Regimul Erdogan cere din nou extrădarea unui cetățean turc din România

În România, președintele rețelei turcești de școli „Lumina”, Fatih Gursoy, a fost ridicat marți dimineață de la domiciliu în urma cererii de extrădare din partea Turciei, a declarat soția acestuia pentru G4Media.ro.

Regimul de la Ankara a cerut extrădarea mai multor cetățeni turci din România pe care îi acuză de presupuse infracțiuni contra siguranței statului, mai precis de colaborare cu gruparea clericului Fetullah Gulen, acuzat că ar fi organizat tentativa de lovitură de stat din iulie 2016.

Până acum, instanțele românești au respins de fiecare dată cererile, arătând că sunt motivate politic.

Rețeaua de învățământ „Lumina” operează trei licee (Liceele Teoretice Internaționale de Informatica București, Colentina și Constanta – cu învăţământ liceal și gimnazial), o şcoală internaţională (The International School of Bucharest – cu învăţământ preșcolar, primar, gimnazial si liceal), şapte scoli internaționale Spectrum in orașele: București in Pallady şi Colentina, Constanta, lași, Cluj, Ploiești și Oradea – cu învăţământ preșcolar și primar, precizează G4media.

În urmă cu o săptămână, Curtea de Apel București a refuzat extărdarea unei profesoare de origine turcă de la Liceul Internațional de Informatică din București. În decembrie 2018, un judecător tot de la Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea autorităţilor turce de extrădare a jurnalistului Kamil Demirkaya de la publicaţia Zaman România.

Din Moldova însă, anul trecut, au fost extrădați șase cetățeni turci la cererea regimului Erdogan, extrădare condamnată însă de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.