Viktoria Fedorova: „Să se organizeze din nou alegeri în Belarus, de data asta libere și corecte” (VIDEO)

Europa Liberă: Victoria Fedorova, cum este situația în Belarus? Continuați protestele? Care este numărul răniților? Sunt oameni în spital?

Viktoria Fedorova: „Da, demonstrațiile continuă. Femeile din Minsk au ieșit în stradă și au format un lanț al florilor și poate că acesta a fost și motivul pentru care forțele de ordine nu au mai fost atât de violente cu noi. Să nu uităm însă că poliția a exagerat acum câteva zile folosind tunuri de apă și gloanțe de cauciuc împotriva demonstranților. Sute de oameni au fost răniți, jurnaliștii au fost bătuți, iar aparatura le-a fost confiscată sau distrusă. Peste 6000 de oameni au fost arestați, inclusiv minori.

Din informațiile noastre, o dată ajunși în centrele de detenție oamenii sunt bătuți, umiliți și tratați inuman. În celule gândite pentru șase persoane, au fost înghesuite peste 50, și nu li se dă mâncare. Am trimis scrisori Ministrului de Interne și procurorului general solicitându-le să îi elibereze imediat pe cei încarcerați. Am mai solicitat deschiderea unei anchete cu privire la cazurile de tortură și violare a drepturilor omului.”

Europa Liberă: Cei 6000 se află toți în Minsk?

Viktoria Fedorova: „Jumătate dintre ei sunt în Minsk, iar restul în alte centre de detenție de pe teritoriul țării.”

Europa Liberă: Consiliul Europei, Adunarea Parlamentară și alte instituții internaționale au cerut regimului Lukașenka să nu mai înnăbușe demonstrațiile, Parlamentul European cere o anchetă internațională, deci există deja reacții din afara țării. Vă ajută?

Viktoria Fedorova: „Comunitatea internațională trebuie înainte de toate să înțeleagă contextul acestor evenimente. Presiunea internațională trebuie menținută, asta cu atât mai mult cu cât decizii asumate de regim în fața organismelor internaționale nu sunt aplicate nici acum. Nu putem vorbi despre alegeri libere și corecte. Contracandidații domnului Lukașenka sunt închiși, observatori internaționali nu au fost la aceste alegeri, iar celor locali nu li s-a permis să intre în centrele de votare. În aceste condiții, cum putem considera aceste alegeri libere și corecte? De aceea, comunitatea internațională, mai ales Uniunea Europeană, trebuie să aibă o poziție clară și puternică împotriva unei astfel de abordări - a felului în care au fost organizate alegerile și a opresiunilor de după.”

Europa Liberă: Domnul Austrevicius, raportorul PE pentru Belarus, ne-a spus că UE va cere domnului Lukașenka să o considere victorioasă pe doamna Țihanovskaia. Este dl Austrevicius exagerat de optimist?

Viktoria Fedorova: „Noi, cetățenii din Belarus, vrem alegeri corecte și libere. Noi am votat și, din păcate, rezultatul nu ne mulțumește. Nu pentru asta am votat. Am fi dorit să se poată renumăra voturile, dar e posibil ca aceste documente să fie distruse. Ce vrem acum este să se organizeze din nou alegeri, iar de data asta să fie cu adevărat libere și corecte.”

Europa Liberă: Este periculos să fii în Belarus zilele acestea? Vă este frică pentru viața dumneavoastră?

Viktoria Fedorova: „Da, noi, cei care activăm în organizații civice sau pentru apărarea drepturilor omului, suntem ținta abuzurilor, dar presiunea constantă a comunității internaționale asupra regimului Lukașenka ne poate ajuta.”

Europa Liberă: Viktoria, mulțumesc pentru interviu. Succes! Poate nu întâmplător purtați acest nume.