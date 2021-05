„Rog diaspora să fie alături de noi și la anticipate” | Europa Liberă la Ungheni

Președinta Maia Sandu a semnat decretul de dizolvare a legislativului și a stabilit data scrutinului anticipat pentru 11 iulie, la scurt timp după ce Înalta Curte a anulat starea de urgență. Dizolvarea parlamentului a fost criticată aspru de majoritatea deputaților în frunte cu socialiștii. Pentru că numărul moldovenilor aflați în străinătate este de aproape un milion, diaspora face parte din calculele electorale ale celor de la putere și ale celor din opoziție, doar că abordările sunt diferite. Unii politicieni vor o prezență masivă la vot în diasporă, iar alții nu ascund că ar dori să limiteze participarea la scrutinele electorale a migranților moldoveni. Despre importanța și miza votului din străinătate vorbim la acest sfârșit de săptămână.

* * * De la proclamarea independenței, în cei 30 de ani de tranziție spre democrație, s-a observat cum diaspora s-a consolidat și a devenit tot mai prezentă în viața internă a Republicii Moldova. Cei aflați peste hotare au contribuit prin transferuri de bani, exemple de bune practici și atitudini la modelarea situației economice și sociale din țară. Cea mai mare parte din remitențe generate de diasporă acoperă nevoile de consum, astfel contribuind semnificativ la diminuarea nivelului de sărăcie. Experiența moldovenilor din străinătate într-un mediu cultural, social și politic nou le-a influențat opțiunile politice și modul în care ei percep rolul în viața politică a țării din care au plecat. Între timp, și actorii politici au început să acorde o atenție tot mai sporită diasporei, dându-și seama că cei de peste hotare au un rol decizional important și pot influența preferințele politice ale celor rămași acasă. La alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, mai mulți moldoveni stabiliți peste hotare și-au exprimat nemulțumirea față de declarațiile făcute de Igor Dodon, care a numit diaspora un „electorat paralel cu viziuni și preferințe politice diferite”. Despre miza și importanța votului din diasporă am adunat mai multe opinii la Ungheni, localitate situată în imediata apropiere a hotarului moldo-român.

– „Dacă nu era diaspora și nu vota cu noi împreună la prezidențiale, noi astăzi nu am fi avut alesul pe care îl avem și datorită lor, și pe această cale chiar vreau să le mulțumesc și să-i rog să fie în continuare alături de noi, că aici îi baștina, aici îi izvorul, aici îi pădurea. Și ei sunt părticelele noastre, copiii noștri, nepoți, strănepoți care mai sunt, sunt ai noștri și chiar mă bucur că s-a făcut lucrul acesta și dă Doamne și la alegerile parlamentare anticipate să fie același lucru, fiindcă ei sunt cetățenii noștri. Mai devreme sau mai târziu, ei o să se întoarcă la noi aici, că aici e baștina. Eu am trăit în străinătate și vă spun că...” Europa Liberă: Câți ani? – „Vreo 10 ani.” Europa Liberă: Unde? – „În Rusia am trăit, acolo am lucrat după ce m-am căsătorit și o duceam bine, nu rău. Poporul rus era prietenos cu noi, totul era bine, dar pământul ne cheamă și ne-a chemat, și am venit. E greu, dar trebuie să luptăm și să izbutim, trebuie numaidecât și ei să voteze, dacă trimit bani încoace și pentru acești de la putere banii sunt bineveniți, valuta care vine din străinătate, și pentru săraci, și pentru pensionari, pentru copiii lăsați singuri sau în grija bunicilor, în grija rudelor.” Europa Liberă: Anticipatele le așteptați? – „Le așteptăm! O schimbare, doamnă, o schimbare, noi ne-am săturat de traiul pe care îl avem, de conducerea care este.” Europa Liberă: Care sunt păcatele celor pe care îi criticați? – „Păcatele-s că nu au grijă de oameni, ei se gândesc la buzunarul lor. Ei sunt plini de bani, prin toată străinătatea au bani și se țin la putere nu de asta că le pasă de norodul nostru, le pasă lor de buzunarul lor și ca să nu ajungă la pușcărie. De asta le pasă.” Europa Liberă: Dar mandatul de deputat l-au obținut tot având încrederea populației, pentru că tot alegătorii, cetățenii i-au trimis în parlament? – „Corect! Noi i-am trimis, dar ei multe ne-au promis când s-au dus acolo și noi pe promisiunile lor am votat și am crezut că sunt oameni de încredere și la urmă am înțeles. Dar dacă tu ai intrat în parlament și tu nu faci față și norodul cere demisia ta, ar trebui cu demnitate să-ți dai demisia și să pleci.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție astăzi aici, la hotarul moldo-român, raionul Ungheni, și întrebăm cetățenii: ce părere aveți despre acest fenomen al migrației, care, iată, continuă de peste 20 de ani? Din familia Dvs. este cineva plecat peste hotare? – „Am doi copii plecați peste hotare, sunt plecați cu contract de muncă la Universitatea din Newcastle, Marea Britanie; ginerele este șef de laborator, la Facultatea de Chimie, fiica este doctorandă, ceva cu radiologia. Au plecat și, cu părere de rău, nu se vor mai întoarce.” Europa Liberă: De mult sunt plecați? – „De șase ani.” Europa Liberă: De ce ziceți că nu se vor mai întoarce? – „De-atâta că ei spun că ei nu văd viitor copilului lor în Moldova.” Europa Liberă: Și nu vă doare sufletul când vă spun așa ceva? – „Dar mă doare nu numai sufletul, mă doare toată ființa mea. Mă doare, pentru că eu la timpurile mele nu i-am lăsat pe dânșii să mă duc peste hotare, am muncit cu un salariu mizer, am ieșit la o pensie mizeră și le-am dat studii cu gândul că vor avea loc la noi în Moldova, vor fi aici pe loc, dar asta e.”

