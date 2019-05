În Orient, la porțile Occidentului

Nu mai e mult până ce oamenii lui Dragnea vor face mitinguri în deplasare, poate vor găsi vreo înțelegere la Viktor Orban sau Igor Dodon cu care par să vorbească aceeași limbă. În paralel cu summitul liderilor europeni de la Sibiu, PSD și-a încordat mușchii să adune la Iași ceva entuziaști cu care să facă dacă nu o baie, cel puțin un duș de mulțime.

Pentru a nu risipi resursele de aplauze și a nu-și polua auzul fin cu urăturile de bine ale contramanifestanților, Piața Unirii din Iași a fost peceltuită cu dube de poliție. În plus, exista și riscul ca manifestanții PSD să se libereze înainte de termen ca să-și consume bucuria de a fi români prin mall-urile din capitala de suflet a Moldovei, lăsându-și păstorii de izbeliște să vorbească cu bodyguarzii și propriile chipuri de pe bannerele aninate prin piață. Așa că au instalat garduri de fier, intrare cu bilet și ieșire pe bază de scutire medicală. Frica păzește pepenii.

De pe scenă au curs lapte și miere, înecând cu peltele populiste, sperieturi capitaliste și aluzii securiste audiența și ridicându-i glicemia și adrenalina la cote mortale. Din subtext, ca dintr-un subsol insalubru, se ridica un iz ușor putrid de antioccidentalism și antieuropenism. Occidentul vrea prea multe pentru ce dă. Ne-a ajutat de-a lungul timpului și-i suntem îndatorați, dar nu trebuie să plătim mai mult decât face, le spunea Dragnea celor cam douăzeci de mii de oameni prezenți în piață. „Nu vrem să permitem unora din România care se cred europeni până la trădare să angajeze România pe traiectoria unei colonii care s-a predat cu tot cu lider și bogățiile sale”. Suntem victime, nu călăi. Vrem să facem, dar suntem împiedicați. „Au încercat să ne rupă, să ne dezbine, să ne intimideze, să ne facă dosare, să ne bage la închisoare. În cazul meu aproape că au reușit.” De fapt, e posibil să reușească peste mai puțin de două săptămâni, chiar înainte de europarlamentare. Justiția, cu opinteli, ocolișuri și orbecăieli, merge aproximativ înainte, echilibrându-și aberațiile (retrimiterea dosarului Mineriadei la Parchet) cu normalitatea.

Liderul care deja s-a predat „colonizatorilor” este, evident, Klaus Iohannis. Dragnea nu a spus o vorbă despre summitul șefilor de stat din Uniunea Europeană care se desfășura în paralel și unde Klaus Iohannis a avut un rol central obținut, cred liderii PSD, furând de la șefa guvernului coroana de amfitrioană. (Se pare totuși că la Sibiu nu a fost niciun lider PSD pentru că musafirii nu au simțit nevoia să-i vadă și le-au și transmis.)

Chiar așa, când numărul jandarmilor, oamenilor de ordine și mardeiașilor lui Codrin Ștefănescu amenința să fie ceva mai mare ca al simpatizanților PSD, a fost nevoie ca aghiotanții lui Dragnea să fie duși cu centura sanitară prin oraș, ca să nu se aleagă cu meniul de la fastfood-urile de pe traseu în cap. Rovana Plumb a fost fugărită de potere de manifestanți pe străzile Iașiului după ce s-a produs ca prim-solistă pe scena mitingului. Ea le-a spus celor prezenți în piață că opoziția vrea să desființeze salariul minim, că singur PSD-ul (mă rog, alături de tovarășii săi de drum) are un plan care luminează viitorul îndepărtat și asta doar pentru că are în frunte un lider de viziune cum e Liviu Dragnea. „Avem cel mai bun program de guvernare din ultimii 20 de ani pentru România,” spunea ea. Un program după chipul și asemănarea socialismului cu chip uman al PSD „şi asta datorită faptului că avem un lider cu viziune, un om care îşi iubeşte ţara, preşedintele nostru, Liviu Dragnea.” Nu e de mirare că atunci când a vrut să spele putina (mă rog bazinul) electorală a mitingului și-a dat seama că țara lui Dragnea se întindea doar până la gardurile metalice și veceurile ecologice și că nu se poate „băga printre oameni” care strigau de zor „Huo, rușine să vă fie” fără să-și ciufulească coafura. Așa că a trebuit să fie evacuată cu ajutorul unor oameni de bine (probabil de la Romanian Security System, firma care i-a asigurat spatele și lui Liviu Dragnea în desele sale vizite pe la tribunale, să nu-i mai fluture cătușele la ureche), ca o divă după un spectacol dezastruos.

