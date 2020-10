Moldoveanul Vitalie Bruma, este stabilit de 14 ani în Canada și lucrează într-o instituție bancară. Bruma spune că este gata să parcurgă și o mie de km pentru a-și exercita dreptul la vot.

Vitalie Bruma: „Pentru cei din diasporă contează ca la guvernare să vină o persoană onestă, o persoană cu caracter, care va putea consolida societatea, ca lumea să aibă încredere în viitorul acestei țări, ca noi, cei din diasporă, care am plecat, care se mai gândesc să plece, să aibă încredere că va fi ceva bine și lumea va sta acasă, va munci pentru viitorul acestei țări.”

Europa Liberă: Deseori, în Republica Moldova, sunt auzite voci că cei care constituie marea armată a celor plecați peste hotare, peste un milion aproape, s-au rupt de realitățile de aici și că doar de la caz la caz le mai pasă de ceea ce se întâmplă, inclusiv pe scena politică. Cât de interesați sunteți voi de ceea ce se întâmplă în Moldova?

Vitalie Bruma: „Eu am plecat în America de Nord de vreo 14 ani și urmăresc tot timpul ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Sunt foarte atașat de țara mea, unde am crescut și am făcut studii. Noi suntem foarte interesați de ceea ce se întâmplă, nu suntem indiferenți, vorbim cu rudele, cu familiile noastre rămase...”

Europa Liberă: Vă mai legați viitorul vostru de Republica Moldova?

Vitalie Bruma: „Am dori, dar în Canada, în America, la distanțe așa de lungi, lumea pleacă – și, majoritatea, cu traiul permanent. Dacă la început ne-am mai gândit că ne întoarcem, acuma, având copii la școli, universități, e greu de făcut pasul acesta înapoi. Dar noi vom face tot posibilul să contribuim cu ceva ca țara noastră să se dezvolte, să aibă un viitor cât mai bun.”

Europa Liberă: Există vreo diferență între cum se înțelege calitatea clasei politice în Republica Moldova și acolo, peste ocean, în Canada?

Vitalie Bruma: „Canada este o țară dezvoltată, sistemul democratic e de mai mulți ani, are o istorie. Moldova, din păcate, când am fost cu Uniunea Sovietică, era un sistem politic dictat de la Moscova. Acuma, când suntem independenți, eu cred că, de fapt, clasa politică din Moldova este emanația poporului, fiindcă, dacă cetățenii vor fi mai responsabili, se vor interesa de politică, vor înțelege cum lucrează sistemul politic, ei vor cere mai mult de la clasa politică, îi vor ține mai strâns. Dar dacă o dată la patru ani vii și-ți pui buletinul de vot și nu-ți pasă, asta și face ca politicienii să abuzeze de puterea lor și să facă ceea ce vor ei, dar nu ceea ce cer cetățenii.”

Europa Liberă: Spiritul din societatea moldavă arată că foarte mulți alegători sunt dezamăgiți pentru că s-au făcut multe promisiuni în campania electorală, ca după asta, cei care au promis să uite și de cetățean și de promisiune și că mai degrabă au o atitudine nehotărâtă decât ar fi deciși că el, o dată la patru ani, este stăpânul buletinului de vot. Ce le-ați spune acestor persoane care trăiesc marea dezamăgire când e vorba de politică?

Vitalie Bruma: „Dacă ei nu se vor duce la vot, nimic nu se va schimba. Dar, dacă vor depune efort să se informeze cine sunt candidații, ce au făcut ei la viața lor, există o șansă că acei care vor nimeri sau se va schimba clasa politică, va fi ceva nou, se va schimba ceva.

Dar dacă nu vor merge, înseamnă că așa și vor fi și cei rămași la putere vor abuza și mai mult de bunătatea cetățeanului și-l vor amăgi în continuare. Este foarte important ca cetățenii să fie activi și să ceară de la politicieni ceea ce au promis. Și nu doar promisiuni de astea, generale (integrare etc. ), ci ceva concret: câte locuri de muncă s-au deschis în ultimii patru ani, ce vor să facă ca să atragă investiții străine. Că asta e important. Lumea pleacă peste hotare pentru că vor un trai mai bun, vor un venit mai bun și decalajul dintre țările dezvoltate, precum America, Canada, și Moldova crește și mai mult și face ca cetățenii să plece. Și asta este în defavoarea celor rămași. Pentru că, dacă pleacă lumea activă, povara fiscală ca să întreții pensionarii, copiii, se mărește, nu sunt resurse ca să întrețină persoanele, practic, dependente de stat.