Europa Liberă: Politicienii știți ce au spus despre cei plecați, despre diasporă, că ar fi un „electorat paralel”? – „Pe politicienii noștri eu nu-i înțeleg, ei nu-s cărturari în politică, dar ce caută ei în politică, nu știu.” Europa Liberă: Ei au ajuns în politică cu votul cetățenilor... – „Da, au ajuns cu votul cetățenilor care nu-s școliți, nu-s școlarizați în domeniul acesta.” Europa Liberă: Cum s-ar fi dezvoltat satul moldovenesc și, mai ales, statul Republica Moldova, fără banii trimiși din străinătate? – „Cei care trimit bani, trimit bani rudelor lor și, la un moment dat, rudelor lor pleacă tot așa cum au plecat și ei.” Europa Liberă: Vedeți doar partea goală a paharului sau există și partea plină? – „Partea plină ar fi aceea că noi dispunem de mai multă informație, adică facem un schimb de experiență cu oamenii de peste hotare. În ultimii ani la noi în Moldova au apărut foarte mulți (eu le zic „greierași”) care încearcă să facă agricultură ecologică. Această experiență este adusă din Europa și pe unele locuri dă roade.” Europa Liberă: Sunt partide care spun că nu ar trebui să decidă destinul Republicii Moldova cei plecați, dar cei rămași. – „Ar trebui cei rămași, dar cine a rămas? Cine a rămas?”

