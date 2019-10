„Votul are preț mare. Trebuie să-l alegi pe cel care să facă treabă, dar nu pe cel care fură” (FOTO/VIDEO)

Mai mulți analiști și experți sunt de părere că alegerile generale din 20 octombrie sunt importante, pentru că ele vor fi un test pentru noua guvernare. Și președintele Igor Dodon susține că un aspect important al acestui scrutin electoral este ca lupta pentru Primăria municipiului Chișinău să nu ducă la destrămarea coaliției formate din Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor, și căderea actualului Guvern. Despre miza alegerilor locale vorbim la acest sfârșit de săptămână.



* * *

Așadar, campania electorală este în toi și toți cei care au dorit să se implice în administrația publică prin ocuparea unei funcții de primar sau consilier vor cere votul pe 20 octombrie. În cursa electorală s-au înscris mulți candidați pentru primării, însă numai o parte dintre ei au cu adevărat șanse de câștig, mai ales că alegerile locale diferă de cele parlamentare, când moldovenii votează mai degrabă partidul și nu neapărat persoana, sunt de părere oamenii cu care am discutat la sudul Moldovei. Cahulenii mi-au spus că să fii primar înseamnă să fii respectat de oameni, să fii salutat de toți, de la vlădică la opincă, să fii bine primit și să fii primul informat în legătură cu evenimentele comunității. Alții se gândesc la primar ca la un liant între comunitatea locală și cea centrală de la care poate obține fonduri. Cine merită totuși să ajungă primar?

– „Noi avem un primar foarte bun. De când trăiesc, am 64 de ani, niciodată n-am avut așa primar, într-un așa scurt timp să facă atâtea lucruri câte a făcut el în Cahul.”

Europa Liberă: Dar ce a făcut?

– „Avem drumuri bune. El e un om înțelegător, e credincios, e om bravo chiar. Și-i mulțumim d-lui că el are grijă de oameni și el nu se gândește la avere, la bani; ce face, ce drege îi bravo lui – și drumuri ne-a făcut, și cărări, și prin toate colțurile, și îi cu oamenii...”

Europa Liberă: Dar Dvs. știți câte buletine o să aveți în ziua alegerilor?

– „Câte buletine trebuie să avem? Da’ nici nu știu, spuneți-ne, ca noi să știm.”

Europa Liberă: O să aveți buletinul care îl alegeți pe primar, pe consilierul municipal și pe consilierul local.

– „Aha, îi clar.”

Europa Liberă: Trei buletine.

– „Eu îs pentru primarul nostru de la Cahul, că avem un domn fainîi.”

Europa Liberă: Cum îi zice?

– „Dl Dandiș Nicolae!”

Europa Liberă: Dar în general la locale contează omul sau partidul?

– „Contează și omul, și partidul. Dacă-s oameni cumsecade, pentru omul sărac, iaca, n-avem băi, n-avem ospătării pentru săraci, s-au strâns numai bogătașii și trăiesc și se stăruie pe aiști săraci tot să-i înghesuiască, să le ia apartamentele, să-i amăgească. Iaca, ar trebui să se gândească la lume, la săraci.”

Europa Liberă: Știți câte buletine veți avea în mână în ziua alegerilor?

– „Nu, nu! Eu îmi închipui că noi numai primarul trebuie să alegem. Așa, da?”

Europa Liberă: Primarul, consilierii locali...

– „Și consilierii locali încă? Ei, nu știu, dacă vă spun drept că eu nu prea cu politica și nu primesc gazete...”

Europa Liberă: Și consilierii raionali.

– „Oho-ho-ho, trei buletine trebuie să avem, da? Și-n buletinul cela, de-o pildă, că iaca eu nu știu cine-s candidații la noi. Îi greu de decis așa întrebări, mai înainte era unul și era ușor, dar amu, știți, pun așa o listă mare, când te duci ți se fac ochii pătrați și nu știi pe cine să-l alegi.”

Europa Liberă: Se zice că aceste alegeri locale sunt un test și pentru cei care au făcut coaliție la Chișinău și reprezintă majoritatea parlamentară. Credeți că e un examen pentru guvernare?

Pun așa o listă mare, când te duci ți se fac ochii pătrați și nu știi pe cine să-l alegi...



– „Poate da, cred că.”

Europa Liberă: Dar în general, cum vedeți guvernarea compusă din cei din Blocul ACUM și socialiști?

– „Ca racul și cu știuca. Știți, unul trage la dânsul și altul trage la dânsul și atunci rămânem noi cu oala spartă.”

Europa Liberă: Dar la vot o să mergeți?

– „Da, trebuie, trebuie, că dacă nu te duci, mai rău faci. Trebuie să mergem să ne punem votul și cu speranța la bine.”

Europa Liberă: Degrabă vor fi alegeri generale locale. O să mergeți să votați?

