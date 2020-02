Un proces cu final previzibil, dar cu efecte secundare greu de anticipat

Procesul intentat în Congres președintelui Trump se apropie de sfârșit, un sfârșit previzibil – achitarea șefului executivului. Ceea ce se discuta acum în America este impactul celor întâmplate.

Președintele Trump va fi achitat la proces, probabil miercuri. Democrații, care au formulat capetele de acuzare, în Camera Reprezentanților, nu au obținut nici măcar prelungirea lucrărilor, liderii republicani reușind să-și mobilizeze membrii și să respingă aducerea de noi martori și prezentarea de noi documente. Asta în ciuda faptului că s-a aflat că, în cartea pe care intenționează să o publice curând, fostul consilier pentru securitate națională, John Bolton confirmă că Donald Trump condiționa ajutorul pentru Ucraina de anunțarea unor investigații, între care și una împotriva familiei adversarului sau politic, fostul vice-președinte Biden.



O prima concluzie este că, mai mult că niciodată, în istoria recentă, președintele Trump exercită un control aproape absolut asupra partidului sau. Fie și membrii în Senat care provin din state problematice pentru republicani și care au alegeri în noiembrie au preferat să se alieze cu acesta, decât alternativă de a-i cădea în dizgrație. Punctul de vedere care a fost preferat de câțiva senatori cheie este că președintele ar fi acționat nepotrivit, dar că ceea ce a făcut nu justifică demiterea sa și punerea în revers a ceea ce alegătorii au decis. Această perspectiva – prezentată la proces de profesorul Alan Dershowitz a fost portiță oferită celor care nu-și puteau permite să îmbrățișeze punctul de vedere prezidențial, că Trump nu a făcut nimic rău, în relația cu Ucraina. Președintele și-ar fi dorit să fie absolvit de orice vină, dar, în lipsa acestei soluții se va mulțumi și va folosi argumentul că a fost achitat, continuând să spună că procesul a fost o farsă, pusă la cale de democrați iritați de faptul că el a câștigat alegerile.



Republicanii care îl sprijină au readus dezbaterea pe teritoriul interpretării, deși procesul în sine a scos în evidență dilema spațiului informațional American și global și anume că cele două părți prezintă două variante diametral opuse ale faptelor că atare. Și atunci când publicul nu mai are acces la realitatea propriu zisă, sau interes să o descifreze, când ce s-a întâmplat cu-adevărat este pus la îndoială, deciziile se iau într-un spațiu public problematic. De cealaltă parte, democrații susțin că alegațiile împotriva lui Trump sunt de necontestat și că procesul din Senat ar fi fost o farsă, cât timp decizia se va lua fără audieri și analize aprofundate ale tuturor documentelor. Ei arată că vor continuă să-l investigheze pe președinte în Camera, dar rămâne de văzut dacă într-un an electoral, publicul mai are chef de continuarea disputei. De luni debutează ciclul electoral în Iowa și rămâne de văzut dacă procesul Trump va juca vreun rol. Pe ansamblu, interesul public pentru această afacere s-a diminuat, poate și pentru că cele întâmplate vizează Ucraina. Dacă președintele Trump ar fi făcut ce este acuzat că a făcut în America, era posibil un nou Watergate. Așa însă șanse sunt că procesul să rămână doar în istorie.