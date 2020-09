Punct și de la capăt despre campania electorală: una „lipsită de originalitate” (VIDEO)

De ce trag clopotele, Mitică? Întrebarea, celebră și haioasă în aparență, iarăși este de mare actualitate. Și răspunsul, pe cât de simplu, pe atât de profund filosofic – de funie. Dacă vrei să sune clopotele – trage de funie, domnule! Despre asta discutăm astăzi. În căutarea unui candidat ideal pentru funcția de președinte, sondajele, de exemplu, arată că trebuie să fie deștept, empatic, ați văzut Dvs. lista de calități pe care trebuie să le aibă viitorul președinte. Noi încercăm, dimpotrivă, să pornim de la realitate, de la materialul clientului, cu el o să lucrăm și ne uităm la candidații reali, așa cum stau ei la linia de start, nu neapărat le facem profilul, dar încercăm să dezghiocăm fenomenul, începând de la prestația mesajului și terminând cu promisiunile, cu ticurile ș.a.m.d. Și în studio astăzi este Aurelia Peru, expert în comunicare și PR, și editorialistul Nicolae Negru.

Europa Liberă: Nicolae, întâi și întâi, e vreo noutate în campania prezidențială din acest an? E vreo surpriză sau sunt lucruri pe care dumneata, la viața de jurnalist, le-ai tot văzut?

Nicolae Negru: „Nu putem să spunem că sunt surprize, era de așteptat, de fapt, se știa de la început cine o să candideze, unii au anunțat cu vreo jumătate de an în urmă că sunt porniți pe această cale.”

Europa Liberă: Președintele, dimpotrivă, a încercat să facă din asta un mini-spectacol.

Nicolae Negru: „Era clar, și președintele, el avea niște probleme și acest spectacol, din punctul meu de vedere, era legat de altceva, el aștepta…”

Europa Liberă: A și recunoscut, juridic n-avea dreptul să…

Nicolae Negru: „Nu numai juridic, el aștepta un semnal de la Moscova, un semnal de la Putin, cel puțin de la Mișustin sau de la patriarh. Și acest semnal, asemănător cu cel care a venit de la Uniunea Europeană, de la Partidul Popular European, de la…”

Europa Liberă: Blagoslovirea Răsăritului?

Nicolae Negru: „Da, da, binecuvântarea Răsăritului, asta aștepta.”

Europa Liberă: Și ea a venit, apropo, sau nu?

Nicolae Negru: „Și n-a venit, asta e enigma acestei... sau surpriza, să-i spunem așa, dar vom vedea pe parcurs.”

Europa Liberă: Merge pe cont propriu?

Nicolae Negru: „Vom vedea pe parcurs, fiindcă vorbim acum de dl Dodon…”

Europa Liberă: Adică, cert nu este un billboard cu Putin alături?

Nicolae Negru: „Nu, nu este o fotografie cu Putin, cu Greceanîi, cu Dodon la o masă stând undeva, așa, întâmplător întâlnindu-se și discutând ei ceva. Dacă vă amintiți, cu mai mulți ani în urmă a fost așa ceva.

Și mai e o surpriză neplăcută: a apărut primarul de Bălți, așa, de undeva, de nu se știe unde...

De fapt, se știe de unde, dar sunt anumite semne de întrebare: primarul de Bălți care este bine echipat, am în vedere financiar, din punct de vedere financiar, e adevărat că nu se prea știe de unde vin acești bani, adică ce afaceri a avut dl Usatîi...”

Europa Liberă: «Российская железная дорога» (Calea ferată rusă)...

Nicolae Negru: „«Российская железная дорога», așa-i de lungă... (Râde.)”

Europa Liberă: Păi, țineți minte cum spunea el că, „ei, am făcut și eu niște scule acolo pentru Российская железная дорога”?

Nicolae Negru: „Российская железная дорога... Dar o să ia din voturile lui Dodon, din voturile celora care se uită spre Est. De ce eu zic ale celora care se uită spre Est? Fiindcă data trecută dl Usatîi, așa cum era el anti-oligarh, a zis că: votați-l pe Dodon, fiindcă Maia Sandu este mâna Occidentului și nu se poate să o votăm pe ea. Înseamnă, putem să presupunem, că dl Usatîi este din Est, este venit din Est. Și eu cred că alegătorii proeuropeni - nu mai vorbesc de-acum de unioniștii conștienți - nu o să se prindă la undița lui Usatîi, o să fie foarte atenți.”

Europa Liberă: Aurelia, pe dumneata ce te-a surprins? Sau nu?

Aurelia Peru: „Deocamdată, nu m-a surprins nimic în această campanie. Este lipsită de originalitate, originalitate în teme, nu avem candidați politicieni noi și politicieni puternici pe piață. Referitor la billboard-uri cu Putin – nici nu vor fi, nici nu le așteptați, pentru că interzice legislația implicarea în campanie.”

Nicolae Negru: „De la început se putea, acum interzice, da.”

Aurelia Peru: „Acum nici vorbă. Cât privește susținerea și implicarea factorului extern, a reușit doar Donald Tusk să transmită un mesaj de susținere pentru lidera PAS.”