Europa Liberă: Și atunci, Dvs. lăsați să se înțeleagă că votul salvator pentru viitorul Republicii Moldova vine din afară, de la cei plecați în străinătate? – „Da! De-atâta că pe acești de aici hoții îi amăgesc mai ușor, pe acela de acolo n-o să-l amăgească cu 100 de euro, dar pe aista de aici cu 100 de lei îl amăgește.” Europa Liberă: Și câți ani credeți că i-ar trebui Republicii Moldova ca să ajungă un stat asemănător la prosperitate, la bunăstare cu statele din Occident? – „Muuult tare... Trebuie să treacă generații ca să se schimbe mentalitatea, până nu se schimbă mentalitatea fiecăruia, nu facem nimic.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Ungheni, și întrebăm cetățenii cum se trăiește în țară. – „Boială de ouă este la piață cât lumea și-i ieftină. Ouăle oleacă îs mai scumpe, dar sunt...” Europa Liberă: Bani sunt? – „Bani sunt. Bani sunt, dar îs de cei mărunței numai, de cei mășcați nu-s. Așa-i viața noastră, pensiile-s mici, ce vreți? Cu așa stat de-al nostru, păcătos... Vedeți că Dodon numai cu prostii se ocupă? Numai cu prostii.” Europa Liberă: Fenomenul migrației a afectat grav Republica Moldova, pentru că multă lume a ales să-și câștige bucata de pâine în străinătate, de voie, de nevoie. Dvs. ce părere aveți despre aceste plecări? – „Lumea nu se duce de bine, se duce să facă un ban acolo, că el n-are cu ce trăi aici. Cu ce să trăiască? Pensiile-s mici, lefurile-s mici.” Europa Liberă: Ce a câștigat și ce a pierdut Republica Moldova, având acest exod de-a lungul timpului? – „A pierdut foarte mult, s-au dus mulți specialiști. Mai pe scurt, elita țării a plecat, au rămas pensionarii aici și au rămas oamenii care o târâie și ei cum pot.” Europa Liberă: Fără banii trimiși din străinătate de către cei aflați la muncă peste hotare, s-ar fi descurcat cei rămași acasă și Republica Moldova? – „Cred că nu. Nu, fiindcă acesta-i un ajutor foarte mare și cu atâta se mai ține statul nostru.” Europa Liberă: Aveți pe cineva plecat? – „Am fiică în Canada, are 15 ani de când îi în Canada. Trăiesc bine, bogdaproste, față de aici... A plecat cu totul, cum s-ar spune. Clar lucru că am vrut să vină, mai ales nepoatele n-au fost de când s-au născut, eu nu le-am văzut decât pe Skype, dar fizic nu le-am văzut.”

Europa Liberă: Dar votul celor din străinătate influențează rezultatul alegerilor? – „Foarte mult, foarte mult, toată nădejdea-i acolo, toată nădejdea-i acolo, că aici îi amăgește. Iaca îi amăgește cu niște făină de păpușoi amu la Paște, îi amăgește, mai pe scurt, Șor cu magazinele lui, de astea care-s ieftine, dar ele-s producte de celea care-s cu termenul expirat.” Europa Liberă: Vă amintiți că la un moment dat Igor Dodon i-a numit că sunt un „electorat paralel” și că nu ar trebui să voteze și cei aflați peste hotare? – „Cum așa să nu voteze cei care-s plecați, doar ei s-au născut în Moldova, sunt cetățenii Moldovei?! Asta-i de râsul lumii că să nu voteze cei din diaspora.”

Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Moldovei? – „Viitorul Moldovei îl văd cu un parlament curat, fără hoți, fără de aceștia care umblă numai cu minciunile și cu făcutul legilor care le plac lor. Ei special fac ca să fie rău, ca să fie zarvă în țară, ca să fie vorbă multă.” Europa Liberă: Cine pune umărul la viitorul statului? – „Noi toți trebuie să punem umărul. Dacă nu vom pune noi toți umărul, nu vedem dreptate și nu vedem mersul spre bine. Ei fac special ca să fie divizată țara – cu Europa jumătate și cu Rusia jumătate. Dar Europa eu văd că de rău, de bine mai ajută, dar, iaca, Rusia... De când se foiește Dodon cu Rusia lui, se duce în fiecare săptămână la Moscova, în afară de vaccinurile acestea cu care se laudă că le-a adus el, dar nu le-a adus el, încă n-a adus niciun capăt de ață de acolo.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Ungheni, și întrebăm cetățenii cum se trăiește în țară. – „La noi în țară se trăiește acum foarte greu. Majoritatea populației vrea schimbări alegând oameni corecți și onești, care să facă dreptate și legea să fie în capul mesei și să nu se încalce legile, că nu știu dacă s-a mai auzit și în altă țară așa caz cum e acum la noi cu Curtea Constituțională. Să mergi împotriva Curții Constituționale, să vrei să dai jos omul care cunoaște legea, n-are cum...” Europa Liberă: Ziceți că așteptați aceste alegeri anticipate, cunoașteți, statisticile arată că aproape 700 de mii de moldoveni sunt peste hotare, neoficial se zice că cifra a depășit un milion. Despre cei care sunt în străinătate, în diasporă și votul lor, ce părere aveți? – „Eu socot că 90 la sută diaspora îi pentru alegeri anticipate și pentru schimbare în țară, că multă lume ar vrea să se întoarcă acasă, fiecare la casa lui, la țărișoara lui, dar n-are la ce se întoarce până când, că nu-s schimbări, legea se încalcă, nu au unde să lucreze și-i foarte greu acum.”