– „Păi o să mergem, sigur că, dar nu știm pe cine ca să ne facă dreptate și să ne pună pensie mai mare.”

Europa Liberă: Dar de ce e greu să știți cui să-i dați votul?

– „Păi cui? Aceluia care o să mărească pensia, o să...”

Europa Liberă: Acum se alege administrația locală – primarul, consilierii...

– „Ei, nu pune pensia? Dacă nu cu pensia, apoi îi greu...”

Europa Liberă: De ce sunt importante aceste alegeri locale?

– „Pentru viața noastră. O să trăim mai bine, o să alegem un primar care merită.”

Europa Liberă: Cum trebuie să fie persoana care vrea funcția asta de primar?

– „Trebuie să țină cu oamenii. Când te duci să ceri o spravkă (certificat) sau ceva, un document, el să te înțeleagă că-ți trebuie și să ți-l dea la timp și să lucreze cu oamenii, să ne ajute. Trebuie și problemele comunității să le rezolve, că el doar îi primar. Noi îl alegem ca un tată mai mare al nostru și el trebuie să rezolve toate problemele – drumuri, apeduct, toate celea. Dar mulțumim, noi suntem foarte mulțumiți de acest primar. El ne-a făcut și drumuri asfaltate și tot ce a trebuit.”

Europa Liberă: Dar în general la alegerile locale contează culoarea politică?

– „La alegerile locale culoarea politică nu contează, la astea locale aleg omul, gospodarul care să aibă grijă de oameni.”

Europa Liberă: O să mergeți să votați?

– „O să mergem numaidecât și o să votăm, la votare pe data de 20 octombrie.”

Europa Liberă: Cum trebuie să fie cel care vrea să obțină mandatul de primar? Ce calități l-ar înfrumuseța?

– „Să fie cu un cap mai sus ca restul, fiindcă fiecare are calități, dar el trebuie să se deosebească, să aibă capacități intelectuale și să nu fie hoț, cum avem exemple – intră la putere pentru a fura. Cum la noi în Cahul - toate dățile precedente toți și-au acaparat loturi de pământ și acum le vând cu zeci de mii de euro. Asta ce îi normal? Nu-i normal. Trebuie să facă o revizie și să vadă cu ce l-au cumpărat și de ce îl vând cu așa preț.”

Europa Liberă: Ce preț are promisiunea pe care o face cel care aspiră să obțină mandatul de primar și ce preț are și votul cetățeanului?

– „Prețul îi mare. Am în vedere nu prețul în bani, dar lumea îi încredințează puterea, deci el trebuie s-o utilizeze în folosul poporului. Noi avem un primar jos pălăria! Și vom vota pentru dânsul, vă spun dinainte, dacă nu mă întrebați, fiindcă el face treabă.”

Europa Liberă: Cine?

– „D-lui, dl Dandiș face mult lucru. Lumea îl stimează, toată lumea îi urează succes mai departe.”

Europa Liberă: Apartenența politică contează în alegerile locale?

– „Se spune că un partid are mai multă putere, dar vedem că un om care-i onest face mai mult ca altul cu partidul în spate.”

Europa Liberă: Cetățenii au așteptări mari. După asta, unii se dezamăgesc, dar câți dintre alegători își pun întrebarea: de unde să se identifice resurse financiare pentru a soluționa problemele municipalității, de exemplu, aici, la Cahul?

– „Agenții economici să fie mai responsabilizați, dar nu înădușiți, să nu fie gâtuiți, că aud mulți se jeluiesc că tare mare presiune din partea autorității fiscale au pentru o nimica toată, amenzi mari și îi impune – i-am auzit – îi impune să închidă afacerea, nu că să-i ajute. Și ei ce fac? Închid și pleacă peste hotare. Aici nu numai bani din buget s-au folosit la drumurile din Cahul, la alte proiecte, dar știu că au fost obținuți bani din diferite proiecte, că s-a făcut atâta cât s-a făcut în Cahul.”

Europa Liberă: Proiecte de care – europene, rusești?

– „Mai degrabă europene, rusești n-am auzit.”

Europa Liberă: Câți candidați se vor duela pentru a obține mandatul la Cahul?

– „Mi se pare că mai mult de cinci. Democrație ce-i? Atunci când ai din ce alege. Dacă avem din ce alege, asta-i bine.”

Europa Liberă: Și peste patru ani cum vedeți municipiul Cahul?

– „Mai frumos. În primul rând, orașul să semene a oraș european și, în al doilea rând, să se uite de-acum la locuri de muncă, să facă locuri de muncă, să nu plece populația că-i jale mare. Tineretul pleacă, nu are unde își câștiga o bucată de pâine. El să atragă atenție și la aceste lucruri. Bineînțeles că cu resursele de care dispune Consiliul municipal nu poți construi uzine, dar atrăgând proiecte cum DRÄXLMAIER lucrează s-ar putea de făcut ceva întreprinderi, ca lumea să rămână pe loc.”

