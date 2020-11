Victor Josu (Moscova): „R. Moldova lipsește din agenda de politică externă a Rusiei”

La 15 noiembrie, cetățenii Republicii Moldova își vor alege un președinte pentru următorii patru ani. Va fi turul doi al alegerilor prezidentiale între pro-europeana Maia Sandu și pro-rusul Igor Dodon. Politologul Victor Josu, stabilit de mai mulți ani la Moscova sugerează că în aceste alegeri, factorul geopilitic a trecut pe plan secund.

Europa Liberă: Ce se va hotărî în duminica de 15 noiembrie, după cel de-al doilea tur de scrutin, când se vor duela un politician – așa se zice – cu viziuni pro-europene și altul cu viziuni pro-ruse?

Victor Josu: „Vreau să spun că în aceste alegeri, spre deosebire de cele din 2016, factorul geopolitic a trecut pe plan secund, nu este atât de evidențiat în mesajele celor doi concurenți. Și nici nu e nevoie de a-l evidenția, fiindcă electoratul fiecărui candidat, atât al Maiei Sandu, cât și al lui Igor Dodon cunoaște foarte bine opțiunea geopolitică a liderului pe care îl susține. Mesajul electoral al Maiei Sandu în general este axat pe probleme de ordin intern și, în primul rând, am văzut necesitatea combaterii corupției, reforma sistemului judecătoresc, adică sunt niște chestii care nu au nimic cu geopolitica. Și nici Igor Dodon, din câte am putut observa, nu se poziționează de astă dată ca politician pro-Est, ci ca unul echilibrat sau, cum își zice el, cumpătat. Cel puțin, așa a încercat s-o facă până la 1 noiembrie și eu cred că nici în campania turului doi aspectele geopolitice nu vor fi scoase în evidență de către ambii, dar, din păcate, treaba deja e făcută și o parte considerabilă a societății rămâne dezbinată pe baze geopolitice și această dezbinare nu va fi ușor de depășit.”

Europa Liberă: Și cum ar trebui să fie relația Republicii Moldova cu Estul și cu Vestul ca să nu se mai discute atât de mult despre o societate polarizată, în primul rând, pe criterii politice, dar dezbinarea nu pornește doar de la votul geopolitic?

Victor Josu: „Sigur că nu. Ea s-a început mai înainte, chiar din primii ani ai independenței Republicii Moldova și chiar până a obține independența, dar în ceea ce privește ultimii ani, noi dacă vorbim de polarizarea aceasta pe criterii geopolitice, au pornit-o politicienii mizând, de fapt, pe niște simpatii existente de mai mult timp ale cetățenilor, care la un moment dat au trecut de pe criteriul etnic sau lingvistic pe criteriul geopolitic, s-au mutat. Această tendință a jucat un timp rolul, ne aducem aminte când era vorba de aderarea la Parteneriatul Estic și, mai ales, de semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Dar acordul de mai mulți ani a fost semnat și acum trebuie de implementat, ceea ce, de fapt, înseamnă promovarea unei politici interne, care nu are nimic deja cu geopolitica, unei politici interne consecvente și coerente de implementare a Acordului de Asociere. Dar Dodon a demonstrat că nu o poate promova.

Dacă câștigă Maia Sandu, pentru dânsa va fi o mare încercare și o mare provocare implementarea acestui acord. Autoritățile statului de cinci ani deja ar trebui să depună eforturi, ce am văzut însă până în prezent, am văzut că aceste eforturi nu au fost depuse. Și dacă vine un politician cu viziuni pro-europene, anume pentru el va fi această încercare și miza pentru Maia Sandu în cazul în care câștigă va fi foarte mare în cazul dat. Ce va fi mai departe, o să vedem, nu știm cu ce se vor termina alegerile, fiindcă diferența este foarte restrânsă, deși în momentul de față desigur că Maia Sandu este favorită după primul tur.”

Europa Liberă: Dvs. aveți o ședere mai lungă acolo, în capitala Federației Ruse. Ați putea să anticipați să ne spuneți cum va încerca Moscova să-și edifice cooperarea bilaterală cu Republica Moldova, dacă la cârma țării ajunge un politician pro-european și asta e Maia Sandu?