Europa Liberă: Dar votul lor ce decide? – „Votul lor decide foarte mult, pentru că lumea a văzut clar dreptatea, legea și dacă au să voteze, dar au să voteze că asta se vede foarte clar și chiar de pe loc care încă oamenii n-au deschis bine ochii, dar majoritatea au deschis ochii și n-are cum să mai fie ce a fost odată.” Europa Liberă: Dar sunt politicieni care îi critică pe cei din diasporă și avansează și ideea că ei ar trebui să fie lipsiți de vot? – „Păi îi critică acei care îs de partea la acești cu schemele, pe dânșii îi aranjează situația lor, ca să stea mai departe la conducere și să-și rezolve problemele pentru dânșii mai departe, aceia sunt numai, dar majoritatea oamenilor vor schimbare în țară, vor pensii bune, vor salarii normale, vor posturi de muncă, dar totdeauna oamenii de peste hotare au susținut țara. Datorită lor la noi situația este cât de cât ameliorată în țară, că dacă n-ar trimite ei de peste hotare bani, nu s-ar putea rezolva multe, multe probleme. Sunt oameni care mor de foame la țară, care au o pensie de nici 700 de lei și dacă n-ar avea copii peste hotare, ar muri de foame. Mai ales la țară îi foarte critică situația. Eu socot că, dacă au să fie alegeri parlamentare anticipate, o să fie o schimbare înspre bine, înspre Europa, ca și în Europa, cum sunt satele gazificate, apă trasă, drumuri asfaltate, așa o să fie și la noi. O să fie, eu cred!” Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum? – „Eu doresc foarte mult alegeri anticipate. O să fie un început bun, o să mergem pe un drum bun.”

Europa Liberă: Politicieni sunt în care aveți încredere? – „Chiar președinta noastră care este foarte curajoasă și luptă pentru dreptate și pentru o schimbare în țară, asta se vede cu ochiul liber. Ea, într-adevăr, luptă, luptă pentru dreptate și pentru poporul acesta, vrea schimbare și să facă ceva bun pentru țară.” Europa Liberă: Dar de ce vă dau ochii în lacrimi atunci când vorbiți despre asta? – „Vă spun cu ochii în lacrimi, pentru că eu întotdeauna am fost pentru dreptate și iubesc să fie dreptate în țara asta, nu să se încalce legea și cineva să trăiască prea în lux, dar cineva să moară de foame. Eu nu spun că mor de foame, mulțumesc lui Dumnezeu, dar sunt oameni care suferă, dar ei nu văd de sus. Cât se poate ca tu să nu-ți dai seama că ai greșit, să te retragi, să faci 2-3 pași înapoi, n-ai făcut 4 ani de zile, nu s-a văzut? Că nu s-a văzut!” Europa Liberă: La Dodon vă referiți? – „Păi da, asta-i. Ce s-au văzut schimbări în țară? Nu s-au văzut. Acum, dacă vezi că nu ai făcut și poporul nu te vrea, lasă-l în pace, retrage-te și caută-ți de drumul tău, dă voie la altul să facă ceea ce n-ai putut tu face.” – „Trebuiau fugăriți bandiții ăștia din parlament, de-amu îi destul atâta!”

Europa Liberă: Dar de ce sunteți atât de supărați pe deputați? – „De-atâta că ei se gândesc numai și numai la interesele familiilor lor. Absolut! Dar au masca lor și se maschează sub propoziția: „Noi lucrăm în folosul cetățeanului”, dar nu știu care cetățean. Amu s-au gândit pentru aprilie și mai să dea 428 de lei pentru energia electrică. De ce amu? Au văzut că le arde mantaua! (Râde.)” Europa Liberă: Și Dvs. așteptați alegerile anticipate? – „Da, da, numaidecât!” Europa Liberă: Și ce vor schimba aceste alegeri? – „Dar nu sunteți Valentina? Parcă-i glasul Valentinei...” Europa Liberă: Valentina Ursu... – „Ia-uite! Parcă-i glasul de la radio de ieri. Asta-i dna Valentina... Să fiți sănătoasă!” Europa Liberă: Mulțumesc! – „Nu v-am cunoscut, așa, personal. Eu vă ascult întotdeauna sâmbătă seara, așa că noi trebuie să așteptăm ceva mai bine de-amu.” – „Vrem o schimbare! De asta și așteptăm, că am schimbat președintele. Nu știe nimeni cum o să fie, că mulți zic că: „Ei, am ales-o și, iaca, nu face nimic, au trecut atâtea luni...”. Dar ce poate să facă un președinte când stau atâția, să mă scuzați, mâncăi care pe dânsa o stopează? Și ea are o limită și ea oarecare, care trebuie să ia o decizie, să nu ia o decizie. Dar trebuia să fie țară prezidențială și acesta avea să fie un pas foarte bun. Dacă era țară prezidențială, comandă unul și într-o gospodărie, într-o familie, doamnă, când comandă și soțul, și soția, acolo-i un haos. Până la urmă, unul ia puterea în mâini și se face o familie bună, dar când...”

