„R. Moldova a ajuns la fundul prăpastiei. Mai departe nu mai are unde cădea” (VIDEO)

Europa Liberă: Vă salut pe undele postului de Radio Europa Liberă. Este emisiunea „Punct și de la capăt” și eu, Natalia Morari. Toată lumea s-a săturat deja de tema alegerilor anticipate, așa că vă propun astăzi să vorbim despre ce ne așteaptă după ele. Este clar că, cumva, vom ajunge la ele, dar ce se va întâmpla după aceasta în viitorul parlament? Cine va crea coaliții? Ne așteaptă o adevărată relansare a politicii moldovenești? Despre toate acestea vorbim astăzi împreună cu oaspeții mei, Gaik Vartanean, deputat din partea Partidului Socialiștilor, și expertul Vladislav Kulminski.

Vorbim, desigur, despre ieșirea din criză, în care se află țara noastră. Toată lumea înțelege că alegerile anticipate sunt necesare, dar nimeni nu înțelege cum vom ajunge la ele. Ce se va întâmpla cu țara, ce se va întâmpla cu pandemia, ce se va întâmpla cu criza economică până la alegerile anticipate. Și pentru început, foarte pe scurt, în opinia dumneavoastră, când vor avea loc alegerile anticipate? Vă întreb nu din punctul de vedere al „wishful thinking”, despre ceea ce ați dori, ci din punctul de vedere a ceea ce, foarte probabil, se va întâmpla. Când vor avea loc alegerile anticipate, domnule Vartanean?

Gaik Vartanean: „Probabil, voi fi de acord cu ceea ce spun majoritatea analiștilor, inclusiv politicieni din ambele tabere: din partea opoziției și a partidelor de guvernare, deși nu mai este clar cine reprezintă astăzi opoziția și cine este la guvernare. Oricum, cel mai probabil, începând cu perioada mai-iunie a anului viitor și până toamna târziu”.

Europa Liberă: Dar este o marjă foarte largă, mai-iunie și până toamna târziu.

Gaik Vartanean: Pentru că legislația permite undeva trei luni, undeva șase luni. Multe lucruri depind de felul în care și ce se va întâmpla după posibila demisie a guvernului din anumite motive, dar și de felul în care se va comporta președintele ales. Cum vor avea loc încercările de a alege prim-ministrul. Poate, acesta va fi ales rapid. Poate, nu. De aceea, acum, pentru a nu încărca spectatorii noștri cu limite de timp, cu calcule – practic, toți experții consideră că este vorba de mai-iunie sau septembrie-octombrie.

Europa Liberă: Am înțeles. Ce consideră expertul Vladislav Kulminski? Când vor avea loc alegerile?

Vladislav Kulminski: „Primăvara-vara”. Știți, ca într-un magazin de haine de modă...

Europa Liberă: Primăvara-vara-toamna-iarna 2022...

Vladislav Kulminski: „În cazul dat, cred, toți politicienii din Republica Moldova trebuie să se orienteze spre primăvara-vara și să-și aleagă corespunzător forma hainelor. Și cred că această criză politică se va rezolva prin alegeri anticipate mai rapid, și nu mai târziu. Și aceasta va avea loc în primăvara sau vara anului care vine”.

Europa Liberă: Primăvara sau vara. Deci, toamna o priviți în calitate de...

Vladislav Kulminski: „Cred că vara va fi prea târziu, pentru că putem să nu ajungem până în toamnă. Reieșind din felul în care astăzi stau lucrurile și reieșind din faptul că politicienii încearcă cu tot dinadinsul să împartă toată această țară în diferite tabere – mai bine ar fi să organizăm aceste alegeri cât mai curând posibil. Cred că așa și va fi.

Europa Liberă: Este clar că va trebui să negociem problema alegerilor anticipate, pentru că, cel puțin, matematic trebuie să existe 51 de voturi fie pentru a demite acest guvern și a investi unul nou, iar cu acest guvern interimar să organizăm alegerile anticipate, fie pentru a investi guvernul nou care în scurt timp va fi demis. Și guvernul nou va pregăti deja alegerile anticipate. Dar trebuie să existe aceste 51 de voturi magice din 101. În viziunea voastră, cine trebuie să poarte negocierile? Și oare se vor purta negocieri? Sau va arăta ca o mișcare browniană a deputaților din parlament? Cum priviți toate acestea, domnule Kulminski?

Cred că nimeni nu va purta negocieri cu nimeni. Cred că domnul Chicu pur și simplu va demisiona...

Vladislav Kulminski: „Republica Moldova niciodată nu urmează legile politicului, legile genului politic. De parcă am fi avut un cu totul alt sistem de coordonate, o altă logică de luare a deciziilor politice. Cred că nimeni nu va purta negocieri cu nimeni. Cred că domnul Chicu pur și simplu va demisiona, iar guvernul nu va fi numit de două ori”.

Europa Liberă: Cum se va întâmpla că el va demisiona?

Vladislav Kulminski: „Domnul Chicu poate să-și dea demisia”.

Europa Liberă: Se va întâmpla așa, pentru că, de exemplu, Igor Dodon, la acel moment liderul oficial al Partidului Socialiștilor, îl va convinge? Sau el va dimisiona sub presiunea protestatarilor sau a opoziției? Cum va fi?

Vladislav Kulminski: „Mai întâi, să vorbim despre o opinie publică generală, și a celor de stânga, și a celor de dreapta, a electoratului de stânga și de dreapta, care este de acord că alegerile anticipate trebuie să aibă loc, că acest guvern trebuie să plece, iar domnul Chicu nu este surd ca să nu audă vocea opiniei publice.

Știu că deja timp de jumătate de an, cel puțin, de câteva ori a încercat să plece. Nici chiar așa: să se așeze într-o barcă și să lase corabia ce se scufundă cu numele „Guvernul Ghicu”. A încercat de multe ori să o facă, dar nu i s-a permis acest lucru, inclusiv de către președintele Dodon. Acesta pur și simplu nu îl lăsa să plece. De aceea, astăzi, domnul Chicu va fi foarte bucuros de posibilitatea de a demisiona și de a nu se mai întoarce.

Cred, de fapt, că cariera politică a domnului Chicu în Republica Moldova a ajuns la sfârșit. Nu cred că acesta mai are șanse serioase de a se întoarce în beaumonde-ul politic sau în liga superioară a politicii din Republica Moldova. Cel mai probabil, după aceasta se va anagaja în calitate de expert, mai ales că este un expert foarte bun în sfera finanțelor. Cred că poate să ocupe un loc în Banca Mondială sau la FMI, deși, puțin probabil, reieșind din... Undeva, într-o organizație, probabil, va fi un loc pregătit pentru el.

