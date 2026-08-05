Suma, transferată către UE pe 3 august, provine din dobânzile la soldurile de numerar, care fac parte din activele băncii centrale ruse înghețate de UE în urma invaziei ordonate de Moscova, a adăugat Comisia.

„Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat. Și folosim veniturile provenite din activele rusești imobilizate pentru a ne asigura că va face acest lucru”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat.

„Punem la dispoziția Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din aceste fonduri. Aceasta va sprijini rezistența continuă a Ucrainei împotriva războiului ilegal al Rusiei”, a adăugat ea.

Unele țări din Uniunea Europeană au propus, anul trecut, ca pentru ajutorarea Ucrainei să fie vândute avuțiile statului rus înghețate - nu doar dobânzile pe banii băncii centrale ruse - dar ideea s-a izbit de opoziția mai multor state membre, în frunte cu Belgia, care găzduiește, de fapt, acele fonduri.

În opinia criticilor acelui plan mai ambițios (care a înfuriat imediat Moscova), el ar fi putut crea un precedent periculos, reducând încrederea altor țări pentru sistemele financiare europene.

Până la urmă, în decembrie 2025, UE a aprobat un ajutor de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, ținut prin împrumuturi contractate de europeni pe piețele financiare. El a fost deblocat în aprilie anul curent, după ce Ungaria și Slovacia și-au retras obiecțiile.

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