Europa Liberă: Dar președinta are susținerea poporului? – „Eu, de pildă, îs pentru Maia Sandu, președinta pe care am ales-o, dar trebuie să aibă susținere, pentru că mulți zic că n-a făcut, că n-a făcut... Dar ce poți să faci, acesta a fost 4 ani la putere și n-a făcut și, să zicem așa, are 4 luni, ce poți să faci? Noi o să avem un an de zile când ea o să stea pe picioarele ei, cu parlamentarii ei, ca să poată să facă ceva cu acei parlamentari.” Europa Liberă: Dar Dvs. vreți acum ca ea să aibă și majoritate în parlament, și guvernul să fie de partea ei? – „Da, da, ar trebui așa să fie, fiindcă aceștia care sunt acum noi pe toți i-am văzut și ce pot, și ce fac...” Europa Liberă: Dar Dvs. ce părere aveți? – „Dacă am votat-o pe dna Maia Sandu, măcar că-i o femeie mică, cum spuneau că are 45 de kilograme, cred că o să facă față. Mie mi se pare că cu timpul o să facă și pentru lume, să dea banditismul ista jos odată și să facă o țară frumoasă, cum era o Moldovă, că atunci când auzeau de Moldova asta toți veneau aici și le plăcea frumusețea. Dar acum ce-i din Moldova noastră? Am rămas noi, buneii cu nepoții, că-s nevoiți să se ducă să facă o copeică, să-și facă o casă, că nu au casă.”

Europa Liberă: Aveți pe cineva plecat? – „Am plecați, am plecați, aproape toți copiii îs plecați, care-i la Franța, care-i la Rusia și mai trimit și ei câte-o copeică și mai supraviețuim, căci cu o pensie de 1.200 de lei nu mai facem față.” Europa Liberă: Ce părere aveți despre votul diasporei? – „Să voteze și diaspora, că-s mulți plecați, sunt și oameni foarte deștepți care-s plecați și au și acolo funcții și cred că le pasă de țara noastră.” Europa Liberă: Dar votul Dvs. este influențat și de părerea copiilor aflați peste hotare? – „Da, da, ei mi-au spus că trebuie să votez cu dna Maia Sandu și eu i-am ascultat.” Europa Liberă: Și acei care au mai mulți copii în Federația Rusă și le spun că trebuie să voteze cu Igor Dodon? – „D-apoi, eu am și acolo, și acolo, dar m-am gândit și eu și am făcut ce trebuie.” Europa Liberă: Este adevărat că cei din Rusia votează cu Igor Dodon și cei din Occident votează cu Maia Sandu și PAS? – „Nu toți, fiecare cu părerea lui, dar toți vor o schimbare și se gândesc că dna Maia Sandu o să ne facă o schimbare.”