Europa Liberă: Dar revenind la planurile pentru viitor nu atât la cele personale ale domnului Chicu, cât la cele ale țării, în general, credeți că el va demisiona în mod independent, fără să coordoneze plecare sa, iar dreapta și stânga, timp de 45 de zile, nu vor alege un premier nou?

Vladislav Kulminski: „Cel mai probabil, anume așa și va fi, pentru că, de fapt, din campania prezidențială am trecut fără nicio pauză, în campania de alegeri parlamentare anticipate. Și, din păcate, ceea ce am văzut în turul doi, mai ales în campania electorală, continuă. De aceea, sincer vorbind, cu greu văd cum forțele concurente s-ar așeza la masa negocierilor. Din păcate, atmosfera în societate este astăzi atât de toxică, atât de otrăvită de fake-uri și învinuiri care nu au niciun fundament, de dorința oponenților politici de a se nimici unul pe altul fără urmă, încât cred că un dialog rațional între ei, la această etapă, pur și simplu, va fi imposibil, din păcate”.

Europa Liberă: Domnule Vartanean, un dialog rațional între socialiști și PAS este posibil?

Gaik Vartanean: „Aș vrea să vă amintesc despre faptul că anul trecut s-a tot vorbit că niciun dialog nu este posibil, însă, până la urmă, acest dialog a existat și a fost un dialog despre coaliție care a rezistat cinci luni. În al doilea rând, privind fake-urile și atmosfera toxică putem spune da, însă dacă vom privi evenimentele din ultima săptămână, cel puțin ultimele 10 zile, dacă ne vom aminti de ședințele parlamentului și de protest, pentru că ziceți despre presiunea străzii, dacă e să ne amintim despre acele lozinci și pancarde, se cere „capul lui Dodon”, iar, pe de altă parte, deputații socialiști sunt agresați în parlament, aproape bătuți cu o garafă, spectatorii noștri trebuie să înțeleagă, de unde vine această agresiune. În al treilea rând, colegii noștri de parlament...

Europa Liberă: …Credeți că toată agresiunea vine din partea forțelor de dreapta?

Gaik Vartanean: „Practic, da! Din păcate, campania electorală nu s-a încheiat pentru Maia Sandu. Este clar că ea vrea, pe fundalul victoriei sale, să reușească cât mai rapid, dar pur și simplu mă gândesc și chiar sunt convins de aceasta. Și de aceasta se vor convinge spectatorii noștri și cetățenii Republicii Moldova. Sper că toate se vor întâmpla într-un mod pașnic, constructiv și fără pierderi pentru țară. Coffee-break-ul nu va reuși.

Cel puțin, timp de 5-6 luni Maia Sandu va trebui să arate ce poate. Cred că ne apropiem de acel moment când intrăm într-o perioadă foarte grea, când, în primul rând, alegătorii Maiei Sandu vor începe să se dezamăgească. Prima dezamăgire a fost protestul. Cred că vom mai vorbi despre aceasta. Am vorbit despre el și în alte emisiuni. Apoi, probabil, va fi o dezamăgire de acea echipă pe care o va prezenta ea. Nu este clar, ce se va întâmplă până la urmă cu prim-ministrul. Nu știu, ce va fi: va demisiona el sau nu. Vom putea noi să găsim 51 de voturi sau nu?

Nu vedem nicio abordare constructivă. Maia Sandu continuă campania electorală...

Oricum, am prezentat un mecanism: dreapta și Maia Sandu, timp de un an, strigă despre demisia guvernului și despre alegerile parlamentare anticipate. Excelent, am zis: trebuie să ne adunăm, să discutăm, ce vom face, cum va demisiona guvernul, ce vor face în aceste 5-6 luni până la alegeri. Cine va guverna țara? Pentru că, fiți de acord, după demisia guvernului, pe care atât de mult o așteaptă doamna Sandu și toată dreapta, și noi o dorim, dar, oricum, vor trece 5 luni în condițiile în care avem pandemie, criză economică și deficit bugetar. Țara trebuie guvernată. De aceea, din păcate, noi nu vedem nicio abordare constructivă. Maia Sandu continuă campania electorală. Ea încearcă să acapareze forțele de dreapta și aceasta era evident în timpul protestelor. Însă cred că o așteaptă timpuri deloc simple, aceste cinci luni până la alegerile parlamentare.

Europa Liberă: Săptămâna aceasta Igor Dodon a afirmat că începând cu 24 decembrie, cu ziua investirii oficiale a doamnei Sandu, toată responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă în țară, inclusiv în parlament și guvernul Republicii Moldova, o poartă personal noul președinte Maia Sandu. Cine, începând cu 24 decembrie, poartă răspunderea pentru tot ce se întâmplă în țara noastră, domnule Kulminski?

Vladislav Kulminski: Iarăși, fiind o persoană care nu mai face parte din procesele politice, sunt cel care se uită dintr-o parte, toate acestea arată perfid. Știți, e ca o corabie în care cineva a făcut găuri mari, în ele intră apă, vasul trebuie să se scufunde, iar pasagerilor li se spune: „Trebuie să preluați responsabilitatea pentru acest vas și timp de cinci luni, dacă, dacă el se va scufunda, veți fi vinovați de aceasta”. Este cumva nedrept. Pentru că trebuie să vedem cine a condus corabia în ultima perioadă și ce a provocat această stare de lucruri. De aceea, cred, puțin probabil vom reuși să trecem toată responsabilitatea pe...”

Europa Liberă: Am formulat întrebarea, mai întâi, din perspectiva Constituției noastre. Nu a anulat încă nimeni faptul că suntem o republică parlamentară.

Vladislav Kulminski: „Anume despre aceasta...”

Europa Liberă: Cum poate președintele să poarte răspundere pentru toate într-o republică parlamentară?

Vladislav Kulminski: „Din punctul de vedere al mecanismelor, cred, mai degrabă, vom avea un prim-ministru interimar. Cel mai probabil, acesta va fi domnul Chicu. Dacă el va dori să plece, va oferi această funcție unui dintre miniștri. Dar nu cred că acum este posibilă înțelegerea între, să zicem, Maia Sandu și Igor Dodon despre crearea unui guvern, atunci când ei vor spune rațional: „Bine, acum Maia Sandu și-a asumat toată responsabilitatea pentru starea de lucruri în țară. Sunt miniștrii voștri, este guvernul vostru”. Cred că așa ceva nu va fi. Cred că acest guvern pur și simplu va continua să-și exercite obligațiile, pentru că, sincer vorbind, dacă vom privi aceste procese obiectiv, atunci pentru ca ei să-și asume toată responsabilitatea trebuie, cel puțin, să aibă loc alegeri parlamentare anticipate, trebuie să se creeze o coaliție. Astăzi ei au doar 13-14 locuri în parlament în comparație cu 37 de socialiști. Și după aceasta trebuie să apară o anumită coaliție în parlament care ulterior va investi guvernul.