Europa Liberă: Când vor avea loc alegerile locale?

– „Pe 20 octombrie.”

Europa Liberă: Ce vor decide aceste alegeri?

– „Noi ne așteptăm la ceva bun. În primarul nostru de la Cahul, dl Dandiș, avem încredere că o să facă toate drumurile, canalizațiile, să aibă oamenii condiții de trai.”

Europa Liberă: De unde bani?

– „De unde bani? Trebuie să ne dea Europa. Dar cine să ne dea?...”

Europa Liberă: Bugetul.

– „Putin...”

Să facă ceva pentru oameni, dar nu numai pentru dânșii; ei au furat și au distrus, dar la oameni nimic nu au dat...



– „De la buget, de la Europa, dar să facă ceva pentru oameni, dar nu numai pentru dânșii; ei au furat și au distrus, dar la oameni nimic nu au dat.”

Europa Liberă: Cine a furat?

– „Cine? Partidul Democrat. Ei au furat, ei 10 ani au fost la conducere, pe Șor l-au luat și l-au dus la Israel, trebuia să-i lase pe mâna poporului, ca poporul să decidă ce să facă cu dânșii, că ei au furat poporul.”

Europa Liberă: Cu cine?

– „Cu Plahotniuc, cu Șor, cu Candu, cu toți care au fost la conducere și acum își apără pielea.”

Europa Liberă: La nivel local contează dacă primarul are culoare politică sau nu?

– „Eu socot că trebuie să nu conteze. El decide ce trebuie să facă în oraș, el a obținut granturile, ce a făcut, e deștept băiatul și a făcut orașul... Eu am 45 de ani de când trăiesc în Cahul și erau borți lângă borți, nu puteai să mergi, îți rupeai gâtul și câți primari au fost nimeni n-a făcut ceea ce a făcut el. Și-i băiat tânăr, da-i băiat deștept, cu cap, pentru oameni, nu pentru buzunarul lui.”

Europa Liberă: Cum ați vrea să fie relația dintre puterea locală și cea centrală?

– „Să fie egală. Nu la centru, la Chișinău, le dă toate celea, au mai multe priorități decât noi la Cahul. Noi nu avem nimic.”

Europa Liberă: Și despre importanța participării la vot ce ne puteți spune? Multă lume stă încă la dubii, e nehotărâtă?

– „Stau la dubii, dar trebuie să iasă oamenii la vot, că se vor hotărî întrebările oamenilor, dezamăgirea noi trebuie s-o îndreptăm, că noi suntem vinovați, că așa am votat. Noi așa am votat! Cine ți-a pus mâna să te duci să-l votezi pe Șor sau pe Plahotniuc? Tu cu conștiința ta și cu inima ta îl votezi pe cel care trebuie.”

Europa Liberă: Acum sunt locale alegerile.

– „Acum îs locale, da.”

Europa Liberă: Știți câte buletine veți avea în mână pe 20 octombrie?

– „Al primarului și al consilierilor.”

Europa Liberă: Consilierilor municipali și consilierilor raionali. Deci, veți avea trei buletine.

– „Trei buletine... Trebuie să ne informeze cineva, trebuie să lucreze cu oamenii mai mult, ca oamenii să știe care și ce poate.”

Europa Liberă: Ce cântărește mai mult – promisiunea politicianului sau votul cetățeanului?

– „Promisiunea politicianului, că el promite, dar noi așteptăm, noi îl votăm și credem că o să facă ceva. Dar și votul are preț mare, că trebuie să-l alegi pe acela care să facă treabă, dar nu pe acela care fură.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la viitorul primar?

– „Drumurile el să continue mai departe să le facă, să facă canalizație peste tot unde nu este și transport public să fie, să nu majoreze prețul la transporturi, că lumea nu are bani. Un oraș european să fie.”

Europa Liberă: E o cale lungă până va ajunge european orașul?

– „Mai avem, mai avem, pentru că mentalitatea noastră încă îi slabă până la Europa.”

– «Местные выборы важны тем, чтоб закрепят власть которая нам нужна с Европой. А я, честно сказать, Игоря Николаевича уважаю, но немножко ему не доверяю, потому что наш путь Европа. Мы должны со всеми жить хорошо, но он больше идёт в сторону России.» („Alegerile locale sunt foarte importante pentru ca să susțină puterea care ne va duce spre Europa. Să vă spun sincer, îl stimez pe Igor Nicolaevici, dar nu prea am încredere în el, fiindcă drumul nostru e spre Europa. Noi trebuie să ne împăcăm bine cu toți, însă el trage mai mult în partea Rusiei.”)

Europa Liberă: И что вы ждёте сейчас от местных и от центральных властей? (Dvs. ce așteptări aveți acum de autoritățile locale și cele centrale?)