Europa Liberă: Constituția arată foarte clar ce împuterniciri are șeful statului în Republica Moldova, unde forma de guvernare este una parlamentară. E posibil ca un șef de stat să aducă bunăstare și prosperitate în țara lui, dacă alte puteri sunt chemate să rezolve problemele ce țin de combaterea sărăciei, combaterea corupției, și ne referim la puterea executivă, la puterea legislativă, la cea judecătorească?

Vitalie Bruma: „Președintele este o figură la vedere, o persoană care ar putea trage după sine un partid, noi știm că Republica Moldova este republică parlamentară și, respectiv, să aducă în parlament deputați ca să schimbe situația în Republica Moldova, deci, această funcție este importantă, cu toate că nu are împuternicirile pe care ar trebui să le aibă. Fiindcă să scoți cetățenii la vot și să votezi un președinte care nu are împuterniciri tot nu este chiar bine. Dar cetățenii trebuie, responsabil, să iasă, și să facă primul pas – să aleagă un președinte și după aceea să mergem mai departe cu parlamentul.”

Europa Liberă: Printre prioritățile multora dintre acești opt pretendenți la fotoliul de președinte se găsește problema menținerii integrității teritoriale.

Vitalie Bruma: „Eu singur am fost participant la evenimentele acelea din 92, nu ca militar, dar ca asistent medical. Chiar sunt originar din raionul Criuleni, de pe malul Nistrului și e importantă pentru mine această problemă, dar, cu regret, de 28 de ani, numai vorbe, discuții, dar nu se face nimic concret pe această temă. Clar lucru că doresc ca Republica Moldova să fie în primul rând un exemplu pentru cetățenii din stânga Nistrului – că la noi e un stat de drept, că avem o creștere economică – ca ei să dorească să fie alături de noi și prin votul lor să schimbe situația acolo. Să dăm noi exemplu și să-i facem pe ei să vrea să fie cu noi.”

Europa Liberă: Să vorbim despre votul pe timp de pandemie, de COVID-19. Mai întâi, care e distanța de la casa voastră până la secția de votare?

Vitalie Bruma: „Din păcate, din cât am auzit eu, spre partea de vest a Canadei, deci nu sunt sigur dacă este deschisă secție la noi, la Vancouver, am înțeles că nu, dar sunt vreo parte secții deschise și, din discuțiile cu cetățeni pe care-i știu eu aici, ei sunt foarte activi și ar dori să meargă la vot, cu toate că avem situația asta de pandemie. Deci, în partea aceasta, lumea lucrează în mod obișnuit și nu cred că ar fi o problemă. Vom fi activi.”

Europa Liberă: Ce distanță ar trebui tu să parcurgi până la secția de votare, acolo unde ar trebui să-ți exerciți dreptul la vot?

Vitalie Bruma: „Dacă ar fi să fie deschis în Vancouver, aici sunt 50 de km. Dacă nu va fi deschisă, altă secție este la Calgary, la 1000 de km, alta, la Ottawa, - sunt 4000 de km. E mare țara aceasta, nu-i așa de ușor.

Europa Liberă: Și ai fi gata să parcurgi 1000 de km ca să-ți dai votul?

Vitalie Bruma: „Sigur, dar în unele cazuri, am putea să ne înțelegem câteva familii să ne ducem cu o mașină. Așa a fost, țin minte, la alegerile din 2016. A fost în SUA, suntem la hotar cu SUA și ne-am grupat în câteva mașini și am plecat acolo să votăm pentru președinte.”

Europa Liberă: Purtați acolo măști, mănuși, respectați distanța? Măsurile care se impun de autoritățile naționale sunt dure, pe timp de pandemie?

Vitalie Bruma: „În zona aceasta a noastră nu era așa mare virus, nu erau multe, dar acum se măresc cazurile de virus și se cere să purtăm măști. Dacă intri într-un magazin, la ușă nu-ți dă voie să treci fără mască. Măsurile se înăspresc, o să vedem ce va fi mai departe.”

Europa Liberă: Și primele lucruri pe care așteptați să le rezolve următorul președinte al Republicii Moldova care ar fi?