Europa Liberă: Pentru Dvs. o adevărată schimbare începe de unde și de când? – „Dacă conducerea în țară e bună, totul merge în țară bine, dar dacă conducerea îi rea, și noi ne ducem de râpă, că noi nu putem să sărim cu furcile la dânșii, să-i dăm jos, să le spunem, noi să-i învățăm, că noi i-am considerat oameni deștepți, cu carte la cap, să facă treabă acolo noi i-am trimis, nu i-am trimis să fure și să facă prostii de acestea care fac ei, iaca cum acum cu Curtea Constituțională și cu toate acestea. Am ajuns la disperare. Eu nu-l înțeleg pe Dodon și nu m-am gândit că el îi atât de înjosit. El nu se-aude când vorbește? Azi spune o minciună, mâine alta, d-apoi cineva îl înseamnă acolo, că azi a spus una, iar mâne – alta. Cum poate un politician așa să fie de josnic?” Europa Liberă: Dvs. credeți că în actualele condiții, când se mai vorbește că există foarte multă lume săracă mai poate fi ademenit alegătorul cu 100 de lei, cu un kilogram de hrișcă? – „Foarte mult. D-apoi, doamnă, lumea îi disperată și când nu ai ce mânca știți cum se zice: goliciunea înconjoară, dar foamea dă pe de-a dreptul? Și el nu mai poate, el îi bucuros când i-a dat un balon (butelie) de gaz, cum se auzea pe la Hâncești că s-a dat câte-un balon de gaz pentru ca să-l voteze, păi, e clar... Și în al doilea rând, lumea nu judecă că în cabina de vot nu ești filmat, lor li se pune lapșa (tăiței) pe urechi, că acolo o să te filmeze și nu știu ce. Păi, ia și cartoful acela, ia și lapșaua și ceea și ce-ți mai dau acolo, dar du-te în cabină și cu capul tău, dacă nu-ți lucrează capul și nu știi pe cine să votezi, măcar întreabă un om mai cărturar: „Măi, pe cine să votez, ca să trăim mai bine?”, dar nu te duce acolo și: „Mie dacă mi-au zis că au să mă vadă, eu trebuie să-l pun pe Dodon, și nu pe altul”. Ia cartoful, ia balonul de gaz, dar votează cu mintea ta, că numai atunci o să avem o schimbare și numai atunci o să trăim mai bine când o să fim puțin mai cărturari și mai deștepți.”

Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Moldovei peste 4, peste 10 ani? – „Of Doamne, nici nu știu cum să vă spun. Noi suntem la o vârstă de-acum de pensionare și mă tem că n-o să mai ajungem să vedem o viață decentă, o viață mai bună, să fie toți moldovenii, chiar dacă copiii mei nu lucrează peste hotare, totuna mie mi-i trist când văd că am rămas numai bătrâni și copii. Satu-i trist, unica licărire de lumină la capătul tunelului este Maia Sandu și dacă ar câștiga, să vedem ce-o să facă și ea, dacă nu, o schimbăm și pe dânsa. D-apoi ce să facem, că așa este? Ei când se duc acolo, vin cu atâtea promisiuni și numai marea și sarea nu ne-o dau, dar după ce s-au dus acolo, ne închid telefonul, nici nu vor să ne asculte, nici nu mai vin prin sat să mai întrebe cum mai trăim noi, ce ne doare și ce avem, și ce nu avem.” Europa Liberă: Dvs. cum vedeți viitorul Republicii Moldova? Cum ați vrea să fie? – „Am vrea să fie tare bine, să rămână tineretul la noi în țară, să aibă o casă, o masă, copiii să nu rămână cu buneii, că noi de-amu am îmbătrânit și nu avem răbdare cu dânșii, să-i educe ei cum vor ei. Și am vrea ca să se întoarcă toți acasă, dar să aibă un viitor, că de vin toți acasă și n-au de lucru, iarăși nu e bine, să fie iar o Moldovă frumoasă. Dacă am ales-o și pe dna Maia Sandu, să se lupte și s-o ajute toți ca să facă viitorul ista frumos al țării.”

Europa Liberă: Dar de ce vă dau ochii în lacrimi? – „D-apoi dacă sunt plecați toți copiii și, iaca, acum cu epidemia asta, Doamne ferește de ceva, nici nu pot să vină. Se înmormântează părinții fără copii și toți apropiații, că nu au cum să vină și pandemia asta. Moare părintele și-l îngroapă fără copii, copiii plâng dincolo, peste hotare, îs multe de toate. De ce? Pentru că vaccinul noi îl primim din milostenii, că dacă nu s-ar îndura România, Europa să ne aducă câte-un lot de vaccin să ne vaccinăm, nu ne mai dădeau, că ei nu și-au bătut capul să scrie o cerere acolo undeva sus, la OMS, să aducă vaccinuri și pentru noi. El ne promite că o să vină Sputnik, Sputnik... Dar cine știe Sputnik-ul măcar este apreciat de Organizația Mondială a Sănătății? Eu, de pildă, m-am vaccinat tot cu AstraZeneca și cred mai mult în acestea.” Europa Liberă: Ia ziceți și Dvs., cum vedeți viitorul Republicii Moldova? – „Eu viitorul Republicii Moldova îl văd înfloritor, cu pensii normale, cu salarii normale, ca să se întoarcă acasă copiii și să poată trăi un trai decent și cu oameni înțelegători, și cu cei de la putere care să ne înțeleagă și să fie mai apropiați de popor.” * * * Voci adunate în municipiul Ungheni. Să amintim că, pe 15 noiembrie 2020, la alegerile prezidențiale a fost înregistrat un record, când peste 260 de mii de moldoveni și-au exprimat dreptul la vot în diasporă. Bloggerul Vitalie Vovc, originar din Bălți, este stabilit cu familia la Paris de peste 20 de ani. El și-a făcut de fiecare dată timp să se intereseze de situația politică din Republica Moldova, să meargă la vot și spune că va participa și la alegerile din 11 iulie.

