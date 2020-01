Senatul americani: acuzația democrată începe prezentarea argumentelor în procesul de „impeachment”

În deschiderea procesului de „impeachment” (destituire) împotriva președintelui Donald Trump, acuzația democrată a declarat că președintele a „știut” și a „solicitat” amestec străin în alegerile americane, încercând să-l forțeze pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să investigheze acuzații nefondate de corupție împotriva fostului vicepreședinte american Joe Biden și fiului acestuia.

Trump a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanților (dominată de democrați) pentru abuz de putere și obstrucționarea Congresului.

Procesul în sine are loc în Senat iar acuzația democrată are acum trei zile pentru a-și prezenta cazul. Vor urma avocații președintelui republican după care s-ar putea supune la vot dacă totuși să fie chemați noi martori (cum vor democrații) sau să fie cerute noi documente. Pentru moment se prezintă dovezile obținute în timpul anchetei din Camera reprezentanților, care a dus la punere sub acuzare a președintelui.

Este de așteptat ca procesul să se încheie destul de repede, eventual chiar înainte de 4 februarie, dată la care președintele Trump va ține în Congres discursul anual despre starea națiunii. Și ca președintele să fie achitat pentru că Senatul este dominat de partidul republican al lui Trump.

Donald Trump este al treilea președinte american judecat în Senat iar deschiderea procesului a fost urmărită miercuri, la televizor de peste 11 milioane de americani. Ceva mai puțini decât cei care au urmărit deschiderea anchetei în Camera reprezentanților.