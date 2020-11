R. Moldova își va alege președintele pe 15 noiembrie. Maia Sandu și Igor Dodon se vor duela în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. Vitalie Plămadeală, om de afaceri stabilit cu traiul de aproape 20 de ani în Franţa, a declarat că la secţia de votare din oraşul Nisa moldovenii cu drept de vot au aşteptat la coadă în jur de 30 de minute pentru a-și îndeplini datoria de cetățean. Potrivit lui, prezenţa la vot în primul tur a fost impresionantă, alegătorii şi-au exprimat speranţa unui viitor mai bun şi s-ar putea în turul al doilea să fie şi mai mulţi alegători aflaţi în Franţa.

Europa Liberă: Cum a fost pe data de 1 noiembrie, atunci când ați mers și ați votat în primul tur al alegerilor prezidențiale, acolo, în Franța, departe de casă?

Vitalie Plămădeală: „A fost o zi urâtă, posomorâtă, dar când am venit la alegeri, m-am bucurat fiindcă tare multă era. Au votat în jur de 1800 de oameni.”

Europa Liberă: Cum vă explicați Dvs. acest număr mare de cetățeni ai R. Moldova, aflați în străinătate și având acest interes pentru alegerile din R. Moldova?

Vitalie Plămădeală: „Știți, este un proverb, și mi se pare că aici e la locul lui: ca să afle lumea ce e bine trebuie să știe ce e rău. Cred că a ajuns la gât deja ce se face în Moldova, ce se petrece în Moldova, cum e viața în Moldova. Că majoritatea oamenilor care care au fost aici la vot este integrată aici deja, nu toți, dar majoritatea. Eu știu multă lume care învață, care lucrează, studențime tare multă și așa e viața, că trebuie de orientat spre Europa, da nu spre aceea ce a fost până în ziua de azi. Moldovenii noștri nu sunt cei care au fost doi-trei ani în urmă, s-au schimbat, tare mult s-au schimbat. Și eu văd după cursurile pe care le-am deschis, de limbă franceză, majoritatea din moldoveni, 90%, fac cursuri ca să învețe limba franceză. Și eu văd altfel atitudinea.”

Europa Liberă: Și dacă ei învață limba, dacă ei se integrează în societatea franceză, atunci gândul lor mai este să revină acasă?

Vitalie Plămădeală: „O parte, tineretul, cred că o să rămână, o parte cred că o să se întoarcă acasă. Să spun că toți să se întoarcă acasă nu-i bine, dar așa este normal, ca omul să fie liber, să-și poată alege o țară. Oamenii se vor întoarce. Chiar și feciorul meu spune: Eu m-aș întoarce acasă să fac ceva, dar eu îl opresc, pentru că eu știu că n-o să aibă ce face acuma, în ziua de azi. Eu am fost nevoit să las totul și să vin în Franța.”

Europa Liberă: Și câți ani au trecut de când ați ales Franța?

Vitalie Plămădeală: „20 de ani.”

Europa Liberă: Ce v-a făcut atunci să luați calea pribegiei și să lăsați R. Moldova, în 2000?

Vitalie Plămădeală: „În 2002, pardon.”

Europa Liberă: De ce ați luat decizia să plecați, de ce nu ați rămas atunci acasă?

Vitalie Plămădeală: „În primul rând, nu aș spune că eu am plecat din motiv economic. Eu am fost unul dintre primii când s-au deschis cooperativele, am avut cafenea cooperativă, după asta am avut fabrică de salam, am avut fabrică de pâine, am avut în Criuleni piața.

Eram obosit. Eram obosit de poliție, eram obosit de bandiți, de controale. A fost cu Snegur, era bine, că eram aliatul lui. Pe urmă a venit Lucinschi și era toată vremea problema asta, de presare. Și am venit în Franța pentru că, având fabrica de salamuri, eu primeam multă carne din Franța. Și când am avut nevoie să-mi lecuiesc primul copil, am adus familia încoace. Copilul o stat foarte mult, un an de zile, în spital aici. Am rămas aici și m-am simțit cu mult mai liber. Nu fac acei bani pe care-i făceam în Moldova, dar sunt cu mult mai liber. Și familia.

Toți specialiștii buni sunt în Europa...