Europa Liberă: Și a băgat mai multă zâzanie...

Aurelia Peru: „Și a băgat cred că mai multă zâzanie, și cam atât. Referitor la imaginea acestor candidați, trendul acestor alegeri prezidențiale va fi determinat de patru actori, patru actanți mai activi și cu șanse, deci: Dodon, Sandu, Năstase, Usatîi, cum ați menționat și Dvs. Eu îmi imaginez că ei sunt cam la un nivel. Dacă Năstase câștigă prin activitatea parlamentarilor, are echipa aceasta foarte consolidată de deputați în parlament: Munteanu, Moțpan, atunci Usatîi mai mult intrigă și se poziționează pe această piață ca un politician nonconformist, nu m-aș teme să zic chiar antisistem și prin aceste scurgeri de informații, declarații de acestea el mai mult intrigă electoratul și poate de aceasta joacă în sondaje.”

Europa Liberă: De la lansarea lui în fapt de noapte și până în momentul în care vorbim a trecut ceva timp și n-a livrat excentrisme, de genul porumbei, dosare... S-a cumințit cumva?

Aurelia Peru: „Nu știu. L-am văzut într-o seară că prăjea un curcan, deci, nu știu, ați văzut sau nu...”

Europa Liberă: Nu.

Aurelia Peru: „Pare-mi-se a fost chiar duminica trecută și a fost un gen de comunicare nonverbală foarte simbolistică, cu referințe concrete. Referitor la candidatul așa principal, cum îl plasează sondajele, deci, Igor Dodon…”

Nicolae Negru: „Unele sondaje o plasează pe Maia Sandu...”

Aurelia Peru: „Da, dar o să discutăm și chestia asta. Deci, faptul că a refuzat să participe la dezbateri – da, asta denotă un grad de aroganță. În general, vreau să zic cu orice risc că a depășit la capitolul aroganță, impertinență toți predecesorii săi, dar, iată, Igor Dodon n-a ținut piept seducerii puterii, iată a capitulat în fața puterii și dacă pe Muntele Athos a ajuns cu brio, atunci pe Athosul puterii de la Chișinău n-a ținut piept. Deci, puterea adevărată se zice că corupe și când zic de corupție nu am în vedere corupția în forma ei clasică cum o percepem noi, dar corupere morală, culturală, o degajare totală, poporanistă în comunicare...”

Nicolae Negru: „Dar „kuliokul” nu trebuie să-l scăpăm din vedere...”

Aurelia Peru: „Kuliokul” rămâne. Și eu cred că el va fi foarte omniprezent în dezbaterile parlamentare.”

Europa Liberă: Aici vreau o precizare – a renunțat deliberat la ceea ce era Dodon în aparițiile lui publice: un bunic sfătos sau un președinte apropiat sufletului țărănesc? A renunțat, devine așa, distanțat, în mod intenționat?...

Aurelia Peru: „El devine, nu știu dacă ați observat, dar candidații stângii politice din Moldova devin mai puțin agresivi și mai puțin violenți în campaniile electorale, s-a văzut foarte bine și în comportamentul lui Ion Ceban. Nu știu de unde vine această școală, dar vreau să zic că agresivitatea și violența nu mai sunt în vogă. Eu undeva accept și ideea că electoratul nostru este obosit de atâta luptă, bătălie, intrigă și poate că ar vrea un candidat, un lider, așa, mai liniștit, care să-i asigure o viață liniștită, o pensie minimală și, astfel, dispare agresivitatea din retorica candidaților. Și faptul că el nici nu va participa la dezbateri în primul tur al alegrilor pune într-o situație nu chiar plăcută ceilalți candidați, pentru că vă imaginați că pe platou vor fi vreo trei-patru reprezentanți ai electoratului proeuropean. Deci, situația nu este frumoasă, va pierde din intrigă și însuși institutul dezbaterilor prezidențiale, dar, cum s-ar spune, e vechi păcatul, Dodon nu numai că îl plagiază pe Putin, și aici ar putea să facă mare tam-tam reprezentanții dreptei politice, dar, pe de altă parte, Dodon îl plagiază și pe Iohannis, pentru că și Iohannis a refuzat să participe la dezbateri și în primul tur, și în al doilea. Motivul a fost foarte plauzibil pentru simpatizanții lui Iohannis, că nu vreau să particip la dezbateri cu cea care a participat, citez: „la toate mârlăniile PSD-iste”, adică mai sunt cazuri relevante. Bunăoară, cândva a renunțat la dezbateri prezidențiale Chirac cu Le Pen, liderul Frontului Național Francez; a renunțat la dezbateri Iliescu cu liderul Partidul România Mare, Vadim Tudor, adică…”

Europa Liberă: Dar pierde sau câștigă?

Nicolae Negru: „Și Lukașenka refuza întotdeauna să participe la dezbateri.”

Aurelia Peru: „Deci, pe de o parte, acest lucru denotă aroganța și faptul că un lider se poziționează ca amfitrion și ca deja învingător al campaniei, pe de altă parte, eu ca PR-ist vă zic că acest comportament se acceptă...”

Europa Liberă: Am înțeles. Dar el câștigă sau pierde, Nicolae, din asta, ocaziile ratate de a se confrunta cu adversara numărul 1 întâi, dar și cu toți ceilalți?