– «Я жду, что у нас останется тот же примар, нам другого не надо. Мы его уважаем, любим и он для нашего города очень много сделал.» („Aștept să rămână primarul care este în prezent, noi nu avem nevoie de altul. Noi îl respectăm, îl iubim, el a făcut foarte multe lucruri bune pentru orașul nostru.”)

Europa Liberă: Есть изменения здесь в Кагуле? (Și sunt schimbări aici la Cahul?)

– «Ооо! Большие изменения!» („Da! Schimbări foarte mari!”)

Europa Liberă: Какие именно? (Și ce anume s-a schimbat?)

– «Дороги сделал. На совесть сделал, не так «тяпа-ляпа», și gata. Мы его любим, уважаем и хотим чтобы… Пусть ещё раз выберут его.» („A făcut drumurile. Le-a făcut de nădejde, nu de mântuială. Îl iubim, îl respectăm și ar fi bine să fie reales.”)

– «Да! Мы будем за него голосовать, мы будем за него, за Дандиша, да.» („Da! Noi îl susținem, ne vom da votul pentru el, pentru Dandiș, da.”)

Europa Liberă: И отношения между местными и центральными властями какими должны быть? (Care ar trebui să fie relațiile dintre autoritățile locale și cele centrale?)

Lasă rușii să trăiască cu politica lor, dar noi să tindem spre Europa...



– «Должны быть хорошими, чтобы шли все, в одно направление смотрели, не один туда, один сюда. Мы должны туда смотреть, на Европу, русские пусть живут своей политикой, а мы должны смотреть на Европу.» („Ar trebui să fie niște relații de bună înțelegere, să privească toți în aceeași direcție, nu unul încoace, iar altul încolo. Trebuie să ne uităm înspre Europa, lasă rușii să trăiască cu politica lor, dar noi să tindem spre Europa.”)

Europa Liberă: А геополитика имеет значение в этих местных выборах? (Dar în alegerile locale geopolitica are importanță?)

– «Да, имеет! Имеет очень большое, потому что социалисты хотят больше силы иметь, чтобы покрыть всё, под свои руки забрать, а если они заберут все города, тем более наш Кагул, а это большой город, считается столица юга, и если перейдёт власть к социалистам, я бы не хотела. Для премьер министра Мая Санду я желаю ей много здоровья, чтобы она была как железная леди, как англичанка Маргарет Тэтчер, которая всё сделала для своего народа. Вот мы её ждали и путь она не уходит, нам этого не надо, мы вдохнули легче, мы чувствуем свободу, легче говорится, легче дышится и легче живётся, даже нам тяжело, что вот повысили цену на свет, но Бог с ним, пусть это будет немножко трудно, но потом, я думаю, нам пенсию добавят и мы будем жить в хорошей стране, которая нам будет доверять, и инвестировать в нас и не будет воровства. Сколько грабили, сколько этот народ грабили…» („Desigur, are! O importanță enormă, pentru că socialiștii vor să aibă mai multă putere, să acopere totul, să ia în mâinile lor. N-aș vrea ca socialiștii să preia puterea în toate orașele, în special în orașul nostru, Cahul, întrucât acesta-i un oraș mare, care se consideră capitala sudului. Prim-ministrei Maia Sandu îi doresc multă sănătate, să fie o doamnă de fier asemenea lui Margaret Thatcher care a făcut totul pentru poporul său. Am așteptat-o tare mult și nu am vrea să plece, fiindcă noi am răsuflat ușurați, ne simțim liberi, putem vorbi liber și trăi mai liber. Chiar dacă au majorat prețul la energie și ne este greu, Dumnezeu cu dânșii, vom depăși și asta, în schimb sperăm că mai apoi ne vor adăuga la pensii și vom trăi și noi într-o țară prosperă, care va avea încredere și va investi în cetățenii săi. Și să dispară hoții, că atâta au furat de la poporul acesta, tare mult ne-au jefuit...”)

– „Ei vorbesc așa cu inimă deschisă și promit, dar când ajung la locul moale, mie îmi pare că ei uită de toate promisiunile.”

Europa Liberă: Pentru dvs., alegătorii, este greu sau ușor să știi unde e adevăr și unde e minciună?

– „Iaca-i cam greu! Chiar noi stăm de vorbă și ne gândim cam pe cine să alegem ca să nu ne dezamăgească, căci tare pleacă lumea din țară.”

Europa Liberă: E bine să fie o persoană mai tânără, mai cu experiență?

– „Mai cu experiență. Dar, știți, poate și unul mai tânăr, poate el nu are atâtea neamuri din urmă și să nu le atragă, că tare ar trebui olecuță mai binișor. Iaca amu te gândești că și lumina se scumpește, și gazul, dar noi ce... Ce-i o mie de lei?”

Europa Liberă: Cum vă descurcați?

– „Ei, așa, așa... Mai mâncăm nu chiar cărniță în toată ziua, mai legume, mai fructe, mai... Moșneagul n-are dinți și-i fac mai mult molcuț să mănânce...”

