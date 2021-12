Recomandările Europei Libere pentru aparițiile muzicale ale lui 2021 (II)

First Light, Il Considered, Liminal Space

Teki, Alfa Mist, Bring Backs

More Than A Hustler, Ezra Collective & Novelist

Cornish Hen (ft. John Scofield), Scary Golding

Bertha The Cool, Marc Ribot's Ceramic Dog, Hope

Red Moon, Fanfare Ciocarlia, It Wasn't Hard To Love You

La microfon Lucian Ștefănescu, bine v-am găsit la a doua parte a recomandărilor muzicale de sfârșit de an ale postului de radio Europa Liberă, în domeniile jazz, psybient, rock experimental, funk și world. 11 albume în patru ani ani ar putea fi pentru unii un semn de manierism: atât de multă muzică în așa puțin timp pare ceva repetitiv, dacă nu cu totul diluat. Dar nu e așa, pentru că toate albumele semnate de trupa londoneză Ill Considered sînt proaspete și unice în felul lor, toate sînt o improvizație continuă și toate sînt înregistrate în concert. 2021 a însemnat pentru Ill Considered un nou capitol - „Liminal Space” e primul lor album înregistrat în studio. Elemente de post-minimalism, hard bop și foarte multă improvizație liberă, spune un critic de la All About Jazz. Chiar așa. Piesa se numește „First Light”.

Rămânem la Londra unde producătorul și pianistul de jazz Alfa Mist e un exemplu despre cum un adolescent care visa să se facă fotbalist poate să o ia pe o cale cu totul diferită după ce mama lui i-a spus că poate să se facă fotabalist, dar doar după încă doi ani de școală. A făcut mai mulți, și după ce l-a auzit pe Miles Davis s-a apucat de jazz, a învățat să cânte singur la pian și a devenit unul din muzicienii importanți și foarte promițători ai noului jazz din Marea Britanie. Piesa se numește „Teki” și a apărut pe albumul „Bring Backs”.

„Se întâmplă ceva cu totul extraordinar în jazz-ul cântat azi în Marea Britanie: o adevărată „armată” de grupuri alcătuite din tineri sub 30 de ani întorc pe dos standardele acestui gen într-un fel care-l îmbogățește, pentru că-l face mai puțin conformist, sfidează „normele” - dacă s-a putut vorbi vreodată de normă în jazz - și depășește aproape toate așteptările cronicarilor muzicali. Noul val al jazz-ului britanic, adică aproape tot ce nu este jazz (afro-beat, hip-hop, reggae, electronica, ba chiar și punk sau techno), dar poate fi auzit în... jazz, un jazz, în cazul Ezra Collective, proteiform și cu totul personal.” Am scris aceste cuvinte în 2018, când am prezentat în 2018 la Dicționarul de sunete rare trupa Ezra Collective. Ele rămân valabile și azi - Ezra Collective deci, cu o creație 2021, piesa „More Than A Hustler”.

Trecem peste ocean acum, unde marele ghitarist american de jazz John Scofield, s-a alăturat proiectului Scary Pockets, acei muzicieni care de vreo câțiva ani buni transpun în muzică funk piese de succes din muzica pop contemporană și nu numai. Scofield s-a alăturat mai precis trupei care se numește Scary Golding, adică Scary Pockets plus organistul Larry Golding. Noi ascultăm acum piesa „Cornish Hen”.

„E aproape decembrie acum. Lucrurile se închid din nou, eu sînt în carantină în Europa și scriu prezentarea la un disc care va fi lansat anul viitor - - încă o dată, vorbind unul alt timp… probabil un viitor?” Aceste cuvinte au fost scrise de ghitaristul american Marc Ribot în noiembrie 2020, iar albumul pomenit se numește, cumva mai optimist decât vorbele lui Ribot de acum un an, „Hope” (speranță). „Bertha The Cool”, așadar, de pe albumul „Hope”, lansat de Marc Ribot’s Ceramic Dog în 2021.

„O horă, o bătută au sunat acum 200 de ani altfel decât acum 150 de ani, și iarăși altfel decât acum 100 de ani - muzica se dezvoltă, (…) se schimbă zi de zi, și totuși este autentică.”, declara Europei Libere în 2015 Henry Ernst, impresarul faimoasei Fanfare Ciocârlia. La 25 de ani de la înființare, cu 7 albume de studio și alte 4 în colaborare, Fanfara Ciocârlia a străbătut lumea în lung și-n lat, ajungând la un stil muzical cosmopolit, dar care a rămas autentic. În încheierea acestui program, „Red Moon” cu Fanfara Ciocârlia de pe albumul „It Wasn’t Hard To Love You”.

Emisiunea noastră se încheie aici, vă remintesc că ați ascultat a doua parte a recomandărilor muzicale de sfârșit de ani ale Europei Libere în domeniile jazz, psytbient, rock experimental, funk și world.

Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează sărbători fericite și dacă se poate un an mai bun!

Aici e Radio Europa Liberă!