Nicolae Negru: „S-ar putea ca el să regrete acest lucru, fiindcă totul ce se va vorbi la dezbateri se va vorbi împotriva lui, se vor aduce probabil acolo anumite fapte pe care el o să trebuiască să le dezmintă, chiar istoria aceasta…”

Europa Liberă: O să apară ceva nou în pomelnic deja?

Nicolae Negru: „Chiar istoria aceasta cu „kuliokul”, cred că ar putea să mai fie ceva în spatele acestei istorii.”

Aurelia Peru: „Să mai fie vreun „kuliok”?...

Nicolae Negru: „Să mai fie vreun „kuliok” sau participarea lui la anularea alegerilor din Chișinău în 2018, atunci când au anulat rezultatele. În campania electorală întotdeauna pot să apară surprize și el are o trenă foarte lungă de acțiuni care trebuie încă explicate și care ar putea să apară.”

Europa Liberă: Replica lui o să fie previzibilă, o să zică că astea-s invenții, montări, asamblări...

El a mai zis așa și o anumită parte a electoratului crede asta, dar există o parte a electoratului care nu crede...

Nicolae Negru: „E adevărat, o să fie. El a mai zis așa și o anumită parte a electoratului crede asta, dar există o parte a electoratului care nu crede.”

Europa Liberă: Apropo de „kuliok”, cât de prezent în această campanie este Plahotniuc?

Nicolae Negru: „El nu poate să nu fie prezent, el are anumite interese aici, în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și semnele, unde-l vedem?

Nicolae Negru: „Și e interesant că eventualul candidat a fost înlăturat, mă refer la dl Candu, dar probabil nu ține ouăle într-un coș, nu putem să vedem unde este el în cazul de față. Eu, deocamdată, nu văd prezența lui.”

Europa Liberă: Fraza asta aruncată așa, parcă între altele, de Igor Popa, avocatul, că Plahotniuc relativ recent ar fi spus că totul o să fie bine și o să revină în Moldova. Asta e o chestiune credibilă sau e o fumigenă, Aurelia?

Aurelia Peru: „Ca analist, întotdeauna mă gândesc cui prind aceste declarații, cui i-au prins aceste declarații. Pare-se cel mai dezgrațiat în acest context a fost Filat. Cui încurcă Filat? De la cine poate să rupă voturi Filat? Cam în albia asta privesc, am și o doză de scepticism referitor la…”

Europa Liberă: Am înțeles, l-a pus pe Filat să se dezvinovățească. Dar Plahotniuc este încă o figură care trage sforile sau nu? Și cine e legat de sforile astea?

Aurelia Peru: „Dacă ne mai întâlnim o dată în această campanie, eu am să vă zic, numai să vedem cine reușește să adune cele 15.000 de semnături și nu exclud că din candidații așa, parcă mai marginalizați, să fie…”

Europa Liberă: Am înțeles. O întrebare și mai provocatoare pe care mi-au adresat-o ascultătorii noștri și navigatorii – al cui personaj este Violeta Ivanov?

Aurelia Peru: „Al cui personaj este Violeta Ivanov?...”

Europa Liberă: Da, pentru că lumea zice, ea a fost și într-un partid, și în altul, și în al treilea, și acum a venit să eclipseze...

Aurelia Peru: „Stați să ne gândim... Să facem un exercițiu ad-hoc aici, dl Negru. Credeți că se duc rădăcinile spre Miami?”

Europa Liberă: A cui misiune îndeplinește?

Nicolae Negru: „Nu, nu, dar este o relație între Șor și Plahotniuc, și că Violeta Ivanov este a lui Șor este evident, candidează din partea Partidului „Șor”.”

Aurelia Peru: „Cu certitudine, da. Păi nu, este evident, candidează din partea Partidului „Șor”, dar nu este evident cine și cum a determinat-o să abandoneze fracțiunea PD-ului și să adere la fracțiunea lui Șor. Eu nu cred că acesta a fost chiar Șor. Deci, da, aici…”

Europa Liberă: De ce nu s-a dus la „Pro Moldova”?

Aurelia Peru: „Da, eu cred că s-a încercat așa un echilibru să se creeze între aceste două fracțiuni, „Pro Moldova” și gruparea „Șor”, dar până la urmă ce a intervenit acolo, ce…”

Europa Liberă: În fine, asta-i pur speculativ, asta-i greu de probat, dar așa, ca un exercițiu de imaginație, să revenim la fapte.

Nicolae Negru: „Ei bine, asta putem să spunem, da, să speculăm, să presupunem...”

Europa Liberă: Dar așa, ca un exercițiu de imaginație, să revenim la fapte. Ce profil aleg candidații? De multe ori Dodon prin stilul lui impune adversarilor un anumit comportament și ei sunt nevoiți să promită pensionarilor viață decentă, salariu minim pedagogilor... În sensul acesta, cum se calibrează candidații?