Apoi pentru acest guvern oamenii își asumă responsabilitatea. Dar, dacă îmi permiteți, o remarcă în adresa colegului: dumnealui este parlamentar, face parte din liga superioară, iar eu, ca un observator dintr-o parte, un om din stradă...”

Europa Liberă: Ei, aș...

Vladislav Kulminski: „Mi se pare, în acest caz, în limba rusă există o expresie pe care o voi eufimiza puțin: „am ratat scânteia”. Mi se pare că aceata este important atât pentru socialiști, cât și pentru toți ceilalți. În această campanie am urmărit o chestiune foarte interesantă. Mi se pare că diferența dintre dreapta și stânga în această campanie a început să dispară. Voi explica ce am în vedere. Pentru că, în viziunea mea, socialiștii și Igor Dodon au pierdut această campanie, în mare, pentru că au încercat să impună această agendă clasică: împărțirea în cei de dreapta și cei de stânga: aceștia sunt pentru relațiile bune cu Rusia, iar aceștia – pentru relații bune cu Occidentul. „Trebuie să împărțim aceste tabere. Într-un final, cei care sunt pentru relații bune cu Rusia sunt mai mulți și vom câștiga”. A fost o agendă greșită, mai ales în turul doi aceasta s-a manifestat din plin, când, în Chișinău, 60% au votat pentru Maia Sandu. Aceasta înseamnă că majoritatea alegătorilor de limbă rusă, Botanica au votat-o pe Maia Sandu. În general, pentru Maia Sandu au votat cinci sectoare ale capitalei.

Gaik Vartanean: „Chișinăul mereu vota pentru dreapta...”

Vladislav Kulminski: „Nu, doar o clipă, nu este așa. Chișinău niciodată nu vota pentru dreapta, mai ales aceste cinci sectoare niciodată nu au votat pentru dreapta. Deci, ideea este următoarea: sper foarte mult că va fi așa, că în Republica Moldova apare o tendință nouă. Când alegătorii nu vor spune, nu vor urma doar lozincile geopolitice: dacă se strigă „suntem pentru Rusia”, înseamnă că îl votăm pe acest candidat. Nu. Sper că ei, în sfârșit, vor judeca despre oameni după calitățile lor profesionale, după cât de sincere sunt intențiile persoanei: ce obiective declară el și, cel mai important, ce a reușit să facă în trecut.

Și dacă Republica Moldova va reuși să impună acest trend în politică, atunci, bineînțeles, aceasta va fi spre binele întregii țări, pentru că din cauza acestor înpărțiri în dreapta și în stânga, nu mai observ nici dreapta și nici stânga. Deocamdată văd ceea ce vreau să văd. Pentru că așa ar fi mai bine pentru dezvoltarea țării. Și, apropo, nu pot să nu fiu de acord cu această acțiune de protest care a avut loc. Din punctul meu de vedere, a fost foarte nereușit...”

Europa Liberă: Pentru că a fost vădit unul de dreapta, chiar dacă nu toate forțele de dreapta au participat în acest protest.

Vladislav Kulminski: „Desigur, dacă vrem să subliniem incluziunea, acolo trebuia să participe reprezentanții societății civile. Nu știu, de exemplu, Alexei Tulbure, Natalia Morari...”

Europa Liberă: Nu, eu nu particip la acțiunile de protest. Sunt jurnalistă.

Vladislav Kulminski: „Sunteți jurnalistă. Sută la sută! Deci, la noi s-a format un strat al societății civile față de care oamenii au o anumită încredere. Din acest punct de vedere, desigur, se putea face altfel. Sper, ei vor învăța lecțiile corespunzătoare și în viitor nu vor face asemenea surprize. Însă sper foarte mult că aceasta a devenit un mainstream al politicii moldovenești și această împărțire în dreapta și în stânga o să dispară. Știți, de ce se va întâmpla aceasta? Aceasta s-a întâmplat doar pentru că Republica Moldova a ajuns la fundul prăpastiei. Mai departe pur și simplu nu mai ai unde să cazi. În planul statalității noastre, în planul funcționării instituțiilor noastre de stat am ajuns la fundul prăpastiei, nu mai avem unde cădea”.

Europa Liberă: Domnule Kulminski, nu pot să nu comentez aici ceea ce am auzit de la dumneavoastră. Dacă discursul dvs. ar fi fost auzit de la tribuna parlamentului Republicii Moldova, probabil, în țara noastră situația era mai bună și cu totul alta. Dar, din păcate, trebuie să remarcăm că atât din partea Partidului Socialiștilor și a grupului „Pentru Moldova”, cât și din partea partidelor de dreapta, în continuare, sunt îndreptate învinuiri reciproce: cine îl servește pe Putin, cine servește Occidentul, cine sunt porcii, cine vinde țara noastră rușilor. Dacă e să privim discursul public din parlament, așa cum suntem într-o republică parlamentară, acesta este unul îngrozitor. Iată despre ce vorbiți dumneavoastră.

Vladislav Kulminski: „Dar ați arătat altceva...”

Europa Liberă: Ceea ce spuneți este, mai curând, ceea ce se dorește...

Vladislav Kulminski: „Germenii...”

Europa Liberă: Este ceea ce se dorește, ceva ireal, pentru că, dacă privești la ce se reduce discuția în orice studio de televiziune în țara noastră, în fiecare seară, și acum vorbesc despre toate posturile de televiziune, inclusiv TV8 – acestea sunt învinuiri reciproce, e divizarea societății, o antagonizare. Și o fac atât unii, cât și alții, absolut în aceeași măsură.

Gaik Vartanean: „Natalia, referitor la fundul prăpastiei, într-adevăr, voi repeta încă o dată: am văzut ochii colegilor noștri de dreapta în parlament, când ei, în mod real, ca niște zombi... Pur și simplu, se schimbau văzând cu ochii, când atacau din toate părțile. La un moment dat, când Vlad Bătrâncea era între noi, sus, ei pur și simplu, încercau să atace din patru părți...”

Vladislav Kulminski: „Trebuia să luați usturoi și agheazmă...”

