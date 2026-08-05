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UE va folosi 1,4 miliarde de euro din dobânzile la activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina

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Președintele Consiliului European António Costa, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la summitul UE din iunie 2026.
Președintele Consiliului European António Costa, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la summitul UE din iunie 2026.

Uniunea Europeană va utiliza 1,4 miliarde de euro (28 de miliarde de lei moldovenești) proveniți din dobânzile generate de activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, a anunțat miercuri Comisia Europeană.

Suma, transferată către UE pe 3 august, provine din dobânzile la soldurile de numerar, care fac parte din activele băncii centrale ruse înghețate de UE în urma invaziei ordonate de Moscova, a adăugat Comisia.

„Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat. Și folosim veniturile provenite din activele rusești imobilizate pentru a ne asigura că va face acest lucru”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat.

„Punem la dispoziția Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din aceste fonduri. Aceasta va sprijini rezistența continuă a Ucrainei împotriva războiului ilegal al Rusiei”, a adăugat ea.

Unele țări din Uniunea Europeană au propus, anul trecut, ca pentru ajutorarea Ucrainei să fie vândute avuțiile statului rus înghețate - nu doar dobânzile pe banii băncii centrale ruse - dar ideea s-a izbit de opoziția mai multor state membre, în frunte cu Belgia, care găzduiește, de fapt, acele fonduri.

În opinia criticilor acelui plan mai ambițios (care a înfuriat imediat Moscova), el ar fi putut crea un precedent periculos, reducând încrederea altor țări pentru sistemele financiare europene.

Până la urmă, în decembrie 2025, UE a aprobat un ajutor de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, ținut prin împrumuturi contractate de europeni pe piețele financiare. El a fost deblocat în aprilie anul curent, după ce Ungaria și Slovacia și-au retras obiecțiile.

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