Nicolae Negru: „Nu cred că aici Dodon determină modul cum se comportă acești candidați, eu cred că alegătorii noștri... Politicienii, de obicei, ce fac? Le spun alegătorilor ceea ce alegătorii așteaptă de la ei și, iată, merge el într-un sat și alegătorii: dar ne trebuie drumuri, ne trebuie pensii, îs mici salariile. Și politicianul ce spune? Ei, o să vin eu la putere, păi garantez că îți asigur tot: și pensie mare, și salarii, și locuri de muncă ș.a.m.d. Dar da, într-un fel, Dodon influențează lucrurile, fiindcă el este președinte, el este sus, toată lumea se uită la dânsul și unii poate involuntar, reflexiv într-un fel vor să atragă atenția electoratului care îl aplaudă pe Dodon, fiindcă nu toți îl aplaudă pentru ceea ce face Dodon, acesta e scopul lor, să dezbine, să despartă o parte din electorat de la Dodon, să-l ia de partea lor.”

Europa Liberă: Cum ziceți voi, analiștii, în afară de nucleul dur să mai tragă un înveliș pe deasupra?

Nicolae Negru: „Da, dar este, are Dodon în afară de nucleul dur care îl votează chiar să fie el de 100 de ori corupt, să fie el mincinos, ei îl votează, pentru că el e cu Rusia și am auzit aceste expresii, votul geopolitic...”

Europa Liberă: Refrenul acesta îl auzeam la fanii lui Șor, care spuneau: și ce dacă a furat, dar ne-a dat și nouă?

Nicolae Negru: „Da, și asta este, al lui Șor…”

Aurelia Peru: „Asta este mentalitatea noastră, asta e.”

Electoratul lui Șor e puțin diferit...

Nicolae Negru: „Electoratul lui Șor e puțin diferit. Electoratului lui Șor, al PD-ului într-o mare măsură nu le pasă Estul, Vestul – să fie bine, cum au zis, să fie stabilitate, să le dea și lor: a furat, dar să ne dea și nouă. Dar electoratul lui Dodon are un nucleu dur, putiniștii, și ne uităm în sondaje, e destul de semnificativă această categorie de electorat, ei nu vor vota pentru altcineva numai de aceea că Dodon este omul Moscovei.”

Europa Liberă: Este Dodon antieuropean în această campanie?

Nicolae Negru: „Cum a spus și dna Peru, Dodon și în cealaltă campanie nu era atât de antieuropean. Și Ion Ceban, și PSRM-ul, în general, ar vrea să pască pe un teren mult mai larg decât se află ei acum, să nu li se spună că-s oamenii Moscovei, că sunt pro-estici, ei doar duc o politică externă echilibrată, adică ei nu-s nici cu Estul, dar nici cu Vestul, ei undeva-s la mijloc, ei sunt pe o punte...”

Europa Liberă: Vițelușul blând, cum spunea Voronin?

Nicolae Negru: „Da, vițelușul blând care suge de la două vaci. Dar pe partea dreaptă eu cred că o să fie o luptă fraternă, o să se dea o bătălie locală, să spunem așa, între Maia Sandu și Andrei Năstase. Lucrul acesta se vede, deși ei păstrează o anumită distanță, o anumită decență a campaniei, susținătorii lor, simpatizanții lor se luptă în toată legea unii cu alții; pe urmă electoratul lui Octavian Țîcu și electoratul lui Dorin Chirtoacă...

Deci, în afară de luptele acestea generale, în afară de linia aceasta a frontului Est-Vest, fiindcă ea rămâne, dar se va vedea mai pronunțat în turul doi, dar în afară de aceste linii sunt și linii locale, linii de front locale. Maia Sandu, cum spuneam mai înainte, cu Năstase; Țîcu cu Dorin Chirtoacă și ceilalți mie mi se pare că, chiar dacă vor mai aduna unii semnături, nu cred că o să influențeze în mod serios această campanie.”

Europa Liberă: Din câte am observat și veți fi de acord și dvs., întrebarea cea mai enervantă pentru candidații la această oră și va fi pe parcursul campaniei până la primul tur: cum veți vota în turul doi? Și ei toți spun: nu e adevărat, noi o să ajungem în turul doi!

Aurelia Peru: „Corect! D-apoi cum poți să capitulezi? Desigur, fiecare... Știți, care-i strategia? Chiar ar fi o rușine să zică: eu am să votez pentru cutare, să declare de pe acum. Referitor la pe cine votează, ce profil alege, mi-am adus aminte că mai sunt și angajată a Academiei de Științe și vă dau niște teorii mai științifice…”

Europa Liberă: Dar academia există?...

Aurelia Peru: „Mai există încă, da, ca să știți, așa. Votantul alege, după două criterii își alege profilul: fie că alege după o imagine pe care a perceput-o deja în mentalitatea sa până la lansarea campaniei, sunt niște branduri deja formate, vrei, nu vrei, deci: Maia Sandu – politicianul curat, Andrei Năstase – politicianul luptător ș.a.m.d., dar mai aleg și după temele de campanie, adică este electoratul acesta mai elevat, mai pregătit, care se uită la ce propune candidatul. În privința aceasta - de asta v-am zis că nu-i nimic original în campanie -, lipsesc temele care îi identifică, care îi disting clar pe candidați. Eu chiar observ o suprapunere de teme: jos corupția, eradicăm sărăcia... Uneori parcă mi se pare că lucrează același staff pentru doi candidați.