Gaik Vartanean: „Da, a fost o apocalipsă zombi, niște strigoi, în sensul bun al cuvântului. Referitor de fundul prăpastiei, sunt de acord, însă, iarăși, uităm că președintele care a organizat acest protest, a ieșit în numele tuturor. A fost un protest cu un mesaj unionist, au fost steaguri românești, se cerea capul lui Dodon și nimeni nu s-a apropiat de acel om și nu i-a spus să dea jos acea pancartă. Deci, observ încă o dată că pentru doamna Sandu, din păcate, până acum cel mai important lucru este să treacă de acest coffee-break, să obțină cât mai multe voturi pentru a trece în următorul parlament care și el va fi unul foarte interesant.

Știți, cât de interesant va fi acesta. Și știți, cine va intra în el. Că omul care va intra în el nu este cu nimic mai bun decât Șor. Știți foarte bine că domnul Usatâi care va intra acolo după zece ani de integrare europeană, că Uniunea Europeană care a susținut atât de mult guvernările de până acum, după jumătate de an sau câteva luni va trebuie iarăși să aleagă între socialiștii și semibanditul Usatâi. Într-un sfârșit, ne vom întoarce...”

Europa Liberă: Dacă el se va adresa în instanță de judecată, sunteți gata să-i răspundeți?

Gaik Vartanean: „Am zis semi-”.

Europa Liberă: Aveți vreun barometru pentru a măsura nivelul banditismului: bandit sau semibandit?

Gaik Vartanean: „Se află în căutare internațională”.

СвободнаяЕвропа: Domnule Vartanean, știți, atât față de dosarele penale deschise în Federația Rusă, cât față de cele deschise, la un moment dat, în Republica Moldova, există multe întrebări. De aceea, acest Interpol este așa...

Gaik Vartanean: „Nu trebuie să-l apărați pe domnul Usatâi din timp. Veți reuși, vom reuși încă”.

Europa Liberă: Domnule Vartanean, nu vorbesc despre apărare. Este o chestie... Când poți să apeși pe un buton în țara ta și să deshizi un dosar penal sau să trimiți documentele la Interpol, de fapt, poți să deschizi un dosar penal pentru oricine...

Gaik Vartanean: „Va fi interesant să aflăm: doamna Sandu care l-a numit pe Usatâi drept „un om pe care nu poți să-l crezi”, peste jumătate de an va sta și va gândi: „Ce să fac? Am intrat în parlament sau, iarăși, unica posibilitate de coaliție normală sunt socialiștii?”

Europa Liberă: Apropo, vă propun să vorbim despre aceasta, căci ne-am împotmolit cumva în alegerile anticipate. Toată lumea înțelege că acestea vor avea loc mai devreme sau mai târziu, dar vor avea lor. Cum va fi viața după alegerile anticipate: va trebuie de creat o coaliție, o nouă majoritate. După prognozele voastre, cine va trece în viitorul parlament și care este cea mai probabilă coaliție care va investi guvernul următor?

Vladislav Kulminski: „La moment, socialiștii au 37 de mandate. Vorbesc acum ca un politolog. Iată de ce în țările occidentale oamenii care sunt implicați în scandaluri legate de corupție – președinți, prim-miniștri – ce fac ei, în primul rând? Ei demisionează. De ce fac asta? O fac doar pentru a nu compromite partidul, pentru a-și asuma răspunderea și pentru ca partidul să se miște mai departe, să se dezvolte.

Cred că atunci când au apărut toate aceste scandaluri legate de bani în sacoșe și așa mai departe, Igor Nicolaevici Dodon ar fi trebuit să procedeze tot așa, pentru a da Partidului Socialiștilor posibilitatea de a se mișca înainte și să obțină un rezultat bun, normal în alegerile anticipate. Faptul că el a pierdut campania prezidențială și a revenit în fruntea Partidului Socialiștilor, mie personal îmi spune că el, foarte probabil, vrea să scufunde și partidul împreună cu președinția sa. Și aceasta nu va aduce nimic bun Partidului Socialiștilor. Să țineți minte cuvintele mele. Dă Doamne să câștige ei măcar jumătate din acele 37 de locuri. Putem presupune că Partidul Socialiștilor va lua 18-19 locuri în parlament, așa cum cu acea agendă, pe care o promova președintele Dodon în turul doi, nici într-o țară a lumii nu poți câștiga alegeri serioase sau să-ți acumulezi un capital politic”.

Europa Liberă: Totuși, a reușit să acumuleze 42%.

Vladislav Kulminski: „42% comparativ cu acele pe care a intenționat să le adune, folosind resurele administrative...”

Europa Liberă: În 2016 au fost 52%, cu ajutorul lui Plahotniuc.

Vladislav Kulminski: „Aceasta se numește un trend în coborâre. Sunt pur și simplu niște legi ale genului politic...”

Europa Liberă: Credeți că 42% ale lui Dodon se vor transforma în mod automat în doar 18-19 mandate în viitorul Parlament?

Gaik Vartanean: „Peste jumătate de an va fi o cu totul altă situație...”

PSRM trebuia să recunoască faptul că președintele este o persoană cu un termen de valabilitate expirat...

Vladislav Kulminski: „De ce, în primul tur, el a luat mai mult în plan procentual? De ce rezultatele din primul tur au fost mai bune decât în turul doi? Totul este foarte simplu. Pentru că, după finalizarea primului tur, președintele Dodon a decis să urmeze o agendă strict negativă: niciun fel de atitudine constructivă în propuneri sau în învinuiri. Este mereu un cerc vicios din care nu mai poți ieși. Am încheiat”.

Gaik Vartanean: „Vorbim acum despre ceea ce se va întâmpla peste jumătate de an. Da, vă veți întoarce mereu la aceste alegeri, pentru că este o istorie de succes, singura pe care a avut-o Maia Sandu”.

Vladislav Kulminski: „Problema constă în faptul că împreună cu această agendă negativă și cu acest timp de a conduce care, de fapt, a falimentat și s-a discreditat, este imposibil să obții un rezultat normal, bun. Și . Probabil, trebuia să se dea la o parte și să ofere frâiele puterii domnului Vartanean, de exemplu, doamnei Greceanâi sau altcuiva”.

Gaik Vartanean: „Apreciez recomandarea dumneavoastră, însă vorbim despre ceea ce va fi după alegeri. Ați povestit mult despre Partidul Socialiștilor...”

Vladislav Kulminski: „…17-18 mandate. Partidul PAS are și el astăzi niște probleme, faptul că Maia Sandu a renunțat la conducerea partidului înseamnă că acolo vor fi anumite schimbări inevitabile. Și nici nu putem fi siguri că acel trend de ascensiune pe care l-a obținut Maia Sandu în alegerile prezidențiale, în mod automat, va trece spre partid. Deci, dacă nu va fi acolo, dacă nu participă cumva în campania electorală, atunci nu știu cum PAS va putea să capitalizeze profitul politic...”