Rovana Plumb este prima pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare și presa îi face un portret flatant de bună gospodină, de vreme ce reușește să plătească rate de patru mii de euro lunar din pensia de 400 de euro a soțului ei. Ea are un credit de 800 de mii de euro, o vilă cât un teren de handbal, bașca trei alte apartamente. Stă însă ca o Cenușăreasă ținându-se din banii puțini ai soțului, cu declarația de avere goală-goluță, parcă pentru a demonstra că programul lui Dragnea chiar reușește să reducă decalajele și să-i apropie pe săraci de bogați, cu condiția să aibă carnetul de membru de culoarea și mirosul potrivite. Probabil că în cariera ei de (fostă) ministră a fondurilor europene sunt singurii bani europeni atrași pentru un proiect sută la sută românesc. Asta pentru că partidul ei încurajează investițiile autohtone.

Contramanifestanții au stricat toate pozele de familie de la Iași, de asemenea au făcut ferfeniță mantra partidului că toată lumea îi vrea, numai Statul Paralel nu. Cu vuvuzele, huiduieli și bannere de tot râsu-plânsul, adevărata manifestație a fost contramanifestația. Cei care contestau leadershipul PSD erau oameni de-ai locului care, după manifestația partidului la putere, au cucerit pașnic piața cu propriul miting. Viorica Dăncilă a ratat acesta momente, încercând, în continuare, să amușine împrejurimile Sibiului. Nu s-a dus la Iași poate din aceleași motive pentru care nu s-a dus la mitingul de la Craiova și pentru că relațiile cu șeful partidului sunt reci pe punctul să le provoace cârcei când se îmbrățișează. Viorica Dăncilă s-a pus de-a curmezișul restructurării guvernului prin care Dragnea voia s-o flancheze cu câinii lui de pază de la partid, să nu mai pregete în privința modificării legilor justiției și a codurilor penale, de pildă. Ar fi vrut să ajungă și ea la Iași căci mitingul acolo, într-o zonă pe care PSD considera că o controlează, părea o victorie de imagine facilă, oricum sigură, după coliziunea cu președintele Iohannis. N-a fost să fie.

Ca să transforme înfrângerea în victorie, spunea că ar fi primit niște invitații să se ducă la Sibiu, nu spune de la cine, persoane importante, dar că le-a „declinat” pentru că „nu era oportun să am întâlniri bilaterale cu premieri în timpul summitului. Cu liderii PES am vorbit, e o reuniune normală înaintea unui summit UE informal, am discutat cu domniile lor, am preferat să vin azi în teritoriu să discut cu oamenii să vedem ce mai putem face pentru această regiune.” I-a trimis, în schimb, președintelui Iohannis, o scrisoare prin care-i cere să discute cu liderii europeni aderarea la spațiul Schengen și renunțarea la Mecanismul de cooperare și verificare. La Cluj, unde a ajuns după survolări repetate ale pieței centrale din Sibiu, a fost alergată din colț în colț de stradă de protestatari, unii înarmați cu suluri de hârtie igienică, să i le arunce în cale, în semn de prețuire pentru activitatea prestată, că flori nu aveau. Și acolo a fost o contramanifestație la manifestația de la Iași. „Viorica nici nu știi cât de incompetentă poți fi” „Ne e silă cu Dăncilă” strigau protestatarii. La fel și la Alba, unde a ricoșat mai apoi și unde a fost întâmpinată parcă de aceiași protestatari înverșunați care i-au scurtat vizita.

