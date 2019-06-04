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Андеграунд Академии искусств

Андеграунд Академии искусств
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Подземная галерея обнаружена под Академией музыки, театра и изобразительных искусств в Кишиневе — в этом здании в 1917-1919 заседал Сфатул Цэрий и здесь было одобрено объединение Бессрабии с Румынией. Археологи и историки предполагают, что туннель был частью системы кондиционирования воздуха, и был скрыт в ходе предыдущих ремонтных работ. Но это лишь предположение, поскольку зданию почти сто лет, а строительные планы не сохранились. Археологические раскопки проводятся по проекту "Подземный Кишинев" при финансовой поддержке посольства США в Молдове. Репортаж Евгении Крецу.

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