Platforma DA susține fermierii, a doua zi PAS-ul susține fermierii; consilierii CMC din Platformă fac o declarație despre activitatea lor din CMC, a doua zi - ăștia din PAS; acum cu pensiile, nu știu cine-i primul, cine-i al doilea, dar mesajele parcă sunt coordonate, nu știu, sau într-adevăr sunt multe tangențe între acești doi actori politici, nu știu... Referitor la cine ar vota, cum se va produce această unificare în turul doi, într-adevăr este o deosebire radicală față de alegerile din 2016, pentru că toată lumea așteaptă alegeri parlamentare anticipate și acum lupta se dă nu atât pentru funcția, pentru prima funcție în stat, cât pentru promovarea partidului și plasarea partidului pe o poziție favorabilă, plauzibilă din perspectiva alegerilor prezidențiale.”

Europa Liberă: Jokerul care va schimba…

Nicolae Negru: „Dar nu se vor da în lături să pună mâna și pe funcția prezidențială...”

Aurelia Peru: „Apropo de promisiuni, aici chiar cu riscul să supăr multă lume, dar chiar este un spectacol. Ce promisiuni poate să facă un candidat în prezidențiale, când noi avem republică parlamentară și prerogativele președintelui sunt cele care sunt? Președintele poate să ne vorbească nouă acum despre politică externă, despre ce persoane ar fi dispus să le decoreze, să le promoveze, deci, dacă este dispus să dea ordine la vreun lider al mafiei sau nu; vreun „Kitaeț” mai ia medalii sau nu...

Dar în sensul acesta, dacă viitorul președinte nu va avea susținerea necesară, o majoritate în parlament, atunci ce poți să propui tu? Bine, tu vii cu inițiativă la care ai drepturi constituționale, inițiativă parlamentară, dar dacă nu găsești 51 de voturi, unde se…”

Europa Liberă: Dodon promite să schimbe și regimul, să-l facă prezidențial.

Aurelia Peru: „Păi iată asta e o problemă, dar vreau să vă zic că ideea asta pică bine la electoratul lui și la cultura noastră politică, pentru că noi am fost obișnuiți să avem un tătuc, așa, să bată cu pumnul în masă. Noi încă nu am însușit bine care sunt beneficiile, valorile și plus-valorile democrației.”

Europa Liberă: Poate Lukașenka face un duș rece, în sfârșit, pentru amatorii de mână forte și Stalin-хороший менеджер (Stalin-manager bun)? Vreau să vă întreb așa o chestiune: iată am văzut cum la nivel de Comisie Europeană s-au anunțat liniile forte ale politicii ulterioare și COVID-ul a fost integrat, după mine, ingenios în perspectivele pentru următorii 10-20 de ani, pentru că această pandemie a mobilizat creația. Nu văd candidații să exploateze acest fenomen inevitabil – ce facem, cum trăim cu această pandemie sau în această...

Aurelia Peru: „Cum ne obișnuim în concubinajul cu COVID-ul...”

Europa Liberă: Îi surprinde, îi depășește tema asta?

Nicolae Negru: „Eu cred că iarăși ei reacționează la ceea ce cer alegătorii. Are dreptate dna Peru, dar politicienii noștri își dau seama. Eu cred că și Maia Sandu, și Andrei Năstase, și Octavian Țîcu își dau seama că...”

Aurelia Peru: „Păi da, că sunt inteligenți... Dar asta e situația.”

Nicolae Negru: „Da, da, își dau seama că asta nu-i atribuția președintelui, dar, în primul rând, Dodon joacă în felul acesta și pe urmă există, într-adevăr, o categorie de cetățeni care asta vor. Atunci când mergi la el, asta te întreabă, nu-l interesează nici măcar COVID-ul. Și eu cred că s-ar găsi cineva care să integreze acest COVID în acțiunile sau în strategiile de mai departe ale guvernării în Republica Moldova, dar nu e nevoie de asta, fiindcă unii nici nu cred că există acest COVID. Și da, în unele sate, dacă există acolo un caz sau două cazuri, încă eu cred că COVID-ul nu-i o problemă pentru societatea noastră, dar dacă va fi, cred că repede se vor...”

Europa Liberă: Dar oamenilor care se înghesuie să ia pensia la poștă, poate lor le-ar conveni să le dea statul pe gratis un card și să nu mai stea la poștă, să electronizeze, în general, guvernarea, așa cum s-a promis cu mulți ani în urmă și această e-guvernare estoniană să devină o realitate moldovenească? În sensul acesta, e o temă exotică, din cauza asta nu se...

Nicolae Negru: „Dar ea se face într-un fel, că pensionarii așa acum primesc, pe card primesc pensiile. Unii vor să meargă la poștă, fiindcă lor le place să meargă la poștă.”

Aurelia Peru: „Mișcare, comunicare, socializare...”

Le place să stea la coadă acolo, să discute cu oamenii, să se mai întâlnească...

Nicolae Negru: „Le place să stea la coadă acolo, să discute cu oamenii, să se mai întâlnească...”