Europa Liberă: Dar în următorii patru ani sau peste patru ani există șansa să se facă schimbări?

– „Dacă o să fie un om cu credință, eu mă închipui că da.”

Degrabă orașul nostru mătincă o să devină sătuc, că se duce lumea, pleacă...



– „Tragem nădejde, sperăm la multe, măcar, știți, noi, cum se spune, noi am mai trăit olecuțică, dar pentru lumea asta care-i tânără, că mă uit că degrabă orașul nostru mătincă o să devină sătuc, că se duce lumea, pleacă. Pleacă lumea, se duc pe capete. Dacă pleacă și pleacă, o să rămână pustiu și o să rămânem numai noi, bătrânii, și o să murim, și o să se gătească de pe hartă Moldova.”

Europa Liberă: Și cine-i decide soarta acum?

– „Îi decid cei pe care o să-i alegem noi. Dacă o să alegem oameni buni, au să ne țină grămadă pe toți aici și o să ridicăm și țara...”

Europa Liberă: Ce ar putea să facă cel care ajunge în fruntea primăriei?

– „Dacă noi o să-l susținem și dacă o să-l ajute de la centru, o să facă ceva. Iaca a făcut trotuare prin parc, a făcut curățenie, a pus flori înainte la primărie și... Dar totuși nu se păstrează curățenia cum trebuie.”

Europa Liberă: Vorbim despre importanța și miza alegerilor locale. Contează dacă are culoare politică sau nu cel care vrea să ajungă primar?

– „Sincer vorbind, eu aș prefera candidați independenți.”

Europa Liberă: Dar știți că primarul trebuie să conlucreze bine cu aleșii locali, cu consilierii, și dacă e pestriț consiliul e mult mai greu să incluzi pe ordinea de zi problemele prioritare pe care le așteaptă cetățenii să le rezolve.

– „Eu nu aș... Sper că nu sunt filmată.”

Europa Liberă: Nu.

– „Deci, nu aș vrea să obijduiesc pe nimeni, dar situația de la sate este cam critică, majoritatea tineretului a plecat. Oamenii care au mai rămas la țară nu prea au viziuni corecte; nu că viziuni - nu pot vedea lucrurile poate în toată complexitatea lor. Și atunci, chiar dacă primarul are niște intenții bune, ei știind că acela-i din partidul acesta, hai să fim împotriva lui și nu întotdeauna se rezolvă lucrurile corect.”

Europa Liberă: De ce trebuie de mers la vot?

– „Sper că votul meu o să rezolve ceva.”

Europa Liberă: Are preț?

– „Eu cred că are preț.”

Europa Liberă: Și votul are preț, și promisiunea are preț?

– „Promisiunea la sigur că are preț, dar nu întotdeauna promisiunea acelui care urmează să fie ales este posibilă de realizat, pentru că îi în contradicție consiliul cu primarul și nu întotdeauna se rezolvă.”

Europa Liberă: Cum trebuie să fie persoana care vrea să ajungă primar? Ce calități trebuie să aibă?

– „Trebuie să fie și o pildă, și mult contează dacă el are pricepere.”

Europa Liberă: Promisiunea pe care o face politicianul ce valoare are?

– „Promite să împlinească, dar nu ajunge să facă și rămâne și el fără onoare față de popor, și poporul suferă din partea lui.”

Europa Liberă: Dar votul pe care îl dă cetățeanul ce preț are?

– „Pentru dânsul are preț mare, că el câștigă, dar omul rămâne în pierdere, că l-a crezut, dar el a făcut altfel și îl duce la rușine.”

Europa Liberă: La alegerile locale contează mai mult persoana sau partidul care sprijină persoana?

– „Contează mai mult persoana, că partidul... ei de-acum și-au arătat fața adevărată. Iată ca Partidul „Șor”. Rușine să le fie lor față de popor, că au dus țara, norodul l-au dus în pierdere.”

* * *

Sunt voci pe care le-am adunat la Cahul și doleanțele alegătorilor de la sudul Moldovei de a avea o comunitate bine condusă și administrată. Ca de obicei, ciclul electoral începe cu întrebarea lui Caragiale: „Eu cu cine votez?”. Și tot ca de obicei, această întrebare nu are răspuns. Nu că nu ar exista opțiuni, dar promisiunile concurenților electorali deseori nu se materializează. Alternanța dintre stânga și dreapta nu s-a făcut de-a lungul anilor în mod natural, ci mai degrabă ca urmare a unor alegeri caracterizate prin dorința de a înlătura un partid de la putere, crede actorul și regizorul Boris Cremene, care astăzi este în rol de alegător.

Boris Cremene: „Moldovenii au ales totdeauna greșit, am impresia. De data asta, sper, avem o varietate foarte mare de tineri și aș îndemna lumea să voteze ti-ne-re-tul.”