Victor Josu: „Eu nu cred că Moscova va încerca ceva în această privință, nu va fi Moscova cea care va veni cu inițiative de cooperare. Posibil să fie niște relații ale Federației Ruse la nivelul celor cu țările baltice. De fapt, este un fel de cooperare fără proiecte comune, economice, culturale etc., ci doar menținerea unor relații pur diplomatice.

Moscova, dacă să vorbim de poziția ei pe plan extern, își are propria agendă în care Republica Moldova pur și simplu lipsește, poate cu excepția problemei Transnistriei.

Pe de altă parte, depinde ce va dori eventual președintele pro-european al Republicii Moldova de la relațiile cu Federația Rusă. Adică, în cazul dat, cum și ce fel de agendă din această perspectivă își va putea elabora acest președinte pro-european, ce va dori el de la Moscova. Moscova, dacă să vorbim de poziția ei pe plan extern, își are propria agendă în care Republica Moldova pur și simplu lipsește, poate cu excepția problemei Transnistriei, deși și aici poziția este una conservată, aș zice, chiar împietrită deja. După eșecul cu „memorandumul Kozak”, haideți să ne aducem aminte, inițiativa tot nu a fost a Moscovei, Voronin a fost acela care i-a spus lui Putin: „Propuneți-ne!” și Kremlinul a venit cu „memorandumul Kozak”. După acest eșec nu au mai venit inițiative în privința Transnistriei. Cel puțin așa am auzit de la mai multă lume și de mai mult timp. Rusiei îi convine situația din prezent, principalul e să nu se împuște. Atât! Dar cum este acest conflict, cum i se zice înghețat, lasă-l să rămână.”

Europa Liberă: Credeți că în turul doi Moscova ar putea să sugereze celor de la Tiraspol să trimită mai mulți alegători la scrutinul din 15 noiembrie?

Victor Josu: „Nu cred că mai mulți decât au participat vor putea participa, nu cred să se repete situația din 2019, atunci a fost o avalanșă întreagă și atunci, într-adevăr, veneau și veneau, și veneau, și erau aduși. De data asta am văzut ce a fost, a fost o participare, mi se pare de 14 mii de alegători, dintre care 10 mii au votat pentru Dodon, restul, apropo, pe locul doi au votat pentru Maia Sandu, deși de cinci ori mai puțin a fost.

Este o problemă aici, pentru că Republica Moldova nu poate controla cum decurge procesul electoral pe malul strâng, putem doar bănui. Pe mine în genere m-a mirat însăși această creștere a numărului votanților. De obicei înainte în alegeri tot timpul votau undeva în jur de 11 mii la toate campaniile naționale electorale din Republica Moldova veneau de pe malul stâng să voteze. Când acolo în 2016 am văzut dintr-odată undeva 15 mii, brusc a crescut atunci, mai ales în turul doi în 2016, cu 50 la sută a crescut.”

Europa Liberă: Și la alegerile parlamentare din 2019 numărul și mai mult a crescut.

Victor Josu: „Și mai mult a fost, acum iarăși. Eu nu cred că în situația în care în Republica Moldova pe malul drept interesul scade și prezența la vot este în scădere, de unde să apară așa un mare interes la votanții de pe malul stâng să vină așa de masiv să voteze? Evident că aici apare bănuiala că sunt organizați, dar iarăși, cum să demonstrezi acest lucru? Și nici nu poți să le îngrădești dreptul la vot, fiindcă acolo sunt și oameni, inclusiv cei de la școlile românești cărora cum să le spui să nu vină și să nu voteze? Nu poți. Aici este o problemă, dar n-o poți nicidecum soluționa.”

Europa Liberă: Igor Dodon insistă pe ideea că, dacă Maia Sandu va obține victoria, ar șubrezi relațiile cu Moscova, cu Federația Rusă.

Victor Josu: „Igor Dodon, mai ales acum în turul doi, el s-a pornit în genere cu niște sperietori. Dar ce, atâta timp cât a fost el președinte au fost relațiile atât de fructuoase? Nu au fost! Relațiile au devenit mai proaste decât au fost până la Dodon. Da, relațiile lui personale au devenit bune, dar ce a avut Republica Moldova, ce foloase a scos ea de la relațiile personale ale lui Igor Dodon cu Moscova?”