Vitalie Vovc: „Noutatea asta despre alegeri anticipate a căzut acum recent. Cred că va fi relativ diferită de la țară la țară în străinătate și asta e legat, în primul rând, de situația pandemică. Vom vedea cum vor reacționa, în primul rând, autoritățile locale în fiecare țară la organizarea scrutinului. Cel puțin în Europa Occidentală sau în Franța, aici, unde locuiesc sunt semne pozitive spre o destindere a măsurilor. Deci, cred că din acest punct de vedere vor fi mai puține piedici, acum rămâne de văzut cum va reacționa alegătorul, fiindcă una e să participi la scrutinul prezidențial acolo unde tradițional – și în Republica Moldova, și cam peste tot – lumea participă mai activ la scrutinele prezidențial decât la scrutinele parlamentare. Cred că în următoarele 4-5 săptămâni, așa, o lună de zile aproximativ, va fi clar și care este ambianța în diasporă, care, bineînțeles, ca de obicei este foarte mult influențată și de mass-media din Republica Moldova. Fiecare are acum un smartphone, deci fiecare urmărește știrile din Republica Moldova, fiecare este prezent pe rețele de socializare, deci în linii mari persoanele care sunt plecate în exteriorul țării, am impresia, urmăresc mai atent evenimentele din Republica Moldova, chiar decât acei care au rămas acasă în ultimii ani.” Europa Liberă: Ne amintim, după acel entuziasm de la alegerile prezidențiale de anul trecut a fost și o declarație, pe care o făcea Igor Dodon, spunând că diaspora ar fi un „electorat paralel”. Foarte multă lume s-a supărat atunci, diaspora a fost activă, chiar foarte activă la acele alegeri. Cât de mult s-a gafat din punct de vedere politic cu acea declarație? Vitalie Vovc: „Acea gafă a contat foarte mult în campania electorală. Nu pot să zic că a fost o gafă decisivă, dar cu siguranță lumea s-a simțit atinsă, lumea s-a simțit vizată și cred că Igor Dodon câteva procentaje de participare la scrutin, prin declarația lui, a adăugat. Igor Dodon a mai spus multe și mai gogonate...”