Europa Liberă: Vorbim despre scrutinul local, care înseamnă să fie aleși aproape 900 de primari și mii și zeci de mii de consilieri de nivelul I și nivelul II.

Boris Cremene: „Exact! Pe mine mă interesează municipiul Chișinău, pentru că sunt locuitorul acestei urbe, drumul...”

Europa Liberă: Adică să nu-i mai pese lui Boris Cremene ce se întâmplă în mediul rural?

Boris Cremene: „Nu-mi mai pasă, serios, pentru că satele sunt capturate de primari și atunci nu știu dacă lumea din sat votează cu concept. Ei votează cu omul care le-a dat un kilogram de grâu...”

Europa Liberă: Localitățile au nevoie de a fi îmbunătățită infrastructura –drumuri bune, canalizare...

Am trăit cu promisiuni de când m-am născut și nu s-a făcut nimic...



Boris Cremene: „Absolut, absolut! Am trăit cu promisiuni de când m-am născut și nu s-a făcut nimic, decât ceea ce s-a făcut în perioada PLDM-istă, cu bani olandezi, dacă nu mă înșel. O mică policlinică, un drumuleț, un bec pe un stâlp în poarta primarului...”

Europa Liberă: Per ansamblu, Republica Moldova se schimbă la față.

Boris Cremene: „Se schimbă foarte mult, dar eu am venit din Grecia prin partea de sud. Și știți ce m-a mirat? Nu era nici tăblița unde scrie ce sat este; m-am pierdut, eu nu știam în ce sat mă aflu.”

Europa Liberă: Iată anume aceste comunități au nevoie de manageri buni...

Boris Cremene: „Da, dar asta-i o problemă fundamentală.”

Europa Liberă: ...de cei care pricep să administreze treburile locale, să interacționeze cu cetățenii, să-i implice în atragerea, dezvoltarea, implementarea multor proiecte.

Boris Cremene: „Așa e. Dna Valentina, haideți să vorbim sincer și deschis: un primar care are hectare de pământ are timp să scrie proiecte? Îi pasă lui de drumuri? Nu-i pasă de nimic!”

Europa Liberă: Acestea sunt cazuri unice.

Boris Cremene: „Nu-i adevărat! Primarii sunt lideri, sunt oameni bogați. Aș cere averea primarului când intră în funcție, să vedem cu ce s-a căpătuit până la sfârșitul mandatului.”

Europa Liberă: Nu în zadar cred că unii își pun întrebarea: de ce e atât de atractivă această funcție, dacă salariul e de doar 5 mii de lei?

Își rup capul toți acolo, își scot ficații, se duc toți acolo. Înseamnă că acolo e ceva...

Boris Cremene: „Exact! Dle, își rup capul toți acolo, își scot ficații, se duc toți acolo. Înseamnă că acolo e ceva.”

Europa Liberă: Poate pătrunde sânge proaspăt și înțelege altfel cum trebuie de aranjat lucrurile?

Boris Cremene: „Asta vreau! Știți, noi am avut o întâlnire a clasei. Cred că am plâns toți când am văzut că nu ne recunoșteam unul pe altul. Am plâns! Și ne-am dat seama că deja cinci dintre noi s-au dus și am zis la un pahar de vin: „Măi, haideți să ne întoarcem acasă, să numim proiectul „Clasa noastră”. Eu mă duc să predau la școală; tu ești inginer, te duci să faci construcții; tu mergi la spital...” Și au zis: „Da! Extraordinar! Vrem acasă”!”

Europa Liberă: Pentru o seară?

Boris Cremene: „Pentru o seară... Și cred că asta-i esența noastră în general. La un pahar de vin: „Da, extraordinar, da, facem, mergem...” Și a doua zi zice: «Ei, nu...».”

Europa Liberă: Generația tânără ar putea să se implice mai activ și să aducă adevărata schimbare inclusiv în provincie, mai departe de Chișinău?

Boris Cremene: „Miza mea mare este numai generația tânără, pentru că pe ăștia care au fost atinși de morbul banului nu-i mai întorci înapoi. Aș încuraja tineretul să se întoarcă acasă, cel puțin pentru a candida la o funcție de primar. Eu înțeleg, în sate nu prea ai din ce alege, nu prea este lume. La noi în sat, de exemplu, nu este, nu avem...”

Europa Liberă: Da, dar și bocetul, oftatul nu fac bine.

Boris Cremene: „Asta trebuie să schimbăm, trebuie să schimbăm educația, cultura, să vină pe urmă economia, pentru că, dacă vom avea educație și cultură, vom avea un trai decent. Trebuie să schimbăm ideea valorii, pentru că trăim într-un secol consumist, lumea are niște modele de viață absolut ieșite din minți – castele, jeep-uri... Dle, nu avem nevoie de asta! Fugarii... Cu ce s-au ales acești fugari care au stat la putere până acum? La ce le servește banul acum? Trebuie să trăim modest, ca olandezii, simplu.”

