Moldovenii de peste hotare au stat la cozi și au așteptat să-și poată exercita dreptul la vot. Iar voturile lor, sunt de acord toți analiștii, i-au adus Maiei Sandu, lidera PAS, victoria în fața președintelui Igor Dodon.

Stela Profire ,care de mai mulți ani este stabilită în Italia, spune de ce crede ea că este important scrutinul prezidențial din 15 noiembrie.

Stela Profire: „Eu cred că este importantă, poate fi chiar decisivă, dar vreau să spun că în primul tur probabil pentru mai mulți a fost o surpriză plăcută această prezență masivă la vot. Și după rezultatele obținute cred că, din ceea ce am văzut noi cu toții și printre cei de acasă, și printre cei plecați, prezența de pe 15 noiembrie este foarte importantă.”

Europa Liberă: Și totuși, în mai multe țări din Uniunea Europeană pandemia de COVID-19 dă mari bătăi de cap, mai multe guverne au anunțat că vor înăspri condițiile sanitare. Acest lucru ar putea să fie un impediment în calea voastră, a celor care ați dori să ajungeți la vot și pe 15 noiembrie?

Stela Profire: „Da, s-au impus anumite restricții, dar în mare parte a Italiei - eu vorbesc despre țara în care mă aflu - zona este galbenă și restricțiile sunt impuse mai mult de la ora 22.00 seara până la 5.00 dimineață. În intervalul de zi nu ar trebui deocamdată să fie probleme, însă știm că se schimbă regulile cam o dată la 2-3 zile. Sperăm să putem totuși să ne prezentăm cu toții, dar chiar dacă vor fi impuse restricții, va fi nevoie de un certificat și, dacă se va explica unde se merge, nu ar trebui să fie probleme.”

Europa Liberă: Deci, chiar și dacă vor fi măsuri mai dure, unde pandemia lovește sever, totuși veți fi curajoși?

Stela Profire: „Da, fiindcă chiar de la prezența din primul tur eu am văzut oameni care sunt destul de hotărâți și pandemia e pandemie, dar viața merge înainte și ceea ce depinde de noi, noi o vom face. Sperăm foarte mult prezența să fie cel puțin cea care a fost în primul tur. Aici eu am simțit din partea tuturor alegătorilor, și eram de diferite vârste, că nimeni nu este supărat, nimeni nu cheamă la ură, pur și simplu, oamenii vor schimbare. Iată ce vrem noi, electorii, deoarece nu ne putem considera că facem parte din altă lume, noi cu toții avem pe cineva acasă și cei de acasă au cu siguranță pe cineva plecat peste hotare și acest lucru ne unește și noi trebuie să rămânem uniți. Eu am auzit și după rezultatele din primul tur am primit mesaje de acasă de genul: „Voi, diaspora, sunteți tari, să mergeți până la capăt!”. Și sperăm așa să fie.”

Europa Liberă: Dar ați fost numiți și un „electorat paralel” de către președintele în exercițiu?

Stela Profire: „Este o provocare și dacă cel puțin măcar această provocare pe mulți îi va convinge să se prezinte la vot, e bine și așa, dar, totodată, aș vrea să nu cădem pradă acestor provocări și să nu ne dezbinăm, să fim uniți acei de acasă și cu cei plecați.”

Europa Liberă: Și pentru că investiți și voi speranțe și aveți și așteptări, ce poate și ce trebuie să facă cel care va fi învingător în aceste alegeri prezidențiale din Republica Moldova pentru voi, cei din diaspora, ca să fiți și voi de folos statului Republica Moldova?

Stela Profire: „Eu aș răspunde la această întrebare mai diferit, îmi cer scuze: ce n-ar trebui să facă un președinte? Cred că în cazul nostru concret ar fi bine un președinte să nu ne amenințe și să nu ne dezbine. Eu cred că țara noastră la momentul actual este mult mai avantajată față de alte state care tot sunt în proces de alegeri, au ales președinți ș.a.m.d.

Noi vrem un președinte care să ne poarte numele frumos în lume.

