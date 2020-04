Un primar de sector de la Praga spune că poliția îl apără de un rus care are misiunea de a-l lichida. Potrivit primarului Pragăi 6, Ondřej Kolář, rusul îi are în vizor, de asemenea, pe primarul general al capitalei cehe, Zdeněk Hřib, și pe primarul localității Řeporyje de la periferia Pragăi, Pavel Novotný. Hřib și Novotný au confirmat și ei că se află sub paza poliției, dar nu au comentat motivele. Declarațiile vin după ce revista cehă „Respekt” a scris că un agent rus având asupra lui ricin, cu pașaport diplomatic, ar fi sosit la Praga în urmă cu trei săptămâni, fiind dus de la aeroport la ambasada rusă. Rusia a negat informația și a cerut pedepsirea autorului articolului. Kremlinul a adoptat recent o lege în baza căreia politicieni locali cehi ar urma să fie trimiși în instanță pentru înlăturarea de la Praga a statuii mareșalului Konev, comandantul trupelor sovietice care au eliberat Praga de sub ocupația nazistă în 1945. Statuia a fost înlăturată după ce oficialii locali au spus că nu mai au bani să o curețe de vopseaua aruncată pe ea de cei care amintesc, periodic, că mareșalul a comandat și înăbușirea revoltei ungare din 1956, ajutând și la plănuirea invadării Cehoslovaciei în 1968.