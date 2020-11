Victor Cuciurca (Germania): „Este nevoie de o curățare profundă a tuturor instituțiilor statului”

În Germania, pentru alegerile prezidențiale au fost deschise 6 secții de votare, mai exact, în orașele Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Munchen și Kassel. Scrutinul trezeşte mult entuziasm în rândul moldovenilor stabiliţi în această țară. Alegerile trebuie să aducă schimbări în Republica Moldova, consideră Victor Cuciurca. Deşi va mai rămâne pentru câţiva ani în Germania, el îşi doreşte ca Republica Moldova să arate altfel, după alegeri, fără corupţie şi cu o justiţie independentă.

Europa Liberă: Pentru început, câteva impresii cum ați reușit să ajungeți la urna de vot în data de 1 noiembrie.

Victor Cuciurca: „La secția de votare în care am votat eu, în Stuttgart, a fost relativ bine, timpul de așteptare era în jur de două ore, ceea ce cred că este un timp rezonabil pentru diaspora. Mai mult deja devine prea obositor.”

Europa Liberă: De ce tocmai două ore trebuia de așteptat? Atât de mulți alegători moldoveni s-au prezentat la vot?

Victor Cuciurca: „Au fost destul de mulți, rândul era cam de vreo 300-400 de metri, constant, până pe la ora 18.00. Erau puțini membri în comisie, doi operatori și două cabine de vot, ceea ce îngreuna, desigur, procesul de votare.”

Europa Liberă: Tineri votanți erau mulți?

Victor Cuciurca: „Marea majoritate erau tineri votanți.”

Europa Liberă: Și cum s-ar lămuri această avalanșă a tinerilor de a fi prezenți la alegeri, pentru că despre ei se spune că sunt cei care nu au atitudine, cei care iau decizii foarte greu atunci când e vorba despre procesul electoral?

Victor Cuciurca: „Marea parte a votanților de 18-25 de ani erau desigur. Motivul din care ei se hotărăsc mai greu? Probabil, cu vârsta devine mai profund spiritul acesta civic și obligațiunea noastră de a participa la ceea ce este Republica Moldova, stat în devenire.”

Europa Liberă: Cum ai ajuns să fii reprezentantul diasporei în Germania?

Victor Cuciurca: „Eu am ajuns, ca și toți ceilalți, de nevoie, pentru că acasă am încercat o multitudine de tot felul de tentative și toate au fost nereușite și nu mi-a rămas altceva de făcut decât să plec în străinătate.”

Europa Liberă: Și de ce anume să fie Germania?

Victor Cuciurca: „Pentru că aveam o verișoară aici care m-a ajutat din start, mi-a găsit un loc de muncă, pentru că să vii de sine stătător este foarte și foarte dificil și pentru că mie de mic mi-a plăcut ceea ce informații aveam eu și am găsit despre Germania. Îmi plăcea modul lor de a aranja lucrurile, cultura lor și punctualitatea asta care, de fapt, nu e chiar într-atât cum mi-o imaginam, dar totuși ea există și funcționează.”

Europa Liberă: Și jobul tău astăzi în ce domeniu este?

Victor Cuciurca: „Este în domeniul construcțiilor, eu sunt parchetar, pun pardoseli, sunt un simplu muncitor într-o mică companie germană și îmi place munca pe care o fac. Mai ales că în Germania nu există discrepanța asta dintre joburi, de exemplu, tu ești măturător și ești cu un nivel inferior față de alții. Aici orice serviciu preferi, tu vei fi remunerat, mai mult sau mai puțin aici este o oarecare diferență dintre muncitorii germani și noi, dar vei fi respectat ca muncitor, indiferent de domeniul în care activezi.”

Europa Liberă: Ce studii ai?

Victor Cuciurca: „Eu am studiat Construcții și inginerie civilă la Universitatea Tehnică din Chișinău.”

Europa Liberă: Ce credeți despre viitorul Republicii Moldova? Cum ați vrea să vedeți statul peste 4, peste 10 ani și dacă vă mai gândiți să reveniți în Moldova?

Victor Cuciurca: „Mult depinde cum oamenii se integrează aici și ce apucă să facă. Sunt oameni care au venit, au ipoteci deja, au copii aici, pentru care în mare parte stau și nu cred că acești oameni vor putea lăsa din nou totul, pentru că, odată plecând din Moldova, tu lași totul și începi de la zero, că vor lăsa ei totul de aici și vor pleca în Moldova, într-o societate care are mult de muncit până va ajunge la nivelul Germaniei și, chiar dacă noi suntem străini, statul german nouă ne oferă posibilități și un confort mult mai înalt decât ceea ce ne oferea Republica Moldova. Ceea ce ține de dezvoltarea în 4 ani, eu sunt foarte pesimist, în primul rând, pentru că trebuie să înțelegem că 4 ani este un termen foarte scurt pentru dezvoltarea unui stat, mai ales că Republica Moldova are nevoie de niște reforme extraordinar de drastice și, de fapt, care, în caz de vor fi intenții de a se implementa, vor fi foarte nepopulare.