Sper că și în Moldova o să fie așa cândva: să-i trebuiască unui copil studii bune – să învețe la o școală bună. Eu, una mă uit, că totuși pleacă din țară oamenii cei mai buni, lucrătorii aceștia ai mei, care vin din Moldova, îs tare buni specialiști. Sun acasă deseori și oamenii se jeluie, prietenii mei, că n-au un specialist acuma în Moldova. N-are cine pune o țeavă, o teracotă, toți specialiștii buni sunt în Europa. Înseamnă că ceva nu-i bine, ceva în casa noastră nu-i normal, dacă lumea fuge.”

Europa Liberă: Ce are de pierdut un stat, mă refer la R. Moldova, în cazul de față, dacă nu crează un mediu prietenos pentru cei care au afaceri?

Vitalie Plămădeală: „Mi-e greu să spun cum ar fi bine în Moldova, dar vă dau un exemplu din Franța. Eu, când am venit în Franța, primul lucru pe care l-am făcut, am deschis un restaurant. Și cinci ani de zile am avut restaurant. Timp de cinci ani de zile eu nu am avut niciun control. Au venit o dată poliția și ne-a întrebat dacă, ca oameni străini, nu ne obijduiește nimeni, nu ne fac probleme, și veneau responsabilii cu sanitaria mai des. Eu îmi dădeam darea de seamă regulat și n-am avut niciun control timp de cinci ani de zile, vă închipuiți? Da, lucram cu mult mai mult ca în Moldova, lucram 12-14 ore pe zi, dar lucram cu bucurie. Vedeam un profit, vedeam că bunăstarea în familie crește, niciun fel de presare! Invers ajutor, ajutor! M-am dus la bancă, am arătat actele, mi-au dat credit bancar, am cumpărat al doilea restoran.”

Europa Liberă: Ați luat cetățenia Franței?

Vitalie Plămădeală: „Nu, încă nu. Eu aveam dreptul demult, dar tot n-am când. Copiii au cetățenia, dar eu încă n-o am. Dar am un titlu de sejur, de a trăi aici, pentru toată viața.”

Europa Liberă: Și la turul doi o să mergeți iarăși întreaga familie?

Vitalie Plămădeală: „Numaidecât. Cu întreaga familie, cu prietenii. Ne organizăm și plecăm împreună, ne ducem numaidecât. Sperăm că mai multă lume o să vină, cu mult mai multă lume .”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți Dvs. de la cel care va câștiga mandatul de președinte?

Vitalie Plămădeală: „Așteptăm schimbări în țară, ca copiii să nu fugă din țară, să învețe acasă. Aceiași lucrători ai mei, soția e acasă, copiii - acasă, bărbații muncesc aici. Dar nu e normal. Au familie. De exemplu, eu știu exemple tare multe, de câți ani trăiesc aici, când se distrug familii, pentru că unul e într-o parte, altul în altă parte. Trebuie să fie schimbări, pentru că de bine nimeni nu fuge. Schimbări trebuie să fie numaidecât. Cu Maia Sandu eu totuși văd o schimbare mare. Tare mult mi-a plăcut când a fost ministru de învățământ, reformele pe care le-a făcut mi-au plăcut.”

Europa Liberă: Dar președintele, de unul singur, dacă nu va avea sprijin din partea guvernului, din partea parlamentului, o să fie foarte greu să activeze.

Vitalie Plămădeală: „Vă dau, așa, un mic exemplu: toți prezidenții care au fost la noi în țară, când republica devenise parlamentară, spuneau că prezidentul nu hotărăște nimic la noi în țară. Dar totuși hotărăște. El poate vorbi, el poate să iasă în lume. De ce este atât de mare lupta asta pentru președinție? Dodon, ca președinte, îl socot că a fost un președinte bun, dar uitați-vă că iese în lume, face agitație pentru partea aceea, de ruși, separatism și așa mai departe. Înseamnă că prezidentul tot poate face ceva în țară.”

Europa Liberă: Pe ce cale ați vrea să se îndrepte R. Moldova?

Vitalie Plămădeală: „Spre Europa. Dacă Moldova va conlucra cu Europa împreună, eu gândesc că și multe legi s-or schimba la noi în țară și vom fi și noi o mică părticică a Europei.”

Europa Liberă: Și relația cu Rusia cum ar trebui să se mențină?