Europa Liberă: Cum scrie Iulian Ciocan, să scuipe pe degete și să ia banii...

Nicolae Negru: „Și-i dai cardul, se duce și cu cine să discute, cu bancomatul?”

Aurelia Peru: „Da, e o problemă de stereotipuri, de tradiții...”

Nicolae Negru: „E o problemă, da.”

Aurelia Peru: „Dvs. vă grăbiți cu concluzia că nu este exploatată tema COVID-ului, pentru că abia de pe 2 începe campania propriu-zisă...”

Europa Liberă: O să vedem...

Aurelia Peru: „Eu sunt sigură că în programele unor candidați vor fi soluții pentru COVID, pentru lupta cu această pandemie.”

Nicolae Negru: „Cel puțin, acuzații sau, mai bine zis, obiecții vor fi îndeajuns.”

Aurelia Peru: „Eu cred că în programe se pun soluții, nu acuzații, dar sunt perfect de acord cu Dvs. că pentru electoratul nostru, îndeosebi pentru electoratul rural COVID-ul nu este o sperietoare. Deci, stereotipul acesta că un pahar de vin și usturoiul te salvează de COVID-19...”

Europa Liberă: Ceapa roșie acum cică...

Aurelia Peru: „Ceapa roșie pentru noi, cei de la oraș, cred că e. Eu cred că el este foarte vivace și foarte influent.”

Europa Liberă: Despre Transnistria în această campanie a apărut cumva marota asta a unui electorat organizat, adus cu autobuzele care ar putea să voteze iarăși ca rândul trecut la parlamentare, dar, în general, dacă Transnistria asta este digerabilă în campania prezidențială și, în general, în sistemul electoral al Republicii Moldova, când vine vorba despre Transnistria, toți devin politicoși mai curând, n-au încotro?

Nicolae Negru: „E aici o problemă. Dincolo sunt cetățeni ai Republicii Moldova, au buletine de identitate...”

Aurelia Peru: „Și ai României...”

Europa Liberă: Unii au ales conștient, nu doar pragmatic...

Nicolae Negru: „Da, unii au ales conștient acest buletin de identitate, dar, pe de altă parte, nu există acces al politicienilor dincolo, e mare influența...”

Europa Liberă: Ei se uită la televizorul de acasă...

Aurelia Peru: „Dar nici nu au, ei nu au programele noastre.”

Nicolae Negru: „Nici nu-s programe care să se difuzeze acolo, ca ei să vadă și să se documenteze ce se întâmplă și pe cine să voteze. Și atunci, da, se găsește cineva, le plătește o anumită sumă și ei zic: da’ măcar asta să-mi dea, că oricum nu am nimic. Și la nimic dacă-i dă 300-400 de lei...”

Europa Liberă: «Хоть шерсти клок» (măcar un smoc de lână), cum zic rușii.

Nicolae Negru: „Da, da, cum ziceți Dvs. Și pe de o parte, zici că cumva trebuie integrați cetățenii de dincolo, dar, pe de altă parte, trebuie de asigurat alegeri libere și corecte. În condițiile de astăzi, lucrul acesta nu este posibil.”

Europa Liberă: Dar nu e o înșelătorie până la urmă și pentru dânșii, că ei nu sunt reprezentați? Un deputat care acum e independent, care Dumnezeu știe...

Nicolae Negru: „Păi, da, e o înșelătorie...”

Europa Liberă: Ei nu sunt reprezentați la nivel de executiv, nici nu le dă voie Krasnoselski, dar nici nu pot să-și rezolve...

Nicolae Negru: „Dar și deputații au numai...”

Aurelia Peru: „Candidatul independent nu are nicio putere acum, care ar putea să fie o portavoce a acelor cetățeni.”

Nicolae Negru: „Da, dar el are câte voturi acolo? Are câteva sute de voturi, încă dacă are câteva sute de voturi, adică și numărul de voturi comparativ cu ceilalți deputați...”

Dar, în general, în Transnistria sunt 200 de mii, eu nu greșesc nimic?

Aurelia Peru: „Dar, în general, în Transnistria sunt 200 de mii, eu nu greșesc nimic?”

Nicolae Negru: „Poftim?...”

Aurelia Peru: „Câți alegători sunt în Transnistria?”

Nicolae Negru: „Acolo sunt peste 300, 340 sau 334 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova.”

Aurelia Peru: „Mi se pare că sunt 240-260 de mii de votanți, de alegători.”

Europa Liberă: Da, dar Dodon dădea asigurări că au să vină maximum 30 de mii și nu e mare diferența...

Nicolae Negru: „Dar și 30 de mii e mult.”

Aurelia Peru: „Ori din Siria, ori din Transnistria...”