Eu vreau ca în situația politică din Republica Moldova, noi, oamenii, să începem a analiza nu candidații propriu-ziși, dar ceea ce prezintă ei și echipa lor, ce capacități au ei de a implementa ceea ce își propun, pentru că de-a lungul timpului, deja de 15 ani de când eu mai analizez cum pot politica și politicienii Republicii Moldova, eu nu văd o asemenea atitudine față de alegători. Plus la asta, când ajunge perioada electorală, eu nu știu cum să numesc asta, pentru că asta nu este o campanie electorală sănătoasă, falsuri, minciuni, promisiuni care apriori nu sunt posibile și asta-i cam tot. Însă speranța totuși moare ultima.

Europa Liberă: Și voi acum, când o să mergeți la vot în cel de-al doilea tur de scrutin, pentru ce o să vă dați votul, pentru politician, pentru numele lui, pentru faptele lui, pentru promisiunile lui, pentru partidul pe care îl reprezintă, pentru ce vă dați votul?

Victor Cuciurca: „Eu voi susține anume candidatul care are capacitatea de a face ceea ce spune sau măcar o parte, pentru că lucrurile nu toate sunt posibile sau sunt atât de ușor de obținut, pe care îmi place să-l ascult, care știe să vorbească, mai ales acum că suntem în campanie prezidențială și un președinte de țară are obligațiunea de a fi un orator extrem de bun, pentru cultura pe care o are sau n-o are, asta în funcție de ce alegem.”

Europa Liberă: Tu ești un tânăr care ai 30 de ani. Ce părere ai despre sângele proaspăt care ar trebui să curgă în politicul moldovenesc?

Victor Cuciurca: „Am deja 31 de ani, mie îmi place că au început a apărea și fețe noi, destul de tinere, cu idei pe alocuri nu prea, dar în mare parte suficient de bune, asta îmi place; îmi place cum noi, mai ales cei din diasporă, cum oamenii nu sunt indiferenți și totuși se mobilizează cu toate atacurile pe care le auzim la momentul actual din țară, fiindcă nu-i atât de ușor să te mobilizezi, să mergi și să stai cum au stat alții câte 8 ore la coadă ca să-ți dai votul.”

Europa Liberă: Dacă ați face parte voi din clasa politică, lucrurile ar merge altfel în Republica Moldova?

Victor Cuciurca: „Eu consider că fiecare își are rolul său. Eu dacă aș deveni politician, eu nu aș fi unul bun, deci locul meu nu este acolo. În politică consider că trebuie să fie oameni care sunt, cumva, născuți pentru asta, care au capacitățile dezvoltate pentru a fi politicieni, iar în primul și în primul rând, noi ca alegători facem o mare greșeală de fiecare dată când tolerăm ca în politică să existe oameni cu carențe de integritate, de onestitate. Asta este vina noastră, pentru că noi îi tolerăm și îi lăsăm să ajungă acolo. Într-un stat civilizat astfel de oameni nu ar exista în politică.”

Europa Liberă: Și cât de hotărât rămâi să mergi la vot pe 15 noiembrie?

Victor Cuciurca: „Eu sunt pornit pe 15 noiembrie încă de pe 1 noiembrie, pentru că mie personal îmi era clar că va fi turul doi și pe drum spre casă eu, soția și verișorii din spate, pentru că nu avem posibilitatea toți să mergem cu automobilele personale, noi deja pe drum spre casă ne-am hotărât că pe 15 mergem obligatoriu, neapărat la vot.”

Europa Liberă: Câți kilometri trebuie să parcurgeți de acasă până la secția de votare?

Victor Cuciurca: „Circa 120 de kilometri într-o direcție.”

Europa Liberă: Pandemia nu vă sperie?

Victor Cuciurca: „Din experiența primului tur, Stuttgartul a fost organizat suficient de bine, s-a păstrat distanța socială, toți purtau măști, cu mănușile mai slab, dar oricum existau și ele, deci nu vedem ce ne-ar împiedica. Și sunt sigur că autoritățile germane, chiar dacă au impus restricții de pe data de 2 noiembrie, ne vor merge în întâmpinare și ne vor lăsa să votăm.”

Europa Liberă: Și ce priorități ai vrea să se regăsească în agenda celui care va ajunge președinte începând cu data de 16 noiembrie?

Victor Cuciurca: „În primul rând, este nevoie totuși de o curățare foarte profundă a tuturor instituțiilor statului, de la vârf, cap-coadă. Aici merge vorba și despre instituțiile publice locale, deci absolut toate, și asta ar fi o prioritate, plus să facem pași mici dar siguri pentru a ajunge și de a implementa reformele de care Republica Moldova are nevoie, anume de a le implementa, nu doar de a le mima, pentru că de-a lungul timpului, deja de foarte mulți ani, reformele se mimează doar pentru a obține niște bani, niște granturi din partea Uniunii Europene. Așa văd eu lucrurile. Un politician niciodată nu va avea o astfel de putere, însă el poate fi promotorul acestor idei, el ar putea fi cel de la care vin și care le promovează și la sigur chiar în politica noastră atât de murdară sunt oameni care vor și sunt capabili de a face lucrurile să meargă înainte.”