Întreaga mascaradă de la Iași a vrut să fie, în sine, o contramanifestație de dispreț la adresa reuniunii informale a șefilor europeni de stat de la Sibiu parcă pentru a le da fanilor o probă de românism ca în manualele de propagandă comuniste. Acolo, la Sibiu, se pregătea despuierea țării de independența ei, în chiar Ziua independenței. De altfel, spuneau oamenii lui Dragnea, reuniunea cu pricina nu era decât prilejul de a oferi o cafea unor lideri străini în fosta capitală europeană, fieful familiei Iohannis. Nimic mai mult. PSD trebuia să le arate simpatizanților cine e gata să moară de gât cu țărișoara. Nu e de mirare că liderii PSD au vrut să tragă între Iași și Sibiu cortina de fier. Fapt e că în ajun de alegeri europene, președintele Iohannis și-a putut prezenta favoriții din PNL liderilor europeni cam cum făcea pe vremuri Traian Băsescu cu pudelii săi preferați din partid. Pentru a adăuga la ofensă o insultă, a întunecat orizonturile de așteptare ale pesediștilor vorbind despre posibilitatea ca în chiar acest an România să intre în spațiul Schengen. Emil Hurezeanu, ambasadorul nostru din Germania, spunea chiar că s-ar putea lua o decizie referitoare la integrarea aeroporturilor românești la summitul care va avea loc la Bruxelles în iunie. Alte decizii s-ar putea lua după aceea, gradual. Totul depinde de respectarea regulilor statului de drept și ale democrației, a spus-o răspicat și premierul Olandei, Mark Rutte, înaintea reuniunii. Klaus Iohannis nu s-a ferit să intre în detalii, mai ales că era o ocazie să mai puncteze două-trei palme în războiul cu PSD. „Avem și politicieni care atacă justiția, care atacă instituțiile europene,” spunea Iohannis parcă citind scriptul mitingului PSD de la Iași cu semn schimbat. Norocul lui că nu e autostradă între Iași și Cluj că liderii PSD ar fi spart cu autobuzele blocada să-i arate cine are mardeiași mai învățați și fani mai bărbați. Posibilitatea ca în acest an România să mai facă un pas înainte către clubul exclusivist al membrilor zonei Schengen îi turbează pe fanii lui Dragnea pentru că periclitează și mai tare sezonul electoral de toamnă-iarnă și pune sub semnul întrebării rezultatele alegerilor de anul viitor. Au senzația că au fost păcăliți. Au crezut că pot deturna Ziua Europei în contul popularității partidului. Că reuniunea de la Sibiu nu va fi decât prilej de socializare și poze de familie disfuncțională. Reuniunea de la Sibiu, însă s-a încheiat cu o declarație cumva fără precedent chiar dacă lipsită de consecințe și repere imediate. „Vom proteja următoarele generații de europeni”, „vom rămâne uniți, la bine și la greu”; „vom respecta întotdeauna principiul echității”; „vom continua să protejăm modul nostru de viață, democrația și statul de drept”... O declarație care, în ciuda tonului de compunere școlară, truismelor, logicii circulară și unui patos tulbure și cam deznădăjduit, își propune obiective de viitor concrete care strică retorica patriotard neaoșistă a partidelor antioccidentale și extremiste. Sunt partidele care încearcă să ia potul cel mare la alegerile pentru Parlamentul european pentru a câștiga influență în Uniunea Europeană să-i otrăvească rădăcinile. PSD știe că dacă se va vedea cumva că această declarație de credință și aspirații comune nu este doar un exercițiu retoric, dacă va începe să aibă consecințe, zilele partidelor-stat sunt numărate. PSD va trebui să facă fie un implant de atitudine și responsabilitate, fie o rezecție de lider. Altminteri problemele cu justiția, statul de drept și democrația s-ar putea să-l țină pe vecie la porțile Occidentului. De partea cealaltă.