Europa Liberă: Iată, ultima informație arată că la Chișinău ajunge ajutorul nerambursabil rusesc de aproape 60 de milioane de lei.

Victor Josu: „Ei, ai cerut, na, poftim... Nu s-a ajuns la nici un proiect comun, nu s-a ajuns la nici un fel de investiții, nu s-a ajuns la niște realizări, nu s-a ajuns la mai multe exporturi, mai mult decât atât, exportul a scăzut. În acești patru ani de zile, cât a fost Dodon președinte, noi am văzut că a crescut exportul cu Uniunea Europeană, în genere, relațiile economice, circuitul de mărfuri, de capital, se reorientează economia Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Nu ați mers la vot în primul tur al scrutinului și n-o să mergeți nici în cel de-al doilea?

Victor Josu: „Eu nu mi-am schimbat poziția, rămâne cum este.”

Europa Liberă: Completați numărul mare al celor nehotărâți?

Victor Josu: „Al celor indeciși...”

Europa Liberă: De ce rămâne mare numărul acestor cetățeni cu drept de vot care sunt nehotărâți?

Victor Josu: „Anul acesta în genere a mai apărut încă un factor, factorul pandemiei. Eu cred că o parte nu au venit pur și simplu din cauză că se tot vorbește că numărul crește, crește, crește și arată și cifrele că infectați sunt tot mai mulți de coronavirus.

Acesta este un factor, celălalt factor eu cred că totuși a jucat pe lipsa împuternicirilor. În patru ani de mandat câți i-a avut, Dodon trei ani s-a tot referit că nu are împuternici îndeajuns, că îi lipsesc, că nu poate face nimic, că trebuie republică prezidențială. Și evident că o parte din alegători și-au dat seama că nu are rost să mă duc să pierd eu timpul dacă totuna nu va rezolva nimic președintele.

Tot mai mulți oameni nu cred că politica se face în interesele cetățenilor.

Dar cel de-al treilea și, după mine, cel mai important factor este lipsa încrederii față de clasa politică. Tot mai mulți oameni nu cred că politica se face în interesele cetățenilor. Ei cred că politicienii își urmăresc propriile scopuri și atunci nu are rost să mergi la vot. Deci asta ar fi poate cea mai mare încercare și poate cea mai mare problemă pentru politicienii care vor ceva să schimbe în Republica Moldova, să schimbe conținutul politicii pe care o promovează.”

Europa Liberă: Se cunoaște numărul măcar aproximativ al moldovenilor stabiliți în Federația Rusă sau care muncesc sezonier în Federația Rusă?

Victor Josu: „Știu doar un singur lucru, că au votat mult mai puțini decât la alegerile trecute.”

Europa Liberă: De ce?

Victor Josu: „Poate și din cauză că au pierdut încrederea în Igor Dodon și în socialiști. Se vede că au pierdut încrederea...”

Europa Liberă: Renato Usatîi a obținut multe voturi în Federația Rusă...

Victor Josu: „Da, dar Renato Usatîi a reușit să lucreze aici, are niște relații, i-au rămas, vasăzică a lucrat cum a putut cu diaspora și a acumulat niște voturi.”

Europa Liberă: Dar voturile lui în turul doi unde vor merge?

Victor Josu: „Dacă ținem cont de faptul că, în genere, o bună parte din cei care au votat pentru Usatîi a fost așa-zisul „vot protestatar”, putem deduce că o parte dintr-înșii vor vota pentru Maia Sandu. Cealaltă parte, dacă vor veni, cred că vor vota pentru Dodon.”

Europa Liberă: Ce scenarii postelectorale ar putea să fie în cazul victoriei lui Igor Dodon sau în cazul când Maia Sandu ajunge la cârma Republicii Moldova?