Europa Liberă: Cetățenii care muncesc peste hotare se află sau nu în disonanță cu preferințele populației majoritare care locuiește și muncește în Moldova? Vitalie Vovc: „Și da, și nu. Cu certitudine diaspora din Occident, bineînțeles, vorbesc de Europa Occidentală, vorbesc de America, deci, diaspora din Occident votează partide proeuropene, în primul rând, și niciodată nu a votat un partid comunist sau socialist. Asta este marea diferență față de alegătorul de acasă, fiindcă ei sunt mai puțin expuși, în primul rând nu la propaganda mass-mediei din Republica Moldova, ci sunt mai puțin expuși la propaganda mass-mediei din Rusia. Or, în Republica Moldova știm că spațiul mediatic în mare parte este acaparat de holdingurile de stat ale Gazprom-ului. Deci, asta influențează foarte mult și lucrează foarte mult asupra minților oamenilor.” Europa Liberă: De când mulți cetățeni din Republica Moldova au ales calea pribegiei, despre acest fenomen al migrației s-a vorbit la fel de mult, unii – din perspectivă sociologică, alții mai degrabă conturează în cifre economice remitențele, cât se transferă din străinătate pentru cei rămași acasă. Sunt și dintre cei care o fac prin poze cu sate pustiite, dar mai apar și istorii de succes despre oamenii plecați sau reveniți în Republica Moldova. Despre toate acestea împreună, ce ai putea să zici? Vitalie Vovc: „Bineînțeles, pentru Republica Moldova este un fenomen negativ, cu toate plusurile și avantajele, și poveștile de succes. Voi aduce doar o cifră aici: anul în care în Republica Moldova s-au înregistrat mai multe nașteri decât decese a fost cu 23 de ani în urmă, în 1998. Deci, din 1998, constant, permanent, în fiecare an această balanță a fost negativă și pentru o țară, oricare ar fi ea, este o catastrofă. Toți acei care încearcă acum să păcălească lumea despre un succes iminent al statalității Republicii Moldova ar trebui să privească pe aceste cifre și să înțeleagă că resursele umane, în primul rând, sunt epuizate. Nu vorbim de bani aici, vorbim de sustenabilitate ca țară, ca populație.” Europa Liberă: Tinerii, forța motrice, ei mai degrabă își fac bagajele și aleg străinătatea, pentru că, așa spun ei, acolo sunt oportunități, își pot face chiar și cariere, nu neapărat să muncească la negru. Vitalie Vovc: „Fenomenul este foarte complex și acum a devenit un scop de viață, copilul când intră la școală, el deja intră cu scopul de a pleca. Cum să schimbi această stare a lucrurilor? Mie îmi pare că noi am depășit un anumit punct de nou retur aici și ar trebui să ne gândim foarte bine ce facem mai departe și cu cine ne alipim ca să le dăm cel puțin părinți la naștere sau bătrânilor o șansă la un sfârșit de viață mai decentă.”

Europa Liberă: Pentru voi, cei de peste hotare, care ar fi miza acestor alegeri, dacă mulți dintre voi v-ați împăcat cu gândul că v-ați integrat în alte societăți? Vitalie Vovc: „Miza mea întotdeauna la aceste alegeri, am zis OK, bine, eu, cum ați spus și Dvs., m-am integrat în altă societate, mi-aș dori ca și Republica Moldova să integreze societatea țărilor dezvoltate, civilizate. Mi-ar plăcea ca Republica Moldova să facă parte din această familie a țărilor europene. Pentru moment, cred că, instituțional vorbind, cea mai simplă și mai sigură cale spre această integrare este reunirea cu România și în funcție de aceste deziderate am votat întotdeauna.” Europa Liberă: Dar, în opinia voastră, se va deosebi mult viitoarea componență a legislativului de cele care au fost până acum și că politicienii au fost atât de mult criticați, amintindu-li-se că nu mai sunt slugile poporului, că trăiesc doar cu interesele personale și de partid? Vitalie Vovc: „Da, aveți perfectă dreptate. Noi avem exact același discurs de 30 de ani și până la urmă tot în aceleași străchini călcăm. A fost o perioadă când se spunea: „Avem nevoie de oameni tineri”. Dacă privim acum la media de vârstă a liderilor politici, vedem că sunt mai tineri, nu știu dacă există o țară în care sunt politicieni mai tineri. După aceea, am avut iarăși o tendință: „A, vrem femei în politică”. Da, mă rog, avem acum președinte o femeie și președintele parlamentului este o femeie. Deci, acestea sunt categorii secundare, noi avem nevoie de oameni integri, e o chestie de relații între oameni, cum sunt ele construite, pe ce principii, pe ce valori sunt construite ele. Dacă noi fiecare suntem deprinși în micul nostru cotidian cu mici aranjamente, cu mici mișmașuri, cu înțelegeri între fini, între cumetri, cu chestii din astea, păi ni se pare că nu sunt atât de corupte, dar când ajungem undeva mai sus, aceleași înțelegeri și mișmașuri, dar la un nivel mai mare, să zicem, cu sume mai mari. Lucrurile nu se schimbă așa, printr-un scrutin. Ele pot fi schimbate, bineînțeles, dacă integrăm un sistem care este mult mai mare, mult mai puternic și care ne impune din interior anumite reguli de funcționare. Așa s-a întâmplat în România, așa s-a întâmplat în țările Europei Centrale, așa s-a întâmplat în Bulgaria. La urma urmelor, așa s-a întâmplat după al Doilea Război Mondial cu Planul Marshall în țările Europei Occidentale. Deci, început există, noi de la fiecare scrutin avem un început.”