Șerban Sturdza: „Bucureștiul traversează o perioadă de dezvoltare, dar, în același timp, o perioadă de barbarie” (I)

De fapt, Bucureștiul are un ritm alert de dezvoltare către exterior, în care afacerile imobiliare au prins viață și sînt vitale pentru un anumit corp și de profesioniști și de politicieni, poate și oameni de afaceri, evident, și există în același timp o moliciune, o scădere a interesului, o pierdere de energie în zona centrală care face ca, la fel ca la un copac destul de bătrân, miezul să devină puțin putred la început, să intre în putrefacție, apoi. Până la urmă îngroașe pericolele pentru întregul copac.

Șerban Sturdza: „Hai să ne gândim la lucruri mici: cum sunt pavajele trotoarelor pe care călcăm tot timpul pe Bulevardul Magheru, care se dezlipesc pur și simplu și care te pun în pericol și adaugă un plus de zgomot la cei peste 100 de decibeli, - limita permisă, cu mult depășită în zonele urbane - care sînt, deseori, din cauza circulației pe acest bulevard unde nu mai poți să ai nici o conversație cînd îl parcurgi.

Există o generație de oameni tineri absolut remarcabilă, care anulează tot ce am spus eu, sau o parte mare. Să dăm exemplu

nu mai poți fi indiferent și din cauza asta afirm în continuare, că lașitatea administrației și minciuna, care se propagă și se transformă deseori în festivism stupid, cheltuind banii contribuabilului degeaba, pune în pericol milioane de oameni. Or chestiunea asta pentru București este în creștere, endemică, este sesizabilă, este comunicată la un nivel de persoane din ochi în ochi sau în grupuri mici, dar este periculos să fie discutată pentru că s-ar putea să fie după aceea interpretată ca și când ai fi împotriva administrației și să-ți pierzi un post, o poziție, un viitor...

Eu am avut deseori discuții cu oameni din administrație care erau remarcabil de bine pregătiți, dar nu aveau curajul să spună lucrurilor pe nume și, de fapt, se prefăceau la servici, ascultînd ordinele superiorilor și nefăcându-și treaba pe care trebuie să o facă, într-o situație perfect conștientă. Se scuzau între patru ochi, la o cafea, pentru faptul că nu pot să spună adevărul.

Or chestiunea aceasta - și aici mă refer direct la Primăria Generală – este un fapt cunoscut, notoriu, dar care nu e discutat

E nesănătos pentru o dezvoltare urbană și în nici un caz nu are nici un fel de legătură cu o concepție pe termen lung pentru dezvoltarea unui oraș ...

decât în subteran. Este ceva care e nesănătos pentru o dezvoltare urbană și în nici un caz nu are nici un fel de legătură cu o concepție pe termen lung pentru dezvoltarea unui oraș. În plus, îi deprofesionalizează treptat, dar sigur, și pe cei competenți din administrație.”

Europa Liberă: Și nu este vorba numai de București, nu e așa?

Șerban Sturdza: „Aș putea să mă extind puțin cu observațiile pentru că Bucureștiul e doar un exemplu, dar țara e plină de astfel de exemple și aș putea spune că ele se găsesc peste tot. În ultimele săptămîni se discută destul de mult, cel puțin pe mediul online și între grupurile de profesioniști, despre un proiect care urmează să fie făcut la Sinaia: Parcajul din fața Gării Sinaia.

Cred că o idee mai nefericită în ultimii ani nu mi-a fost dat să aud. Și nici să văd. Pentru că, lăsând la o parte calitatea absolut îndoielnică a proiectului – vorbesc acum ca un profesionist – există acolo o lipsă de logică care pune în discuție până la urmă dacă creierul și modul de gândire al edililor mai este sănătos sau nu. Pentru că, hai să ne gândim, dacă vin ca să vizitez Sinaia cu

A afecta cu construcții o zonă care este naturală, într-un oraș istoric, care a avut și are în continuare cele mai multe monumente istorice clasate pe cap de locuitor din toată țara, e iresponsabil ...

trenul, primul lucru pe care trebuie să-l fac când cobor din tren, e​să mă sui pe munte și să am un contact direct, pe care, din fericire, Sinaia îl are; și îl are în mod spectaculos prin acele scări și rampe istorice, care ajung până la urmă la strada principală. În nici un caz, când cobor din tren nu cred că este normal să găsesc un parcaj de mașini.

Al doilea lucru este că a afecta cu construcții o zonă care este naturală, într-un oraș istoric, care a avut și are în continuare cele mai multe monumente istorice clasate pe cap de locuitor din toată țara, e iresponsabil să-l consideri ca un lucru neimportant și să te comporți în felul ăsta. Totuși, primarul Sinaiei o face!