Nicolae Negru: „Eu zic că trebuie lăsați să vină singuri, fără transport, fără organizatori. Și atunci când omul vine singur, înseamnă că el e conștient. Unii poate într-adevăr urmăresc, se informează, știu ce se întâmplă aici, pe malul drept la Nistrului și merg în mod conștient la votare. Dar dacă ca în acele imagini video: „Dar pentru cine votăm?” sau „Iată, numărul cutare, pui acolo ștampila și ai luat suma necesară”, lucrurile acestea nu trebuie să fie admise. Dar mie mi se pare că mai mult chiar decât această problemă transnistreană e cum s-a procedat cu cei din diaspora, cu cei din afara Republicii Moldova. De când se vorbește de aceste voturi prin corespondență?! Nu au fost introduse. Mă miră faptul că s-a aflat la guvernare Blocul ACUM – PAS și PPDA – și n-au insistat, n-au obținut aceste lucruri. Dodon avea un anumit plan de preluare a instituțiilor statului, de preluare a puterii, iar reprezentanții partidelor proeuropene parcă s-au dus acolo și nu știau ce să facă, nu aveau nicio strategie...”

Europa Liberă: Sau aveau multe de rezolvat pe capul lor?

Aurelia Peru: „Diaspora într-adevăr va fi într-o situație mai delicată, pentru că, dacă pandemia încă este în plină forță în Europa, multe state cred că vor reglementa...”

Nicolae Negru: „Au și venit refuzuri de a deschide secții...”

Aurelia Peru: „Da, refuză și în privința asta candidații proeuropeni vor avea mai puține voturi din Europa.”

Europa Liberă: Deja s-au auzit apeluri să vină acasă ei, să nu stea pe acolo prin Franța și Germania, dar asta e dificil.

Aurelia Peru: „Vor fi apeluri, dar vă dați seama, ca să vină acasă, trebuie să le asiguri...”

Nicolae Negru: „Nu vor putea vota, pentru că trebuie să stea izolați...”

Aurelia Peru: „Da, 14 zile... Și trebuie să le asiguri un loc de muncă acasă, ceea ce încă nu este posibil. Referitor la Transnistria, eu cred că anume aici vom vedea umărul și simpatia Kremlinului. Dacă Kremlinul va dori să-l ajute pe Igor Nicolaevici, atunci Krasnoselski va trebui să le permită transnistrenilor să participe la vot, cu toate că a declarat situație excepțională până nu știu pe ce dată. Cert e că ei nici nu au voie să circule, întrucât starea excepțională în Transnistria a fost extinsă...”

Nicolae Negru: „Pot să meargă la votare, dar să vină să stea izolați acolo...”

Aurelia Peru: „Deci, aici vom vedea, pentru că aici cu certitudine Kremlinul ar putea să influențeze decizia lui Krasnoselski.”

Nicolae Negru: „Eu cred că de acum a influențat. Dacă Krasnoselski declară în felul acesta, înseamnă că nu declară el din capul lui.”

Aurelia Peru: „Nu este exclus.”

Europa Liberă: Ultima chestiune pe care voiam s-o discutăm – intrăm în prezidențiale cu cele șase observații făcute de Curtea Constituțională nerezolvate: litigiile nu se pot examina operativ, Biserica are mână liberă etc., etc. Se mai schimbă oare Codul electoral sau nu și, apropo, cu această recomandare privind dezbaterile, cu finanțarea candidaților de la partide?

Nicolae Negru: „Comisia Electorală Centrală joacă în mod evident din partea unui alegător. Ea ca și cum uneori se grăbește, iar alteori nu îndeplinește ceea ce ar trebui să îndeplinească. De exemplu, chiar cu aceste voturi de peste hotare. N-am văzut inițiative din partea Comisiei Electorale Centrale. Când a venit vorba despre finanțare, să avantajeze un candidat, imediat a venit și această circulară a Comisiei Electorale Centrale.”

Europa Liberă: Dar cum comentați Dvs. argumentul lor că partidele nu sunt competitori și de asta nu trebuie să se bage și cu bani?

Nicolae Negru: „Nu, partidele sunt competitori, fiindcă au reprezentanți, îl reprezintă pe omul lor din partid...”

Europa Liberă: CEC-ul a zis nu, funcție...

Nicolae Negru: „Cum nu, cum nu?”

Europa Liberă: Oamenii sunt entități rupte de partid...

Nicolae Negru: „...Atunci, de ce le dă voie să strângă semnături din partea partidului? Ei fac referire la faptul că partidele sunt entități juridice sau persoane juridice, cum se spune, iar o persoană juridică poate dona doar 12 salarii medii pe economie. Dar spiritul legii nu spune asta, spiritul legii spune că concurează partidele, concurează forțele politice, concurează ideile, nu concurează niște oameni acolo apăruți de undeva.”

Europa Liberă: Mai întâi este că CEC-ul încurajează în felul acesta cumetrii falși să doneze niște...

Nicolae Negru: „Nu, eu spuneam, dl Dodon are părinții care îl asigură financiar, mai are pe cineva la Bahamas... Ce să facă ceilalți candidați? Să ia legătura cu Plahotniuc, probabil, sau cu alți oligarhi, să-i finanțeze ei? Și desigur Comisia Electorală Centrală împinge concurenții spre încălcarea legii. Vorbeam tot timpul de această finanțare, că e o anumită problemă această finanțare obscură și Comisia Electorală Centrală în loc să clarifice, în loc să pună la punct un mecanism...”

Europa Liberă: Sau să intre pe altă ușă, să zică: „Plafonul îl ridicăm cât vreți dvs., dar să fie transparență de o sută de ori mai mare”?