Europa Liberă: Câte mandate vor lua, aproximativ?

Vladislav Kulminski: „Cred că putem vorbi despre aproximativ 39 de mandate, ținând cont de faptul că tendința totuși e în creștere. Desigur, în parlament va intra și Renato Usatâi, este absolut clar. Cred că va lua în jur de 25 de mandate...”

Europa Liberă: Lui Usatâi îi dați mai mult decât socialiștilor?

Vladislav Kulminski: „Sunt absolut sigur că va lua mai multe mandate decât socialiștii. Știți, de ce? Pur și simplu pentru acel electorat pe care socialiștii îl pierd astăzi din cauza agendei lor negative, fără să propună ceva constructiv pentru Republica Moldova, speriind lumea cu războiu în Transnistria, cu înrăutățirea relațiilor cu Federația Rusă. Apropo, sper că vom mai vorbi despre aceasta, pentru că sunt cele mai mari fake-uri pe care le-au inventat și încearcă să convingă...”

Europa Liberă: Celelalte 26-28 de mandate...

Vladislav Kulminski: „Aici este cea mai interesantă întrebare, Natalia. Și aici sunt de acord cu domnul Vartanean, pentru că situația în țară se va înrăutăți. Cred că aici va apărea spațiul și timpul pentru forțe noi. Nu o putem exclude. Este foarte greu să spunem ceva”.

Europa Liberă: Șor va intra în viitorul Parlament?

Vladislav Kulminski: „Cel mai probabil, da. Însă cred că numărul de mandate acolo va fi unul minimal. Domnul Șor, partenerul actual al Partidului Socialiștilor, va trece, probabil, în noul parlament. Iar cum se vor împărți mandatele mai departe, aceasta, desigur, este o întrebare foarte interesantă. Deci, cine încă va intra în viitorul parlament...”

Europa Liberă: Iar Platforma DA sau Partidul Democrat?

Vladislav Kulminski: „Cred că Platforma DA are șanse bune, dacă se vor realege cumva. Cel mai probabil, democrații nu vor intra în noul parlamentul, nici într-un caz, pentru că și ei sunt un partid care se mișcă pe linia descrescătoare...”

Europa Liberă: Dar, reieșind din ceea ce ați spus, de fapt, niciun partid nu va lua majoritatea. Înseamnă că va trebuie să creeze o coaliție. Iată încă o întrebare.

Usatâi este un politician de unică folosință. L-a folosit Maia Sandu și l-a scuipat...

Gaik Vartanean: „Totul este simplu: 30-35 de mandate vom lua noi și Maia. Usatâi va lua de două ori mai puțin, pentru că am văzut cum a căzut în turul doi, la Bălți. După fiecare vizită la Peter Michalko sau la ambasadorul american el își pierde electoratul. Usatâi este un politician de unică folosință. L-a folosit Maia Sandu și l-a scuipat. Nici nu i-au dat cuvântul. În al doilea rând, în parlament nu vor trece persoane ca Tkaciuk, Gligor și alții. În al treilea rând, dacă Andrei Năstase...”

Europa Liberă: De ce îi lipsiți de șanse? Mai întâi, ei nici nu au anunțat despre intențiile lor...

Gaik Vartanean: „Pentru că nu mai este timp. Dacă Andrei Năstase se va comporta tot așa cum s-a comportat ieri în emisiunea dumneavoastră, mușcându-și limba, temându-se de propriile inițiative și de faptul că Michalko și Hogan îl vor mustra pentru că țintește spre șeful Băncii Naționale, atunci nu va intra în parlament, se va dizolva în două secunde. Două procente, oricât de greu ar fi să repetăm, însă dacă el se va teme în continuare de cuvintele proprii, dacă nu-și va întoarce acea agendă pe care o avea, atunci va avea, într-adevăr, probleme. Va trece cu greu în parlament. Dar dacă trece în parlament, el va lua o parte de mandate de la Maia Sandu. De aceea, cred, 35-37 mandate ale lui Maia Sandu sunt, de fapt, 7 mandate ale lui Andrei Năstase și 30 de mandate ale Maiei Sandu. Așa mi se pare. Atât”.

Vladislav Kulminski: „Aș vrea să spun că felul în care s-au numărat procentele la alegerea președintelui, probabil, știți din sursele interne, care au fost calculele lor și care a fost rezultatul final. Un sfat prietenesc din partea unui politolog care este absolut dezinteresat de procesele actuale: trebuie să revizuiți presupunerile voastre.

Gaik Vartanean: „Vom revizui. Ca și Maia Sandu, facem acum multe lucruri, pentru: a) a ține țara pe un drum drept, b) a încerca să utilizăm recomandările alegătorilor pe care nu am reușit să le realizăm în cadrul coaliției. Acum, când nu avem niciun fel de coaliție, noi propunem legi pentru examinare și votează cine vrea. Maia Sandu intră și ea în această campanie electorală. Însă campania ei are loc cumva prin asemenea lucruri pe care le-am văzut în piață, pe care le-am văzut în parlament. Însă, iarăși, ne apropiem de momentul în care Maia Sandu va trebuie să facă niște lucruri foarte nepopulare și dificile. Și, iarăși, oamenii trebuie să înțeleagă că ea nu va reuși să stea timp de cinci luni cu nicio responsabilitate și să critice pe cineva în așteptarea alegerilor parlamentare anticipate”.

Vladislav Kulminski: „Dar i-ați luat toate împuternicirile”.

Gaik Vartanean: „Nu a luat nimeni nimic”.

Vladislav Kulminski: „Cine a luat SIS-ul?”

Gaik Vartanean: „Dar, în primul rând, nimeni nu a luat SIS-ul. Acesta rămânem cum a fost...”

Europa Liberă: O clipă, nu înțeleg: „Să stea timp de cinci luni fără să facă ceva”. Dodon spune: Din 24 decembrie toată responsabilitatea o poartă Maia Sandu! Zboară o muscă – răspunde Maia Sandu...

Gaik Vartanean: „Nu știu ce a avut el în vedere, dar să ne gândim logic, președintele poate să poarte răspundere pentru tot doar dacă va trebui să înainteze candidatura unui prim-ministru interimar sau permanent. Ea are un candidat?”

Europa Liberă: Dar ați discutat deja un astfel de scenariu?

