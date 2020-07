Se vor rereschide sau nu școlile în SUA?

Administratia Trump stie ca daca elevii nu revin la scoala, probabilitatea ca activitatea economica sa fie reluata e redusa, parintii trebuie sa aiba grija de copii. De acea, Donald Trump si apropriatii sai insista ca scolile sa fie redeschise. Ei argumenteaza ca copiii sint intr-o categorie de risc redusa si mai putin molipsitori decit adultii. Chiar daca lucrurile asa par sa stea, cel putin in prima privinta, exista nu putine cazuri, unele dintre ele foarte grave si riscul de molipsire a profesorilor si parintilor sau bunicilor, acasa este mare.

Cei mai multi parinti din Statele Unite sustin ca este riscant in conditiile actuale sa-si trimita copiii inapoi la scoala, in toamna – intre acestia o majoritate redusa a republicanilor si nu mai putin de noua din fiecare zece parinti afro-americani, participanti la un recent sondaj.

Presedintele si ministrul educatiei, Betsy DeVos, ameninta ca vor retrage fondurile federale pentru scolile care nu isi redeschid portile. Dar aceasta amenintare se poate intoarce impotriva lui Trump, la urne, daca populatia nu o sprijina.

Sondajul arata ca doar unul din trei americani are incredere in guvernul federal sa apere interesele familiilor lor, un record negativ, cu un procent de incredere mai mare, - dar si el in scadere -, in autoritatile locale. 62% dintre americani – un alt record – declara ca poarta masti, ori de cite ori parasesc casa. Este o crestere cu 9%, de la sfirsitul lui iunie.

Devine din ce in ce mai clar ca, dintr-un motiv sau altul, americanii nu sint dispusi sa asculte ce le spune statul si au optiuni personale, cind vine vorba de a-si trimite copiii la scoala.

Si republicanii afla acum ca si baza lor electorala ezita, dar, fireste, polarizarea politica e reflectata si in legatura cu aceasta chestiune. 82% dintre democrati si 53% republicani cred ca revenirea in scoli este relativ sau foarte riscanta. 89% dintre afro-americani sint de aceasta parere, 80% - dintre hipanici si 64% - albi.

Din ce in ce mai mult autoritatile locale, cele care in cele din urma decid, prefera prudenta, raspunzind temerilor legate de sanatatea publica. In California, Los Angeles si San Diego s-au anuntat pentru toamna cursuri exclusiv pe Internet. La New York, guvernatorul Cuomo a spus ca scolile se vor redeschide doar daca rata zilnica de cazuri in regiune este de sub 5%, intr-un interval de 14 zile consecutive, spunind „nu ne vom folosi copiii drept cobai”.