Noi vrem un președinte care să ne reprezinte țara în lume, să ne poarte numele frumos în lume. Noi, în cazul dat, nici nu avem mult de gândit. Și eu cred că foarte mult s-ar face pentru diasporă, fiindcă atunci când se va vedea că este o persoană care ține la popor, care este capabilă să dea dare de seamă poporului, atunci foarte multe se vor lega una după alta.

Și vreau să menționez că nimeni nu se așteaptă la o schimbare peste noapte, cu toții ne dăm seama că este nevoie de multă muncă, dar toată lumea vrea să vadă câte un pas, câte ceva făcut. Și atunci cred că chiar și cei indiferenți probabil își vor schimba părerea. Eu continui să cred în aceasta, eu vreau să cred în aceasta.”

Europa Liberă: Și vă doriți cu tot dinadinsul să reveniți acasă? Este o întrebare poate adresată prea insistent, dar la modul serios: chiar credeți că revenirea voastră acasă e dorită atât de mult ca chiar să ajungeți în Republica Moldova?

Stela Profire: „Dorințele sunt diferite din partea multor oameni. Sunt unii care s-au stabilit destul de bine peste hotare, dar eu aș vrea ca oamenii, fiindcă trebuie să recunoaștem că prezența atât de masivă la vot se datorează și mai multor emigrați în ultimii ani, noi asta tot trebuie s-o recunoaștem, deci înseamnă că oamenii pleacă fiindcă nu-și găsesc confortul în țara proprie și ar fi bine să se creeze totuși anumite condiții ca tineretul, în special, dacă vor să plece, să plece din plăcere personală, să nu fie nevoiți să plece peste hotare. Și noi trebuie să înțelegem acest lucru cu toții și să fim uniți, să nu ne dezbinăm, să ne acceptăm toate minoritățile.

Foarte mulți au declarat după primul tur că nu le place de nimeni și nu vor merge la votare.

Din situația în care ne aflăm, să încercăm totuși să votăm schimbarea și să nu ne bazăm pe simpatii, fiindcă celor indeciși în special, întrucât foarte mulți au declarat după primul tur că nu le place de nimeni și nu vor merge la votare. Eu aș vrea să adaug, dna Valentina, că n-ar trebui să uităm că străbunii noștri au mers la război o bună parte, alții au fost ridicați și duși fără ca noi să le mai știm soarta și nu era vorba de simpatie că acela mi-i drag sau altul ba. Noi suntem pur și simplu invitați să mergem la votare, este minimumul și orice persoană care are un oarecare simț civic, ea oricum nu poate să fie indiferentă și nu poate să lipsească de la vot.”

Europa Liberă: Voi ce vă doriți?

Stela Profire: „Noi avem un stat pe care îl putem numi în tot felul, cum vrem, numai nu stat, el nu apără interesele cetățeanului. Și asta este foarte greșit. Totuși, noi printre străini avem o oarecare susținere, avem totuși legea de partea noastră și cred că de aceea foarte mulți s-au prezentat la vot, fiindcă cu toții văd cum se comportă cu noi. Fiind străini în țări străine, noi avem mai mult respect și avem mai multe drepturi decât le avem acasă.

De la votarea de pe 1 noiembrie din primul tur m-am întors mândră de moldovenii noștri.

Dar eu vă zic că mie mi s-a retrezit speranța, de la votarea de pe 1 noiembrie din primul tur m-am întors mândră de moldovenii noștri. Mândră cu adevărat! Și vreau să continui să cred în asta, întrucât puterea oamenilor este mult mai mare decât a celor de la putere, până la urmă. Acum vom demonstra cu toții cu adevărat ce vrem, dar repet, cu toții, fiindcă rezultatele demonstrează cine suntem noi, moldovenii, cu adevărat - vrem să continuăm pe această stabilitate coruptibilă sau vrem o adevărată schimbare? Și, repet, schimbare. Punct. Pentru că lumea pur și simplu este obosită, este obosită de minciună.”