În ramura transportului: salariile sunt mici, mașinile sunt vechi, iar siguranța călătorilor lasă de dorit

Sute de transportatori, șoferi și proprietari de rute interurbane, au protestat astăzi în Piața Marii Adunări Naționale față de refuzul autorităților de a majora tarifele pentru călătorii. Transportatorii se plâng că tarifele au fost ajustate ultima oară în urmă cu șapte ani, iar prețul biletelor de călătorie nu acoperă cheltuielile, inclusiv pe cele pentru repararea unităților de transport.





Pavel Rotaru este șofer la navete pe ruta Căușeni-Chișinău. Arată robust ca un sportiv, sfidând vârsta pensionării. El spune că are un câștigă modest, atât cât să-i ajungă pentru cheltuielile curente de la un salariu la altul. Cine crede că poți aduna averi șofând din zori până-n noapte se înșală amarnic, spune Pavel Rotaru.

„Cine din Moldova mai trăiește cu tarifele din 2012? Cine? Nimeni! Numai pe noi ne țin sub călcâi cu pretextul că lumea-i săracă și, prin urmare, ne sărăcesc pe noi și distrug ramura. Nu se poate de întreținut mașinile, cu tariful din prezent, și familia. Care lucrează la negru încă mai există cumva și o duc poate mai bine, ceilalți nu prea au șanse. Omul nostru din banii pe care îi acumulează din leafă nu prea poate exista”.

Pe Pavel Rotaru l-am întâlnit în Piața Marii Adunări Naționale, care a fost împânzită de la primele ore ale dimineții de microbuze interurbane. Să fi fost peste 300 de unități, care în mod normal urmau să transporte pasagerii din localitățile rurale. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a anunțat că au fost suspendate peste o mie de rute. Măsura este una extremă, recunoaște președintele asociației, Oleg Alexa, însă acest lucru nu înseamnă decât că oamenilor le-a „ajuns cuțitul la os”.

„Am dat un semnal guvernului că avem mari probleme în ramura transportului. Salariile sunt mici și nu avem de unde achita salarii mai mari, mașinile sunt vechi și nu avem din ce bani cumpăra mașini mai noi și multe, multe probleme care se trag din subfinanțarea ramurii. Statul nouă nu ne dă nimic, dimpotrivă, tot ce poate, ne ia. La prima grevă noi am crezut că vom fi auziți, am pus aici o sută de unități de transport și nu am suspendat nicio cursă în așa fel încât niciun pasager să nu sufere. Cu părere de rău, nu ne-a auzit nimeni. Ba, din contra, au lansat mesaje că situația nu este așa cum o prezentăm noi”.

Pe scurt, transportatorii cer majorarea tarifului în baza căruia se formează prețul biletului – de la 48 de bani până la 74 de bani per kilometru dacă Ministerul Economiei acceptă memorandumul întocmit de Asociația transportatorilor sau 92 de bani per kilometru în cazul în care solicitările șoferilor și proprietarilor de curse auto vor fi respinse.



Între altele, memorandumul conține măsuri care, spun transportatorii, ar duce la diminuarea costurilor. Ei s-au angajat să cumpere anual 500 de microbuze noi, după ce va fi mărit tariful, cer măsuri concrete în combaterea transportului ilicit și excluderea controalelor abuzive din partea oamenilor legii.

Dar ce părere au pasagerii de cererea transportatorilor? Și în ce condiții sunt gata să scoată mai mulți bani din buzunar pentru o călătorie cu transportul public?

Nu sunt de acord, pentru că ei vor să mărească tariful, dar nu se gândesc la pătura de jos, care nu poate plăti...



„Nu sunt de acord, pentru că ei vor să mărească tariful, dar nu se gândesc la pătura de jos, care nu poate plăti. Chiar dacă le vor mări tariful lor, nouă nu ne măresc nimic”.

Europa Liberă: Dvs. în ce condiții ați fi de acord să plătiți mai mult pentru o călătorie în transportul public?

„E de dorit ca dacă va fi o creștere la bilet, să introducă curse noi. Noi avem neajunsurile noastre, ei au neajunsurile lor”.

Reprezentanții transportatorilor au discutat în această dimineață cu ministrul economiei, Anatol Usatîi, care între altele, a recunoscut că „problema tarifară din domeniu este una ce a fost neglijată pe parcursul mai multor ani”, însă a atras atenția că abordarea problemei „de o manieră ultimativă, fără a lua în calcul calitatea și siguranța serviciilor pentru călători nu este o abordare corectă”.

Potrivit transportatorilor, până la finele acestei săptămâni Ministerul Economiei s-ar fi angajat să inițieze discuții repetate cu șoferii și proprietarii de rute interurbane, urmând să analizeze cererile prevăzute în memorandumul înaintat de transportatori.