Vitalie Plămădeală: „Relația cu rușii, ca și cu toată lumea, trebuie s-o menținem normal. Politică rusă – eu n-o văd acuma bună. Nu-i hotărât până în ziua de azi cu Transnistria, nu-i hotărât cu Armata a 14-a. Uitați-vă câți ani au trecut de când ei trebuiau să scoată armatele ruse. Nu se hotărăște nimic. ”

Europa Liberă: Cum vă explicați că Rusia nu-i dorește binele R. Moldova, inclusiv atunci când Moldova decide să meargă pe calea integrării europene?

Vitalie Plămădeală: „Eu văd aici nu că rușii îs vinovați, eu văd aici mai mult trădarea oamenilor noștri, trădătorii care vin la putere. Ei hotărăsc întrebările nu pentru popor. Toate contractele care-s făcute cu Rusia, cu gazul, cu lumina electrică ș.a.m.d. doar nu-s în folosul țării. Până în ziua de azi, noi nu ne putem aprecia cu limba noastră. Ia uitați-vă aici, în Franța: vor moldovenii noștri să se integreze? Vin toți la școală, toți învață limba franceză. Eu când am venit în Franța, nu m-a impus nimeni, n-am venit să dictez aici în limba mea română, m-am dus și am învățat limba franceză. La noi au veni găgăuzii, au lucrat, ei până în ziua de azi, nu știu limba română. Fiind în Moldova. Oameni din Transnistria, vin – nu știu limba, vorbesc jumătate rusă, jumătate română. Problemele, câte un pic, câte un pic, se adună.”

Europa Liberă: Credeți în viitorul R. Moldova?

Primul pas e să alegem să nu ne vindem pentru un kilogram de hrișcă, pentru 200 de ruble transnistrene...

Vitalie Plămădeală: „O să fie bine. Trebuie să luptăm toți împreună, eu așa socot. Primul pas e să alegem să nu ne vindem pentru un kilogram de hrișcă, pentru 200 de ruble transnistrene. Da de votat, trebuie de gândit oleacă pentru cine votezi. Bine de gândit. Și de dus la votare.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la cel care o să fie învingător în această cursă prezidențială, ce-ar trebui să facă președintele R. Moldova în următorii patru ani?

Vitalie Plămădeală: „În primul rând, să nu alergăm într-o parte și în alta. Sunt de partea Maiei Sandu, pentru că are o direcție, o programă, mi-a plăcut când a fost ministru al învățământului, reformele ei tare mi-au plăcut, că nouă ne trebuiește o generație de oameni deștepți. Și sper că totuși avem șanse să ieșim din gunoiul ăsta, din râpa asta în care am intrat toți anii ăștia, că în următorul tur o să fie mult mai multă lume. Mă uit la lucrătorii mei de la șantier, în fiecare zi vorbesc despre lucrurile astea.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că aveți o ședere de 20 de ani în Franța, dar știți că este un cântec: fie pâinea cât de rea, tot mai bine-n țara mea. Aveți de gând să reveniți acasă? Ar putea R. Moldova să fie un stat atractiv pentru cei care au plecat în străinătate?

Vitalie Plămădeală: „Cunosc tare multă lume care au făcut ceva bani, care se întorc acasă, cumpără pământ, livezi. Eu socot că chiar din lucrătorii aceștia ai mei, dintre care mulți lucrează legal, ei mulți s-or întoarce acasă numai să aibă o leafă cît de cât, să aibă de lucru. De ce nu? Lucrezi în România, lucrezi, în Franța, mă rog, e normal, ești om liber, e un soare și un pământ pentru toți. Eu ca să mă întorc acasă, poate-poate la pensie, viața o să arate. Banii aceia, cu care aș fi putut face ceva pentru R. Moldova, i-am dat aici, în Franța. Fiindcă am avut probleme pe care nu le-am putut rezolva fiind în Moldova, de aceea am plecat.”

Europa Liberă: Copiii au și cetățenia R. Moldova?

Vitalie Plămădeală: „Da, și ei tot au fost la votare.”

Europa Liberă: Și ei ce cred despre statul R. Moldova?

Vitalie Plămădeală: „Să vă spun sincer, băiatul acesta al meu, cel mai mare, vorbește mai bine ca mine, are o română frumoasă, curată, literară. Acesta mai mic mă urăște că nu l-am învățat limba română, el n-o cunoaște bine.”