic. Apropo și dna Maia Sandu sau cei din ACUM, dacă țineți minte, nu-și dădeau mâna, după care beau ceai la președinție și cineva spunea că nu s-au așteptat că pot fi atât de compatibili. Deci, eu nu cred în prietenie politică, formațiunile politice merg în aceeași direcție atâta timp cât au tangențe comune sau au avantaje reciproce.”

Europa Liberă: Ați apărat interesele Republicii Moldova și la Bruxelles, și la Washington, mai puțin la Est, că ați avut mai puține vizite la Moscova. Dar acum, când discutați cu un demnitar occidental și vă spune că Moldova, condusă de Igor Dodon, nu a reușit să promoveze o politică bună cu partenerii occidentali, cum vă simțiți?

Pavel Filip: „Partidul Democrat a intrat în această coaliție într-o perioadă de timp deloc ușoară. Ne-am asumat o parte din portofoliile acestui guvern și noi nu vom ceda niciun centimetru din viziunile pe care le avem. PD-ul este un partid pro-european, având la bază o doctrină social-democrată și noi vom continua această cale.”

Europa Liberă: Dl Filip, nu există dialog Chișinău-București, Chișinău-Kiev la nivel de președinți.

Pavel Filip: „Cu părere de rău, pentru că nu Partidul Democrat stă astăzi în fruntea țării, nu are funcția de președinte sau președinte de parlament și nici cea de prim-ministru, dar poate ar fi mai simplu și Partidul Democrat să facă un pas într-o parte...”

Europa Liberă: Dar să susțineți o majoritate într-o țară care este izolată?

Pavel Filip: „Noi vrem să acordăm suport cetățenilor Republicii Moldova și noi, având potențial, am intrat în această garnitură guvernamentală pentru a ajuta această țară pe domeniile pe care ni le-am asumat. Avem cinci membri de guvern și suntem mândri de colegii noștri pe care i-am delegat, și considerăm că fac față lucrurilor.”

Europa Liberă: Maia Sandu, fostă premieră, și ea repetă deseori ideea că schemele care ar fi fost moștenirea lăsată de guvernarea de pe timpul lui Plahotniuc acum sunt reactivate și că politicienii nu prea se deosebesc de cei care au fost pe timpul lui Vladimir Plahotniuc, politicienii de la putere. Cum se fac aceste scheme? Cum se scapă de aceste scheme?

Pavel Filip: „Eu, în primul rând, nu știu despre care scheme este vorba, că tot s-a vorbit mult...”

Europa Liberă: Contrabandă cu țigări, contrabandă cu alte produse, inclusiv cu spirt și de la monopolurile care s-au instituit în anumite domenii și care nu au mai fost ridicate. Și despre Dvs. se zicea că ați pus monopol, stăpânire pe exportul de nuci.

Pavel Filip: „Asta este soarta politicienilor. Am văzut foarte multe articole, apropo, în ultima perioadă de timp, iarăși despre mine. Este foarte straniu că toate aceste articole apar într-o perioadă anumită de timp, când trebuie să iei niște decizii importante.”

Europa Liberă: Există scheme de îmbogățire ilicită?

Pavel Filip: „Eu nu cunosc asemenea scheme, încă o dată vă spun. Iată tot se vorbește despre această contrabandă de țigări. Eu vreau să înțeleg ce reprezintă această schemă, care este prejudiciul adus Republicii Moldova și cum ea funcționează. Poate se are în vedere aceste magazine duty-free prin care trece acest volum de marfă. Atunci trebuie să înțelegem cum poate fi oprit. Din câte știu, s-a votat o lege prin care să fie lichidate aceste magazine duty-free, doar că mai este valabilă încă autorizația de funcționare pe care o au.”

Europa Liberă: Dar cum a fost furat miliardul vă este clar?

Pavel Filip: „Nu este un dosar simplu. Dacă aș spune că îmi este clar, ar însemna să mint. Cunosc și eu exact ceea ce cunoaște și altă lume în această țară, pentru că nu în zadar a fost atunci semnat contractul cu această companie internațională de investigație Kroll, pentru că trebuie să ai capacitatea să investighezi asemenea fraude. Deci, eu am toată certitudinea că oricum va fi dus până la capăt acest dosar, văd că procuratura într-un mod oarecare s-a înviorat în această perioadă de timp, ceea ce mă duce la gândul că totuși în trecut a fost intenționat tergiversat acest dosar.”