Nicolae Negru: „Dar nici nu era treaba lor să vină cu această circulară, nici nu era treaba lor să spună. Legile sunt interpretate, da, ai putea zice că formal, uite, persoane juridice nu au dreptul, dar ele-s persoane juridice și partide care concurează în aceste alegeri, nu numai persoana, adică reduci un partid la persoană juridică...”

Europa Liberă: Sunt în tandem...

Nicolae Negru: „Deci, e o trișare...”

Aurelia Peru: „Opinia mea este că a fost o decizie influențată de factorul politic, cu certitudine. Și iarăși, întrebarea clasică: cui i-a convenit și pe cine a amenințat la propriu această decizie? Care sunt partidele care au bani pe cont acum?”

Europa Liberă: Răspunsul în spațiul public l-au oferit tot analiștii, care au spus: „Dlor, dacă Dodon este independent și nu este al partidului, tot lui îi convine”.

Aurelia Peru: „Da, el este independent, lui nu-i trebuie... Deci așa, Dodon decade, înseamnă că îi priește decizia.”

Europa Liberă: Dar celelalte adrese ale Curții Constituționale, în special cu Biserica, mâna liberă care deja se vede în campanie?

Aurelia Peru: „Biserica va fi prezentă. Este vorba de soft power-ul acesta care este prezent și în campanii electorale, și în afara campaniilor electorale. De mult s-au editat pomelnicele familiei. Deocamdată, credința, Biserica ar putea fi..., cu toate că Biserica, da, este separată, este divizată de stat, nu are de ce face propagandă acum în campanie, dar vedeți că Dodon totdeauna a presat pe ideea asta de creștinism, de Muntele Athos, scăldatul la Bobotează, cu toate că doctrina socialistă nu-i prea îngăduie ș.a.m.d.

Deci ar putea să facă lucrul acesta cei care-s cu creștin-democrația, bunăoară, Platforma ar putea, dar ideea aceasta de creștinism, biserică, familie o folosește foarte bine mersi Dodon, cu toate că nu are nimic cu doctrina conservatoare, care promovează aceste valori – familie, credință...”

Nicolae Negru: „Curtea Constituțională a zis că trebuie umblat la Codul electoral, să nu se permită...”

Aurelia Peru: „Dar când deja, când deja?...”

Europa Liberă: ...A zis că aveți timp, fraților!

Nicolae Negru: „Păi, iarăși, miră faptul că, aflându-se la guvernare, aflându-se în cadrul unui bloc...”

Aurelia Peru: „N-au fost perspicace să...”

Nicolae Negru: „Nu s-au uitat înainte să vadă...”

Aurelia Peru: „N-au fost vizionari, perfect...”

Nicolae Negru: „Nu numai acest fapt, dar și faptul că nu se examinează operativ aceste contestații sau judecătoriile uneori nu știu unde să se adreseze, adică nu este o claritate unde poți merge cu contestare și cine decide...”

Europa Liberă: Și cât de operativ poate să rezolve...

Nicolae Negru: „Și cât de operativ, și cine anulează, să zicem, o decizie a CEC-ului și cine nu anulează. E multă...”

Aurelia Peru: „Dar dacă campania deja e în toi, poți să schimbi, să faci modificări la Codul electoral?”

Nicolae Negru: „Unele lucruri le poți modifica, dacă ele nu afectează relația cu alegătorul.”

Unele lucruri le poți modifica, dacă ele nu afectează relația cu alegătorul...

Aurelia Peru: „Din câte știu, deja dacă procesul și-a luat startul...”

Nicolae Negru: „Asta-i tehnologie, asta nu-l privește pe alegător...”

Europa Liberă: Eu cu mintea mea de țăran mă gândesc, de exemplu, dacă, în toiul campaniei, i se spune Bisericii să nu se bage, asta nu afectează campania celor care merg cu...

Nicolae Negru: „Nu, asta nu afectează regulile de joc, de altfel, asta-i afectează pe unii politicieni, e adevărat...”

Aurelia Peru: „...pe unii politicieni care contează pe suport, da, și pe cine stă la putere.”

Nicolae Negru: „Dar de obicei, aceștia-s cei de la putere.”

Aurelia Peru: „Da, da...”

Europa Liberă: Deci, vorba dvs.: dacă știau actualii candidați unde au să cadă, puneau mormane de paie, dar măcar de acum înainte îi bine să-și pună mormane de paie, mai ales pentru adversari. Și asta s-a verificat de o sută de ori. Chiar în scurta istorie a Republicii Moldova, a parlamentarismului moldovenesc, foarte lesne un partid de guvernământ se transformă în partid parlamentar de opoziție sau neparlamentar, sau total de opoziție, sau un fel de partid lepros, care este marginalizat, aruncat de centrifuga politică la periferie și chiar pleacă în neant. Și atunci este important să aibă un cadru legal care îl face prezent în viața politică, îi dă șanse, nu-l marginalizează, anume în virtutea acestui fapt, că nu mai este parlamentar, că nu mai este, vorba președintelui Voronin, la treucă, iertați-mi această expresie.

Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat experta în comunicare și PR Aurelia Peru și editorialistul Nicolae Negru.