Gaik Vartanean: „Nu, discutăm, însă dacă va trebui să o facem, ea va avea voturi sau nu? Dacă va înainta un prim-ministru cu pondere sau fără? Iar dacă va înainta pe unul cu pondere și nu va fi votat? Iar dacă va înainta pe unul neserios și va fi votat? Cum va lucra cu acest prim-ministru timp de cinci luni? Știți foarte bine că consilierii Maiei Sandu discută și ei aceste variante. Și ei vor trebui să facă o alegere grea. Înțelegeți, când ești în opoziție, porți o mare responsabilitate. Maia Sandu a lucrat în acest an ca politician. A plecat anul trecut și a început să lucreze ca politician. Acum, treptat, Partidul Socialiștilor înțelege că acum nu există o coaliție, că în parlament nu există o majoritate care va fi susținută. Vom lucra tot așa, după jumătate de an, pentru că vor avea loc alegerile parlamentare. Da, am pierdut alegerile prezidențiale. Da, înțelegem de ce am pierdut, înțelegem că am comis un șir de greșeli, domnul președinte a făcut o serie de declarații. Este ceva normal. El este om, se întâmplă, greșește. Da, înțelegem că a fost o campanie foarte groaznică împotriva sa pe parcursul anului. Înțelegem că împotriva noastră, în parlament, lucra această „coaliție monstruoasă Sandu-Candu-Plaha-Șor”, da!”

Vladislav Kulminski: „Cu tot respectul, ați făcut concluzii greșite...”

Gaik Vartanean: „Corecte sau greșite... Iată dumneavoastră spuneți că „partenerii noștri”. Bine. Dar „partenerii noștri” Sandu-Candu-Plaha-Șor loveau în opoziție, în socialiști și în Dodon. De ce nu spuneți despre aceasta? De aceea cred că acum ajungem la momentul când iarăși va veni epoca dezamăgirilor. Priviți rețelele sociale după proteste. În conturile mele de pe rețele de socializare și pe Facebook, 30-40% sunt cei din dreapta. Înțelegem că Facebook-ul este o mică lume a ta pe care ți-o creează Facebook și tu îi vezi pe toți, dar eu îi văd pe cei din dreapta. Mulți nu au înțeles: ce a fost aceasta? Ei nu au înțeles, de ce oamenii care au susținut-o pe Sandu, să zicem Năstase, care protestau timp de 3-4-5 ani, nu au ieșit în scenă, dar a ieșit Chirtoacă, un hoț, și domnul Țâcu”.

Europa Liberă: Nimeni nu a demonstrat asta…

Gaik Vartanean: „Nu, dar se vorbește...”

Vladislav Kulminski: „De fapt, ați ridicat o întrebare foarte importantă. Mi se pare că dacă aceasta reprezintă fundamentul analizei dvs., iarăși „ați ratat scânteia”. Nu vă supărați, dar...”

Gaik Vartanean: „Nu mă supăr, pentru că este părerea dvs.”

Europa Liberă: Vă rog să argumentați.

Vladislav Kulminski: „Voi explica, de ce. De fapt, în politică, ați zis că președintele a făcut anumite lucruri greșite, că a comis erori. Cauza pierderii este alta. Cu toate greșelile lui și cu toate afirmațiile sale greșite, dacă timp de 4 ani președinte ar fi reușit să realizeze măcar 10% din promisiunile sale, acele legi care au ajuns acum în parlament. Dacă aceste legi nimereau în parlament acum un an în urmă și, dacă ați fi luptat pentru ele, pentru alegătorii săi până la ultima picătură de sânge, ar fi fost un cu totul alt tablou.

Trebuie să înțelegeți că există un lucru foarte simplu care, apropo, este o lecție și pentru Maia Sandu. Pentru că dacă reușești să schimbi ceva real în viața oamenilor, în politica reală, ceea ce s-a întâmplat cu domnul Dodon este un final inevitabil, orice s-ar fi vorbit. Iar acum, uitați-vă: pentru Maia Sandu vor veni niște timpuri foarte complicate. În această jumătate de an, în cele 6 luni, ea într-adevăr nu va putea să facă nimic. Atunci, da! Puteți să o criticați. Ea poate să se laude. Dar atunci situația va fi una foarte dificilă. Cred că, din punctul de vedere al promisiunilor pe care le făcea în timpul campaniei electorale, pentru ea, probabil, este foarte principial să facă ceva cu sistemul de justiție. Dacă va fi creat un sistem de justiție, dacă vor exista anumite precedente pentru ca în acest sistem să intre alți oameni, alți judecători, atunci, cred, o parte din promisiunile ei se vor realiza. Știți, în ceea ce privește „asumarea responsabilității pentru toate evenimentele din țară”, iarăși, încercați să urmăriți o agendă negativă. Încercați să puneți pe umerii cuiva... Încercați să nimiciți ratingul cuiva. Pentru că în politică...”

Gaik Vartanean: „De toate acestea tot anul se ocupă Maia Sandu și toți consilierii ei”.

Vladislav Kulminski: „Vă rog mult să auziți ideea mea. Pentru a câștiga în alegeri, nu trebuie doar să distrugi ratigul cuiva. Desigur, este o parte importantă a sarcinii. Pentru a câștiga în alegeri, trebuie să-ți ridici prin fapte concrete ratingul propriu. Dar aceasta lipsește. Înțelegeți?”

Gaik Vartanean: „Bine”.

Vladislav Kulminski: „Dar dacă aceasta nu se va întâmpla, puteți să luați măcar pe Bogdan Țârdea și să-l trimiteți pe Lună ca el să comunice cu o civilizație cosmică, și oricum nu veți obține un rezultat dorit”.

Gaik Vartanean: „100%? OK! Repet. Dacă spuneți că 90% din promisiuni Igor Dodon nu le-a realizat...”

Vladislav Kulminski: „Am vrut să fiu mai blând. 100%!”

Gaik Vartanean: „Dacă ar fi fost așa, Igor Dodon nu ar fi luat 49% pe țară. În al doilea rând, el nu ar fi câștigat a 4-a campanie electorală la rând: 2016, 2019, nici nu a câștigat alegerile. În 2019, Maia Sandu a reușit să scape de responsabilitate și a plecat din guvern...

Vladislav Kulminski: „Nu trebuie să faceți agitație. Mai bine să o faceți în fața electoratului vostru...”

Gaik Vartanean: „Eu nu fac agitație. Spuneți că el a pierdut. Dacă ar fi așa, el nu ar fi câștigat, inclusiv echipa lui, alegerile locale din Chișinău, nici în Hâncești, în 2016. Iar cel mai important, el nu ar fi câștigat 49%, ci 25-30%, 35%, cel mult! Ce înseamnă 49%? 49% în interiorul țării. Plus diaspora pe care am numărat-o aparte, însă este foarte important”.

Vladislav Kulminski: „Deci, ei nu sunt alegători?”

