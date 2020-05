Pro-Moldova cere Parlamentului să ancheteze activitatea Comisiei pentru Situații Excepționale

Grupul parlamentar Pro-Moldova, desprins din Partidul Democrat, a înregistrat „ un proiect de hotărâre de parlament prin care să existe o comisie specială de anchetă care să evalueze toată activitatea Comisiei pentru Situații Excepționale” a declarat deputata Ruxandra Glavan, fostă ministră a Sănătății. Într-un interviu cu Europa Liberă, d-na Glavan a lăsat de înțeles că și datele statistice oficiale legate de evoluția pandemiei de Covid-19 ar fi „manipulate”, pentru a justifica o decizie sau alta politică. „Eu tind să cred că sunt manipulări cu statisticile. Nu am probe la acest moment, am doar anumite discuții pe care le-am avut cu câțiva colegi din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică, care într-un fel m-au lăsat să înțeleg că s-ar putea să am dreptate” a spus Ruxandra Glavan.