Europa Liberă: Există șanse totuși ca să se schimbe fața satelor, fața comunităților?

Dacă nu punem problema satelor la nivel de Guvern, la nivel de națiune, cred că intrăm într-o mare catastrofă...



Boris Cremene: „Dacă nu punem problema satelor la nivel de Guvern, la nivel de națiune, pentru că de acolo ne alimentăm, cred că intrăm într-o mare catastrofă.”

Europa Liberă: E greșită și miza că doar cineva trebuie să vină sau cineva trebuie să dea. Ar trebui întreaga armată a localității să se înhame la aceeași căruță și să înceapă împreună să rezolve problemele.

Boris Cremene: „Sunt total de acord, total de acord, dar trebuie mobilizați.”

Europa Liberă: De ce lipsește liantul acesta, legătura?

Boris Cremene: „Pentru că a dispărut această legătură între oameni, fiecare trăiește cu turta lui, în găoacea sa, zice: „Mi-a trimis copilul bani, nu mă mai interesează; vine, mă ia cu mașina, mă duce, nu mă mai interesează”. Eu le-am zis în sat celor în mahalaua mea: „Dlor, ieșiți toți împreună, mergeți la primărie, apucați-l pe primar de-o mânecă, arătați-i gropile din drum, că vă împiedicați, vă rupeți gâtul pe aici”. - „Ei, nu vreau să mă pun de rău cu primarul...” - „Dle, pune-te de rău. Ce pierzi din asta?” Nu vor, nu vor; vor cineva să le rezolve problemele.”

Europa Liberă: Unii din contra zic că politizarea excesivă a făcut ca să stopeze multe lucruri frumoase, pentru că, dacă primarul eventual nu era de culoarea politică a celor care guvernează, el nu prea avea trecere, nu putea să deschidă ușile, nu putea să ceară fonduri...

Boris Cremene: „Pentru că, de fapt, partidul de la putere gestiona. Și atunci se adunau la treucă ăștia. Acum mi se pare – nu știu, poate greșesc – chestia asta cam dispare. Faptul că socialiștii s-au cuplat cu pro-europenii a cam șters hatul acesta din societate, cel puțin în sate, dar mie mi se pare că el apare din nou; ușor-ușor această divizare apare din nou. Pentru că urmăresc știrile, dl președinte vrea mai multă putere, vrea mai mulți miniștri. Deci, din nou intră în bătălie pentru putere, nu pentru cetățean, dar pentru putere. Atunci când o putere vine să-și consolideze puterea și face tot posibilul, fiind la putere, ca să stea acolo, nu, n-am făcut nimic.”

Europa Liberă: Și alegerile ar putea să răspundă la întrebarea dacă se clatină sau nu coaliția de guvernare?

Boris Cremene: „Absolut! Cred că aici vom vedea. Pe 20 octombrie vom vedea ce se întâmplă mai departe, dacă nu vom intra în anticipate, dar cred că trebuie odată să spunem lucrurilor pe nume. Ce s-a încercat cu deoligarhizarea, acum îi deoffshorizarea - să vedem rezultatul, să vedem că această coaliție... Nu mă mai interesează culoarea politică. Dlor, măturați curtea și pe urmă fiecare o să-și sădească florile pe care și le dorește. Asta trebuie să înțeleagă cetățeanul.”

Europa Liberă: În alegerile locale se zice că mai degrabă se alege omul, persoana, decât partidul. Cât de mult vor pune alegătorii accent pe moralitatea celui care trebuie să ajungă în fruntea comunității?

Boris Cremene: „E complicat. Nu cred că omul de la țară are conștiința politică sau partinică sau înțelege ceva, sau nu știu, dacă noi, de fapt, avem partide adevărate, asta-i altă problemă - dacă nu avem niște SRL-uri, nu partide. Da, la țară oamenii vor vota cu liderul, că au frică, au frică. Consilierii care sunt acum în jurul primarului vor susține primarul, că nu vrea nimeni să dea cașcavalul, dar cred că trebuie să schimbăm de dragul schimbării, nu putem să ne bălăcim pe loc. Nu putem!”

Europa Liberă: Șocurile astea interminabile între consiliul local și primar, dacă nu coincid interesele de partid sau ambițiile, mai mult divizează decât îi unește și asta se răsfrânge asupra felului cum trebuie gestionat bugetul comunității, care proiect trebuie întâi de implementat...

Moldova a devenit o referință de sărăcie...