Europa Liberă: În 2016, PD-ul i-a acordat sprijin lui Igor Dodon să câștige alegerile prezidențiale. În 2020, situația este asemănătoare?

Pavel Filip: „În primul rând, în 2016, declarațiile oficiale ale Partidului Democrat au fost...”

Europa Liberă: Dar neoficiale au fost altele și asta vorbesc și primarii, și multă lume.

Pavel Filip: „Dar neoficiale, din câte cunosc și eu, da, au fost date indicații nemijlocit la primari. Cu părere de bine, eu nu am fost implicat atunci în această campanie electorală, aveam destul de lucru la guvern. Nu, acum, pe interior dispoziția Partidului Democrat este că partidul obligatoriu trebuie să aibă un candidat în alegerile prezidențiale.”

Europa Liberă: Și candidatul va fi Pavel Filip?

Pavel Filip: „Urmează să ne întrunim împreună cu colegii și să luăm această decizie și imediat...”

Europa Liberă: Când o să vă întâlniți?

Pavel Filip: „Nu am stabilit încă, dar avem timp suficient pentru a întruni Consiliul politic național și acolo va fi luată această decizie.”

Europa Liberă: Dar se spune că da, PD ar putea să meargă cu candidatul propriu, dar, știind că nu are șanse, oricum o să câștige ori cel de stânga, ori cel de dreapta, dar s-ar putea să se facă un târg până atunci, ca cel puțin executivul să fie condus de un democrat, dacă câștigă Igor Dodon, dacă ajunge să fie candidat în alegerile prezidențiale?

Pavel Filip: „Acest lucru este stabilit în acordul de coaliție pe care îl avem cu PSRM-ul că, imediat după alegerile prezidențiale, una din primele funcții în stat - președinte de parlament sau prim-ministru - va reveni Partidului Democrat, dar este o clauză din acord.”

Europa Liberă: Alegeri parlamentare anticipate pot fi organizate, se va ajunge la declanșarea lor?

Pavel Filip: „Putem face câteva exerciții intelectuale cu referire la alegerile anticipate, dar este complicat să spunem cu certitudine când vor fi, vom avea sau nu vom avea alegeri parlamentare anticipate. Reieșind din ceea ce avem acum, probabilitatea este una foarte mare, în același timp, nu este cel mai bun lucru pentru Republica Moldova să avem atât de des alegeri parlamentare. Pe de altă parte, ar fi...”

Europa Liberă: Legislativul mai reprezintă interesele electoratului astăzi?

Pavel Filip: „Luând în considerare migrațiile din interiorul parlamentului, nu în totalitate reprezintă interesele alegătorilor, dar, în același timp, oamenii ne-au votat și ne-au trimis în parlament. Obligațiunea noastră este să încercăm să găsim limbaj comun în interiorul parlamentului și să asigurăm o majoritate parlamentară care va putea susține un guvern.”

Europa Liberă: Cât de des discutați cu președintele Igor Dodon?

Pavel Filip: „Discutăm o dată pe săptămână în mare parte, atunci când avem consiliul coaliției, de obicei, el participă la aceste ședințe.”

Europa Liberă: Vă este clar cum ar vrea el să rezolve problema transnistreană?

Pavel Filip: „Eu nu știu cum vrea el să rezolve problema transnistreană, există un format…”

Europa Liberă: Dvs. ați delegat-o pe dna Cristina Lesnic din partea PD în fruntea Biroului pentru Reintegrare…

Pavel Filip: „Exact, și considerăm că colega noastră…”

Europa Liberă: Portofoliul vă aparține dvs., dar despre felul cum trebuie să fie soluționată problema transnistreană vorbește mai mult Igor Dodon.

Pavel Filip: „Eu nu știu dacă există acum o formulă pentru a soluționa această problemă, este un proces anevoios, pentru noi este foarte important să oferim confortul cetățenilor care locuiesc în această regiune. Și tot ce am făcut noi, cel puțin pe perioada guvernului pe care l-am condus, a fost să încercăm să rezolvăm problemele cu care se confruntă acești oameni: accesul la terenurile agricole, problema școlilor cu predare în limba română...”

Europa Liberă: Și sunt foarte multe necazuri, pentru că am discutat cu fermierii de acolo și ei spun că pământurile rămân să fie în arendă, că ei încă nu sunt proprietari cu acte în regulă.

