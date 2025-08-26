Ucraina speră să importe gaze din SUA, în timp ce Rusia schimbă ținta atacurilor

Atacul rusesc cu un roi de 39 de drone asupra unei stații de compresoare din vestul Ucrainei, la începutul lunii august, a ilustrat modul în care Rusia și-a schimbat obiectivul loviturilor asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Atacul a avut loc la mai puțin de două săptămâni după ce Ucraina a încheiat, în premieră, un acord pentru achiziția de gaze naturale din Azerbaidjan. Ținta era esențială pentru importul de combustibil din sudul Europei, de-a lungul coridorului transbalcanic, către Ucraina.

Acesta a fost cel mai recent atac dintr-un șir de lovituri asupra infrastructurii de gaze naturale a Ucrainei din acest an, o schimbare radicală față de primii trei ani de război, când Moscova s-a concentrat pe paralizarea rețelei electrice a țării.

Ucraina în căutare disperată de gaze

Schimbarea a obligat Kievul să se grăbească să importe mai multe gaze, inclusiv din Azerbaidjan și, indirect, din Statele Unite, ceea ce a pus presiune pe finanțele sale.

Compania de stat Naftogaz, cel mai mare producător și furnizor de gaze din țară, a declarat că infrastructura sa a fost lovită de peste 100 de ori în nouă atacuri aeriene separate în 2025, aproape jumătate din totalul atacurilor asupra companiei de la începutul invaziei rusești în 2022.

În februarie, când temperaturile medii zilnice în Ucraina coboară sub zero grade, Rusia a blocat temporar aproape jumătate din producția de gaz a Ucrainei, forțând Kievul să importe 0,8 miliarde de metri cubi de gaz.

Ucraina se grăbește acum să umple depozitele subterane până la 13,2 miliarde de metri cubi de gaze, înainte de sezonul de încălzire din iarnă, dintre care 4,6 miliarde de metri cubi trebuie să provină din importuri.

Oleksandr Harcenko, director general al Centrului de Cercetare în Industria Energetică, o companie de consultanță cu sediul la Kiev, a declarat pentru RFE/RL că situația gazelor naturale pe piața internă este „dificilă, dar sub control”.

Provocarea nu constă în garantarea aprovizionării, ci în finanțarea acesteia. Banca Națională a Ucrainei a estimat în aprilie că țara ar putea avea nevoie de până la 2,9 miliarde de dolari pentru importurile de gaze naturale în 2025.

Ce urmărește Rusia, lovind rețeaua de gaze a Ucrainei?

„Infrastructura de gaze naturale nu a fost realmente o țintă în primii ani, dar acum totul este pus în joc”, a declarat Olga Hakova, expertă în domeniul energiei la Atlantic Council de la Washington, pentru RFE/RL.

„Este o încercare de destabilizare a securității energetice, nu doar în Ucraina, ci în întreaga Europă. Scopul este de a crea haos în sectorul energetic.”

Atacurile tot mai intense ale Moscovei asupra infrastructurii de gaze naturale a Ucrainei au început după ce, la 1 ianuarie, a expirat contractul Rusiei de livrare a combustibilului către Europa prin conductele ucrainene, o chestiune disputată de multă vreme, chiar și în perioadele pașnice.

Volodimir Omelcenko, directorul programelor energetice la Centrul Razumkov, a declarat pentru RFE/RL că atacurile sunt menite să slăbească Ucraina înainte de venirea iernii.

„Statul Major al Rusiei înțelege foarte bine că cea mai mare amenințare pentru Ucraina în această iarnă este lipsa gazelor naturale, deoarece depozitele ucrainene nu dispun acum de volume suficiente”, a declarat Omelcenko.

Analistul politic Oleh Saakian, cu sediul la Kiev, a declarat că aceste atacuri fac parte dintr-o strategie mai amplă a Rusiei de a obține un avantaj pe măsură ce negocierile de pace avansează.

„Ei încearcă să creeze un context informațional, propagandistic și ideologic favorabil negocierilor”, a declarat Saakian pentru RFE/RL. „Nu este altceva decât o presiune asupra populației civile și o presiune psihologică asupra autorităților ucrainene.”

Gaze lichefiate din SUA, o alegere „evidentă”

Această strategie a Rusiei a făcut ca Kievul să se grăbească să importe gaze și să-și diversifice furnizorii. Pe lângă Azerbaidjan, Kievul s-a arătat interesat să cumpere gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA - o mișcare delicată din punct de vedere politic, având în vedere că președintele Donald Trump a făcut din exportul de GNL o prioritate și a cerut Ucrainei să plătească pentru ajutorul militar pe care SUA i l-a oferit.

Andrew Favorov, un om de afaceri american care lucrează de mult timp în industria gazelor din Ucraina, a declarat că semnarea de contracte pe termen lung pentru GNL cu furnizori americani „pare o decizie evidentă” pentru Kiev, având în vedere potențialele beneficii diplomatice. El a sugerat că Ucraina ar putea solicita finanțare de la Development Finance Corporation, o agenție de investiții a Washingtonului, pentru a obține credite ieftine.

Într-o declarație pentru RFE/RL, ministrul Energiei de la Kiev, Svetlana Hrinciuk, a afirmat că Ucraina se află în negocieri cu firme americane, dar nu a oferit detalii cu privire la volumele sau durata contractelor. Ea a menționat că stația de compresie din Odesa, atacată la începutul lunii, face parte din infrastructura necesară pentru importul de GNL american prin porturile din sudul Europei.

Statele Unite sunt deja cel mai mare exportator mondial de gaze naturale, cea mai mare parte a combustibilului fiind exportată sub formă de GNL. Se estimează că exporturile de GNL din SUA vor crește până la sfârșitul deceniului, odată cu punerea în funcțiune a noilor instalații.

Tranzacții în curs de finalizare

DTEK, cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, a declarat la începutul acestui an că se află în negocieri cu companii americane de GNL pentru contracte pe termen lung. DTEK a importat GNL din SUA pentru prima dată în decembrie.

Naftogaz a semnat în acest an contracte pentru achiziționarea a 0,44 miliarde de metri cubi de GNL din SUA de la compania poloneză Orlen. Hinson Peters, director de comunicare strategică al Centrului pentru GNL, un grup comercial american, a confirmat că există un interes comercial din partea cumpărătorilor ucraineni pentru contracte pe termen lung.

Între timp, europenii se mobilizează pentru a ajuta Ucraina să finanțeze achiziția de combustibil pentru iarna care se apropie. La începutul acestei luni, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat un împrumut de 580 de milioane de dolari pentru Naftogaz destinat achiziționării de gaze naturale.

Norvegia, cel mai mare furnizor de gaze naturale din Europa, a promis încă 100 de milioane de dolari pentru Naftogaz în același scop.

Suma suplimentară de care va avea nevoie Ucraina în acest an pentru a-și acoperi necesarul intern de gaze va depinde de faptul dacă Rusia va continua să vizeze cu drone și rachete instalațiile de producție, stocare și transport al gazelor naturale.