Boris Cremene: „Nu se pune prioritatea pe proiect. Deci, consilierii și aceste structuri politice din primării se supun unui algoritm de scheme – votați schema noastră și votăm schema voastră. Deci, până acum așa s-a trăit în Republica Moldova. M-am uitat la o emisiune de limbă rusă din Moscova și la un moment dat discutau dacă Rusia nu mai are petrol și gaze, ce face? Și au zis: „Vom fi ca Moldova”. Deci, Moldova a devenit o referință de sărăcie. Asta-i îngrozitor! M-am gândit: măi, noi suntem săraci, dar trăim bine; rușii sunt bogați, dar trăiesc prost. Cred că acei care vin acum în primării trebuie să aibă grijă să consolideze satele – drumuri, infrastructură, lumini, sănătate – acesta e scopul principal! Pe urmă: dle, vedeți-vă de politica voastră. Mi se pare foarte ridicolă chestia asta cu pro-ruși, pro-... Nu trebuie să fim așa acum când suntem cei mai săraci, trebuie să devenim normali mai întâi.”

Europa Liberă: Boris Cremene a cutreierat Moldova în lung și în lat, de la nord la sud...

Boris Cremene: „De la Naslavcea până la Giurgiulești, da.”

Europa Liberă: Unii sunt de părere că raioanele ar fi o verigă în plus și care mai mult parazitează pe banii din bugetul statului.

Boris Cremene: „Da, da...”

Europa Liberă: O reformă administrativă s-ar cere?

Boris Cremene: „E absolut necesară! A fost extraordinară trecerea la județe. Noi avem o inflație de președinți de raion, o birocrație enormă. Birocrația și așa există, oricum nu scapi de ea, dar atunci când o mărunțești și o înmulțești, omul se pierde, omul își pierde curajul. Ce e bine acum? Am observat că la mine în sat există Serviciul 112. Este extraordinar! La policlinică am mers cu mătușa mea, nu te mai cari la Florești să faci coadă la analize, să fii umilit acolo de doctori, faci totul în sat. E extraordinar! Deci, așa trebuie să se miște lucrurile.”

Europa Liberă: Și mai există o părere că satele mici ar trebui să fie înghițite de comune.

Boris Cremene: „Reforma teritorială asta ar presupune, să scăpăm de atâtea primării, înțelegeți? Pentru că sătucurile astea sunt foarte coruptibile. Ele sunt delăsate și atunci, dacă îi dai un os, zice: „Oho-ho, votez cu dumneata!” Cineva mi-a zis din sat că în Ion Vodă le-au lăsat școala și ăștia au zis: „Primarul acesta-i Dumnezeul nostru, ne-a lăsat școala”. Dar în fond nu primarul le-a lăsat școala. Și atunci există bulibășeala asta.”

Europa Liberă: Spuneam că votantul îl alege pe om în aceste alegeri locale.

Boris Cremene: „Pe om, da... Omul care poate să facă ceva, dar...”

Europa Liberă: Omul votează pentru promisiunea candidatului.

Boris Cremene: „Eu cred că până acum s-a votat pentru promisiuni, pentru că eu cred că...”

Europa Liberă: Și valoarea promisiunii?

Boris Cremene: „Se uită a doua zi...”

Europa Liberă: Are greutate promisiunea?

Boris Cremene: „Are impact. Și atunci, cetățeanul trebuie să ceară de la omul pe care l-a ales. Trebuie să fie o lege: „Dlor, dacă am mințit, m-ați dat afară”. Adică trebuie să fie un angajament între...”

Europa Liberă: Dar și cel care vrea mandatul de primar, de consilier trebuie să fie conștient că, fiind dată, făgăduiala trebuie onorată. De ce să exagerezi cu aceste promisiuni, dacă știi că nu ai posibilități?

Boris Cremene: „Pentru că tu știi că numai așa poți să învingi, prin minciună. Eu cred că, cum e în corporațiile mari – vine un manager și spune: „Într-un an de zile vom ajunge la cifrele astea de profit; în caz contrar, îmi dau demisia”. Deci, la o anumită perioadă când se pun pe listă promisiunile, după un an de zile spune: „Dle, vin cu o dare de seamă în fața cetățeanului. N-am făcut – ciao! Gata, m-am dus!”.”

Europa Liberă: De ce este importantă prezența la vot?

Boris Cremene: „Ca să alegem, ca să arătăm că suntem puternici, că ne pasă.”

Europa Liberă: Moldovenii ani la rând tot spun că votează răul cel mai mic.

Trebuie să votăm personal și să ieșim masiv, să arătăm că nouă ne pasă și atunci punem obolul pe umerii celor aleși...



Boris Cremene: „Acesta a fost așa, un refren – „răul cel mai mic” și cu răul rămânem permanent. Trebuie să votăm bunul cel mare și să-l identificăm, pentru că asta e important. Eu cred că, de fapt, omul sincer simte, omul simplu simte, dar să nu ne luăm după cârd, să nu votăm cu moda, să nu votăm cu cumetrii, trebuie să votăm personal și să ieșim masiv, să arătăm că nouă ne pasă și atunci punem obolul pe umerii celor aleși.”