Gaik Vartanean: „Ei sunt alegători. Oricum, consider că acei oameni care locuiesc în țară, simt mai rapid acele schimbări și rezultatele muncii guvernului”.

Vladislav Kulminski: „Diaspora nu o vom socoti?”

Gaik Vartanean: „Nu, diaspora o vom scoți. Însă spun că în interiorul țării ei merg practic egal, înseamnă că atât Igor Dodon, cât și Maia Sandu sunt două forțe politice majore care astăzi sunt susținute de jumătate de populație a țării, în interiorul ei. Dar voi sperați, vă rugați ca el să plece din politică. Nu va fi așa!”

Vladislav Kulminski: „Eu nu mă rog, ci mă gândesc la dumneavoastră și la Partidul Socialiștilor care îmi este aproape”.

Gaik Vartanean: „Gândiți-vă, mai bine, la partidul Maiei Sandu care acum, înainte de alegeri, va pune în fruntea partidului omul care acoperea...”

Vladislav Kulminski: „Ce promisiuni a realizat președintele Dodon? Îmi este interesant, cum veți realiza promisiunile înainte de alegerile anticipate?”

Gaik Vartanean: „Vom realiza promisiunile...”

Vladislav Kulminski: „Care?”

Gaik Vartanean: „Vom spune înainte de alegerile anticipate...”

Vladislav Kulminski: „Dar ați vorbit deja în timpul campaniei prezidențiale?”

Gaik Vartanean: „Nimic grav! Viața nu se sfârșește cu alegerile prezidențiale! Așa cum vedem în România: și Ludovic Orban, și liberalii – toți cei care au fost la putere și au pierdut spun că, în politică, totul este ciclic, totul vine și pleacă. Se va sfârși și epoca Maiei Sandu. Posibil, dacă se va comporta așa cum a început să se comporte, în cazul ei, totul se va încheia foarte rapid. Pentru că o vedem după acea echipă pe care își adună, începând cu fostul ministru al finanțelor care figurează într-un dosar penal, pentru că a oferit cuiva 400 de mii de lei, și până la ministrul educației pe care, chiar astăzi a apărut informația, sociologii francezi l-au învinuit de plagiat. Și asta în momentul în care Maisa Sandu lupta cu plagiatul elevilor săi”.

Vladislav Kulminski: „Sociologi francezi au învinuit-o de plagiat?”

Gaik Vartanean: „Am văzut astăzi o postare pe Telegram în care se afirmă că doamna Onofrei, practic, o bună parte a concepțiilor sale educaționale, fiind ministru al educației, a plagiat-o din conceptul român al educației. Și este un fapt demonstrat!”

Europa liberă: Savanții francezi, ca și cei britanici sau academicieni armeni...

Gaik Vartanean: „Atunci când trebuie vă referiți la savanți britanici, la BBC, la francezi, iar acum îi comparați cu cei armeni sau francezi...”

Europa Liberă: Numiți o structură concretă, pentru că Telegram este și el un...

Gaik Vartanean: „Există un raport! Puteți să-l citiți. Îl voi trimite. Sper că atunci când jurnaliștii dumneavoastră îl vor întreba pe domnul Bolea: „De unde ați plagiat?” o vor întreba și pe doamna Onofrei, câte procente și de ce...”

Vladislav Kulminski: „Dar dacă a avut consilieri francezi?”

Gaik Vartanean: „Nu, ea nu a vrut consilieri francezi. Cel mai probabil, pur și simplu, a luat un document și conceptul român al educației și l-a copiat. Aceasta spune că există un deficit de cadre și la Maia Sandu. Veți înțelege aceasta. Sper foarte mult că doamna Morari, când se va întâlni cu viitorul ministru al educației...”

Europa Liberă: Aș vrea foarte mult să văd surse credibile. Dacă, într-adevăr, este o sursă credibilă, vom adresa o întrebare. Un canal pe Telegram. Scuzați, dar știu cum lucrează aceste tehnologii.

Gaik Vartanean: „Este un fișier PDF, o cercetare de 8 pagini, unde concluzia spune că, mai întâi, este un concept foarte slab, necredibil... În al doilea rând...”

Europa Liberă: Nu trebuie să pierdem timpul.

Vladislav Kulminski: „De acord”.

Gaik Vartanean: „Atunci când o criticăm pe Maia Sandu și echipa ei, pierdem timpul, iar când ascultăm critica la adresa lui Dodon, nu pierdem timpul!”

Europa Liberă: Personal, și despre plagiatul domului Bolea aud prima dată în viață de la dumneavoastră, sincer vorbind. În general, nu știu, despre ce ar fi vorba. Nu vă supărați, domnule Vartanean. Mă bucur că priviți non-stop TV8, am înțeles aceasta.

Gaik Vartanean: „Da, non-stop”.

Vladislav Kulminski: „Voi spune încă o dată: „ați ratat scânteia”, pentru că cine se interesează de aceste canaluri pe Telegram, de aceste istorii mărunte cine și de la cine a plagiat? Despre ce vorbiți, în general?”

Gaik Vartanean: „De acord”.

Vladislav Kulminski: „Dacă drept strategie de bază continuați să... Deci, înțeleg că acum vă cuprinde, în mare, supărarea, senzația de nedreptate că a ieșit așa. Dar trebuie să vă distanțați de aceasta...”

Gaik Vartanean: „Este doar politică, un proces politic. Se întâmplă, oamenii câștigă sau pierd, nimic grav...”

Vladislav Kulminski: „Dacă veți continua, în calitate de strategie de bază, să încercați să distrugeți ratingul concurenților voștri și să nu propuneți în schimb, vă asigur că aceasta va duce exact la aceleași rezultate. Luați orice consultant, numai nu pe acei pe care i-ați avut în această campanie, și ei vă vor povesti totul foarte detaliat”.

Gaik Vartanean: „Bine”.

Europa Liberă: Bine. Este un moment tocmai bun pentru a trece la concluzii. Aș vrea să înțeleg: vedeți alegerile anticipate ca pe o relansare absolută a ceea ce se întâmplă astăzi cu clasa politică din Republica Moldova sau totul depinde de cine va trece în parlament și va mai fi nevoie ulterior de alte alegeri anticipate? Nici într-un caz nu vreau să desenez acum un scenariu apocaliptic. Mereu susțin instrumentele democratice și alegerile sunt, probabil, cel mai democratic instrument care încă mai funcționează în Republica Moldova. De aceea, dacă va trebuie să votez în fiecare jumătate de an...

Gaik Vartanean: „Cred că, spre deosebire de Israel sau Italia, nu putem să ne permitem alegerile la fiecare jumătate de an. Oricum, sunt de acord...”