Pavel Filip: „Dar cel puțin au acces, deci întotdeauna, sigur că…”

Europa Liberă: Au și necazuri, mai ales acum pe timp de pandemie le-a fost restricționată deplasarea și ei, practic, nu și-au mai putut prelucra pământurile.

Pavel Filip: „Cunoaștem foarte bine aceste lucruri, am intervenit prompt, dna Cristina Lesnic, apropo, a solicitat și o ședință în formatul „5+2”. Cu părere de rău, partenerii din acest format nu tocmai au fost de acord, dar, bine, cel puțin numim lucrurile pe nume, așa cum sunt ele și încercăm să rezolvăm câte ceva.”

Europa Liberă: Ne apropiem de final, dar vreau să vă întreb: din cele peste 30 de vizite pe care le-a întreprins Igor Dodon la Moscova, ce avantaje a obținut Republica Moldova de pe urma cooperării cu Rusia?

Pavel Filip: „Luând în considerare că nu am obținut acest credit, nu cred că am obținut prea multe avantaje, dar cineva a interpretat greșit poziția Partidului Democrat. Noi nu am fost și nu am luptat cu Rusia sau nu am fost împotriva Rusiei, noi am pledat întotdeauna pe un respect reciproc și, unde sunt de acord cu alții e că da, Republica Moldova trebuie să aibă relații bune, noi nu ne putem permite luxul să fim în ceartă cu cineva din parteneri.”

Europa Liberă: Și iată, Igor Dodon a demonstrat că are dialog cu Federația Rusă. Ce s-a schimbat în relația moldo-rusă?

Pavel Filip: „Îmi vine greu să vă spun acum ce s-a schimbat în această relație, dar probabil nu atât de repede se obțin niște rezultate într-o relație cu un stat atât de mare.”

Europa Liberă: Adică patru ani e puțin?

Pavel Filip: „Eu îmi aduc aminte începutul mandatului meu în 2016, noi o pornisem bine și în relațiile cu Federația Rusă, chiar elaborasem și o foaie de parcurs, unde se regăsea rezolvarea problemelor, după aceea relația noastră a devenit mai rece, apropo, după alegerile prezidențiale din 2016.”

Europa Liberă: Dar ce pierde Republica Moldova, dacă nu are o relație bună la nivel înalt cu Bucureștiul și cu Kievul?

Pavel Filip: „Știți, cum îmi spuneau părinții mei, vecinii sunt dați de Dumnezeu și primii la care te adresezi când ai o nevoie sunt vecinii.”

Europa Liberă: Vă întrebam ce pierde țara și cetățenii dacă nu există acest dialog.

Pavel Filip: „Pierde mult, eu pot să vă spun ce am câștigat din relațiile bune pe care le-am avut cu România și cu Ucraina.”

Europa Liberă: Numai ca să nu ne spuneți ce pierde Republica Moldova de pe urma răcirii dialogului...

Pavel Filip: „…Spre exemplu, cu Ucraina, datorită relației bune pe care am avut-o, și apreciez acest lucru, și cu președintele Poroșenko, și cu premierul Groisman eram într-o comunicare foarte strânsă.”

Europa Liberă: A fost. Ce este?

Pavel Filip: „Am reușit atunci să controlăm integral frontiera Republicii Moldova. Acum, cu părere de rău, aceste relații s-au mai deteriorat, dar eu vreau să cred și în rațiunea politicienilor de la București și de la Kiev, că partidele și guvernările vin și se duc, este foarte important cumva să păstrăm această relație uniformă între state, dincolo de culoarea guvernelor care sunt la Chișinău, la București sau la Kiev.”

Europa Liberă: Sprijin guvernul va avea? Atât timp cât va exista o majoritate parlamentară, sunteți siguri că până la alegerile prezidențiale acest executiv își va duce mandatul?

Pavel Filip: „Eu sunt sigur că noi îi vom acorda acest suport atâta timp cât există această majoritate parlamentară.”

Europa Liberă: Cu opoziția discutați sau nu discutați?

Pavel Filip: „Partidul Democrat este deschis pentru discuții absolut cu toți.”

Europa Liberă: A fi deschis și a dialoga sunt lucruri diferite.

Pavel Filip: „Nu discut cu liderii opoziției, avem discuții cu colegii din fracțiunile care sunt în parlament.”