Victor Josu: „Totuși, Republica Moldova este o republică parlamentară. Ceea ce se face în ultimul timp în parlament, noi vedem că iarăși a reînceput acest „turism”. Merg acolo niște mișcări, niște deputați iese dintr-o grupare și aderă la altă grupare, deci putem bănui că se formează o nouă coaliție sau, cel puțin, se consolidează coaliția socialiștilor cu democrații, poate încă cu aderarea unui grup de deputați, adică în orice caz, ori că el câștigă, ori că pierde, Dodon are o majoritate, indiferent de cum se termină pentru el scrutinul prezidențial. Sandu această majoritate nu o are și pentru dânsa și sub acest aspect va fi tot o provocare și o încercare cum să depășească blocajul unei majorități care îi va fi ostilă. Putem merge cu presupuneri doar în cazul acesta. Se discută o versiune că în cazul în care Dodon pierde, candidatura lui va fi propusă la funcția de prim-ministru, după ce va avea loc învestirea președintelui, își va da demisia și această majoritate va veni și va propune președintelui candidatura lui Igor Dodon. Și noi ținem minte decizia Curții Constituționale din luna august, vasăzică în cazul în care se propune o candidatură de către o majoritate parlamentară președintele este obligat s-o înainteze...”

Europa Liberă: Dar lucrul acesta va fi mai târziu, între timp ar putea totuși să se ajungă poate la un numitor comun în parlament că alegerile anticipate sunt cea mai bună soluție?

Victor Josu: „Dizolvarea parlamentului tot este o problemă, pentru că noi cunoaștem că în cazul dat două motive trebuie să fie: ori imposibilitatea formării unui guvern, ori blocarea activității parlamentului și imposibilitatea adoptării legilor în decurs de trei luni de zile. Și de fiecare dată pe circumstanțele dizolvării trebuie să scoată un aviz Curtea Constituțională, să spună că, da, există circumstanțe și parlamentul poate fi dizolvat. Să mergem cu presupunerile? Nu știu, vedeți că aici poate apărea și factorul străzii...”

Europa Liberă: Cine ar fi interesat? De exemplu, Igor Dodon, dacă ar pierde, ar aduce lumea în stradă?

Victor Josu: „Nu, Igor Dodon nu ar aduce lumea în stradă. Igor Dodon, în primul rând, nu are cum să aducă lumea, fiindcă simpatizanții, susținătorii lui nu au această experiență, nu dispun de energia necesară pentru a ieși și a protesta în stradă. Metodele acolo sunt altele. Pe de altă parte, există doritori, să zicem așa, eventual să iasă.”

Europa Liberă: Renato Usatîi a fost cel care nu a ascuns că ar putea să aducă lumea în stradă.

Victor Josu: „Renato Usatîi este primul cointeresat, mai ales după un rezultat de aproape 17 la sută, de dizolvarea parlamentului, fiindcă speră în cadrul alegerilor anticipate să ajungă cu o fracțiune în parlament. El este interesatul principal al acestor alegeri anticipate. În cazul dat de dânsul ce depinde? În cazul dat el poate sta și aștepta. Nu știu, să vorbesc de niște proteste nu pot, fiindcă, în genere, protestele sunt un lucru irațional, mai ales așa cum decurg ele la noi. Dar Dodon?... Ce îi trebuie lui Dodon strada, dacă el are o majoritate în parlament, eu sunt convins?”

Europa Liberă: Și dacă el ajunge să fie perdant, credeți că socialiștii vor rămâne atât de monoliți?

Victor Josu: „Din câte cunosc, el totuși controlează fracțiunea, el o ține sub control, mai ales că altcineva cine s-o facă? Socialiștii depind de Dodon, până și primarul continuă să depindă de Dodon.”

Europa Liberă: Igor Dodon i-a făcut o promisiune dlui Ceban, spunând că următorul candidat pentru funcția de președinte din partea socialiștilor va fi Ivan Ceban.

Victor Josu: „Dar eu cred că i-a făcut mai degrabă o defavoare, pentru că Ceban încearcă să se concentreze asupra problemelor orașului, așa cel puțin se știe, că el tare n-a vrut să se implice în această campanie. Dar există ceea ce există, dacă partidul a spus că trebuie, cutare sau cutare, sau cutare, atunci acela zice: da, bine, eu mă supun liniei partidului.”

Europa Liberă: Deci, Moldova de după alegeri...

Victor Josu: „Moldova de după alegeri este o totală incertitudine. Unicul lucru care sigur că nu e de dorit e ca să nu se repete situația din 2009. Iată asta este marea așteptare inclusiv a mea și cred că a acelei majorități care nu s-a implicat în aceste alegeri prezidențiale, dar care oricum așteaptă, că nu se termină lumea cu ele. Totuși vor fi cândva alegeri parlamentare și iată atunci, da, atunci miza va fi într-adevăr serioasă.”