Europa Liberă: Alegerile anticipate ne duc în mod garantat la un alt nivel, pentru că suntem deja la fundul prăpastiei?

Nu sunt sigur că prin alegerile anticipate vom ajunge la o stare normală în societate...

Gaik Vartanean: „Nu sunt sigur. Mai mult, nu sunt sigur că prin alegerile anticipate vom ajunge la o stare normală în societate, pentru că se naște încă un conflict, un conflict al pierderii încrederii în Curtea Constituțională. Curând va trebui să luăm decizii deloc ușoare. Și presiunea societății poate fi atât de mare, încât...”

Vladislav Kulminski: „Nu pot să nu întreb: oare am avut cândva încredere în Curtea Constituțională?”

Gaik Vartanean: „De fapt, atunci când anul trecut, în coaliție cu Blocul ACUM, am numit judecători, mi se pare, multor oameni le-a apărut speranța și mulți spuneau că iată Curtea Constituțională... și chiar partidele de dreapta s-au bucurat... Cred că ieri, la un post de televiziune, s-a spus că trebuie să sperăm că, de fapt, Curtea Constituțională se va implica și va schimba totul. De aceea, sper și mă tem mult de cazul în care Curtea Constituțională ar putea să devină o parte a procesului politic. Aceasta va impune și mai multă dezbinare în societate, ceea ce încearcă să facă partidele de dreapta, ceea ce fac în interiorul parlamentului, în stradă, încearcă să folosească Curtea Constituțională.

Sper că această Curte nu va deveni o parte a strategiei lor electorale. Însă ei încearcă să folosească tot ce pot, au delegat câțiva oameni de-ai lor. Sper foarte mult că vom ajunge la alegerile parlamentare anticipate în împrejurări economice normale. Ele pot fi normale după această criză, o situație mai mult sau mai puțin echilibrată, dacă primăvara va apărea un vaccin. Avem nevoie foarte mult de alegeri anticipate. Oamenii trebuie să aprecieze realități politice noi. Într-adevăr, toată gruparea lui Plahotniuc din Partidul Democrat care s-a divizat în câteva partide trebuie să plece. În locul ei, cel mai probabil, va veni o altă grupare a domnului Usatâi. Nu știu, cât de bine este aceasta. Vom vedea ce echipă va avea el.

Europa Liberă: Domnule Kulminski?

Vladislav Kulminski: „Nu cred că aceasta va duce la o relansare, pentru că va trebui să rezolve foarte multe probleme în noul parlament. Cel puțin, sper foarte mult că în parlamentul cel nou nu va fi vorba despre împărțirea sferelor de interese, a portofoliilor, așa cum s-a făcut și se face astăzi în acest parlament, cum s-a făcut în perioada domnului Plahotntiuc. Totuși, va fi vorba despre lucruri mult mai sistemice.

Posibil, vor veni partide cu o ideologie mai coerentă, cu planuri concrete privind dezvoltarea țării. Poate, la nivel de sistem, se va ajunge la un numitor comun privind anumite lucruri importante pentru țară. Atunci când socialiștii vorbeau cu Partidul „Șor”, ei discutau despre ideologia de dezvoltare a țării? Sau de ce, de exemplu, ei votează împreună anumite legi sau cineva zice că s-a creat și o coaliție între ei? Oare credeți că la mijloc se află un plan despre cum putem scoate Republica Moldova din criză? Sau este vorba despre o banală împărțire a fotoliilor, a sferelor de interese, a ministerelor? Cred că este vorba despre cea de-a doua variantă. Altceva nici nu putem admite în Republica Moldova. Socialiștii ar fi putut deveni o forță de sistem, dar, se pare, nu au făcut anumite concluzii. Ei continuă să urmeze același lider cu care, cred, va fi greu de găsit nu numitor comun”.

Gaik Vartanean: „Aș vrea să spun că, la fel, ca și partidele noastre de prim-plan, partidele Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase, îmi este interesant ce au discutat ei cu domnul Candu și Șor până ca democrații să fie în coaliție cu noi, ei votau foarte bine. Într-adevăr, este interesant despre ce lucruri de sistem discutau ei. Deci, acum are loc o luptă politică mare. Nimeni nu face parte din coaliții. Vedeți astăzi acele proiecte de legi pe care le înaintăm. Și votează fracțiuni diferite. Iar majoritatea proiectelor de lege au fost susținute de majoritatea absolută. Și aceste proiecte le luăm din programul nostru electoral. Indiferent cine nu votează. Chiar dacă domnul Vitiuc obține postul de vice-președinte al parlamentului căruia îi rămân câteva luni, aceasta, într-adevăr, nu spune nimic.

Europa Liberă: Este clar că domnul Vitiuc susține votarea pe 3 decembrie...

Gaik Vartanean: „Nu, trebuie să înțelegeți corect. Aș vrea să înțelegeți corect, pentru că eu votez pentru acele proiecte care au fost în campania noastră electorală, de care oamenii au nevoie, pe care alegătorii noștri și nu doar le vor aprecia. Și ultima întrebare, pentru că este clar că în viitorul parlament nu va fi ușor de creat o coaliție, cel mai probabil, mă interesează părerea voastră, care este garanția că în viitorul parlament, în general, nu va ajunge un Plahotniuc colectiv în orice formă? Când spun despre un Plahotniuc colectiv, am în vedere spoileri, partide de orice fel care se bazează pe acel sistem al lui Plahotniuc despre care s-a vorbit atât de mult. Este posibil că aceste forțe nu vor fi?”

Vladislav Kulminski: „Cred că da, măcar pentru că astăzi cetățenii Republicii Moldova au o libertate de alegere. Și este foarte important. Voi reaminti că în 2019 o astfel de libertate, de fapt, nu exista. Deci, nu a existat un partid alternativ, nici condiții pentru a alege libertatea. Care este concluzia dumneavoastră?”

Gaik Vartanean: „Sper foarte mult și sunt convins că, într-adevăr, aceste alegeri vor fi altele. Da, situația s-a schimbat mult în plan politic și aceasta se va reflecta în rezultate. Vor fi forțe noi, nu foarte multe, cât ar dori inclusiv cei care se află aici.

Europa Liberă: O scurtă concluzie: sincer vorbind, un parlament fără Plahotniuc este, cel puțin, interesant, cel puțin altfel.

Vladislav Kulminski: „Este deja politică...”

Europa Liberă: Vom vedea, ce va fi după alegerile anticipate. M-am bucurat să vă revăd și să vă aud pe undele postului de Radio Europa Liberă. Ne vedem exact peste o lună.