Vitalie Bruma: „Primul lucru ar fi să vină cu o viziune clară, cum să dezvoltăm Moldova, de exemplu pe următorii 5-10 ani, să vie cu un mesaj de consolidare, fiindcă această dispută Vest-Est doar face ca oamenii să voteze niște demagogi, care vin și promit niște lucruri abstracte. Să se pună accent pe atragerea investițiilor, pe creșterea economică. Eu lucrez aici la bancă, ca economist, și cred că Moldova, ca să-și mențină cetățenii acasă și să-i atragă înapoi, trebuie să crească minimum cu 7-10 % pe an. Fiindcă decalajul deja e foarte mare dintre salariile din Republica Moldova și din țările din Occident. De aceea și oamenii pleacă. Asta președintele trebuie să realizeze: cum să facem ca să vină producători mari în Republica Moldova, să deschidă locuri de muncă și oamenii să steie acasă.”

Europa Liberă: Apropo de Republica Moldova, fără aceste transferuri bănești din străinătate, pe care le trimit moldovenii acasă, s-ar fi menținut pe linie de plutire sau totuși remitențele salvează statul?

Remitențele sunt bune pe o perioadă scurtă de timp, dar ele nu sunt bune pe termen lung,

Vitalie Bruma: „Remitențele sunt bune pe o perioadă scurtă de timp, deoarece ajută cetățenii mai nevoiași, dar ele nu sunt bune pe termen lung, fiindcă lumea care se stabilește în Occident poate că se gândește primii ani să se întoarcă, dar dacă își dau copiii la școală, fac rădăcini aici, nu se întorc, și remitențele se reduc. Asta nu este o soluție bună. Soluția bună este să atragi investiții, ca oamenii să aibă de muncă acasă.”

Europa Liberă: Și cum vedeți Moldova peste patru ani, cum ați vrea să arate statul peste patru, peste zece ani?

Vitalie Bruma: „Sper că oamenii vor alege un președinte cu viziuni și va fi o stopare a exodului, și o încredere a celor plecați să revină acasă. Dar, iarăși, zic că ar trebui ca noi să le spunem la cetățeni, să-i ghidăm ca să iasă la vot, pentru că numai ei pot schimba soarta acestei țări, doar prin analiză, prin fapte, ce au făcut unii sau alții, și de schimbat toată politica, ca să avem o speranță în viitorul acestei țări. Cei care au rămas trebuie să înțeleagă că este important ca statul să menție forța de muncă acasă. Canada, unde am emigrat noi, are un sistem de imigrare care acceptă doar oameni tineri, sănătoși și care știu limba engleză.

Ei se gândesc la sistemul lor, ca să fie oameni care să plătească taxe și să întrețină pensionarii lor.

Moldova pierde oameni anume din vârsta asta, de 20-60 de ani, care sunt cei mai productivi. Pentru asta pe mine mă doare sufletul.

Pe când Moldova pierde oameni anume din vârsta asta, de 20-60 de ani, care sunt cei mai productivi. Pentru asta pe mine mă doare sufletul, că nimeni nu se gândește la chestia asta, că forța de muncă pleacă. Asta e problema cea mai mare problemă a Moldovei și nimeni nu se gândește. Toți spun de integrări europene, de nu știu ce, pe când eu socot că toate țările sunt în competiție, și Estul și Vestul, au interesele lor, și Canada, și America. Noi trebuie să ne gândim la interesele naționale ale Republicii Moldova, și nu la abstracții. Și creșterea economică este importantă, fiindcă eu cred că în Moldova deja trebuie o mie – două mii de dolari ca să steie omul acasă.

Europa Liberă: Cine ajută Republica Moldova, cine-i întinde o mână de ajutor?

Vitalie Bruma: „E drept că Uniunea Europeană îi întinde, dar care-i problema? Ea nu se gândește numai la Republica Moldova, acesta e un sistem global de ajutorare a țărilor sărace. Noi trebuie să ieșim din lista asta a țărilor sărace, nouă nu ne trebuie pomene de la Uniunea Europeană, noi trebuie singuri să ne dezvoltăm. Da, de la început e bine să ai ajutor, dar ajutorul ăsta trebuie să-l folosești, să-ți reformezi justiția, ca pe urmă singur să-ți atragi investiții. Dvs. ați avut un interviu cu administratorul de la Zona Economică Liberă Bălți, a fost foarte interesant. El a spus că în patru ani n-au venit nimic investiții, ca să deschidă o fabrică, și companiile mari sunt interesate să vină și să deschidă, că forța de muncă e mai ieftină, dar guvernul trebuie să-i favorizeze, ca oamenii aceia, muncind la Bălți, la Chișinău, plătind salarii, taxe, ei pot să formeze și bugetul ăsta social. Dacă nu-s acești oameni, de unde să formezi taxe? De la vamă? Asta nu e o soluție. Vă spun, remitențele vor scădea, și de asta-mi pare rău.”